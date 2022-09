NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Cesta za obhajobou titulu • Medveděv (1-) - Yibing Wu (Čína) | Arthur Ashe Stadium (sobota 2:30 SELČ) • Šlágry dne • A. Murray (Brit.) - Berrettini (13-It.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) S. Williamsová (USA) - Tomljanovicová (Austr.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)



• Cesta za obhajobou titulu •

Daniil Medveděv (1.) - Yibing Wu (174.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 2:30 SELČ)

Daniil Medveděv na US Open pokračuje v obhajobě titulu a dál bojuje o setrvání na postu světové jedničky. Jeho dalším soupeřem bude překvapení turnaje a kvalifikant Yibing Wu, který na podnicích velké čtyřky debutuje. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby se trápí. Asi si nepředstavoval, že na letošní US Open přijede po jediném triumfu v tomto roce, který navíc slavil na podniku nejnižší kategorie. Přípravu na US Open sice zahájil zmíněným prvenstvím v Los Cabos, nicméně v Montréalu se loučil hned po zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem a přesvědčivě nepůsobil ani na další akci Masters v Cincinnati, v semifinále prohrál se Stefanosem Tsitsipasem. V New Yorku si bez ztráty setu poradil s domácím Stefanem Kozlovem i Arthurem Rinderknechem.

Wu se na začátku letošní sezony vrátil po téměř tříleté zdravotní pauze, a to neskutečným způsobem. Dvaadvacetiletý Číňan má letos famózní bilanci 35 výher a pouhých čtyř porážek, přičemž tři si připsal po skreči, a momentálně se veze na vlně 15 výher. V aktuálním roce získal už čtyři trofeje, tři vybojoval na challengerech. Ve Flushing Meadows prošel tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži smetl nasazeného Nikoloze Basilašviliho a v pětisetové bitvě přetlačil kvalifikanta Nuna Borgese.

Úžasná série mladého Číňana by ale dnes měla skončit. Medveděv je ve všech směrech mnohem kvalitnějším hráčem, má s grandslamovými zápasy daleko větší zkušenosti a bylo by obrovským překvapením, kdyby nepotvrdil roli favorita. Wu si teprve počtrnácté v kariéře zahraje s někým z elitní stovky (5-8), letos se zástupci nejvyššího patra vyhrál všechny tři duely.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Cincinnati, Acapulko (SF)

Bilance: 36-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 25-7

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 7-1 (kariérní 177-64)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - US Open

Kariérní bilance: 22-4

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Kozlov (6-2 6-4 6-0), Rinderknech (6-2 7-5 6-3)

Yibing Wu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 35-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 15-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Yibing Wu - US Open

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (31) Basilašvili (6-3 6-4 6-0), Borges (6-7 7-6 4-6 6-4 6-4)



• Šlágry dne •

Andy Murray (51.) - Matteo Berrettini (14.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Mužský šlágr pátečního programu obstarají bývalý šampion a někdejší lídr žebříčku Andy Murray a Matteo Berrettini, který tady v posledních třech ročnících prošel minimálně do osmifinále. První jmenovaný bude útočit na svou první účast ve druhém týdnu grandslamů od Wimbledonu 2017, do závěrečných kol US Open se naposledy podíval před šesti lety. S italským dlouhánem může srovnat vzájemnou bilanci.

Murray má letos za sebou 16 turnajů a pouze na třech ztroskotal hned na prvním soupeři. V aktuální sezoně si zahrál svá první finále od října 2019, kdy triumfoval v Antverpách. V Sydney i ve Stuttgartu, kde prohrál právě s Berrettinim, se ale musel spokojit s trofejí pro poraženého finalistu. Generálky se mu moc nepovedly, ve Washingtonu překvapivě nestačil hned na Mikaela Ymera, v Montréalu schytal výprask od Taylora Fritze a v Cincinnati nezvládl derby s Cameronem Norriem. Na US Open porazil nasazeného Francisca Cerúndola a domácí divokou kartu Emilia Navu.

Berrettini se na začátku června vrátil po tříměsíční pauze a navzdory nepřesvědčivým výkonům ovládl pažit ve Stuttgartu i londýnském Queen's Clubu. Finále Wimbledonu kvůli nákaze Covidem-19 neobhajoval a na dvorce se vrátil finálovou účastí na antuce ve Gstaadu. Na přípravných turnajích si vedl ještě hůře než Murray, na akcích Masters v Montréalu ani Cincinnati nevyhrál jediný zápas. V Kanadě uhrál jen pět gamů s pozdějším šampionem Pablem Carreñem a v Ohiu prohrál bitvu s Francesem Tiafoem. Do US Open vstoupil jasnou výhrou nad Nicolásem Jarrym, s Hugem Grenierem potřeboval čtyři sety.

Murray si třetí kolo na podnicích velké čtyřky zahraje teprve podruhé za posledních pět let, loni ve Wimbledonu uhrál jen osm gamů s Denisem Shapovalovem. Berrettini v posledních letech patří k nejpravidelnějším účastníkům závěrečných kol majorů a měl by to dnes potvrdit. Murray se ovšem nechal slyšet, že se po dlouhé době cítí fyzicky velmi dobře a určitě nedá mladšímu soupeři jediný bod zadarmo.

Tip na vítěze: Matteo Berrettini

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Sydney (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (F)

Bilance: 25-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 12-10

Bilance proti hráčům Top 20: 2-8 (kariérní 198-137)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (2K)

Andy Murray - US Open

Kariérní bilance: 48-14

Nejlepší výsledek: triumf (2012)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Washington (1K), Montréal (1K), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: (24) F. Cerúndolo (7-5 6-3 6-3), Nava (5-7 6-3 6-1 6-0)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Stuttgart (T); Gstaad (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 23-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-7

Bilance proti hráčům Top 50-100: 7-1 (kariérní 51-25)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (-), Wimbledon (-)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 14-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Montréal (1K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Jarry (6-2 6-3 6-3), Grenier (2-6 6-1 7-6 7-6)



Serena Williamsová (605.) - Ajla Tomljanovicová (46.) | Arthur Ashe Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Serena Williamsová před pár týdny avizovala, že se brzy rozloučí s kariérou. Spekuluje se o tom, že by to mohlo být právě na US Open. Pokud je to pravda, pak 40letá Američanka svůj odchod z tenisového světa zdatně oddaluje. Ve třetím kole, přes které se tady nedostala pouze při debutu v roce 1998, ji čeká premiérový souboj s Ajlou Tomljanovicovou. O 11 let mladší Australanka má na dosah svou čtvrtou účast ve druhém týdnu majorů, první v New Yorku.

Williamsová po zranění podkolenní šlachy odehrála svůj první singlový zápas přesně po roce ve Wimbledonu. Před cestou do New Yorku dohromady absolvovala jen čtyři utkání a dosáhla na jediné vítězství, v Torontu porazila Nurii Párrizasovou. Na poslední akci v Cincinnati do prvního kola dostala úřadující šampionku US Open Emmu Raducanuovou, schytala kanára a uhrála jen čtyři gamy. Mnohem lepší výkon předvádí na domácím majoru, na úvod si poradila s Dankou Koviničovou a pak ve třech setech vyřadila světovou dvojku Anett Kontaveitovou.

Tomljanovicová si první solidní výsledek v aktuální sezoně připsala až v dubnu na antuce v Istanbulu. Do čtvrtfinále, které je jejím letošním maximem, se podívala také v Rabatu, Nottinghamu, Wimbledonu a při posledním vystoupení v Cincinnati. Přípravu na US Open absolvovala ještě ve Washingtonu a Torontu, na obou akcích skončila ve druhém kole. Na US Open měla v obou zápasech potíže, nejprve s neustále zraněnou Karolínou Muchovou a pak s Jevgenijí Rodinovou, která se vrátila po více než tříleté pauze a mohla utkání doservírovat.

Williamsová ve Flushing Meadows hraje jako vyměněná, mnohem lépe se pohybuje, píše jí servis a razancí úderů se dokáže měřit s kýmkoli na tour. Také Tomljanovicovou, stejně jako Koviničovou a Kontaveitovou, čeká bouřlivá atmosféra vyprodaného centrálního dvorce Arthura Ashe. Domácí hvězda je vzhledem k výkonům obou aktérek v úvodních dvou kolech zaslouženou favoritkou.

Tip na vítězku: Serena Williamsová

Serena Williamsová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 3-3

Bilance z posledních 10 zápasů: rok nehrála

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50: 1-2 (kariérní 533-134)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (1K)

Serena Williamsová - US Open

Kariérní bilance: 108-14

Nejlepší výsledek: triumf (1999, 2002, 2008, 2012-14)

Loňský výsledek: nehrála

Generálka: Toronto (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Koviničová (6-3 6-3), (2) Kontaveitová (7-6 2-6 6-2)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon, Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 30-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 16-11

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 11-1 (kariérní 228-104)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Ajla Tomljanovicová - US Open

Kariérní bilance: 8-8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 7-6), Rodinová (1-6 6-2 7-5)