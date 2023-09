5. den US Open: Muchová, Menšík a Veselý zabojují o účast ve druhém týdnu

V rámci pátého hracího dne letošního ročníku US Open poznáme první účastníky druhého týdne. Karolína Muchová se ve třetím kole utká s domácí Taylor Townsendovou, kvalifikant Jakub Menšík vyzve domácí jedničku a světovou devítku Taylora Fritze a Jiří Veselý změří síly s kvalifikantem Bornou Gojem. Další krok k úspěšné obhajobě se pokusí udělat světová jednička Iga Šwiateková.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Muchová (10-ČR) - Townsendová (USA) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ) Veselý (ČR) - Gojo (Chorv.) | Court 17 (22:00 SELČ) Menšík (ČR) - Fritz (9-USA) | Louis Armstrong Stadium (sobota 1:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Šwiateková (1-Pol.) - Juvanová (Slovin.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ) DALŠÍ PREVIEWS ŽENY | DALŠÍ PREVIEWS MUŽI

Češi v akci

Karolína Muchová (10.) - Taylor Townsendová (132.) | Louis Armstrong Stadium (17:00 SELČ)

Karolína Muchová si suverénně poradila se Storm Hunterovou i Magdalenou Frechovou a znovu si zahraje třetí kolo US Open. Proti australské deblové specialistce ztratila jen čtyři gamy a v duelu s Polkou šest. V New Yorku se jí tak znovu po letech daří, v posledních dvou ročnících ztroskotala hned v prvním kole.

Právě ve Flushing Meadows před pěti lety prorazila na hlavní okruh, když coby kvalifikantka porazila Garbiňe Muguruzaovou a Dajanu Jastremskou. Třetí kolo v tomto dějišti absolvovala 27letá Češka už třikrát a jejím maximem je osmifinále z roku 2020, ve kterém podlehla pozdější finalistce Viktorii Azarenkové.

Ještě před necelým rokem figurovala kvůli častým zdravotním potížím mimo TOP 200 žebříčku, ale v letošní sezoně se zase rozjela. Na skvělé výsledky dosáhla už v úvodních měsících tohoto roku postupy do čtvrtfinále v Dubaji a Indian Wells. Následovala finále na French Open a na WTA 1000 v Cincinnati a debut v TOP 10 pořadí.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, French Open (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (F)

Bilance: 35:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 25:8

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 9:3 (kariérní 141:70)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (F), Wimbledon (1K)

Karolína Muchová - US Open

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Varšava (2K), Montreal (OF), Cincinnati (F)

Cesta turnajem: Hunterová (6:4, 6:0), Frechová (6:3, 6:3)

Taylor Townsendová sklidila bouřlivé ovace na dvorci číslo 17 za zvládnutou více než dvouhodinovou bitvu s nasazenou devatenáctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (7:6, 7:5). V utkání pouze jednou zaváhala na podání a připsala si svůj čtvrtý skalp TOP 20, druhý v aktuálním roce (Jessica Pegulaová, Řím) a druhý na US Open (Simona Halepová, 2019).

Sedmadvacetiletá Američanka měla před startem turnaje na kontě jen jednu výhru v hlavních soutěžích grandslamů po koronavirové pauze v roce 2020, zejména i kvůli mateřské přestávce, z níž se vrátila loni v dubnu. Na letošním US Open nepovolila set ani Varvaře Gračovové (6:4, 6:2) a potřetí v kariéře prošla do třetího kola grandslamů.

Taylor Townsendová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 19:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:7

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:0 (kariérní 2:10)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K), Wimbledon (Q)

Taylor Townsendová - US Open

Kariérní bilance: 6:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Cincinnati (Q)

Cesta turnajem: Gračovová (6:4, 6:2), (19) Haddadová Maiaová (7:6, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Muchová má v této fázi majorů bilanci 5:4 a je jasnou favoritkou, ačkoli letos prohrála tři souboje s hráčkami mimo TOP 100 hodnocení. Townsendové by se nemělo podařit vyrovnat grandslamové maximum, kterým je osmifinále US Open 2019, kdy tu včetně kvalifikačních bojů zvládla šest utkání v řadě.

Jiří Veselý (437.) - Borna Gojo (105.) | Court 17 (22:00 SELČ)

Jiří Veselý naskočil do letošní sezony kvůli zranění s velkým zpožděním, je odpočatější než většina jeho kolegů a možná i díky tomu zvládl na probíhajícím US Open už dvě pětisetové bitvy. Zatímco na posledních třech challengerech vypadl vždy po třísetové porážce, v New Yorku rozhodující sadu vyhrává. Jeho vítězství nad Enzem Couacaudem nebylo takovým překvapením, ovšem to nad členem TOP 20 Franciscem Cerúndolem už ano a velkým. Navíc se jedná o jeho první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a teprve třetí napříč všemi úrovněmi.

Třicetiletý Čech exceloval mezi juniory, když ovládl Australian Open, hrál finále US Open a dotáhl to na post světové jedničky. Jeho působení mezi profesionály však od začátku brzdí neustálé zdravotní potíže, které mu v mnoha případech znemožnily naplnit potenciál. Poslední zranění řešil loni, kdy sezonu uzavřel už po US Open a osm měsíců vůbec nehrál. Momentálně v žebříčku figuruje až v páté stovce.

Na US Open startuje bývalý 35. hráč světa podesáté v kariéře a mezi nejlepší dvaatřicítku dokázal postoupit teprve podruhé. Před osmi lety vzdal v této fázi za stavu 0:2 na sety domácímu Johnovi Isnerovi.

Jiří Veselý - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj na nejvyšší tour

Bilance: 9:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 6:9 (kariérní 284:130)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (2K)

Jiří Veselý - US Open

Kariérní bilance: 5:8

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2015, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Grodzisk Mazowiecki challenger (2K)

Cesta turnajem: Couacaud (5:7, 6:3, 6:2, 3:6, 6:4), (20) F. Cerúndolo (7:6, 6:2, 3:6, 2:6, 7:6)

Borna Gojo v posledních letech udržoval jistý trend, a sice sbíral úspěchy na challengerech a držel krok s nejlepšími hráči světa v týmových soutěžích jako Davisův pohár a ATP Cup. Pětadvacetiletému Chorvatovi však velmi dlouho trvalo, než se začal prosazovat i na nejvyšším okruhu, na kterém naopak pravidelně selhával.

V posledních týdnech se ovšem zlepšil už i na turnajích ATP a grandslamech. Na úvod sezony amerických betonů porazil v Los Cabos ve třech setech Cristiana Garína a proti Iljovi Ivaškovi nebyl daleko od svého prvního čtvrtfinále na této úrovni. A nyní na US Open vylepšuje své maximum na majorech. Těžký los měl už v kvalifikaci, v níž narazil na mladé talenty Hamada Medjedoviče, Adriana Andrejeva a Tomáše Macháče. V hlavní soutěži ještě neztratil set, nejprve smetl antukáře Huga Delliena a pak překvapivě a snadno přehrál Mackenzieho McDonalda.

Borna Gojo - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 38:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 21:8

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 34:11 (kariérní 190:126)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (Q), Wimbledon (1K)

Borna Gojo - US Open

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Generálka: Los Cabos (2K), Toronto (Q), Stanford challenger (ČF)

Cesta turnajem: Dellien (6:3, 6:3, 6:1), McDonald (6:3, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Veselý je větším talentem a celkově lepším i úspěšnějším hráčem. Gojo má nicméně i tak velkou příležitost ve svém průlomovém tažení na grandslamech pokračovat. Bývalé české jedničce totiž po dvou vyčerpávajících bitvách hrozí, že mu v průběhu zápasu dojdou síly.

Jakub Menšík (206.) - Taylor Fritz (9.) | Louis Armstrong Stadium (sobota 1:00 SELČ)

Jakub Menšík si asi jen těžko mohl přát lepší grandslamový debut. Český talent, jenž v pátek slaví 18. narozeniny, posbíral na letošním US Open už pět vítězství a zahraje si o postup do osmifinále. V kvalifikačních bojích porazil bývalého člena TOP 10 Fabia Fogniniho, Leandra Riediho a krajana Zdeňka Koláře a v hlavní soutěži přemohl francouzský dvojboj v podobě Grégoireho Barréreho a Titouana Drogueta.

V posledním zhruba roce a půl výrazně zapracoval na fyzické kondici a neustále se zlepšuje i herně a výsledkově. Loni v lednu ve finále juniorského Australian Open prohrál vyčerpávající bitvu a kurt musel kvůli křečím opustit na vozíčku. Po zklamání se ovšem začal pravidelně účastnit profesionálních turnajů a velmi rychle se prosazoval. V průběhu loňské a letošní sezony dohromady posbíral už přes 70 výher a nyní by měl mít jistý debut v TOP 150 žebříčku.

Posledním českým teenagerem, který se dokázal probojovat do třetího kola grandslamů, byl ještě před pár dny Tomáš Berdych. Také bývalému čtvrtému muži pořadí se to povedlo v tomto dějišti, a to v roce 2004, kdy v souboji o osmifinále porazil Michajla Južného.

Jakub Menšík - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (3K)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 33:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 10:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-)

Jakub Menšík - US Open

Kariérní bilance: 2:0

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Barrére (6:4, 4:6, 7:6, 6:2), Droguet (3:6, 6:2, 7:6, 6:3)

Taylor Fritz odehrál na generálkách před US Open nejvíce zápasů ze všech členů TOP 10 pořadí. V úvodních kolech na US Open tak ideálně potřebuje vítězit rychle, aby pošetřil síly pro případné závěrečné boje. To se mu zatím i díky příznivému losu daří, Stevovi Johnsonovi i Juanovi Pablovi Varillasovi povolil pouhých pět gamů.

Pětadvacetiletý Američan je letos pilný od začátku sezony a možná právě to stojí za jeho poklesem formy v posledních měsících. V probíhající sezoně amerických betonů se na řadu vítězství nadřel, včetně soubojů s outsidery, a před několika dny ve čtvrtfinále na Masters v Cincinnati působil vyčerpaně a vůbec nedokázal vzdorovat pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi (0:6, 4:6).

Pro loňského čtvrtfinalistu Wimbledonu vypadá i další zápas jednoduše. Vzhledem ke své historii na US Open si však nemůže dovolit podcenit žádného protivníka. Na domácím grandslamu totiž prohrál obě utkání třetího kola a poslední porážku v tomto dějišti loni v prvním kole si připsal proti ještě většímu outsiderovi, Brandonovi Holtovi.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Ženeva, Mnichov, Monte Carlo, Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta, Delray Beach (T); Washington, Acapulko (SF)

Bilance: 47:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 31:8

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 7:2 (kariérní 151:61)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (2K)

Taylor Fritz - US Open

Kariérní bilance: 8:7

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2018, 2020, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Atlanta (T), Washington (SF), Toronto (OF), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Johnson (6:2, 6:1, 6:2), Varillas (6:1, 6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Fritz nehrál v přípravě na US Open v nejlepší formě, ovšem ve Flushing Meadows působí zase rozjetě a nejspíše si s nezkušeným českým mladíkem poradí. Nejlepší Američan v žebříčku ATP by měl poprvé postoupit do osmifinále domácího majoru.

Cesta za obhajobou titulu

Iga Šwiateková (1.) - Kaja Juvanová (145.) | Louis Armstrong Stadium (18:30 SELČ)

Iga Šwiateková musela ve druhém kole US Open zabrat více než v tom prvním, ale i tak si poradila s Darjou Savilleovou snadno 6:3, 6:4 za hodinu a půl. O dva dny dříve ztratila nasazená jednička jediný game s Rebeccou Petersonovou a úspěšně zahájila obhajobu loňského triumfu a také boj o setrvání na postu světové jedničky.

Před závěrečným grandslamem roku měla solidní přípravu složenou z titulu ve Varšavě a semifinále v Montrealu a Cincinnati. Čtyřnásobná grandslamová šampionka zvládla na všech letošních turnajích alespoň tři zápasy a od začátku sezony 2021 neprošla pouze v jednom případě do druhého týdne grandslamových podniků.

Dvaadvacetiletá Polka se na US Open každou účastí zlepšovala. Po druhém kole v roce 2019, třetím před třemi lety a předloňském osmifinále tady dokázala loni v posledních třech kolech porazit Jessicu Pegulaovou, Arynu Sabalenkovou a Ons Jabeurovou a zvednout nad hlavu trofej pro šampionku.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Varšava, Dauhá (T); Dubaj (F); Cincinnati, Montreal, Indian Wells (SF)

Bilance: 55:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 29:6

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 7:0 (kariérní 99:16)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T), Wimbledon (ČF)

Iga Šwiateková - US Open

Kariérní bilance: 15:3

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Generálka: Varšava (T), Montreal (SF), Cincinnati (SF)

Cesta turnajem: Petersonová (6:0, 6:1), Savilleová (6:3, 6:4)

Kaja Juvanová prožívá na US Open jeden z nejlepších turnajů za dlouhou dobu. Bývalá 58. hráčka světa začínala už v kvalifikaci a dokázala vyrovnat své grandslamové maximum. Dvaadvacetiletá Slovinka v hlavní fázi přehrála nasazenou Elisabettu Cocciarettovou (6:2, 7:5) a po téměř třech hodinách domácí Lauren Davisovou (6:7, 6:4, 6:3).

Ve třech z pěti zápasů v posledních dnech musela do tří setů a obě její dvousetové výhry zahrnovaly dějství, které skončilo poměrem 7:5, nebo 7:6. Letošní rok je pro ni náročný nejen tenisově, v prosinci totiž zemřel její otec. V posledních týdnech se ale herně výrazně zvedla a zvládla 15 z posledních 18 duelů.

Kaja Juvanová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Budapešť (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open (3K)

Bilance: 28:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 9:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:1 (kariérní 2:4)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (Q), Wimbledon (2K)

Kaja Juvanová - US Open

Kariérní bilance: 4:3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: žádná

Cesta turnajem: (29) Cocciarettová (6:2, 7:5), Davisová (6:7, 6:4, 6:3)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:0. Aktérky jsou už několik let kamarádky a startovaly bok po boku na juniorských turnajích, společně došly třeba do semifinále dívčího US Open 2016. Na profesionální úrovni měla v obou soubojích (2021) navrch Polka. Juvanová neuhrála set v ani jednom z předchozích tří utkání třetího kola na grandslamech.

Program 5. hracího dne

• ARTHUR ASHE STADIUM • (od 18:00 SELČ)

1. Paul (14-USA) - Davidovich (21-Šp.)

2. Wozniacká (Dán.) - Bradyová (USA) / nejdříve v 19:00 SELČ

3. Mertensová (32-Belg.) - Gauffová (6-USA) / nejdříve v sobotu v 1:00 SELČ

4. Djere (32-Srb.) - Djokovič (2-Srb.)



• LOUIS ARMSTRONG STADIUM • (od 17:00 SELČ)

1. Muchová (10-ČR) - Townsendová (USA)

2. Šwiateková (1-Pol.) - Juvanová (Slovin.)

3. Mannarino (22-Fr.) - Tiafoe (10-USA)

4. Menšík (ČR) - Fritz (9-USA) / nejdříve v sobotu v 1:00 SELČ

5. Rybakinová (4-Kaz.) - Cirsteaová (30-Rum.)



• GRANDSTAND • (od 17:00 SELČ)

1. Xinyu Wang (Čína) - Schmiedlová (SR)

2. Shelton (USA) - Karacev (-)

3. Stricker (Švýc.) - Bonzi (Fr.)

4. Lin Zhu (Čína) - Bencicová (15-Švýc.) / nejdříve ve 23:00 SELČ



• COURT 17 • (od 17:00 SELČ)

1. Mariaová/Rusová (Něm./Niz.) - Collinsová/N. Kičenoková (USA/Ukr.)

2. Ostapenková (20-Lot.) - Peraová (USA) / nejdříve v 18:30 SELČ

3. Zhizhen Zhang (Čína) - Hijikata (Austr.)

4. Veselý (ČR) - Gojo (Chorv.) / nejdříve ve 23:59 SELČ



• COURT 5 • (od 17:00 SELČ)

1. Kar. Plíšková/Vekičová (ČR/Chorv.) - L. Chan/Z. Yang (11-Tchaj-wan/Čína)

2. Kolodziejová/Nosková (ČR) - Montgomeryová/Ngounoueová (USA)



• COURT 10 • (od 19:00 SELČ)

1. Krejčíková/Siniaková (1-ČR) - Strýcová/Vondroušová (ČR)

2. Matteková-Sandsová/Potapovová (USA/-) - S. Hsieh/Xin. Wang (8-Tchaj-wan/Čína)

3. Strýcová/González (ČR/Mex.) - Hunterová/Peers (Austr.)



• COURT 12 • (od 17:00 SELČ)

1. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - Lammons/Withrow (15-USA)



