5. den v Monte Carlu: V osmifinále se představí Zverev a obhájce Tsitsipas, Rubljova čeká šlágr se Sinnerem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Favorité v akci • Zverev (2-Něm.) - Carreño (13-Šp.) | Court Rainier III (14:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Tsitsipas (3-Řec.) - Djere (Srb.) | Court Rainier III (12:30 SELČ) • Šlágr dne • Rubljov (5-) - Sinner (9-It.) | Court Rainier III (15:30 SELČ)



• Favorité v akci •

Alexander Zverev (3.) - Pablo Carreño (19.) | Court Rainier III (14:00 SELČ)

Alexander Zverev při posledních dvou startech v Monte Carlu vypadl v osmifinále a sérii nezdarů v této fázi se pokusí přerušit proti Pablovi Carreñovi, který rovněž v této fázi ztroskotal při předchozích dvou návštěvách a ještě nikdy se v tomto dějišti dál nedostal. Oba předchozí souboje vyhrál Zverev, poprvé se potkávají mimo betony.

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi a v Miami se loučil ve čtvrtfinále. Na antuce letos hraje poprvé, v úvodním zápase si poradil s Federicem Delbonisem.

Carreño měl vynikající vstup do sezony, z úvodních osmi zápasů jich sedm vyhrál. Po osmifinálové účasti na Australian Open se však dostal do velké krize, na následujících čtyřech akcích nezaznamenal vítěznou sérii a dočkal se jí až v Monte Carlu. V Monackém knížectví zdolal Sebastiána Báeze a Alexandera Bublika (skreč), který podával na postup. Letos stále nebyl ani ve čtvrtfinále.

Zverev letos není přesvědčivý a působí hodně zranitelně, ale Carreño má momentálně ještě horší formu. Proto by měl jeden z největších favoritů postoupit do další fáze.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 20: 1-3 (kariérní 69-68)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: Indian Wells (2K), Miami (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Delbonis (6-1 7-5)

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (OF)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 9-40)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Pablo Carreño - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2014, 2017, 2021-22)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-3

Generálka: Indian Wells (2K), Miami (3K)

Cesta turnajem: Báez (6-4 4-6 6-2), Bublik (4-6 7-6 4-3 skreč)



• Cesta za obhajobou titulu •

Stefanos Tsitsipas (5.) - Laslo Djere (62.) | Court Rainier III (12:30 SELČ)

Stefanos Tsitsipas bude v obhajobě loňského triumfu pokračovat proti Laslovi Djeremu, který zaútočí na své první čtvrtfinále na podnicích Masters. Poslední šampion tohoto turnaje vyhrál oba předchozí duely, ten poslední nedávno v Acapulku ve dvou tie-breacích.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a rozhodně se nešetří, před cestou do Monte Carla letos absolvoval už 24 zápasů a šest individuálních turnajů. Jeho výkony v aktuální sezoně nejsou přesvědčivé, přesto byl na čtyřech z nich minimálně ve čtvrtfinále. Do něj se naopak nedostal v Indian Wells ani Miami, v Kalifornii ve třetím kole prohrál s Jensonem Brooksbym a na Floridě skončil v osmifinále na raketě Carlose Alcaraze. V Monte Carlu začal soubojem posledních šampionů a Fabiovi Fogninimu povolil jen tři hry a nadělil kanára.

Djere do sezony vstoupil čtvrtfinálovou účastí v Adelaide, ale pak přišla šňůra pěti porážek. Další vítěznou sérii zaznamenal až před týdnem na antuce v Marrákeši, kde bez ztráty setu postoupil do semifinále, v němž ho zastavil Alex Molčan. V Monte Carlu ve třech setech zdolal Maxima Cressyho a pak přehrál Lorenza Sonega.

Tsitsipas měl s Djerem velké potíže na betonech v Acapulku a na antuce je srbský tenista ještě silnější. Tsitsipasovi však podmínky v Monte Carlu evidentně sedí náramně a měl by potvrdit roli favorita.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-0 (kariérní 64-32)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Indian Wells (3K), Miami (OF)

Cesta turnajem: volný los, Fognini (6-3 6-0)

Laslo Djere - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (SF)

Největší úspěchy na antuce: Marrákeš (SF)

Bilance: 8-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 2-7)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Laslo Djere - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 2-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (SF)

Cesta turnajem: Cressy (6-4 6-7 6-2), (16) Sonego (6-4 6-4)



• Šlágr dne •

Andrej Rubljov (8.) - Jannik Sinner (12.) | Court Rainier III (15:30 SELČ)

Šlágr osmifinálové fáze letošního Rolex Monte-Carlo Masters obstarají loňský finalista Andrej Rubljov a Jannik Sinner, který v Monte Carlu postupem mezi nejlepší šestnáctku vylepšil své maximum. Aktéři se potkávají potřetí, v úvodním souboji předloni ve vídeňské hale Sinner vzdal, loni na antuce v Barceloně vyhrál ve dvou setech.

Rubljov se na začátku roku nakazil Covidem-19 a v Austrálii absolvoval jen úvodní grandslam sezony. Po zklamání a vypadnutí ve třetím kole se rozjel, během dvou týdnů ovládl Dubaj a Marseille a v Rotterdamu i Indian Wells postoupil do semifinále. V Miami schytal nečekaný výprask od Nicka Kyrgiose a problémy měl také v úvodním zápase v Monte Carlu, Alexe de Minaura porazil až po obratu.

Sinner si rovněž prošel nemocí Covid-19, má často zdravotní potíže a letos nehraje ve své nejlepší formě, přesto disponuje parádní bilancí 18-3. Postupem do čtvrtfinále může vyrovnat své letošní maximum, mezi nejlepší osmičkou byl na Australian Open, v Dubaji a Miami. Obě předchozí letošní akce série Masters pro něj skončily netradičně, v Indian Wells nenastoupil k osmifinále a v Miami vzdal čtvrtfinále. V Monte Carlu si poradil s Bornou Čoričem a Emilem Ruusuvuorim.

Oba aktéři si letos procházejí menším trápením. Rubljov je přece jen o něco stabilnější, v lepší fyzické kondici a mohl by mít mírně navrch.

Tip na vítěze: Andrej Rubljov

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Marseille (T); Indian Wells, Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 20: 3-2 (kariérní 29-37)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Andrej Rubljov - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (SF), Miami (2K)

Cesta turnajem: volný los, de Minaur (2-6 6-1 6-4)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 18-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 6-13)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jannik Sinner - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (OF), Miami (ČF)

Cesta turnajem: Čorič (6-3 2-6 6-3), Ruusuvuori (7-5 6-3)