5. den v Římě: Karolína Plíšková a Vondroušová zaútočí na postup do čtvrtfinále

• Češi v akci •

Karolína Plíšková (4.) - Anna Blinkovová (65.) | Pietrangeli (11:00 SELČ)

Karolína Plíšková se dnes pokusí udělat další krok za úspěšnou obhajobou loňského triumfu. Česká jednička bude v osmifinále čelit papírově velmi snadné soupeřce, ruské kvalifikantce Anně Blinkovové, s níž jediný dosavadní souboj suverénně vyhrála.

Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane, ale od té doby se jí vůbec nedaří. Dva zápasy v řadě naposledy vyhrála na lednovém Australian Open. Po pauze startovala na generálce v New Yorku, kde hned na úvod nestačila na Veroniku Kuděrmetovovou, na US Open byla nasazenou jedničkou a ve druhém kole prohrála s Caroline Garciaovou. V Římě za obhajobou loňského triumfu vykročila hladkým vítězstvím nad krajankou Barborou Strýcovou.

Blinkovová má za sebou celkem devět turnajů na tvrdém povrchu a jen čtyřikrát se dokázala dostat přes úvodní soupeřku. Na antuce v Římě využila příznivého losu, nejprve prošla kvalifikací a v hlavní soutěži vyřadila Jil Teichmannovou a v tie-breaku rozhodující sady Aljonu Bolšovovou. Vůbec poprvé v sezoně vyhrála dva zápasy v řadě.

Plíšková je jasnou favoritkou, s dnešní soupeřkou by neměla mít žádné potíže.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 10-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-1 (kariérní 110-44)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Bilance v osmifinále: 2-0

Cesta turnajem: volný los, Strýcová (6-3 6-3)

Anna Blinkovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (1. kolo)

Anna Blinkovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Cesta turnajem: Teichmannová (6-3 6-3), Bolšovová (4-6 6-1 7-6)



Markéta Vondroušová (19.) - Polona Hercogová (50.) | Centrale (20:30 SELČ)

Markéta Vondroušová má dnes poprvé v sezoně možnost vyhrát tři zápasy na jednom turnaji a také vyrovnat své maximum na římské antuce, kterým je loňské čtvrtfinále. Nasazenou Češku dnes čeká premiérový souboj s Polonou Hercogovou, jež zaútočí na své největší čtvrtfinále v kariéře.

Vondroušová na začátku roku suverénně došla do čtvrtfinále v Adelaide, kde prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Od té doby se jí absolutně nedaří. Na dalších čtyřech turnajích vyhrála jediný zápas a po pauze na antuce v Palermu a přípravném turnaji v New Yorku skončila hned na úvod na raketě kvalifikantek. Na US Open postupem do druhého kola alespoň přerušila sérii porážek, schytala ovšem výprask od Aljaksandry Sasnovičové. V Římě začala vydřeným vítězstvím nad kvalifikantkou Misaki Doiovou, o kolo později si poradila s další kvalifikantkou Arantxou Rusovou.

Ani Hercogové se letos nedaří. Dvou výher v řadě v hlavní soutěži se dočkala až před týdnem na antuce v Istanbulu, kde vypadla ve čtvrtfinále. V Římě po obratu porazila krajanku Kaju Juvanovou a ve druhém kole vyřadila mizerně hrající světovou osmičku Kiki Bertensovou.

Obě hráčky jsou letos v krizi, ale přece jen o něco lépe si počíná Vondroušová a měla by potvrdit roli favoritky.

Tip: Vondroušová ve třech setech

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (osmifinále)

Bilance: 6-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 3-4 (kariérní 25-15)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Cesta turnajem: Doiová (6-1 4-6 6-4), Rusová (6-3 6-3)

Polona Hercogová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Istanbul (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Istanbul (čtvrtfinále)

Bilance: 7-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 8-19)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (nehrála)

Polona Hercogová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2011, 2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Istanbul (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Juvanová (4-6 6-4 6-1), (5) Bertensová (6-4 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Rafael Nadal (2.) - Dušan Lajovič (25.) | Centrale (19:00 SELČ)

Dalším soupeřem devítinásobného šampiona a vítěze posledních dvou ročníků římského Masters Rafaela Nadala bude Dušan Lajovič. Se srbským tenistou se antukový král potkává potřetí, poprvé mimo grandslamy, oba předchozí souboje vyhrál bez ztráty setu.

Nadal letos startoval v ATP Cupu, na Australan Open a ještě v Acapulku. Za úspěch může považovat jen Acapulko, kde bez ztráty setu slavil triumf. Na Australian Open naopak prohrál už ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Dominicem Thiemem a v ATP Cupu (bilance 4-2) své zemi, která byla největším favoritem, k titulu nepomohl. Po restartu sezony hraje svůj první turnaj, v úvodním zápase smetl krajana Pabla Carreña.

Lajovič hrál na začátku roku v ATP Cupu skvěle a výrazně se podílel na srbském triumfu, formu potvrdil i na Australian Open, kde uhrál třetí kolo. Od té doby ale výkonnost z úvodu roku hledá, na dalších šesti turnajích vyhrál jen tři zápasy. V Římě porazil Alejandra Davidoviche Fokinu, dočkal se prvního vítězství po pauze a přerušil sérii čtyř porážek. Ve druhém kole si překvapivě vyšlápl na nasazeného Milose Raonice.

Lajovič by neměl dělat Nadalovi větší potíže, antukový král je jasným favoritem.

Tip: Nadal ve dvou setech

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 4-0 (kariérní 123-25)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 62-6

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2007, 2009 - 2010, 2012 - 2013, 2018 - 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance v osmifinále: 14-0

Cesta turnajem: volný los, Carreño (6-1 6-1)

Dušan Lajovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (čtvrtfinále)

Bilance: 11-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 4-17)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (1. kolo)

Dušan Lajovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Kitzbühel (1. kolo)

Cesta turnajem: Davidovich Fokina (6-4 6-4), (13) Raonic (7-6 4-6 6-2)



• Šlágr dne - ženy •

Garbiñe Muguruzaová (17.) - Johanna Kontaová (13.) | Pietrangeli (14:00 SELČ)

Dnešní ženský šlágr obstarají nasazená devítka a dvojnásobná semifinalistka Garbiñe Muguruzaová s loňskou finalistkou a turnajovou sedmičkou Johannou Kontaovou. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, na antuce se hráčky potkávají poprvé.

Muguruzaová před pauzou odehrála pět turnajů a ani na jednom nechyběla v závěrečných kolech, jejím letošním maximem je finále Australian Open. Po restartu sezony měla trochu smůlu, na US Open totiž ve druhém kole narazila na vracející se Cvetanu Pironkovovou, která nakonec předvedla senzační jízdu a skončila až ve čtvrtfinále. Na svém prvním letošním antukovém turnaji si poradila s Američankami Sloane Stephensovou a Cori Gauffovou.

Kontaová má sice letos na kontě dvě semifinálové účasti, ale jinak je to bída. Do letošní sezony vstoupila třemi porážkami v řadě, po pauze prohrála hned v prvním kole v Lexingtonu a po semifinále na přesunuté generálce v New Yorku vypadla již ve druhém kole US Open. V Římě začala suverénním vítězstvím nad kvalifikantkou Irinou Beguovou.

Muguruzaová má letos podstatně stabilnější formu než Kontaová a na antuce je celkově lepší hráčkou. Proto by měla postoupit do dalšího kola.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 26-26)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 10-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016 - 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Cesta turnajem: Stephensová (6-3 6-3), Gauffová (7-6 3-6 6-3)

Johanna Kontaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Monterrey (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 8-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 17-14)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Johanna Kontaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-4

Nejlepší výsledek: finále (2019)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 1-3

Cesta turnajem: volný los, Beguová (6-0 6-4)



• Šlágr dne - muži •

Novak Djokovič (1.) - Filip Krajinovič (29.) | Centrale (14:30 SELČ)

Dnešní šlágr mužských osmifinálových soubojů nabídne srbské derby mezi světovou jedničkou, čtyřnásobným šampionem a loňským finalistou Novakem Djokovičem a Filipem Krajinovičem. Na tour se hráči potkávají po deseti letech, tehdy Djokovič na antuce v Bělehradu po úvodní sadě vzdal. Srbové se střetli ještě během koronavirové pauzy na Adria Tour, i tam se radoval Krajinovič.

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován. V Římě si na úvod snadno poradil s domácím Salvatorem Carusem. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 27-1.

Krajinovič měl velmi slušnou formu už před pauzou, kdy se na halových akcích dostal dvakrát do semifinále. Na to navázal po pauze, když postoupil do čtvrtfinále na přesunutém Masters v New Yorku a uhrál třetí kolo US Open. V Římě po cestě do osmifinále neztratil jediný set, postupně vyřadil nasazeného Felixe Augera-Aliassimeho a domácího Marca Cecchinata.

Djokovič se po šokující diskvalifikaci představil ve velmi slušné formě. Krajinovič teď hraje také velmi dobře, takže světovou jedničku může potrápit. Bylo by však obrovským překvapením, pokud by Djokovič do dalšího kola neprošel.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 27-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 1-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 2-1 (kariérní 111-23)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 51-9

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011, 2014 - 2015)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 13-0

Cesta turnajem: volný los, Caruso (6-3 6-2)

Filip Krajinovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam, Montpellier (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-4 (kariérní 2-17)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (3. kolo)

Filip Krajinovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Cesta turnajem: (16) Auger-Aliassime (6-4 7-5), Cecchinato (6-4 6-1)