V rámci pátého hracího dne letošního Wimbledonu se o postup do osmifinále utkají Karolína Plíšková s Terezou Martincovou. Novak Djokovič bude v obhajobě titulu pokračovat proti Denisovi Kudlovi. Šlágry obstarají Andy Murray s Denisem Shapovalovem a Ons Džabúrová s Garbiñe Muguruzaovou.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (8-ČR) - Martincová (ČR) | No. 2 Court (12:00 SELČ) • Cesta za obhajobou titulu • Djokovič (1-Srb.) - Kudla (USA) | No. 1 Court (15:30 SELČ) • Šlágr dne • Džabúrová (21-Tun.) - Muguruzaová (11-Šp.) | Centre Court (14:30 SELČ) Shapovalov (10-Kan.) - A. Murray (Brit.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (13.) - Tereza Martincová (87.) | No. 2 Court (12:00 SELČ)

Český tenis má jistou osmifinalistku letošního Wimbledonu. O postup mezi nejlepší šestnáctku se totiž poperou dvojnásobná osmifinalistka Karolína Plíšková a Tereza Martincová, která je ve třetím kole grandslamů poprvé v kariéře. Jediný dosavadní souboj se odehrál předloni v prvním kole US Open, Plíšková vyhrála ve dvou tie-breacích.

Plíšková se po loňské koronavirové pauze stále trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou. Ve Wimbledonu na úvod porazila senzační semifinalistku nedávného French Open Tamaru Zidanšekovou a ještě lepší výkon podala proti Donně Vekičové.

Martincová sice na antuce vyhrála jen dva z osmi zápasů, ale na trávě si na generálkách vedla velmi dobře. V Nottinghamu i Birminghamu se probojovala až do čtvrtfinále, v němž nestačila na Ninu Stojanovičovou (Nottingham) a v Birminghamu coby kvalifikantka potrápila pozdější finalistku Darju Kasatkinovou. Ve Wimbledonu si na úvod vyšlápla na nasazenou předloňskou čtvrtfinalistku Alison Riskeovou a poté zdolala Nadiu Podoroskou, senzační semifinalistku loňského French Open.

Plíšková je favoritkou na postup, ve Wimbledonu se sice na úvod trápila, ale ve druhém kole hrála podstatně lépe a Vekičové nedala šanci. Pokud podobný výkon zopakuje, bude to mít Martincová velmi těžké. Martincová se letos na trávě prezentuje skvělými výkony, bojuje o každý míč a krajance nedá jediný zadarmo. Právě bojovnost a zlepšená obrana by jí mohly pomoct překvapit.

Tip: Plíšková ve dvou setech

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3. kolo)

Bilance: 17-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 2-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-2 (kariérní 115-46)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 13-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 6-4), Vekičová (6-2 6-2)

Tereza Martincová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham, Nottingham (čtvrtfinále)

Bilance: 25-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (2. kolo)

Tereza Martincová - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Birmingham (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (28) Riskeová (6-2 4-6 6-1), Podoroská (6-3 7-6)



• Cesta za obhajobou titulu •

Novak Djokovič (1.) - Denis Kudla (114.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Největší favorit, pětinásobný šampion a vítěz posledních dvou ročníků Novak Djokovič bude pokračovat ve svém útoku na 20. grandslamový titul, kterým by vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, proti kvalifikantovi Denisovi Kudlovi. S osmifinalistou ročníku 2015 se i potřetí potkává na grandslamech, oba předchozí souboje suverénně vyhrál.

Vítězi obou letošních grandslamů Djokovičovi se zpočátku na antuce nedařilo, ale v Římě už prošel do finále, pak ovládl menší domácí akci v Bělehradu a na French Open vyhrál všech sedm zápasů, přestože dvakrát prohrával 0-2 na sety včetně finále proti Stefanosovi Tsitsipasovi a v semifinále čelil antukovému králi Rafaelovi Nadalovi. Na trávě se představil pouze ve čtyřhře na Mallorce. Do Wimbledonu vstoupil prohraným setem, pak však proti domácímu Jackovi Draperovi dominoval a šanci nedal ani Kevinovi Andersonovi v repríze finále 2018.

Kudla kvůli svému žebříčkovému postavení objíždí hlavně challengery. Zatímco na antuce vyhrál čtyři z devíti duelů, na trávě se mu opět daří. Na nejrychlejším povrchu hrál na challengerech v Nottinghamu finále a čtvrtfinále. Ve Wimbledonu bez ztráty setu zvládl tříkolovou kvalifikaci, v prvním kole si po obratu z 0-2 na sety vyšlápl na nasazeného Alejandra Davidoviche a suverénně přehrál Andrease Seppiho.

Kudla má sice solidní formu, ale na světovou jedničku by to stačit nemělo. Američan navíc nikdy neporazil hráče Top 10 (bilance 0-11). Djokovič by si měl připsat další hladkou výhru, na svého dnešního soupeře umí a po ztraceném prvním setu na turnaji hraje výborně.

Tip: Djokovič ve třech setech

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Bělehrad 2, Australian Open (vítěz); Řím (finále); Bělehrad 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 29-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na trávě: 2-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 6-0 (kariérní 167-27)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), French Open (vítěz)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 74-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2011, 2014 - 2015, 2018-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: vítěz

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Draper (4-6 6-1 6-2 6-2), Anderson (6-3 6-3 6-3)

Denis Kudla - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (3. kolo)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3. kolo)

Bilance: 24-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 0-11)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (kvalifikace)

Denis Kudla - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Generálka: Nottingham 1 challenger (finále), Nottingham 2 challenger (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (30) Davidovich (5-7 4-6 7-6 6-3 6-3), Seppi (6-2 6-4 6-2)



• Šlágr dne •

Ons Džabúrová (24.) - Garbiñe Muguruzaová (12.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Dnešní ženský šlágr obstarají vítězka generálky v Birminghamu Ons Džabúrová, která se ve Wimbledonu takto daleko dostala poprvé, a vítězka ročníku 2017 a finalistka z roku 2015, bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiñe Muguruzaová. Jediný dosavadní souboj se odehrál loni v Hobartu, Muguruzaová zvítězila v tie-breaku třetího setu.

Džabúrová se prvních letošních úspěchů dočkala až na antuce, když na dvou podnicích v Charlestonu došla do semifinále a finále a na French Open uhrála osmifinále. Na trávě je to ještě lepší, hned na první generálce v Birminghamu získala svůj premiérový titul a v Eastbourne těsně prohrála s pozdější vítězkou Jelenou Ostapenkovou. Ve Wimbledonu smetla trápící se Rebeccu Petersonovou a poté si poradila s veteránkou Venus Williamsovou.

Muguruzaová měla v úvodu sezony fantastickou formu, třikrát se dostala do finále a jednou uspěla. Na antuce se vinou zranění v dobré formě nepředstavila a na generálce v Berlíně prohrála čtvrtfinálovou bitvu s Alizé Cornetovou. Ve Wimbledonu si bez ztráty setu poradila s Fionou Ferrovou a kvalifikantkou Lesley Pattinamaovou Kerkhoveovou.

Zkušenější Muguruzaová je favoritkou, nicméně Džabúrová měla o něco lepší přípravu a v posledních měsících má o něco lepší formu. Ve Wimbledonu si obě aktérky vedou podobně. Nejspíše nás čeká další třísetová bitva.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (vítězka); Charleston 2 (finále); Charleston 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (vítězka)

Bilance: 31-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 6-9)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2020)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Birmingham (vítězka)

Cesta turnajem: Petersonová (6-2 6-1), V. Williamsová (7-5 6-0)

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (vítězka); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (čtvrtfinále)

Bilance: 27-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-1 (kariérní 26-19)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 18-6

Nejlepší výsledek: vítězka (2017)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Ferrová (6-0 6-1), Pattinamaová Kerkhoveová (6-1 6-4)



Denis Shapovalov (12.) - Andy Murray (118.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Dnešní mužský šlágr nabídne premiérový souboj mezi Denisem Shapovalovem a Andym Murraym. Zatímco 22letý Shapovalov je při své čtvrté účasti ve Wimbledonu poprvé ve třetím kole, bývalá světová jednička a trojnásobný grandslamový vítěz Murray je dvojnásobným šampionem a ve Wimbledonu startuje potřinácté, poprvé po čtyřech letech.

Shapovalov se letos prezentuje nevyrovnanou formou, na všech površích se dočkal jednoho solidního výsledku, když hrál semifinále na hardu v Dubaji, finále na antuce v Ženevě a semifinále na trávě v londýnském Queen's Clubu (porážka s Cameronem Norriem). Na nejrychlejším povrchu se představil ještě ve Stuttgartu a ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Marinem Čiličem. Ve Wimbledonu měl namále hned v prvním kole, v němž až v pěti setech zdolal veterána Philippa Kohlschreibera. Ve druhém kole měl po odstoupení Pabla Andújara volno.

Murray letos kvůli dalším zdravotním problémům stihl pouhé čtyři turnaje. Do sezony vstoupil až v únoru finálovou účastí na challengeru v Bielle, na halových akcích ATP v Marseille a Rotterdamu vyhrál jeden ze tří zápasů. Následovala tříměsíční pauza. Generálku na domácí grandslam absolvoval v londýnském Queen's Clubu, kde suverénně přehrál trápícího se Benoita Paireho a poté jasně nestačil na pozdějšího šampiona Mattea Berrettiniho. Ve Wimbledonu porazil nasazeného Nikoloze Basilašviliho a v pětisetové bitvě kvalifikanta Oscara Otteho.

Shapovalov ani Murray nemají svou nejlepší formu. Shapovalov se trápil s veteránem Kohlschreiberem, Murray proti Basilašvilimu ve třetím setu zahodil vedení 5-0 a s Ottem musel do pěti setů. Shapovalov je jasným kurzovým favoritem, ale Murray hraje doma a diváci mu mohou výrazně pomoct k další výhře. Aktéři by nám mohli nabídnout parádní bitvu.

Tip: Shapovalov ve čtyřech setech

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (finále); Queens, Dubaj (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Queens (semifinále)

Bilance: 19-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 7-0 (kariérní 89-40)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (nehrál)

Denis Shapovalov - Wimbledon

Kariérní bilance: 2-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (čtvrtfinále), Queens (semifinále)

Cesta turnajem: Kohlschreiber (6-4 4-6 6-3 5-7 6-4), Andújar (bez boje)

Andy Murray - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (3. kolo)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3. kolo)

Bilance: 8-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčům Top 11-20: 0-0 (kariérní 92-37)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (nehrál)

Andy Murray - Wimbledon

Kariérní bilance: 59-10

Nejlepší výsledek: vítěz (2013, 2016)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrál

Generálka: Queens (2. kolo)

Cesta turnajem: (24) Basilašvili (6-4 6-3 5-7 6-3), Otte (6-3 4-6 4-6 6-4 6-2)