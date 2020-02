51.954 diváků. Federer s Nadalem odehráli v Kapském Městě exhibici před rekordní návštěvou

Match For Africa je charitativní akce, kterou pořádá Nadace Rogera Federera založená v roce 2003. V současné době podporuje již kolem 1.550.000 v chudobě žijících dětí ze šesti zemí jižní Afriky i Švýcarska. Svými projekty jim pomáhá realizovat jejich potenciál.



První tři akce se konaly ve švýcarském Curychu, další tři už 'vycestovaly' z Federerovy rodné země. Počtvrté se hrálo v americkém Seattlu a popáté v San Jose.



Po dvouleté pauze se dnes exhibice konala v Kapském městě. V druhém největším městě Jižní Afriky, ze které pochází Federerova maminka Lynette. Proto byl tentokrát název akce Match In Africa 6.



Osmatřicetiletý Federer si do Jižní Afriky pozval svého dlouholetého rivala a zároveň kamaráda Španěla Rafaela Nadala, s nímž má na kontě dohromady 39 grandslamových titulů ze dvouhry mužů.



Akce zpestřená doprovodným programem začala deblovým zápasem, ve kterém Federer společně se spoluzakladatelem Microsoftu Billem Gates porazili v zápase plném úsměvných momentů Nadala s jihoafrickým komikem a moderátorem Trevorem Noahem.







V hlavním zápase pak 'pořádající' Federer v přátelské atmosféře porazil Nadala 6-4 3-6 6-3, oba předvedli spoustu exhibičních kousků. Osmatřicetiletý Švýcar vyhrál na své exhibici i šestý zápas.



"Dnes mi Rafa řekl, že když jsem v roce 2009 vyhrál French Open, tak prý plakal. Takovou měl za mě radost," uvedl dnes Federer k přátelství s o pět let mladším Nadalem.







Exhibici na Green Point Stadium, kde se před deseti lety konalo Mistrovství světa ve fotbale, sledovalo 51.954 diváků, což je nový rekord tenisového utkání. Jedním z diváků byl i Tomáš Berdych.



Federerova nadace 'zbohatne' díky akci v Kapském městě o 3,5 milionu dolarů.

Match For Africa: termín místo konání zápas výtěžek 2010/12 Curych (Švýc.) Federer - Nadal 4-6 6-3 6-3 2.500.000 dolarů 2014/12 Curych (Švýc.) Federer - Wawrinka 7-6 6-4 850.000 liber 2017/04 Curych (Švýc.) Federer - Murray 6-3 7-6 1.400.000 švýc. franků 2017/04 Seattle (USA) Federer - Isner 6-4 7-6 2.000.000 dolarů 2018/03 San Jose (USA) Federer - Sock 7-6 6-4 2.500.000 dolarů 2020/02 Kapské Město (JAR) Federer - Nadal 6-4 3-6 6-3 3.500.000 dolarů



Nadal hrál exhibici podruhé během tří dnů. Ve středu porazil krajana Davida Ferrera v Kuvajtu, kde otvíral vlastní tenisovou akademii 'Rafa Nadal Academy'.



Na závěr dnešního programu se tancovalo, v hledišti si trsla i paní Federerová.