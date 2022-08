6. den v Cincinnati: Na programu jsou čtvrtfinálové duely. Poslední česká naděje Kvitová se o semifinále utká s Tomljanovicovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (ČR) - Tomljanovicová (Austr.) | Grand Stand (19:30 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Keysová (USA) - Rybakinová (Kaz.) | Center Court (17:00 SELČ) Sabalenková (6-) - Shuai Zhang (Čína) | Grand Stand (21:30 SELČ) Pegulaová (7-USA) - Garciaová (Fr.) | Center Court (sobota 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Medveděv (1-) - Fritz (11-USA) | Center Court (19:00 SELČ) Tsitsipas (4-Řec.) - Isner (USA) | Center Court (21:00 SELČ) Auger-Aliassime (7-Kan.) - Čorič (Chorv.) | Grand Stand (sobota 1:00 SELČ) Norrie (9-Brit.) - Alcaraz (3-Šp.) | Center Court (sobota 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (28.) - Ajla Tomljanovicová (63.) | Grand Stand (19:30 SELČ)

Petra Kvitová už v Cincinnati zopakovala loňský výsledek a nyní může vyrovnat své maximum na turnaji a postoupit do svého největšího semifinále od French Open 2020. Dvojnásobná semifinalistka bude pokračovat premiérovým soubojem s Ajlou Tomljanovicovou, která si čtvrtfinále na akcích WTA 1000 zahraje poprvé a zaútočí na své největší semifinále v kariéře.

Pokud Kvitová naváže na výkony po odvráceném mečbolu v úvodním kole, pak by měla bez větších problémů projít mezi nejlepší kvarteto. S velkými zápasy má mnohem více zkušeností, Tomljanovicová navíc na semifinále na hlavní tour čeká už skoro tři roky (bilance ve čtvrtfinále 7-16).

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Aktuální forma

Kvitová až na nečekaný triumf na trávě v Eastbourne prožívá další podprůměrnou sezonu. Alespoň do čtvrtfinále, které bylo konečnou, se dostala už jen v Dubaji a Miami. Dál se jí nedaří na grandslamech, nejdál byla ve třetím kole Wimbledonu. Do sezony amerických betonů vstoupila před týdnem v Torontu a nestačila hned na Alison Riskeovou-Amritrajovou.

Cesta turnajem

Už osmý letošní nezdar v úvodních zápasech mohla zaznamenat v Cincinnati, až po odvráceném mečbolu zdolala loňskou finalistku Jil Teichmannovou. Od té doby předvádí výborné výkony, ve druhém kole smázla Soranu Cirsteaovou a v osmifinále dorazila světovou pětku Ons Džabúrovou kanárem.

Historie na Western & Southern Open

V tomto dějišti startuje pojedenácté a má na dosah vyrovnání svého maxima, semifinále z let 2012 a 2018. Loni vzdala čtvrtfinále.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami, Dubaj (ČF)

Bilance: 20-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 11-8

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-2 (kariérní 167-51)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 15-14)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (3K)

Petra Kvitová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 15-10

Nejlepší výsledek: semifinále (2012, 2018)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Teichmannová (6-7 7-6 6-3), Cirsteaová (6-2 6-3), (5) Džabúrová (6-1 4-6 6-0)

Aktuální forma

Tomljanovicová se první letošní čtvrtfinálové účasti dočkala až v dubnu na antuce v Istanbulu a do této fáze se dostala ještě v Rabatu, Nottinghamu a Wimbledonu. Ani v jednom případě se však nepodívala dál, na semifinále čeká od září 2019. Na předchozích dvou generálkách ve Washingtonu a Torontu vypadla shodně ve druhém kole.

Cesta turnajem

Včetně kvalifikace má za sebou už pět zápasů, ve čtyřech posledních musela do rozhodující sady. V hlavní soutěži vyřadila Taylor Townsendovou, trápící se světovou čtyřku Paulu Badosaovou a Veroniku Kuděrmetovovou.

Historie na Western & Southern Open

V hlavní fázi účinkuje potřetí, jejím předchozím maximem bylo druhé kolo ročníku 2018.

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon, Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 28-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-10

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-10 (kariérní 21-73)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Ajla Tomljanovicová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (2K), Toronto (2K)

Cesta turnajem: Townsendová (6-4 3-6 7-5), (3) Badosaová (6-7 6-0 6-2), Kuděrmetovová (3-6 7-6 6-3)



• Další čtvrtfinále žen •

Madison Keysová (24.) - Jelena Rybakinová (25.) | Center Court (17:00 SELČ)

Šampionka ročníku 2019 Madison Keysová si ve čtvrtek připsala svůj premiérový skalp světových jedniček a v pátek může dosáhnout už na třetí výhru nad grandslamovými šampionkami. O své první semifinále na podnicích WTA 1000 od zmíněného triumfu v tomto dějišti se utká s úřadující vítězkou Wimbledonu a svou žebříčkovou sousedkou Jelenou Rybakinovou, která postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na největších akcích WTA. Jediný dosavadní souboj letos na French Open patřil Keysové.

Rybakinová za triumf ve Wimbledonu nedostala žádné body a na předchozích dvou generálkách měla velmi těžký los v úvodních kolech. V Cincinnati ale všem třem soupeřkám povolila maximálně šest gamů. Keysová zase prožívá první úspěšný turnaj od květnového French Open. Šance na postup jsou velmi vyrovnané a tipnout vítězku moc nepomůže ani těsný souboj z Paříže. O něco stabilnější formu má Rybakinová.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Aktuální forma

Keysová v lednu ukončila dlouhou krizi, když v Adelaide získala svůj první titul od roku 2019 a došla do semifinále Australian Open. Od té doby ale do závěrečných kol postupuje velmi zřídka. V březnu byla ve čtvrtfinále v Indian Wells, na další vítěznou sérii dosáhla až na French Open (OF) a alespoň dvě soupeřky znovu porazila zase po zhruba tříměsíční pauze.

Cesta turnajem

Letos v Cincinnati prožívá jeden z těch povedených turnajů. Do čtvrtfinále se probojovala bez ztráty jediného setu, po Julii Putincevové a Jeleně Ostapenkové vyřadila Igu Šwiatekovou, porazila tak další šampionku French Open a připsala si svůj premiérový skalp světových jedniček.

Historie na Western & Southern Open

V tomto dějišti startuje poosmé a počtvrté přešla přes úvodní dvě kola. Konkrétně ve čtvrtfinále je potřetí, před čtyřmi lety v něm neuspěla a o rok později zde triumfovala.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Bilance: 23-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 18-8

Bilance proti hráčkám Top 30: 8-8 (kariérní 72-76)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 4-3)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (-)

Madison Keysová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 16-7

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: San José (2K), Toronto (1K)

Cesta turnajem: Putincevová (7-5 6-3), (16) Ostapenková (6-4 7-5), (1) Šwiateková (6-3 6-4)

Aktuální forma

Rybakinová do sezony vstoupila finálovou účastí v Adelaide, ale i vinou častých zdravotních potíží se znovu alespoň do semifinále podívala až nedávno ve Wimbledonu. Nejslavnější turnaj nakonec se ztrátou pouhých dvou setů senzačně ovládla a získala pro Kazachstán premiérový grandslamový titul. Na předchozích amerických generálkách měla i kvůli neudělování bodů za Wimbledon velmi těžký los, v San José vypadla hned s pozdější šampionkou Darjou Kasatkinovou a ve druhém kole v Torontu narazila na Cori Gauffovou.

Cesta turnajem

V Cincinnati naopak využívá příznivého losu, postupně si poradila s Majar Šarífovou, trápící se Garbiñe Muguruzaovou a Alison Riskeovou-Amritrajovou. Zatím neztratila set.

Historie na Western & Southern Open

Hlavní soutěže se účastní potřetí. Předloni, kdy se kvůli pandemii hrálo v New Yorku, vypadla hned v prvním kole a loni v tomto dějišti skončila v osmifinále.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (T); Adelaide (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (F)

Bilance: 32-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-7

Bilance proti hráčkám Top 30: 7-8 (kariérní 19-28)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (3K), Wimbledon (T)

Jelena Rybakinová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San José (1K), Toronto (2K)

Cesta turnajem: Šarífová (6-3 6-2), (8) Muguruzaová (6-3 6-1), Riskeová-Amritrajová (6-2 6-4)



Aryna Sabalenková (7.) - Shuai Zhang (44.) | Grand Stand (21:30 SELČ)

Bývalá semifinalistka Aryna Sabalenková ve čtvrtfinále narazí na Shuai Zhang, která v tomto dějišti v minulosti vyhrála jediný zápas hlavní soutěže a ve 33 letech bude usilovat o své největší semifinále v kariéře. Ani jeden ze čtyř soubojů nenabídl rozhodující set, poslední tři patřily Sabalenkové.

Cesta Zhang do čtvrtfinále vypadá velmi působivě, narazila totiž na Naomi Ósakaovou a světovou dvojku Anett Kontaveitovou. Obě se však trápí. To je i případ Sabalenkové, která od začátku roku bojuje se servisem a letos suverénně vede ve statistice dvojchyb. V posledním zápase nicméně poprvé po dvou měsících trefila více es než dvojchyb. Pokud by v tomto trendu pokračovala dnes, pak by neměla mít s postupem větší potíže.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Sabalenková prožívá velmi podprůměrnou sezonu, a to hlavně kvůli ohromnému počtu dvojchyb na zápas. V tomto roce se pouze třikrát podívala do semifinále a ve Stuttgartu ani Hertogenboschi se prvního letošního titulu nedočkala. V rámci US Open Series absolvuje svůj třetí turnaj a teprve až v Cincinnati dosáhla na vítěznou sérii.

Cesta turnajem

V Ohiu nejprve postoupila po skreči kvalifikantky Anny Kalinské a pak v osmifinále přetlačila domácí Shelby Rogersovou.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jejím pátým v hlavní fázi a už počtvrté se probojovala minimálně do osmifinále. Nejlepší výsledek zaznamenala před čtyřmi lety, kdy v semifinále nestačila na Simonu Halepovou.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Stuttgart (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San José, Dauhá (ČF)

Bilance: 23-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 14-12 (kariérní 101-67)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 7-4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K), Wimbledon (-)

Aryna Sabalenková - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (OF)

Cesta turnajem: volný los, Kalinská (6-3 4-1 skreč), Rogersová (6-4 6-7 6-4)

Aktuální forma

Zhang letos absolvovala už 22 turnajů a pouze na třech z nich se dokázala probojovat alespoň do čtvrtfinále. V březnu slavila triumf v lyonské hale, svůj první na této úrovni po skoro pěti letech, a po dalším sahala na trávě v Birminghamu. Sezonu amerických betonů zahájila porážkou s Madison Keysovou v San José, v Torontu ve druhém kole narazila na pozdější šampionku Simonu Halepovou.

Cesta turnajem

V Cincinnati si zatím vede nad očekávání. Po skalpu trápící se Naomi Ósakaové přehrála vracející se Jekatěrinu Alexandrovovou a v osmifinále po obratu vyřadila trápící se světovou dvojku Anett Kontaveitovou.

Historie na Western & Southern Open

Hlavní soutěž této akce si v minulosti zahrála pětkrát a dosáhla na jedinou výhru. Letos své maximum na turnaji podstatně vylepšila.

Shuai Zhang - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Birmingham (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 27-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 10-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 7-24)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K), Wimbledon (3K)

Shuai Zhang - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San José (1K), Toronto (2K)

Cesta turnajem: Ósakaová (6-4 7-5), Alexandrovová (6-3 6-4), (2) Kontaveitová (2-6 6-4 6-4)



Jessica Pegulaová (8.) - Caroline Garciaová (35.) | Center Court (sobota 1:00 SELČ)

Zatímco Jessica Pegulaová si zahraje už své čtvrté letošní čtvrtfinále na akcích WTA 1000, bývalá světová čtyřka Caroline Garciaová v Cincinnati postoupila do svého největšího čtvrtfinále za poslední čtyři roky. Francouzka může srovnat vzájemnou bilanci, na Američanku našla recept až na třetí pokus letos v Sydney.

Pegulaová letos sbírá úspěchy zásadně na těch největších turnajích a je na nich velmi těžko k poražení. Garciaová má od začátku června na kontě nejvíce výher na tour a určitě se členky Top 10 nezalekne, v posledních týdnech porazila světovou jedničku Igu Šwiatekovou a Marii Sakkariovou. Druhá jmenovaná má v nohách už pět utkání, ve třech z nich musela do rozhodující sady. Pegulaová je favoritkou, ale postup Garciaové by vzhledem k jejímu znovuzrození nebyl velkým překvapením.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Pegulaová je letos ve čtvrtfinále pošesté a ve všech případech se mezi osm nejlepších probojovala na WTA 1000 či grandslamech. Do US Open Series vstoupila před dvěma týdny ve Washingtonu a ve druhém kole překvapivě nestačila na Darju Savilleovou. Na velké akci v Montréalu se ale zase rozjela a až v semifinále ji po obratu zastavila pozdější šampionka Simona Halepová.

Cesta turnajem

V Cincinnati skvělou letošní formu na největších podnicích potvrzuje. Po působivém obratu proti Martě Kosťukové ve dvou těsných setech přehrála do té doby suverénní úřadující šampionku US Open Emmu Raducanuovou.

Historie na Western & Southern Open

Hlavní soutěže se účastní počtvrté a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum. Dosáhla na něj také předloni, kdy se hrálo v New Yorku.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (F); Toronto, Miami (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Toronto, Miami (SF)

Bilance: 31-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 17-9

Bilance proti hráčkám Top 50: 17-8 (kariérní 44-39)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 3-0 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (ČF), Wimbledon (3K)

Jessica Pegulaová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (New York 2020, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Washington (2K), Toronto (SF)

Cesta turnajem: volný los, Kosťuková (6-7 6-1 6-2), (10) Raducanuová (7-5 6-4)

Aktuální forma

Garciaová si ještě před dvěma měsíci procházela velmi dlouhou krizí, ale v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a od té doby prožívá znovuzrození. Vyjma poslední generálky v Torontu, kde vypadla v prvním kole, na všech následujících pěti turnajích posbírala alespoň dvě výhry a od začátku června má na kontě největší počet vítězství (25).

Cesta turnajem

V obou kvalifikačních duelech musela do rozhodující sady. V hlavní soutěži vyřadila Petru Martičovou, světovou trojku Marii Sakkariovou (tři sety) a Elise Mertensovou.

Historie na Western & Southern Open

Za sebou má sedm startů v hlavní fázi tohoto podniku, letošní čtvrtfinále je jejím novým maximem.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (ČF)

Bilance: 32-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 19-46)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 3-6)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Toronto (1K)

Cesta turnajem: Martičová (6-3 6-3), (4) Sakkariová (7-6 6-7 6-1), Mertensová (6-4 7-5)



• Čtvrtfinále mužů •

Daniil Medveděv (1.) - Taylor Fritz (13.) | Center Court (19:00 SELČ)

Daniil Medveděv už má jisté setrvání na tenisovém trůnu a teď může potřetí v řadě v tomto dějišti postoupit do semifinále. Šampionovi z roku 2019 se do cesty postaví domácí Taylor Fritz, který tady při všech třech předchozích startech ztroskotal hned v prvním kole a bude usilovat o své třetí semifinále na Masters. Hráči se potkávají poprvé.

Medveděv je favoritem na postup, ale od zahození jasného náskoku ve finále Australian Open nepůsobí moc přesvědčivě. S Fritzem, jenž letos hraje v životní formě, to tak bude mít velmi těžké. Rozhodnout by mohla celková psychická odolnost, kterou má i v tomto rozpoložení o něco lepší světová jednička. Medveděv má s Američany famózní kariérní bilanci 41-7, se zástupci Spojených států zvládl posledních 12 soubojů a nikdy s nimi na americké půdě neprohrál (16-0).

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Aktuální forma

Medveděv ve finále lednového Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi, což negativně ovlivnilo jeho výkony v následujících měsících. Znovu se do závěrečného kola podíval až na trávě, v Hertogenboschi jasně prohrál s Timem van Rijthovenem a v Halle s Hubertem Hurkaczem. Prvního letošního triumfu se dočkal až na začátku srpna v Los Cabos, na Masters v Montréalu však skončil hned po úvodním zápase s rozjetým Nickem Kyrgiosem.

Cesta turnajem

Svou top formou se neprezentuje ani v Cincinnati, Botice van de Zandschulpa i Denise Shapovalova zdolal ve dvou těsných setech.

Historie na Western & Southern Open

Při úvodních dvou startech skončil hned v prvním kole, ale při dalších čtyřech (včetně letošního) prošel minimálně do čtvrtfinále. V této fázi neuspěl pouze loni, kdy se turnaj kvůli pandemii odehrál v New Yorku.

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Los Cabos (T); Halle, Hertogenbosch, Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (T); Australian Open (F); Acapulko (SF)

Bilance: 33-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 22-6

Bilance proti hráčům Top 20: 6-5 (kariérní 60-42)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 8-3)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (OF), Wimbledon (-)

Daniil Medveděv - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: triumf (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-1

Generálka: Los Cabos (T), Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, van de Zandschulp (6-4 7-5), Shapovalov (7-5 7-5)

Aktuální forma

Fritz prožívá jasně nejlepší sezonu své kariéry. Postupem do osmifinále Australian Open vylepšil své grandslamové maximum, na Masters v Indian Wells získal svou nejcennější trofej, další titul přidal v Eastbourne a ve Wimbledonu se dostal do svého prvního čtvrtfinále na majorech. V rámci US Open Series se podíval do osmifinále ve Washingtonu i na Masters v Montréalu a pokaždé neuhájil náskok proti Danielovi Evansovi.

Cesta turnajem

V Cincinnati zatím exceluje, v úvodních kolech nedal šanci Sebastiánovi Báezovi ani rozjetému, ale viditelně unavenému Nickovi Kyrgiosovi. V osmifinále po obratu zdolal loňského finalistu Andreje Rubljova.

Historie na Western & Southern Open

Při všech třech předchozích návštěvách Ohia ztroskotal hned v prvním kole. Jeho maximem před startem letošního ročníku bylo druhé kolo z roku 2020, kdy se hrálo v New Yorku.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Indian Wells (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 35-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 20-6

Bilance proti hráčům Top 10: 3-3 (kariérní 12-25)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-1 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Taylor Fritz - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 4-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (OF), Montréal (OF)

Cesta turnajem: Báez (6-1 6-1), Kyrgios (6-3 6-2), (6) Rubljov (6-7 6-2 7-5)



Stefanos Tsitsipas (7.) - John Isner (50.) | Center Court (21:00 SELČ)

Stefanos Tsitsipas se o vyrovnání svého maxima v tomto dějišti popere s bývalým finalistou Johnem Isnerem, který na semifinálovou účast na Masters čeká už přes rok. Poslední čtyři měření sil vyzněla lépe pro Tsitsipase, nejlepší Řek v žebříčku ATP ve vzájemné bilanci vede 4-2, na venkovních betonech 3-1.

Poslední souboje jasně ukazují, proč je Tsitsipas favoritem. Americký obr se navíc v poslední době se svou největší zbraní trápí a servis ztrácí až příliš často. Sedmý hráč světa, jenž si zatím v Cincinnati vede suverénně, by měl projít do dalšího kola. Isner však nikdy není jednoduchým soupeřem, obzvláště v domácích podmínkách.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte, v aktuálním roce si připsal několik překvapivých porážek a ne vždy se prezentuje svou nejlepší formou. Přesto má na kontě nejvyšší počet výher na tour (44), dva tituly a sedm postupů minimálně do semifinále. Vstup do US Open Series mu vůbec nevyšel, na předchozí akci Masters v Montréalu prohrál hned s Jackem Draperem.

Cesta turnajem

V Cincinnati však zatím postupuje s přehledem, šanci nedal Filipovi Krajinovičovi ani Diegovi Schwartzmanovi.

Historie na Western & Southern Open

Za sebou má čtyři starty a jeho maximem je semifinále v posledních dvou ročnících, předloni se kvůli pandemii hrálo v New Yorku. Při dalších dvou návštěvách skončil v úvodních kolech.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Acapulko, Australian Open (SF)

Bilance: 44-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-6

Bilance proti hráčům Top 50: 22-11 (kariérní 136-78)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 3-0 (kariérní 10-4)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF), Wimbledon (3K)

Stefanos Tsitsipas - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: semifinále (New York 2020, 2021)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, Krajinovič (6-3 6-4), (13) Schwartzman (6-3 6-3)

Aktuální forma

Isner letos dosáhl na teprve pátou čtvrtfinálovou účast (vše na domácí půdě) a až na poslední dvě měl mezi nimi dost velké rozestupy. V aktuálním roce se nejdál podíval do finále na domácí antuce v Houstonu, ale titul nezískal. US Open Series zahájil v Atlantě, po bitvě s Benem Sheltonem nestačil na Jensona Brooksbyho. Z Masters v Montréalu se odhlásil.

Cesta turnajem

V Cincinnati má za sebou tři velmi náročné bitvy, do rozhodující sady musel s Benjaminem Bonzim, Hubertem Hurkaczem i Sebastianem Kordou. Dvakrát slavil postup až v závěrečném tie-breaku.

Historie na Western & Southern Open

Na domácím Masters moc úspěšný není, jen dva ze 14 předchozích startů přetavil v postup alespoň do čtvrtfinále. Na druhou stranu obě zvládl a v roce 2013 si zahrál o titul.

John Isner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Houston (F); Newport, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Atlanta (ČF)

Bilance: 21-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 8-8

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 29-76)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 13-5)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K), Wimbledon (3K)

John Isner - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 23-14

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Generálka: Atlanta (ČF)

Cesta turnajem: Bonzi (7-6 3-6 7-6), (8) Hurkacz (7-6 6-7 6-2), Korda (7-6 1-6 7-6)



Félix Auger-Aliassime (9.) - Borna Čorič (152.) | Grand Stand (sobota 1:00 SELČ)

Félix Auger-Aliassime v letošní sezoně už počtvrté postoupil do čtvrtfinále na Masters a zaútočí na své druhé semifinále na této úrovni. Jeho soupeřem bude Borna Čorič, kterého čeká první čtvrtfinále na nejprestižnějších turnajích ATP po více než třech letech. I potřetí se potkávají na Masters, vzájemná bilance je vyrovnaná. Auger-Aliassime v této fázi uspěl pouze právě proti Čoričovi v Miami 2019.

Čoričovi se po dlouhé zdravotní pauze vůbec nedařilo, ale v Cincinnati hraje ve skvělé formě a pokusí se navázat na skalpy Lorenza Musettiho, Rafaela Nadala a Roberta Bautisty. Auger-Aliassime si v rámci letošní US Open Series vede solidně, jeho výkony jsou však nestabilní. Favoritem je nicméně zaslouženě.

Tip na vítěze: Félix Auger-Aliassime

Aktuální forma

Auger-Aliassime měl výborný únor, v Rotterdamu zlomil finálové prokletí a o další titul bojoval o týden později v Marseille. Od té doby však uhrál pouhá dvě semifinále a neuspěl v Hertogenboschi ani na úvod sezony amerických betonů v Los Cabos. Před týdnem ve čtvrtfinále na Masters v Montréalu schytal výprask od Caspera Ruuda.

Cesta turnajem

V Cincinnati začal suverénní výhrou nad Alexem de Minaurem. Mnohem větší potíže měl v osmifinále s Jannikem Sinnerem, v němž na poslední chvíli zahájil obrat.

Historie na Western & Southern Open

Na turnaji startuje počtvrté a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum. Loni v této fázi v tomto dějišti podlehl Stefanosovi Tsitsipasovi.

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (T); Marseille (F); Los Cabos, Hertogenbosch (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Los Cabos (SF)

Bilance: 36-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 13-7

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 7-2 (kariérní 133-62)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-3 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF), Wimbledon (1K)

Félix Auger-Aliassime - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 6-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Los Cabos (SF), Montréal (ČF)

Cesta turnajem: volný los, de Minaur (6-3 6-2), (10) Sinner (2-6 7-6 6-1)

Aktuální forma

Čorič se v březnu vrátil po roční zdravotní pauze a prohrál osm z úvodních deseti zápasů. Rozhodl se tak zkusit nižší úroveň a na italských challengerech získal titul a uhrál čtvrtfinále. Jeho letošním maximem na nejvyšším okruhu je čtvrtfinále, jediné předchozí absolvoval na antuce v Hamburku. Do Cincinnati přijel s negativní bilancí 11-12.

Cesta turnajem

V Ohiu ovšem chytl výbornou formu. V úvodním kole vyřadil Lorenza Musettiho, pak si v tříhodinové bitvě vyšlápl na nasazenou dvojku Rafaela Nadala a v osmifinále nedal šanci Robertovi Bautistovi.

Historie na Western & Southern Open

Letošní start je jeho sedmým. Čtvrtfinálovou účastí vyrovnal své maximum, před šesti lety v této fázi vzdal krajanovi Marinovi Čiličovi.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 14-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-3

Bilance proti hráčům Top 10: 1-1 (kariérní 15-35)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (2K), Wimbledon (-)

Borna Čorič - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Montréal (1K)

Cesta turnajem: Musetti (7-6 6-3), (2) Nadal (7-6 4-6 6-3), (15) Bautista (6-2 6-3)



Cameron Norrie (11.) - Carlos Alcaraz (4.) | Center Court (sobota 2:30 SELČ)

Poslední čtvrtfinále pátečního programu obstarají Cameron Norrie s Carlosem Alcarazem, oba už na Masters v minulosti triumfovali a letos se poprvé dostali přes úvodní kolo hlavní soutěže v tomto dějišti. Za sebou mají tři vzájemná měření sil, Alcaraz uspěl loni na US Open i na letošních Masters v Indian Wells a Madridu, dohromady ztratil jeden set.

Alcaraz je jasným favoritem na postup, nicméně v posledních týdnech nepředvádí stabilní výkony a na předchozí akci stejné kategorie v Kanadě skončil hned na Tommym Paulovi. Norrie se naopak za poslední dva měsíce může pochlubit vyrovnanou formou i výsledky a v posledním souboji v Madridu mladšího soupeře pořádně potrápil. S hráči Top 10 má však katastrofální bilanci 5-26 a na Masters či grandslamech s nimi prohrál všech 11 utkání.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Norrie má za sebou průlomovou sezonu a s tlakem očekávání a obhajob se vyrovnává na jedničku. V aktuálním roce byl už čtyřikrát ve finále a v polovině z nich uspěl. Navíc se nedávno ve Wimbledonu poprvé dostal do druhého týdne grandslamů, až v semifinále ho zastavil Novak Djokovič. US Open Series zatím může hodnotit pozitivně, v Los Cabos ho dělilo jediné vítězství od obhajoby titulu a v Montréalu prošel do osmifinále.

Cesta turnajem

V Cincinnati rozhodně neměl jednoduchý los. Po třísetových bitvách s vycházející hvězdou Holgerem Runem a bývalou světovou jedničkou a krajanem Andym Murraym smetl překvapení turnaje a talentovaného domácího teenagera Bena Sheltona.

Historie na Western & Southern Open

V hlavní soutěži startuje potřetí, až letos se dostal přes úvodní kolo.

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F); Wimbledon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Los Cabos, Acapulko (F)

Bilance: 40-18

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-9

Bilance proti hráčům Top 10: 2-8 (kariérní 5-26)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K), Wimbledon (SF)

Cameron Norrie - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 3-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Los Cabos (F), Montréal (OF)

Cesta turnajem: Rune (7-6 4-6 6-4), A. Murray (3-6 6-3 6-4), Shelton (6-0 6-2)

Aktuální forma

Alcaraz na sebe upozorňoval už loni a letos naplno ukazuje svůj potenciál. V aktuální sezoně odehrál 52 zápasů a připsal si pouhých osm porážek. Svou sbírku titulů rozšířil o další čtyři kousky a posbíral i své první trofeje z Masters (Miami a Madrid). V Cincinnati patří i přes nezdar v úvodním zápase před týdnem v Montréalu s Tommym Paulem k největším favoritům.

Cesta turnajem

A zatím tuto roli potvrzuje, bez ztráty setu si poradil s domácím Mackenziem McDonaldem i bývalým šampionem Marinem Čiličem.

Historie na Western & Southern Open

Debut si odbyl loni, prošel kvalifikací a v prvním kole nestačil na Lorenza Sonega.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Umag, Hamburk (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (T); Indian Wells (SF)

Bilance: 44-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčům Top 20: 14-5 (kariérní 18-10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 3-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF), Wimbledon (OF)

Carlos Alcaraz - Western & Southern Open

Kariérní bilance: 2-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (2K)

Cesta turnajem: volný los, McDonald (6-3 6-2), (14) Čilič (7-6 6-1)