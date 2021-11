6. den v Guadalajaře: O poslední místo v semifinále se utkají Sabalenková se Sakkariovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Skupina Chichén Itzá • Šwiateková (5-Pol.) - Badosaová (7-Šp.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ) Sabalenková (1-Běl.) - Sakkariová (4-Řec.) | Estadio Tenis Akron (úterý 2:30 SEČ)



Iga Šwiateková (9.) - Paula Badosaová (10.) | Estadio Tenis Akron (21:00 SEČ)

Iga Šwiateková se s letošním Turnajem mistryň rozloučí už ve skupině, ale určitě bude chtít proti Paule Badosaové, která má jistý postup z prvního místa, zabojovat o první výhru. Dvacetiletá Polka navíc může o tři roky starší Španělce oplatit letošní porážku z olympijských her v Tokiu.

Šwiatekové se však v poslední době nedaří a proti rozjeté Badosaové to bude mít velmi těžké. Badosaová se momentálně veze na vlně osmi vítězství a neporazitelnost by měla ještě protáhnout.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Aktuální forma

Šwiateková se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala hlavně díky triumfům v Adelaide a na antuce v Římě a grandslamovým výsledkům (OF-ČF-OF-OF). Za poslední dva měsíce se představila jen na dvou turnajích. V semifinále ostravského halového podniku ve dvou těsných setech podlehla Marii Sakkariové, v Indian Wells po dvou jasných výhrách nestačila na Jelenu Ostapenkovou.

Cesta turnajem

Za sebou nemá jednoduchý úvodní zápas, Marii Sakkariové nedokázala sebrat set ani podání a v koncovce se neubránila slzám. Mnohem lépe si vedla proti turnajové jedničce Aryně Sabalenkové, vedení však neuhájila a ztratila možnost postupu.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (triumf); Ostrava (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 35-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 17-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-4 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Iga Šwiateková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 0-2

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Sakkariová (2-6 4-6), Sabalenková (6-2 2-6 5-7)

Aktuální forma

Badosaová po fantastickém antukovém jaru, během něhož vyhrála 17 z 20 zápasů a získala svůj první titul, ukázala, že se s těmi nejlepšími může měřit i na ostatních površích. Největšího úspěchu se dočkala nedávno, když dobyla "pátý grandslam" v kalifornském Indian Wells a přebírala svou nejcennější trofej. Mezi povedené hardové výsledky určitě může zařadit i čtvrtfinálové účasti na olympijských hrách a v Cincinnati. Od triumfu v Indian Wells nehrála.

Cesta turnajem

Ve čtvrtek zaskočila nasazenou jedničku Arynu Sabalenkovou, od stavu 2-4 dokonce získala deset gamů v řadě. Bez ztráty setu porazila i Marii Sakkariovou a svou aktuální neporazitelnost protáhla na osm duelů.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)

Bilance: 43-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 19-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 6-3 (kariérní 6-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Paula Badosaová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 2-0

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: žádná

Odehrané zápasy: Sabalenková (6-4 6-0), Sakkariová (7-6 6-4)



Aryna Sabalenková (2.) - Maria Sakkariová (6.) | Estadio Tenis Akron (úterý 2:30 SEČ)

Semifinálové obsazení letošního ročníku Turnaje mistryň zkompletuje Aryna Sabalenková, nebo Maria Sakkariová. Adeptky na postup ze druhého místa skupiny se potkávají už pošesté, poslední čtyři souboje vyhrála Sabalenková.

Sabalenková by byla za normálních okolností asi větší favoritkou, na Sakkariovou totiž umí. Šestadvacetiletá Řekyně má však v posledních týdnech lepší formu a nebylo by vůbec překvapením, kdyby o tři roky mladší Bělorusku z turnaje vyřadila. Sakkariová má nicméně velký problém uspět v těch nejdůležitějších zápasech, čehož by Sabalenková i se svou nevyrovnanou formou mohla využít.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Aktuální forma

Sabalenková byla letos třikrát ve finále, získala první antukovou trofej a vylepšila své grandslamové maximum. V posledních třech měsících předváděla nevyrovnané výkony. Po semifinále Wimbledonu velmi rychle skončila na olympiádě, pak se dostala do semifinále v Montréalu, v Cincinnati se loučila po prvním zápase a na US Open dokráčela do dalšího semifinále. Jedinou generálku absolvovala v Moskvě a po nákaze covidem-19 se jí nedařilo, vypadla už ve čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Cesta turnajem

Svůj debut na Turnaji mistryň zahájila solidně, proti Paule Badosaové vedla 4-2, jenže pak začala kupit nevynucené chyby a další game nezískala. Šanci na postup do semifinále si udržela díky obratu proti Ize Šwiatekové.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); US Open, Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); US Open, Montréal (semifinále)

Bilance: 45-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 24-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-4 (kariérní 16-17)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (semifinále)

Aryna Sabalenková - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Odehrané zápasy: Badosaová (4-6 0-6), Šwiateková (2-6 6-2 7-5)

Aktuální forma

Sakkariová byla letos celkem sedmkrát v semifinále. Přes tuto fázi ovšem přešla pouze jednou, a to v ostravské hale (první finále od května 2019). Na French Open a US Open se mohla stát první řeckou finalistkou grandslamů, ale neuspěla. Za poslední dva měsíce odehrála čtyři akce a nepovedlo se jí pouze vystoupení v Indian Wells, kde prohrála hned na úvod s Viktorijí Golubicovou.

Cesta turnajem

V úvodním zápase si poradila s Igou Šwiatekovou, s polskou grandslamovou šampionkou neztratila set ani podání a porazila ji i potřetí. Hořkost dvousetové porážky však vzápětí sama ochutnala, když nestačila na rozjetou Paulu Badosaovou.

Historie na Turnaji mistryň

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ostrava (finále); Moskva, US Open, French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 37-19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 22-12

Bilance proti hráčkám Top 10: 8-5 (kariérní 18-19)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)

Maria Sakkariová - Turnaj mistryň

Kariérní bilance: 1-1

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Generálka: Moskva (semifinále)

Odehrané zápasy: Šwiateková (6-2 6-4), Badosaová (6-7 4-6)