6. den v Římě: Na programu jsou čtvrtfinále. O postup budou bojovat obhájkyně titulu Karolína Plíšková a Vondroušová

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku Internazionali BNL d'Italia se bude bojovat o postup do semifinále. Obhájkyně titulu Karolína Plíšková bude čelit Elise Mertensové, Markéta Vondroušová vyzve dvojnásobnou šampionku Elinu Svitolinovou. Pokračovat v obhajobě bude také Rafael Nadal a do akce půjdou i nasazené jedničky Novak Djokovič a Simona Halepová.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (12-ČR) - Svitolinová (4-Ukr.) | Pietrangeli (15:30 SELČ) Kar. Plíšková (2-ČR) - Mertensová (11-Belg.) | Centrale (19:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry žen • Halepová (1-Rum.) - Putincevová (Kaz.) | Centrale (12:00 SELČ) Azarenková (Běl.) - Muguruzaová (9-Šp.) | Pietrangeli (14:00 SELČ) • Čtvrtfinále dvouhry mužů • Berrettini (4-It.) - Ruud (Nor.) | Pietrangeli (12:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - Köpfer (Něm.) | Centrale (14:30 SELČ) Shapovalov (12-Kan.) - Dimitrov (15-Bulh.) | Pietrangeli (18:00 SELČ) Schwartzman (8-Arg.) - Nadal (2-Šp.) | Centrale (20:30 SELČ)



• Češi v akci •

Markéta Vondroušová (19.) - Elina Svitolinová (6.) | Pietrangeli (15:30 SELČ)

Markéta Vondroušová postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na turnaji a loňský výsledek a dnes se pokusí poprvé od loňského senzačního finále na French Open projít mezi nejlepší kvarteto. Její dnešní soupeřkou bude dvojnásobná šampionka Elina Svitolinová. Se sedm zápasů neporaženou Ukrajinkou prohrála všechny tři předchozí souboje.

Svitolinová sice nemá top formu, ale Vondroušová, přestože je znovu po roce ve čtvrtfinále, měla větší potíže, ačkoli čelila slabším soupeřkám. Vzhledem k momentální formě a vzájemné bilanci je favoritkou Svitolinová.

Tip: Svitolinová ve třech setech

Aktuální forma

Vondroušová na začátku roku suverénně došla do čtvrtfinále v Adelaide, kde prohrála se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Od té doby se jí absolutně nedaří. Na dalších čtyřech turnajích vyhrála jediný zápas a po pauze na antuce v Palermu a přípravném turnaji v New Yorku skončila hned na úvod na raketě kvalifikantek. Na US Open postupem do druhého kola alespoň přerušila sérii porážek, schytala ovšem výprask od Aljaksandry Sasnovičové.

Cesta turnajem

V Římě začala vydřeným vítězstvím nad kvalifikantkou Misaki Doiovou, o kolo později si poradila s další kvalifikantkou Arantxou Rusovou a poprvé od ledna a teprve podruhé v sezoně vyhrála dva zápasy v řadě. V osmifinále v tie-breaku rozhodující sady zdolala Polonu Hercogovou, její soupeřka dokonce podávala na vítězství.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Vondroušová si svůj debut v Římě odbyla loni, ve čtvrtfinále nestačila na pozdější finalistku Johannu Kontaovou. Dnes tak může vylepšit své maximum na turnaji.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 7-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 2-9)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (2. kolo)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019 - 2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Cesta turnajem: Doiová (6-1 4-6 6-4), Rusová (6-3 6-3), Hercogová (1-6 6-1 7-6)

Aktuální forma

Svitolinová před pauzou stihla šest turnajů, ale v příliš dobré formě se nepředvedla. Jediného slušného výsledku dosáhla na menším podniku v Monterrey, kde ukončila 16měsíční čekání na titul.

Cesta turnajem

Po restartu sezony se rozhodla vynechat americké betony a rovnou přijela do Říma, kde zatím neztratila set. Po volném losu v úvodním kole zdolala Anastasii Pavljučenkovovou i Světlanu Kuzněcovovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Svitolinová se italského turnaje účastní posedmé. Kromě triumfů v letech 2017 a 2018 a letošního ročníu nepřešla přes druhé kolo, loni v něm prohrála s Viktorií Azarenkovou.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 13-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-0 (kariérní 26-30)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 8-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (nehrála)

Elina Svitolinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2017 - 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Cesta turnajem: Pavljučenkovová (6-3 7-6), Kuzněcovová (7-6 6-4)



Karolína Plíšková (4.) - Elise Mertensová (20.) | Centrale (19:00 SELČ)

Karolína Plíšková má před sebou další překážku v cestě za úspěšnou obhajobou loňského triumfu. Česká jednička se dnes utká se světovou dvacítkou Elise Mertensovou, která je v Římě ve čtvrtfinále poprvé a zaútočí na své největší antukové semifinále. Jediný dosavadní souboj suverénně vyhrála Plíšková.

Plíšková nemá po pauze příliš dobrou formu, Mertensová naopak po restartu sezony hraje svůj nejlepší tenis. Rodačka z Loun je favoritkou, ale dnes to bude mít velmi těžké.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková do letošní sezony vstoupila třetím triumfem v Brisbane, ale od té doby se jí vůbec nedaří. Na dalších třech akcích vyhrála jen čtyři zápasy. Po pauze startovala na generálce v New Yorku, kde hned na úvod nestačila na Veroniku Kuděrmetovovou, na US Open byla nasazenou jedničkou a ve druhém kole prohrála s Caroline Garciaovou.

Cesta turnajem

V Římě zatím celkem suverénně kráčí za obhajobou loňského triumfu. Bez ztráty setu si poradila s krajankou Barborou Strýcovou i kvalifikantkou Annou Blinkovovou. Dva zápasy v řadě vyhrála poprvé od lednového Australian Open.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Plíšková v Římě hraje pošesté a potřetí se dostala do čtvrtfinále. Zatímco v roce 2017 v něm skončila, loni si došla až pro titul.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (vítězka)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 11-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 2-1 (kariérní 30-33)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 4-7)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: vítězka (2019)

Loňský výsledek: vítězka

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Cesta turnajem: volný los, Strýcová (6-3 6-3), Blinkovová (6-4 6-3)

Aktuální forma

Mertensová si po pauze vede mnohem lépe než před ní. Na úvodním turnaji v Palermu sice skončila hned v prvním kole, nicméně poté si zahrála finále na antuce v Praze, semifinále na generálce Western & Southern Open a druhým rokem po sobě došla do čtvrtfinále newyorského grandslamu.

Cesta turnajem

V Římě si zatím počíná suverénně. Nasazená Belgičanka si bez ztráty setu postupně poradila se Su-Wei Hsieh, Magdou Linetteovou i kvalifikantkou Dankou Koviničovou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Mertensová v Římě debutovala loni a vypadla hned v prvním kole po porážce s Venus Williamsovou.

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha (finále); New York (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (finále)

Bilance: 26-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 7-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-3 (kariérní 7-18)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Elise Mertensová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Cesta turnajem: S. Hsieh (6-3 6-1), Linetteová (6-2 6-4), Koviničová (6-4 6-4)



• Čtvrtfinále dvouhry žen •

Simona Halepová (2.) - Julia Putincevová (30.) | Centrale (12:00 SELČ)

Julia Putincevová ve svém premiérovém čtvrtfinále na turnajích Premier 5 vyzve nasazenou jedničku a dvojnásobnou finalistku Simonu Halepovou, která se momentálně veze na vítězné vlně 11 zápasů. Hráčky se poprvé potkaly na letošním Australian Open, kde bez větších potíží zvítězila Halepová.

Dvojnásobná čtvrtfinalistka French Open Putincevová je obzvláště na antuce nebezpečnou soupeřkou, ovšem dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Halepová je natolik zkušená, že by si měla s dnešní výzvou poradit.

Tip: Halepová ve dvou setech

Aktuální forma

Halepová se i na svém pátém letošním turnaji dostala minimálně do čtvrtfinále. Těsně před pauzou kralovala na betonech v Dubaji a ihned po pauze na antuce v Praze.

Cesta turnajem

V neporazitelnosti čítající už 11 zápasů pokračuje v Římě, kde si bez ztráty setu poradila s domácí Jasmine Paoliniovou i Dajanou Jastremskou.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Halepová hraje hlavní soutěž římského turnaje podeváté a popáté je ve čtvrtfinále. Jejím maximem je finále z let 2017 a 2018. Loni skončila překvapivě již ve druhém kole na raketě Markéty Vondroušové.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Praha, Dubaj (vítězka); Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Praha (vítězka)

Bilance: 17-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 2-0 (kariérní 42-24)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 15-4)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), US Open (nehrála)

Simona Halepová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: finále (2017 - 2018)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 4-0

Cesta turnajem: volný los, Paoliniová (6-3 6-4), Jastremská (7-5 6-4)

Aktuální forma

Putincevová má celý rok stabilní formu a po pauze hraje ještě o něco lépe než v úvodu sezony. Na US Open se poprvé v sezoně a potřetí na grandslamech dostala do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Římě na solidní formu z New Yorku úspěšně navazuje. V úvodním kole snadno přehrála Rebeccu Petersonovou, poté si ve třech setech vyšlápla na nasazené Petru Martičovou a Jelenu Rybakinovou, její poslední soupeřka ve druhém setu podávala na vítězství.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Putincevová hraje hlavní soutěž římského podniku potřetí v kariéře a poprvé dokázala přejít přes druhé kolo. Loni v něm schytala výprask od Petry Kvitové.

Julia Putincevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 20-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 8-28)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Julia Putincevová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Cesta turnajem: Petersonová (6-2 6-4), (8) Martičová (6-3 6-7 6-4), (10) Rybakinová (4-6 7-6 6-2)



Viktoria Azarenková (14.) - Garbiñe Muguruzaová (17.) | Pietrangeli (14:00 SELČ)

Viktoria Azarenková bude útočit na své první římské semifinále od roku 2013, kdy si v italské metropoli zahrála své jediné dosavadní finále. Garbiñe Muguruzaová bude bojovat o celkově třetí semifinále a vyrovnání svého maxima na turnaji. Bývalé světové jedničky a dvojnásobné grandslamové šampionky se potkávají potřetí, poslední souboj se odehrál loni právě v Římě, Muguruzaová tehdy v osmifinále vzdala. Ve vzájemné bilanci vede 2-1 Běloruska.

Dnešní souboj by měl nabídnout velmi kvalitní podívanou. Azarenková pokračuje v newyorské formě a Muguruzaová v Římě zatím předvádí také skvělé výkony. Mírnou favoritkou je rozjetá Azarenková.

Tip: Azarenková ve třech setech

Aktuální forma

Azarenková od loňského US Open stihla odehrát jen čtyři turnaje a přes rok čekala na výhru. Po porážce s Venus Williamsovou v Lexingtonu předvedla ve Flushing Meadows naprosto nečekanou jízdu, když ovládla generálku Western & Southern Open a na US Open až ve finále podlehla Naomi Ósakaové.

Cesta turnajem

Rychlý přesun do Říma zvládla skvěle. V úvodním zápase oplatila nedávnou porážku Venus Williamsové, poté bez ztráty jediného gamu smetla světovou pětku a vítězku letošního Australian Open Sofii Keninovou a v osmifinále jí v tie-breaku úvodní sady po ošklivém pádu vzdala Darja Kasatkinová.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Azarenková se italského turnaje účastní již podvanácté. Nejlepšího výsledku dosáhla v roce 2013, kdy až ve finále nestačila na Serenu Williamsovou. Od té doby je ve čtvrtfinále potřetí, loni v něm prohrála s pozdější šampionkou Karolínou Plíškovou.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York (vítězka); US Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 3-0 (kariérní 54-29)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-0 (kariérní 7-4)

Grandslamy: Australian Open (nehrála), US Open (finále)

Viktoria Azarenková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 22-10

Nejlepší výsledek: finále (2013)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-3

Cesta turnajem: V. Williamsová (7-6 6-2), (3) Keninová (6-0 6-0), Kasatkinová (6-6 skreč)

Aktuální forma

Muguruzaová před pauzou odehrála pět turnajů a ani na jednom nechyběla v závěrečných kolech, jejím letošním maximem je finále Australian Open. Po restartu sezony měla trochu smůlu, na US Open totiž ve druhém kole narazila na vracející se Cvetanu Pironkovovou, která nakonec předvedla senzační jízdu a skončila až ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na svém prvním letošním antukovém turnaji si poradila s Američankami Sloane Stephensovou a Cori Gauffovou a v osmifinále nedala šanci loňské finalistce Johanně Kontaové.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Muguruzaová v Římě startuje posedmé a potřetí se dostala do čtvrtfinále. Jejím nejlepším výsledkem je semifinále z let 2016 a 2017. Loni v osmifinále vzdala právě Azarenkové.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (finále); Shenzhen (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-1 (kariérní 27-26)

Bilance ve čtvrtfinále Premier 5: 0-1 (kariérní 5-4)

Grandslamy: Australian Open (finále), US Open (2. kolo)

Garbiñe Muguruzaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2016 - 2017)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2-0

Cesta turnajem: Stephensová (6-3 6-3), Gauffová (7-6 3-6 6-3), (7) Kontaová (6-4 6-1)



• Čtvrtfinále dvouhry mužů •

Matteo Berrettini (8.) - Casper Ruud (34.) | Pietrangeli (12:00 SELČ)

Matteo Berrettini loni v Šanghaji své jediné dosavadní čtvrtfinále na Masters přetavil v postup do semifinále, to Casper Ruud bude hrát čtvrtfinále na turnajích Masters poprvé v kariéře. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, loni na antukovém French Open bez ztráty setu zvítězil Ruud, nedávno na US Open zase stejným výsledkem Berrettini.

Ruud letos sbírá úspěchy hlavně na antuce, která je jeho nejoblíbenějším povrchem. Berrettini to bude mít dnes hodně těžké a bude si muset co nejvíce pomáhat dělovým prvním servisem.

Tip: Berrettini ve třech setech

Aktuální forma

Berrettini hraje teprve svůj čtvrtý letošní turnaj. Až na tom předchozím na US Open poprvé v sezoně dokázal porazit dva soupeře za sebou, v osmifinále prohrál s Andrejem Rubljovem.

Cesta turnajem

V Římě měl v předchozích dvou kolech potíže, ale set ještě neztratil. Domácí jednička po volném losu vyřadila Federica Coríu a krajana Stefana Travagliu.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Berrettini hraje v Římě počtvrté v kariéře a každým rokem vylepšuje své maximum. Při své premiéře před třemi lety vypadl v prvním kole, předloni ve druhém a loni v osmifinále po porážce s Diegem Schwartzmanem.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 7-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 31-50: 2-1 (kariérní 18-10)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (osmifinále)

Matteo Berrettini - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Cesta turnajem: volný los, Coría (7-5 6-1), Travaglia (7-6 7-6)

Aktuální forma

Zatímco na tvrdém povrchu se letos Ruudovi nedaří, na antuce až na vyřazení v prvním kole v Rio de Janeiru exceluje. Norský talent v únoru v Buenos Aires získal svůj premiérový titul na turnajích ATP a finále hrál i o 14 dní později v Santiagu.

Cesta turnajem

Svou skvělou letošní antukovou formu potvrzuje i v Římě, kde si vyšlápl na Karena Chačanova, poradil si s domácím Lorenzem Sonegem a v osmifinále přehrál Marina Čiliče.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Ruud v Římě debutoval loni a z kvalifikace se dostal až do osmifinále, v něm podlehl Juanovi Martínovi Del Potrovi.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále)

Největší úspěchy na antuce: Buenos Aires (vítěz); Santiago (finále)

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 11-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 0-4)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (3. kolo)

Casper Ruud - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Cesta turnajem: (11) Chačanov (6-3 3-6 6-1), Sonego (6-3 6-4), Čilič (6-2 7-6)



Novak Djokovič (1.) - Dominik Köpfer (97.) | Centrale (14:30 SELČ)

Zatímco loňský finalista Novak Djokovič v Římě útočí na pátý triumf a celkově rekordní 36. na turnajích Masters, jeho dnešní soupeř Dominik Köpfer hraje hlavní soutěž na Masters vůbec poprvé v kariéře. Bude se jednat o premiérový souboj.

A bylo by obrovským překvapením, kdyby Djokovič přes herně mnohem slabšího soupeře do dalšího kola neprošel. Světová jednička by dnes neměla mít žádné potíže.

Tip: Djokovič ve dvou setech

Aktuální forma

Djokovič letos ještě neokusil standardní porážku. Zkraje roku pomohl Srbsku k triumfu v ATP Cupu, poté ovládl Australian Open, podnik v Dubaji, Masters v New Yorku a na US Open byl při absenci svých největších rivalů jasným favoritem. V osmifinále však spáchal přestupek proti pravidlům a byl diskvalifikován.

Cesta turnajem

V Římě si na úvod snadno poradil s domácím Salvatorem Carusem, s krajanem Filipem Krajinovičem měl v osmifinále mnohem více práce, ale ztrátu setu nedopustil. Letos má, pokud počítáme diskvalifikaci jako porážku, bilanci 28-1.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Djokovič v Římě debutoval v roce 2006, kdy krátce před svými 19. narozeninami vypadl v kvalifikaci. Od té doby hrál hlavní soutěž 13krát a ani jednou nechyběl ve čtvrtfinále. Celkem devětkrát si zahrál finále, v tom posledním loni prohrál s Rafaelem Nadalem, a čtyřikrát přebíral trofej pro vítěze.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: New York, Dubaj, Australian Open, ATP Cup (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 28-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 5-0 (kariérní 207-15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 65-15)

Grandslamy: Australian Open (vítěz), US Open (osmifinále)

Novak Djokovič - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 52-9

Nejlepší výsledek: vítěz (2008, 2011, 2014 - 2015)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 10-3

Cesta turnajem: volný los, Caruso (6-3 6-2), Krajinovič (7-6 6-3)

Aktuální forma

Šestadvacetiletý Köpfer letos na hlavním okruhu vyhrál jediný zápas hlavní soutěže. Na antuce si střihnul generálku již před týdnem v Kitzbühelu, kde vypadl v prvním kole kvalifikace s pozdějším čtvrtfinalistou Maximilianem Martererem.

Cesta turnajem

Proto je jeho postup do čtvrtfinále v Římě, kde vůbec poprvé hraje hlavní soutěž turnaje Masters, velkým překvapením. Po třech třísetových výhrách v kvalifikaci si v tie-breaku rozhodující sady vyšlápl na Alexe de Minaura a poté suverénně vyřadil nasazenou pětku Gaëla Monfilse a domácí překvapení Lorenza Musettiho, který si v předchozích kolech připsal skalpy Stana Wawrinka a Keie Nišikoriho.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Římské Masters hraje poprvé.

Dominik Köpfer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (čtvrtfinále)

Bilance: 15-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-0 (kariérní 1-1)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (1. kolo)

Dominik Köpfer - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Kitzbühel (kvalifikace)

Cesta turnajem: de Minaur (3-6 6-3 7-6), (5) Monfils (6-2 6-4), Musetti (6-4 6-0)



Denis Shapovalov (14.) - Grigor Dimitrov (22.) | Pietrangeli (18:00 SELČ)

Denis Shapovalov se ve svém premiérovém římském čtvrtfinále pokusí prodloužit svou neporazitelnost ve čtvrtfinálových duelech na podnicích Masters. První porážku mu bude chtít uštědřit Grigor Dimitrov, jenž zaútočí na vyrovnání svého římského maxima, kterým je semifinále z roku 2014. Oba předchozí souboje vyhrál Dimitrov.

Shapovalov se oproti úvodu sezony herně výrazně zlepšil, zatímco Dimitrov má pořád výpadky a hraje tak nějak stále na stejné úrovni. Ve vzájemné bilanci sice vede 2-0 Bulhar, ale Shapovalov má dnes velkou šanci si proti němu konečně připsat vítězství.

Tip: Shapovalov ve třech setech

Aktuální forma

Shapovalov neprožívá povedenou sezonu. Chuť si ale po předchozích nezdarech alespoň částečně spravil na US Open, kde poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy v řadě a nakonec si zahrál své premiérové čtvrtfinále na grandslamech.

Cesta turnajem

Na antuce letos startuje poprvé. V Římě po cestě do čtvrtfinále úspěšně potvrzoval roli favorita, když postupně vyřadil Guida Pellu, Pedra Martíneze a ve třech setech Uga Humberta.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Shapovalov v Římě hraje potřetí a postupem do čtvrtfinále o kolo vylepšil své maximum. Loni ve druhém kole prohrál s Novakem Djokovičem.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Marseille, Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 21-30: 1-2 (kariérní 6-7)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 4-0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), US Open (čtvrtfinále)

Denis Shapovalov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Cesta turnajem: Pella (6-2 6-3), Martínez (6-4 6-4), Humbert (6-7 6-1 6-4)

Aktuální forma

Dimitrovovi se letos vůbec nedaří. Jediného slušného výsledku před tímto turnajem dosáhl v únoru, kdy se dostal do semifinále v Acapulku, v němž prohrál s pozdějším šampionem Rafaelem Nadalem. Na dalších pěti běžných turnajích nedokázal ani jednou vyhrát dva zápasy v řadě.

Cesta turnajem

Na svém prvním letošním antukovém turnaji ale nehraje vůbec špatně. Nejprve si poradil s Gianlucou Magerem, poté smetl Jošihita Nišioku a v osmifinále po obratu zdolal domácí talent Jannika Sinnera.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Dimitrov na římském Masters startuje poosmé a teprve podruhé překonal druhé kolo. Jeho maximem je semifinále z roku 2014. Loni se loučil už v prvním kole po porážce s Janem-Lennardem Struffem.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-1 (kariérní 26-27)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 6-6)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), US Open (2. kolo)

Grigor Dimitrov - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 9-7

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Cesta turnajem: Mager (7-5 6-1), Nišioka (6-1 6-0), Sinner (4-6 6-4 6-4)



Diego Schwartzman (15.) - Rafael Nadal (2.) | Centrale (20:30 SELČ)

Diego Schwartzman bude usilovat o vyrovnání svého římského maxima a loňského výsledku proti největšímu favoritovi, devítinásobnému šampionovi a vítězi posledních dvou ročníků Rafaelovi Nadalovi. S antukovým králem se utká podesáté, ještě nikdy ho nedokázal porazit.

A nemělo by se mu to podařit ani na desátý pokus. Nadal po více než půlroční pauze vypadá ve formě a se svým oblíbeným soupeřem, který teď nemá moc dobrou formu, by si měl snadno poradit.

Tip: Nadal ve dvou setech

Aktuální forma

Schwartzman měl na začátku roku dobrou formu. Po osmifinále na Australian Open hrál finále domácího antukového podniku v Córdobě a i na další domácí antukové akci v Buenos Aires prošel do semifinále, do kterého kvůli zranění nenastoupil. Po pauze se mu však vůbec nedaří. Na Masters v New Yorku a US Open dohromady vyhrál jediný zápas, na antukové generálce v Kitzbühelu slavil jedinou výhru a skončil již ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

V Římě poprvé od února dokázal vyhrát dva zápasy v řadě, když vyřadil Johna Millmana a po obratu Huberta Hurkacze.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Schwartzman hraje italské Masters popáté. Zatímco při třech úvodních startech vyhrál jediný zápas hlavní soutěže, loni ve svém jediném dosavadním semifinále na turnajích Masters podlehl Novakovi Djokovičovi.

Diego Schwartzman - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Córdoba (finále); Buenos Aires (semifinále)

Bilance: 13-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 8-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 7-28)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), US Open (1. kolo)

Diego Schwartzman - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Cesta turnajem: volný los, Millman (6-4 7-6), Hurkacz (3-6 6-2 6-4)

Aktuální forma

Nadal letos startoval v ATP Cupu, na Australian Open a ještě v Acapulku. Za úspěch může považovat jen Acapulko, kde bez ztráty setu slavil triumf. Na Australian Open naopak prohrál už ve čtvrtfinále s pozdějším finalistou Dominicem Thiemem a v ATP Cupu (bilance 4-2) své zemi, která byla největším favoritem, k titulu nepomohl.

Cesta turnajem

Po restartu sezony hraje svůj první turnaj, v úvodním zápase smetl krajana Pabla Carreña a šanci nedal ani Dušanovi Lajovičovi.

Historie na Internazionali BNL d'Italia

Nadal v Římě startuje pošestnácté a v minulosti jen jednou nedokázal projít alespoň do čtvrtfinále. Celkem 11krát hrál v italské metropoli finále a devětkrát uspěl.

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (vítěz)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 15-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 2-0

Bilance proti hráčům Top 11-20: 2-1 (kariérní 135-30)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 73-18)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), US Open (nehrál)

Rafael Nadal - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 63-6

Nejlepší výsledek: vítěz (2005 - 2007, 2009 - 2010, 2012 - 2013, 2018 - 2019)

Loňský výsledek: vítěz

Bilance ve čtvrtfinále: 11-3

Cesta turnajem: volný los, Carreño (6-1 6-1), Lajovič (6-1 6-3)