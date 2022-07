6. den ve Wimbledonu: Kvitová a Krejčíková zabojují o osmifinále, šlágr obstarají Kyrgios s Tsitsipasem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (13-ČR) - Tomljanovicová (Austr.) | Court 12 (12:00 SELČ) Kvitová (25-ČR) - Badosaová (4-Šp.) | Centre Court (16:00 SELČ) • Šlágr dne • Kyrgios (Austr.) - Tsitsipas (4-Řec.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (14.) - Ajla Tomljanovicová (44.) | Court 12 (12:00 SELČ)

Barbora Krejčíková ve Wimbledonu ve druhém zápase po sobě narazí na loňskou čtvrtfinalistku, tentokrát Ajlu Tomljanovicovou. S chorvatskou rodačkou reprezentující Austrálii se utká poprvé a pokusí se vyrovnat své maximum na nejslavnějším turnaji a zároveň loňský výsledek.

Krejčíková na začátku letošního roku navazovala na loňskou životní sezonu, když postoupila do finále v Sydney a čtvrtfinále Australian Open. Po nepovedených vystoupeních v Dubaji a Dauhá však kvůli zranění lokte tři měsíce nehrála. Na kurty se vrátila na French Open a po porážce s Dianne Parryovou se stala teprve třetí tenistkou v open éře, která na French Open v roli obhájkyně ztroskotala v prvním kole. Úvodní zápas nezvládla ani na jediné generálce v Eastbourne. Výhry se dočkala až proti Maryně Zaněvské ve Wimbledonu a set neztratila ani s loňskou čtvrtfinalistkou Viktorijí Golubicovou.

Tomljanovicová si sice loni ve Wimbledonu vylepšila své grandslamové maximum, nicméně od té doby byla ve čtvrtfinále jen třikrát, a to na letošních malých akcích v Istanbulu, Rabatu a Nottinghamu. Na trávě se připravovala ještě v Eastbourne, ve druhém kole nestačila na pozdější finalistku Jelenu Ostapenkovou. Ani ona zatím v Londýně neztratila set, nejprve vyřadila nasazenou Jil Teichmannovou a poté kvalifikantku Catherine Harrisonovou.

Krejčíková se zatím v All England Clubu každým zápasem zlepšuje a s Tomljanovicovou by si měla poradit. Pro srovnání Krejčíková porazila Golubicovou ve dvou setech a Tomljanovicová s ní naopak na jedné z generálek stejným poměrem prohrála. Každý zápas je ovšem jiný, záležet bude hlavně na výkonu české dvojky. Její soupeřka na grandslamech sehrála 15 soubojů s hráčkami Top 20 s bilancí dvou výher a 13 porážek.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 7-3 (kariérní 36-15)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (1K)

Barbora Krejčíková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Zaněvská (7-6 6-3), Golubicová (6-3 6-4)

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (ČF)

Bilance: 17-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-6 (kariérní 11-51)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Ajla Tomljanovicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Nottingham (ČF), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: (18) Teichmannová (6-2 6-3), Harrisonová (6-2 6-2)



Petra Kvitová (26.) - Paula Badosaová (4.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Petra Kvitová se pokusí pokračovat v aktuální neporazitelnosti čítající už sedm zápasů a bude útočit na svou první účast ve druhém týdnu majorů od French Open 2020. Vítěznou sérii dvojnásobné šampionky se jako další bude snažit utnout světová čtyřka a loňská osmifinalistka Paula Badosaová. Se Španělkou měla česká lvice potíže předloni na Australian Open, jediný dosavadní souboj vyhrála ve dvou těsných setech.

Kvitová prožívá navzdory poslednímu výsledku jednu z nejhorších sezon celé své kariéry. Na poslední generálku v Eastbourne dorazila s mizernou bilancí 10-13 a jejím maximem byla dvě čtvrtfinále. Navíc se s oběma grandslamy rozloučila nejpozději ve druhém kole. Těsně před Wimbledonem se však naladila na skvělou formu. V Eastbourne zastavila na trávě letos neporaženou Beatriz Haddadovou Maiaovou, ve finále zametla s Jelenou Ostapenkovou a získala 29. titul, první od loňského března. Ve Wimbledonu si neodpustila drama proti Jasmine Paoliniové (musela zápas otáčet) ani Aně Bogdanové (ve druhé sadě ztratila vedení 5-1).

Badosaová v úvodu sezony pokračovala ve skvělých výkonech, v Sydney slavila svůj třetí triumf na okruhu WTA a hrála osmifinále Australian Open, semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Miami. Antukové jaro, díky němuž loni prorazila, se jí ale moc nepovedlo a na jediné generálce na trávě v Eastbourne senzačně nestačila hned na hráčku druhé stovky Jodie Burrageovou. Ve Wimbledonu suverénně potvrdila roli favoritky proti kvalifikantce Louise Chiricové i antukářce Irině Baraové.

Od jejich jediného předchozího duelu se hodně změnilo, Kvitová už pravidelně nesbírá postupy do závěrečných kol a nyní je členkou elitní desítky Badosaová. Česká naděje má určitě na trávě největší šanci uspět, protože nejrychlejší povrch jí sedí a Badosaová na něm má suverénně nejslabší výsledky. Rozhodnout by měl hlavně počet nevynucených chyb Kvitové, která bude z větší části diktovat tempo hry a mohla by se dočkat prvního skalpu Top 10 na grandslamech od US Open 2017.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 17-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-4 (kariérní 57-65)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 35-11

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Paoliniová (2-6 6-4 6-2), Bogdanová (6-1 7-6)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (T); Stuttgart, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (3K)

Bilance: 26-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 2-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-9 (kariérní 22-23)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K)

Paula Badosaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Chiricová (6-2 6-1), Baraová (6-3 6-2)



• Šlágr dne •

Nick Kyrgios (40.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Šlágr sobotního programu obstarají Nick Kyrgios, který na trávě patří k nejobávanějším soupeřům, a Stefanos Tsitsipas, jenž prožívá své nejlepší období na pažitu. Kyrgios na účast ve druhém týdnu grandslamů čeká od Australian Open 2020 a ve Wimbledonu byl naposledy mezi nejlepší šestnáctkou v roce 2016, Tsitsipasovým maximem v tomto dějišti je osmifinále z roku 2018. Ve vzájemné bilanci vede 3-1 Kyrgios, australský bouřlivák vyhrál všechny tři turnajové souboje.

Kyrgios absolvuje svůj teprve osmý letošní turnaj. Letos mu motivace evidentně nechybí a na všech předvedl velmi solidní výkony a v každém zápase bojoval. Jeho maximem v aktuálním roce je semifinále, poslední dvě si zahrál na generálkách ve Stuttgartu (Andy Murray) a Halle (Hubert Hurkacz), v obou případech ho zastavil kvalitní travař. Na Mallorce kvůli zranění břišního svalu nenastoupil k utkání druhého kola. Ve Wimbledonu však vypadá fit a po pětisetové bitvě s domácím outsiderem Paulem Jubbem díky vynikajícímu výkonu deklasoval nasazeného Filipa Krajinoviče.

Tsitsipas letos pravidelně postupuje do závěrečných kol, jak už je u něj několik let zvykem. Letos má za sebou čtyři finále a na poslední přípravné akci na Mallorce získal svou druhou letošní trofej. Právě na největším z Baleárských ostrovů otočil svou kariérní bilanci na trávě do pozitivních čísel a nyní má na kontě už šest výher v řadě. Ve Wimbledonu měl na úvod potíže s neznámým Alexanderem Ritschardem, nicméně se solidním travařem Jordanem Thompsonem si poradil suverénně.

Kyrgios po obratu vyhrál poslední střetnutí před dvěma týdny na trávě v Halle a je mírným favoritem na postup. Pokud předvede podobně famózní výkon jako proti Krajinovičovi, kdy nastřílel 50 vítězných úderů a jen minimum nevynucených chyb, pak by měl postoupit bez větších problémů. Tsitsipas však přichází tomuto povrchu na chuť a jeho soupeř může kdykoli psychicky vybuchnout.

Tip na vítěze: Nick Kyrgios

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (SF)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 9-2

Bilance proti hráčům Top 10: 3-2 (kariérní 24-39)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-)

Nick Kyrgios - Wimbledon

Kariérní bilance: 17-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (SF), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Jubb (3-6 6-1 7-5 6-7 7-5), (26) Krajinovič (6-2 6-3 6-1)

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca, Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (T)

Bilance: 42-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčům Top 50: 20-10 (kariérní 133-77)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (OF)

Stefanos Tsitsipas - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018)

Loňský výsledek: 1. kolo

Generálka: Stuttgart (ČF), Halle (2K), Mallorca (T)

Cesta turnajem: Ritschard (7-6 6-3 5-7 6-4), Thompson (6-2 6-3 7-5)