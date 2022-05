7. den na French Open: O osmifinále budou hrát favorité Šwiateková a Tsitsipas. Medveděva ve šlágru vyzve Kecmanovič

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Favorité v akci • Šwiateková (1-Pol.) - Koviničová (Č. Hora) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ) Tsitsipas (4-Řec.) - M. Ymer (Švéd.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ) • Šlágr dne • Kecmanovič (Srb.) - Medveděv (2-) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)



• Favorité v akci •

Iga Šwiateková (1.) - Danka Koviničová (95.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Světová jednička Iga Šwiateková zatím na French Open suverénně potvrzuje roli největší favoritky a už na 31. vítězství v řadě bude předloňská šampionka útočit proti Dance Koviničové, která je v Paříži ve třetím kole poprvé a zabojuje o své první grandslamové osmifinále. Hráčky se potkávají poprvé.

Šwiateková začala sezonu pod novým koučem a v Adelaide i na Australian Open se dostala do semifinále. Po překvapivé porážce s Jelenou Ostapenkovou ve druhém kole v Dubaji zatím přemožitelku nenašla a kralovala v Dauhá, Indian Wells, Miami, Stuttgartu i Římě, a navíc se ztrátou jediného gamu zvládla obě utkání v kvalifikaci Billie Jean King Cupu. V Paříži v dominanci pokračuje, kvalifikantce Lesje Curenkové i zkušené Alison Riskeové povolila pouhé dvě hry.

Koviničová si v letošní sezoně zahraje třetí kolo velkých akcí potřetí, mezi nejlepší dvaatřicítku prošla také na Australian Open a v Indian Wells. Na antuce má letos slušnou formu a na kontě semifinále na WTA 125k v Marbelle a triumf na W100 ve Wiesbadenu. V úvodním kole French Open si po obratu vyšlápla na nasazenou Ljudmilu Samsonovovou a pak přehrála trápící se Slovenku Annu Karolínu Schmiedlovou.

Šwiateková má neskutečnou formu, ve všech směrech je lepší hráčkou a bylo by velkým překvapením, kdyby měla s Koviničovou jakékoli potíže.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Stuttgart, Miami, Indian Wells, Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Stuttgart (T)

Bilance: 39-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na antuce: 11-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-0 (kariérní 33-7)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 16-2

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Řím (T)

Cesta turnajem: Curenková (6-2 6-0), Riskeová (6-0 6-2)

Danka Koviničová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (3K)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3K)

Bilance: 17-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 11-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-0 (kariérní 3-6)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Danka Koviničová - French Open

Kariérní bilance: 4-6

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (Q), W100 Wiesbaden (T), W100 La Bisbal (1K)

Cesta turnajem: (25) Samsonovová (2-6 6-2 6-1), Schmiedlová (6-3 7-5)



Stefanos Tsitsipas (4.) - Mikael Ymer (95.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Největší favorit dolní poloviny pavouka a loňský finalista Stefanos Tsitsipas bude ve svém letošním pařížském působení pokračovat proti Mikaelovi Ymerovi. Jeho švédský vrstevník, se kterým suverénně zvládl všechny tři předchozí souboje, může poprvé v kariéře postoupit do osmifinále majorů.

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a okamžitě se vrátil do tenisového kolotoče. Letos má na kontě nejvíce výher (33) a do Paříže dorazil s antukovou bilancí 14-3. Ta zahrnuje úspěšnou obhajobu v Monte Carlu, čtvrtfinále v Barceloně, semifinále v Madridu a finále v Římě. Na nejpomalejším povrchu letos prohrál jen s těmi nejlepšími (postupně Carlos Alcaraz, Alexander Zverev a Novak Djokovič). V Paříži měl hned na úvod namále, proti Lorenzovi Musettimu otáčel stav 0-2 na sety. Ve druhém kole potkal českého kvalifikanta Zdeňka Koláře a bojoval s ním přes čtyři hodiny.

Ymer musel být s úvodem sezony velmi spokojený, v Adelaide se dostal do čtvrtfinále a v Montpellieru ještě o kolo dál. Následovala však série sedmi porážek, kterou přerušil až na probíhajícím French Open. V areálu Rolanda Garrose snadno přehrál Jamese Duckwortha i nasazeného Daniela Evanse.

Tsitsipas měl sice v obou předchozích zápasech velké potíže, nicméně jeho soupeři hráli výborně. Rovněž proti Ymerovi (0-7 proti Top 10) je velkým favoritem a tentokrát by měl i vzhledem k vzájemné bilanci slavit hladký postup.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Řím, Rotterdam (F); Madrid, Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (T); Řím (F); Madrid (SF)

Bilance: 33-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 16-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 8-0 (kariérní 66-32)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - French Open

Kariérní bilance: 17-5

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: finále

Generálka: Madrid (SF), Řím (F)

Cesta turnajem: Musetti (5-7 4-6 6-2 6-3 6-2), Kolář (6-3 7-6 6-7 7-6)

Mikael Ymer - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3K)

Bilance: 7-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 3-7

Bilance na antuce: 2-4

Bilance proti hráčům Top 10: 0-2 (kariérní 0-7)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Mikael Ymer - French Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Generálka: Lyon (Q)

Cesta turnajem: Duckworth (6-2 6-4 6-2), (29) Evans (6-3 3-6 6-2 6-3)



• Šlágr dne •

Miomir Kecmanovič (31.) - Daniil Medveděv (2.) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Šlágr sobotního programu bude patřit rozjetému Miomirovi Kecmanovičovi, který může vyrovnat své grandslamové maximum a nyní je v žebříčku nejvýše v kariéře, a po zranění se vracejícímu loňskému čtvrtfinalistovi Daniilovi Medveděvovi. Bude se jednat o premiérové vzájemné měření sil.

Kecmanovič se po loňské katastrofální sezoně opět chytl a po osmifinále na Australian Open se pořádně rozjel. Od půlky února do konce dubna absolvoval šest turnajů a na všech se probojoval do čtvrtfinále, jeho maximem je semifinále na antuce v Mnichově. Na French Open si poradil s Tomásem Martínem Etcheverrym a po prohrané úvodní sadě i s Alexanderem Bublikem.

Medveděv ve finále Australian Open zahodil jasný náskok proti Rafaelovi Nadalovi a od té doby není stejným hráčem, ačkoli na chvíli vládl žebříčku ATP. Po vyřazení ve čtvrtfinále v Miami se rozhodl podstoupit operaci kýly a na kurty se vrátil po necelých dvou měsících v Ženevě. Svůj první antukový zápas prohrál, ale na French Open si vede podstatně lépe. V Paříži bez ztráty setu přehrál antukové specialisty Facunda Bagnise a Lasla Djereho.

Medveděv zatím v Paříži hraje nečekaně dobře, nicméně proti Kecmanovičovi, který si stále drží velice solidní formu, ho nejspíše čeká zatím nejtěžší zápas na turnaji. Zkušenější Medveděv by měl být schopný udržet vysokou úroveň hry delší dobu, což by mu mělo zajistit postup do další fáze.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (SF)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (SF)

Bilance: 27-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 15-7

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 3-8)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Miomir Kecmanovič - French Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: 3. kolo (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Generálka: Madrid (2K), Řím (1K)

Cesta turnajem: Etcheverry (6-3 7-5 6-3), Bublik (4-6 7-5 6-2 6-1)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (F); Acapulko (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (3K)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 2-1

Bilance proti hráčům Top 50: 8-5 (kariérní 121-77)

Grandslamy: Australian Open (F)

Daniil Medveděv - French Open

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Generálka: Ženeva (2K)

Cesta turnajem: Bagnis (6-2 6-2 6-2), Djere (6-3 6-4 6-3)