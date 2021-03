7. den v Dubaji: Krejčíková bude o svůj první titul bojovat s Muguruzaovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále dvouhry • Krejčíková (ČR) - Muguruzaová (9-Šp.) | Centre Court (16:00 SEČ) • Finále čtyřhry • Guarachiová/Juraková (8-Chile/Chorv.) - Y. Xu/Z. Yang (Čína) | Centre Court (14:00 SEČ)



• Finále dvouhry •

Barbora Krejčíková (63.) - Garbiñe Muguruzaová (16.) | Centre Court (16:00 SEČ)

Barbora Krejčíková si nikdy předtím mimo nejmenší akce WTA 250 a WTA 500 nezahrála ani čtvrtfinále, přesto dnes nastoupí k finále prestižního turnaje WTA 1000 v Dubaji. Její soupeřkou bude dvojnásobná grandslamová šampionka Garbiñe Muguruzaová, která už má naopak několik velkých finále za sebou. Bude se jednat o premiérový souboj.

Pětadvacetiletá Krejčíková bude hrát své druhé finále, před čtyřmi lety na antuce v Norimberku nestačila na Kiki Bertensovou. Dnes se může stát teprve druhou českou vítězkou dubajského podniku (Petra Kvitová, 2013).

Muguruzaová dnes může ukončit čekání na svůj první triumf od dubna 2019 a celkově osmý. Ve finálových bojích má 27letá Španělka úspěšnost 7-7, poslední tři prohrála a letos si o titul zahraje již potřetí. Rodačka z venezuelského Caracasu je první španělskou finalistkou dubajské akce.

Krejčíková si postupem do finále zajistila debut v Top 50 žebříčku, v pondělí bude figurovat nejhůře na 37. místě. Pokud přidá další vítězství, pak bude 28. hráčkou světa. Bývalá světová jednička Muguruzaová se bez ohledu na dnešní výsledek posune na post světové třináctky.

Krejčíková v Dubaji po cenném skalpu Marie Sakkariové parádně využila příznivého losu, na turnaji dokonce ještě neztratila set. Muguruzaová má celou sezonu fantastickou formu, ovšem ve finále se jí už dlouho nedaří, letos v ani jednom neuhrála set, nicméně měla papírově podstatně těžší soupeřky (Ashleigh Bartyová, Petra Kvitová). Krejčíková tak rozhodně není bez šance, i když Muguruzaová je jasnou favoritkou.

Tip: Muguruzaová ve třech setech

Aktuální forma

Krejčíková má za sebou nejlepší sezonu ve dvouhře a i letos si vede velmi dobře, už podruhé se dostala do čtvrtfinále. To první absolvovala na generálce v Melbourne a poté došla do druhého kola Australian Open. Poslední podnik v Dauhá se jí i kvůli zranění nohy nepovedl, ve druhém kole kvalifikace prohrála s hráčkou druhé stovky Cristinou Bucsaovou.

Cesta turnajem

V Dubaji ovšem ještě neztratila set, když začala nečekaným skalpem nasazené Marie Sakkariové, poté nedala šanci grandslamovým šampionkám Jeleně Ostapenkové ani Světlaně Kuzněcovové, ve čtvrtfinále smetla chybující Anastasii Potapovovou a v semifinále vyřadila Jil Teichmannovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Krejčíková v hlavní soutěži dubajského podniku debutuje.

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj (finále)

Bilance: 10-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 10-4

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 1-0 (kariérní 1-4)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Barbora Krejčíková - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 5-0

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dauhá (kvalifikace)

Cesta turnajem: (16) Sakkariová (6-2 7-6), Ostapenková (6-3 6-1), Kuzněcovová (6-3 6-2), Potapovová (6-0 6-2), Teichmannová (7-5 6-2)

Aktuální forma

Muguruzaová má letos parádní formu a na všech čtyřech předchozích akcích prošla minimálně do osmifinále. Letos už dvakrát bojovala o trofej, ale ani v jednom případě neuspěla, nejdříve na generálce v Melbourne a naposledy před týdnem v Dauhá, kde ve finále jasně nestačila na Petru Kvitovou.

Cesta turnajem

V Dubaji po cestě do čtvrtfinále neztratila set a zápas od zápasu se zlepšovala. Nejvíce práce měla v prvním kole s Irinou Beguovou, o něco méně s Amandou Anisimovovou a v osmifinále povolila jen čtyři hry grandslamové šampionce Ize Šwiatekové. Ve čtvrtfinále znovu po týdnu narazila na Arynu Sabalenkovou a i tentokrát ji zdolala ve třech setech. V semifinále ve dvou těsných setech přetlačila Elise Mertensovou.

Historie na Dubai Duty Free Tennis Championships

Muguruzaová v Dubaji startuje posedmé a postupem do finále vylepšila své maximum, kterým na začátku letošního ročníku byla semifinále z let 2015 a 2018. Loni ve čtvrtfinále nestačila na Jennifer Bradyovou.

Garbiñe Muguruzaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 17-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 17-4

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-0 (kariérní 96-37)

Bilance ve finále WTA 1000: 0-0 (kariérní 2-2)

Bilance ve finále: 0-2 (kariérní 7-7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Garbiñe Muguruzaová - Dubai Duty Free Tennis Championships

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: Dauhá (finále)

Cesta turnajem: Beguová (6-3 7-5), Anisimovová (6-4 6-2), (8) Šwiateková (6-0 6-4), (3) Sabalenková (3-6 6-3 6-2), (10) Mertensová (6-4 7-6)



• Finále čtyřhry •

/ A. Guarachiová / D. Juraková - / Y. Xu / Z. Yang | Centre Court (14:00 SEČ)

Letošní finále čtyřhry obstarají páry, které toho spolu zatím moc neodehrály a ve finále jsou společně premiérově. O trofej se poperou dvojice Alexa Guarachiová, Darija Juraková a čínské duo Yi-Fan Xu, Zhaoxuan Yang. Bude se jednat o premiérový souboj.

Guarachiová s Jurakovou spolu hrají teprve druhý turnaj, na tom předchozím vypadly hned po úvodním zápase. Třicetiletá Guarachiová bude usilovat o svou třetí a nejcennější trofej, o šest let starší Juraková má doma šest titulů, jeden z Dubaje (2016, WTA 500), a také zaútočí na svůj nejcennější triumf.

Cesta turnajem

1K: Behbehaniová/Buyukakcayová (6-0 6-1)

2K: Niculescuová/Potapovová (6-1 skreč)

ČF: (3) Melicharová/Schuursová (6-3 4-6 10-3)

SF: Matteková-Sandsová/Pegulaová (6-4 6-3)

Xu a Yang začaly spolupracovat na začátku letošní sezony a poprvé se společně dostaly do finále. Dvaatřicetiletá Xu bude bojovat o svůj jubilejní desátý titul, druhý z podniků WTA 1000. Šestadvacetiletá Yang už v Dubaji v minulosti triumfovala (2016), ale to se jednalo o akci WTA 500, popere se tedy o svůj nejcennější vavřín, celkově pátý.

Cesta turnajem

1K: Dzalamidzeová/Listerová (6-3 6-0)

2K: (4) Aojamaová/Šibaharaová (7-6 7-5)

ČF: L. Kičenoková/Ostapenková (6-2 3-6 10-7)

SF: (5) Babosová/Kuděrmetovová (6-3 7-5)