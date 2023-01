7. den v Melbourne: Krejčíková se o čtvrtfinále utká s Pegulaovou, Lehečka vyzve Augera-Aliassimeho

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Lehečka (ČR) - Auger-Aliassime (6-Kan.) | PREVIEW LS | Margaret Court Arena (5:30 SEČ) Krejčíková (20-ČR) - Pegulaová (3-USA) | PREVIEW LS | John Cain Arena (7:00 SEČ) • Další osmifinále žen • Šwiateková (1-Pol.) - Rybakinová (22-Kaz.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) Ostapenková (17-Lot.) - Gauffová (7-USA) | PREVIEW LS | Margaret Court Arena (3:00 SEČ) Azarenková (24-) - Lin Zhu (Čína) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (11:00 SEČ) • Další osmifinále mužů • Hurkacz (10-Pol.) - Korda (29-USA) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (4:00 SEČ) Nišioka (31-Jap.) - Chačanov (18-) | PREVIEW LS | John Cain Arena (4:30 SEČ) Tsitsipas (3-Řec.) - Sinner (16-It.) | PREVIEW LS | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)



• Češi v akci •

Jiří Lehečka (71.) - Félix Auger-Aliassime (7.) | Margaret Court Arena (5:30 SEČ)

Jiří Lehečka neměl na kontě před startem letošního Australian Open jediné vítězství v hlavních soutěžích grandslamů. A teď je 21letý rodák z Mladé Boleslavi prvním českým mužem v osmifinále majorů od Tomáše Berdycha na Australian Open 2019 a může stát prvním českým čtvrtfinalistou podniků velké čtyřky po pěti letech (Berdych, Australian Open 2018). V cestě mu stojí loňský čtvrtfinalista Félix Auger-Aliassime, s nímž změří síly poprvé.

Lehečka loni v únoru debutoval v hlavních soutěžích turnajů ATP a zazářil postupem z kvalifikace až do semifinále, čímž si zajistil premiérový posun do elitní stovky a naplno se usadil na hlavním okruhu. Na něm ale dosáhl už jen na jedno čtvrtfinále a na všech grandslamech vypadl v prvním kole. Rok zakončil finále na Turnaji mistrů pro mladíky. Vstup do nové sezony může hodnotit jedině pozitivně. V United Cupu vzdoroval Taylorovi Fritzovi a porazil Alexandera Zvereva a v Aucklandu vyhrál tři zápasy a nebyl proti Cameronovi Norriemu daleko od postupu do čtvrtfinále. Na Australian Open si vyšlápl na Bornu Čoriče a zaregistroval jedno ze svých nejcennějších vítězství a první v hlavní fázi majorů, na něj navázal výhrou nad Christopherem Eubanksem a senzačním skalpem Camerona Norrieho.

Auger-Aliassime má za sebou nejlepší sezonu kariéry. V únoru v Rotterdamu zlomil prokletí osmi prohraných finále, získal první titul, v průběhu sezony přidal ještě tři další trofeje a se svou zemí ovládl ATP Cup i Davisův pohár. Do letošního tenisového roku vstoupil překvapivou porážkou s kvalifikantem a hráčem druhé stovky Alexejem Popyrinem v Adelaide a přesvědčivě nepůsobí ani na Australian Open. V Melbourne Parku řešil komplikace hned proti Vaskovi Pospisilovi, a s Alexem Molčanem dokonce prohrával 0-2 na sety. Nejméně práce měl ve třetím kole s Franciscem Cerúndolem.

Lehečka byl jasným outsiderem už proti Norriemu a určitě může vyřadit i letos nestabilního Augera-Aliassimeho, který měl v úvodních dvou kolech velké potíže s Pospisilem a Molčanem. Kanaďan je samozřejmě zatím lepším a úspěšnějším hráčem, ale jeho nevyrovnané výkony by mohly Lehečku do premiérového souboje pořádně povzbudit a třeba na pátý pokus proti zástupcům Top 10 uspěje.

Tip na vítěze: Félix Auger-Aliassime

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 7-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 0-4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jiří Lehečka - Australian Open

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: United Cup (1-1), Auckland (2K)

Cesta turnajem: (21) Čorič (6-3 6-3 6-3), Eubanks (6-4 6-4 3-6 6-3), (11) Norrie (6-7 6-3 3-6 6-1 6-4)

Félix Auger-Aliassime - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 3-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-0 (kariérní 67-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Félix Auger-Aliassime - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-1

Generálka: Adelaide 1 (1K)

Cesta turnajem: Pospisil (1-6 7-6 7-6 6-3), Molčan (3-6 3-6 6-3 6-2 6-2), (28) F. Cerúndolo (6-1 3-6 6-1 6-4)



Barbora Krejčíková (23.) - Jessica Pegulaová (3.) | John Cain Arena (7:00 SEČ)

Barbora Krejčíková si o zopakování loňského výsledku a celkově čtvrté grandslamové čtvrtfinále zahraje s Jessicou Pegulaovou, která může na Australian Open projít třetím rokem po sobě mezi nejlepší osmičku a hrála čtvrtfinále na třech ze čtyř loňských majorů. Bude se jednat o premiérový vzájemný souboj.

Krejčíková začala mít loni po skvělém lednu problémy s loktem, tři měsíce vůbec nehrála a velmi dlouho hledala formu z famózního předloňského roku. Pořádně se zvedla až v závěru sezony, když předvedla 10zápasovou vítěznou sérii a triumfovala v halách v Tallinnu a Ostravě. Do nové sezony naskočila na druhém podniku v Adelaide a její výkony nebyly moc přesvědčivé. Na Alison Riskeovou-Amritrajovou to ještě stačilo, ale Darja Kasatkinová už byla nad její síly. Na Australian Open nepovolila set krajance Sáře Bejlek, další kvalifikantce Claře Burelové ani Anhelině Kalininové.

Pegulaová už nějakou dobu patří mezi špičku a od začátku loňského roku exceluje na těch největších akcích. V Guadalajaře ukončila více než tříleté čekání na svůj druhý kariérní titul, finále hrála i v Madridu, přidala další tři semifinále a došla do čtvrtfinále tří ze čtyř majorů. Skvělou formu z loňska si evidentně přenesla i do aktuálního roku. V United Cupu sice na úvod prohrála bitvu s Petrou Kvitovou, nicméně v dalších sedmi zápasech neztratila jediný set. Na Australian Open si postupně poradila s Jaqueline Cristianovou, Aljaksandrou Sasnovičovou a Martou Kosťukovou.

Krejčíková bezpochyby herně na Pegulaovou má. Proti Američance ale bude potřebovat co možná nejlepší výkon a hlavně ho ideálně po celý zápas udržet, protože soupeřka umí jakéhokoli zaváhání využít. Pegulaová se po porážce v úvodním letošním zápase s Petrou Kvitovou pořádně rozjela, v poslední době na těch největších akcích exceluje a v Melbourne se řadí mezi největší favoritky. Navíc zvládla posledních pět osmifinálových duelů a v této fázi grandslamů nikdy neprohrála (4-0).

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-1 (kariérní 7-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 9-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Adelaide 2 (2K)

Cesta turnajem: Bejlek (6-3 6-1), Burelová (6-4 6-1), Kalininová (6-2 6-3)

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 31-38)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-0)

Jessica Pegulaová - Australian Open

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021-22)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: United Cup (4-1)

Cesta turnajem: Cristianová (6-0 6-1), Sasnovičová (6-2 7-6), Kosťuková (6-0 6-2)



• Další osmifinále žen •

Iga Šwiateková (1.) - Jelena Rybakinová (25.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Světová jednička Iga Šwiateková prošla už čtvrtým rokem po sobě do druhého týdne Australian Open a v dalším utkání se největší favoritka střetne s úřadující wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou, která naopak potřebovala na premiérové osmifinále v Melbourne Parku celkem čtyři starty v hlavní soutěži. Dosud se střetly jen předloni v Ostravě, kde měla navrch Polka.

Šwiateková má za sebou jednu z nejlepších sezón, která kdy byla na ženském tenisovém okruhu k vidění. Včetně exhibicí loni vyhrála 70 z 80 zápasů, posbírala osm titulů, ovládla dva grandslamy a předvedla nejdelší sérii vítězství (37) v tomto století. Do nové sezony vstoupila v premiérovém ročníku United Cupu a celkem odehrála čtyři utkání. S Julií Putincevovou, Belindou Bencicovou i Martinou Trevisanovou si poradila ve dvou setech, ale v semifinále schytala výprask od Jessicy Pegulaové. Na Australian Open ztrácí každým zápasem méně gamů, postupně si poradila s Jule Niemeierovou, Camilou Osoriovou a Cristinou Bucsaovou.

Rybakinová loni naprosto senzačně ovládla slavný Wimbledon, jenže do žebříčku nedostala ani jeden bod, což ji soudě podle následujících výsledků evidentně rozhodilo. Ve zbytku roku totiž postrádala stabilitu, narážela na kvalitní soupeřky už v úvodních kolech a žádný další titul nepřidala. Ideální to nebylo ani generálkách v Adelaide. Na té úvodní porazila Danielle Collinsovou, ale pak překvapivě prohrála s Martou Kosťukovou. S tou následující se rozloučila hned v prvním kole po porážce s Petrou Kvitovou. Na Australian Open už si vede o něco lépe, po solidním odporu finalistky jedné z přípravných akcí Elisabetty Cocciarettové smetla Kaju Juvanovou a ve třetím kole vyřadila loňskou finalistku Collinsovou.

Šwiateková potkává v osmifinále svou jasně nejtěžší dosavadní soupeřku na turnaji, a to nejen žebříčkově. Rybakinová si totiž zatím v Melbourne vede skvěle. Její výkony ale nejsou úplně tak stabilní, jak by proti suverénní světové jedničce potřebovala. Opačný výsledek nevylučujeme, nicméně Šwiateková by měla roli favoritky potvrdit.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 51-26)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-5)

Iga Šwiateková - Australian Open

Kariérní bilance: 15-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: United Cup (3-1)

Cesta turnajem: Niemeierová (6-4 7-5), Osoriová (6-2 6-3), Bucsaová (6-0 6-1)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 9-13)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Jelena Rybakinová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Cocciarettová (7-5 6-3), Juvanová (6-2 6-1), (13) Collinsová (6-2 5-7 6-2)



Jelena Ostapenková (17.) - Cori Gauffová (7.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ)

Jelena Ostapenková se až v 25 letech a při osmém startu poprvé dostala do druhého týdne Australian Open, kdežto její příští soupeřce Cori Gauffové se to povedlo už v 15 letech a hned při první účasti. Obě aktérky budou bojovat o své první čtvrtfinále v tomto dějišti, Ostapenková o první postup mezi nejlepší osmičku na majorech od Wimbledonu 2018. Na jediný předchozí souboj došlo ve finále v Linci 2019, kde ve třech setech vyhrála Američanka.

Ostapenková zatím nikdy nedokázala po celou sezonu pravidelně postupovat do závěrečných kol a ani ta minulá nebyla výjimkou. Po skvělém únoru, kdy ovládla Dubaj a hrála semifinále v Petrohradu a v Dauhá přišla série čtyř porážek a znovu se chytla až na trávě s pomocí finále v Eastbourne a osmifinále Wimbledonu. Pak už stojí za zmínku jen zářijové finále v Soulu. Na generálkách zrovna formu neměla, ze tří zápasů zvládla jediný a jasně prohrála s Irinou Beguovou i Annou Kalinskou. Na Australian Open nedala šanci Dajaně Jastremské ani Kateryně Baindlové, ale měla potíže s Annou Bondárovou.

Gauffová si asi představovala loňskou sezonu alespoň o trochu lepší. V žebříčku je nicméně na sedmém místě a na French Open ji až ve finále zastavila suverénní světová jednička Iga Šwiateková. Překvapením je, že za celý rok uhrála už jen dvě další semifinále a neuspěla v australském Adelaide ani v Berlíně. Do letošní sezony vstupuje tím nejlepším možným způsobem a je stále neporažena. V Aucklandu byla jasnou favoritkou, v pěti zápasech ztratila dohromady pouhých 22 gamů a získala svůj třetí titul. Ani v Melbourne zatím nemusela do rozhodující sady, postupně si poradila s Kateřinou Siniakovou, Emmou Raducanuovou a Bernardou Peraovou.

Na okruhu je jen velmi málo hráček, které dokážou v palebné síle Ostapenkové konkurovat. U vítězky French Open 2017 tak bude opět jedna velmi důležitá statistika, a sice počet nevynucených chyb. Proti Gauffové by měla diktovat tempo hry a hlavně její výkon rozhodne o výsledku. O sedm let mladší Američanka, která má na kontě o dvě grandslamové osmifinálové účasti více, se bude snažit měnit rytmus hry a co nejvíce dostávat soupeřku pod tlak dělovým prvním servisem. Ostapenková je po dlouhé době zase ve formě, ale je známá svými nestabilními výkony i výsledky.

Tip na vítězku: Cori Gauffová

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (OF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (OF)

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 17-25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-1)

Jelena Ostapenková - Australian Open

Kariérní bilance: 10-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (2K), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Jastremská (6-4 6-2), Bondárová (7-6 5-7 6-0), Baindlová (6-3 6-0)

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (T)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (T)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 20: 0-0 (kariérní 15-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-3)

Cori Gauffová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Auckland (T)

Cesta turnajem: Siniaková (6-1 6-4), Raducanuová (6-3 7-6), Peraová (6-3 6-2)



Viktoria Azarenková (24.) - Lin Zhu (87.) | Rod Laver Arena (11:00 SEČ)

Zatímco dvojnásobná šampionka Viktoria Azarenková si jen na Australian Open již podesáté v kariéře zahraje ve druhém týdnu, Lin Zhu před startem turnaje nikdy nepřešla přes druhé kolo grandslamových podniků. Hráčky se potkávají poprvé.

Azarenková už má své nejlepší roky za sebou, ale stále patří ke stabilním hráčkám, drží se v Top 30 a nebýt častých zdravotních problémů, mohla by být ještě výš. V loňské sezoně čekala velmi dlouho na semifinálovou účast, mezi nejlepší kvarteto se probojovala až v říjnu na závěrečném turnaji WTA 1000 v Guadalajaře. Poslední triumf slavila v srpnu 2020 a letos se k dalšímu zatím ani nepřiblížila. Na prvním podniku v Adelaide vypadla ve čtvrtfinále s Lindou Noskovou a na druhém ztroskotala hned na Veronice Kuděrmetovové. V Melbourne zvládla souboj jediných bývalých šampionek v letošním pavouku se Sofií Keninovou, pak deklasovala Nadiu Podoroskou a po parádním obratu přehrála letos neporaženou loňskou semifinalistku Madison Keysovou.

Zhu si ještě loni v létě procházela nepovedeným obdobím. Obrat k lepšímu nastal až těsně před US Open, když ovládla W100 v Landisville, v Soulu dosáhla na své první čtvrtfinále na turnajích WTA po dvou a půl letech a došla do semifinále na 125k v Tampicu. Letošní sezonu odstartovala postupem mezi nejlepší osmičku v Aucklandu, v Hobartu skončila v prvním kole na Sofii Keninové. V Melbourne byla ve všech třech utkáních outsiderkou, přesto našla recept na Rebeccu Marinovou, nasazenou Jil Teichmannovou i světovou šestku Marii Sakkariovou, proti níž zaregistrovala svůj premiérový skalp Top 10.

Azarenková je ve všech směrech kvalitnější hráčkou a je velmi nízká pravděpodobnost, že Zhu dokáže navázat na senzační skalp Sakkariové. Běloruska se totiž v poslední době na rozdíl od řecké jedničky prezentuje stabilní formou, v Melbourne si vede až na jeden ztracený set výborně a měla by bez jakýchkoli potíží potvrdit roli favoritky a projít do svého prvního čtvrtfinále na majorech od US Open 2020. Pokud by neuspěla, připíše si svou žebříčkově nejhorší grandslamovou porážku od French Open 2020.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 167-25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 17-10)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 45-12

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 5-4

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (1K)

Cesta turnajem: Keninová (6-4 7-6), Podoroská (6-1 6-0), (10) Keysová (1-6 6-2 6-1)

Lin Zhu - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (ČF)

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-1 (kariérní 4-19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Lin Zhu - Australian Open

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Auckland (ČF)

Cesta turnajem: Marinová (6-2 6-4), (32) Teichmannová (6-2 6-2), (6) Sakkariová (7-6 1-6 6-4)



• Další osmifinále mužů •

Hubert Hurkacz (11.) - Sebastian Korda (31.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Hubert Hurkacz už dvakrát vylepšil své maximum na Australian Open a v dalším zápase narazí na Sebastiana Kordu, který patří mezi hráče s nejlepší letošní formou. Pro oba se bude jednat o třetí grandslamové osmifinále, první v Melbourne Parku. Zatímco Američan s českými kořeny může vylepšit své maximum na majorech, Polák už byl v semifinále Wimbledonu. Jediný předchozí duel suverénně vyhrál Hurkacz.

Hurkacz má za sebou další výsledkově nestabilní sezonu, díky skvělým výsledkům na některých z největších turnajů (semifinále v Miami, triumf v Halle a finále na Masters v Montréalu) však figuruje na 11. místě světového hodnocení. Nový tenisový rok zahájil v United Cupu, kde měl potíže s Alexanderem Bublikem i Stanem Wawrinkou a pak těsně prohrál s Matteem Berrettinim a Taylorem Fritzem. Na Australian Open si nevede stabilně, na úvod snadno přehrál Pedra Martíneze, pak otáčel z 1-2 na sety proti Lorenzovi Sonegovi a další pětisetovou bitvu musel absolvovat s Denisem Shapovalovem, když ztratil vedení 2-0 na sety.

Korda se loni pořádně rozjel až v závěru sezony, kdy se probojoval do finále v evropských halách v Gijónu a Antverpách. Ani v jednom však neuspěl a na svůj druhý triumf na této úrovni stále čeká. Velmi blízko k němu měl hned na začátku nového tenisového roku v Adelaide, kde neztratil set s Andym Murraym, Robertem Bautistou ani Jannikem Sinnerem a ve finále měl mečbol proti Novakovi Djokovičovi. Na Australian Open si zatím vede výborně, větší šanci nedal Cristianovi Garínovi ani Josukemu Watanukimu a ve třetím kole nepovolil set finalistovi posledních dvou ročníků a jednomu z největších favoritů Daniilovi Medveděvovi.

Hurkacz nepůsobí na začátku sezony vůbec přesvědčivě, kdežto Korda byl blízko triumfu v Adelaide a na Australian Open si zatím vede suverénně. Druhý jmenovaný je tak zaslouženě favoritem na postup a měl by tuto roli potvrdit, pokud nezahodí vedení, nebo jeho soupeř nepředvede podstatně lepší výkon než v předchozích zápasech.

Tip na vítěze: Sebastian Korda

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-2

Bilance proti hráčům Top 50: 3-2 (kariérní 60-64)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Hubert Hurkacz - Australian Open

Kariérní bilance: 5-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: United Cup (2-2)

Cesta turnajem: Martínez (7-6 6-2 6-2), Sonego (3-6 7-6 2-6 6-3 6-3), (20) Shapovalov (7-6 6-4 1-6 4-6 6-3)

Sebastian Korda - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (F)

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčům Top 20: 2-1 (kariérní 13-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Sebastian Korda - Australian Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (F)

Cesta turnajem: Garín (6-4 1-6 6-3 6-2), Watanuki (6-2 7-5 6-4), (7) Medveděv (7-6 6-3 7-6)



Jošihito Nišioka (33.) - Karen Chačanov (20.) | John Cain Arena (4:30 SEČ)

Jošihito Nišioka dnes nastoupí ke svému premiérovému osmifinále na grandslamových turnajích. Sedmadvacetiletý Japonec v něm vyzve o rok mladšího Karena Chačanova, který je v Melbourne Parku ve druhém týdnu rovněž poprvé, ale už byl třikrát ve čtvrtfinále majorů. Ve vzájemné bilanci má navrch 2-1 Chačanov, poslední souboj loni ve Washingtonu ovšem vyhrál Nišioka.

Nišioka měl velmi silnou druhou půlku loňské sezony. Ve Washingtonu si vyšlápl na Andreje Rubljova či Karena Chačanova a až ve finále prohrál s Nickem Kyrgiosem. V Soulu porazil Caspera Ruuda a Denise Shapovalova a slavil svůj první triumf na turnajích ATP po čtyřech letech. Skvěle si vedl i na začátku probíhajícího roku, v Adelaide se i díky skalpu Holgera Runeho probil až do semifinále, v němž vzdal Sebastianovi Kordovi. Na Australian Open stále neztratil set, postupně vyřadil Mikaela Ymera, Dalibora Svrčina a Mackenzieho McDonalda, který si o kolo dříve vyšlápl na Rafaela Nadala.

Chačanov stále marně hledá formu ze sezony 2018, která mu vynesla prvenství na Masters v Paříži a také pozici v Top 10. Loni se probojoval jen do jednoho finále (Adelaide) a stále na první triumf od listopadu 2018 čeká. Alespoň si vylepšil své grandslamové maximum, na US Open se podíval až do semifinále a vrátil se do Top 20. Do letošní sezony vstupoval na podnicích v Adelaide, na obou skončil ve čtvrtfinále (Daniil Medveděv a Jack Draper). Na Australian Open začal "povinnými" výhrami nad Bernabém Zapatou a domácím Jasonem Kublerem a ve třetím kole přemohl Francese Tiafoea.

Ruský tenista je úspěšnějším i kvalitnějším hráčem a po vypadnutí největších favoritů má šanci dojít až do finále. Nišioka však nebude jednoduchým protivníkem, v posledních měsících má totiž skvělou formu, a pokud je stoprocentně fit, dokáže porazit i tenisty ze špičky, jako třeba letos Holgera Runeho. Chačanov má se zápasy ve druhém týdnu grandslamů daleko více zkušeností a měl by je zužitkovat.

Tip na vítěze: Karen Chačanov

Jošihito Nišioka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (SF)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 20: 1-0 (kariérní 10-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Jošihito Nišioka - Australian Open

Kariérní bilance: 8-7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (SF)

Cesta turnajem: M. Ymer (6-4 6-2 7-5), Svrčina (6-3 6-4 6-2), McDonald (7-6 6-3 6-2)

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (ČF), Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (ČF), Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 6-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 6-2

Bilance proti hráčům Top 50: 2-2 (kariérní 83-121)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-5)

Karen Chačanov - Australian Open

Kariérní bilance: 13-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide 1 (ČF), Adelaide 2 (ČF)

Cesta turnajem: Zapata (7-6 6-2 6-0), Kubler (6-4 5-7 6-4 6-2), (16) Tiafoe (6-3 6-4 3-6 7-6)



Stefanos Tsitsipas (4.) - Jannik Sinner (16.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Semifinalista tří z posledních čtyř ročníků Stefanos Tsitsipas má po vyřazení Rafaela Nadala a Daniila Medveděva jedinečnou šanci postoupit do svého druhého grandslamového finále. Jednou z těžkých překážek ale bude repríza loňského čtvrtfinále s Jannikem Sinnerem. S Italem vyhrál poslední tři střetnutí a ve vzájemné bilanci vede 4-1.

Tsitsipas se loni velmi rychle vrátil po operaci lokte a na mnoha turnajích nebyl v nejlepší formě, dokonce si připsal několik překvapivých porážek. Přesto dokázal posbírat nejvíce výher na tour, přidat další dva tituly a s přehledem sezonu zakončit v Top 10. V letošním tenisovém roce stále nenašel přemožitele, v týmovém United Cupu porazil Grigora Dimitrova, Davida Goffina, Bornu Čoriče i Mattea Berrettiniho. Na Australian Open si zatím počíná suverénně, set nepovolil Quentinovi Halysovi, Rinkymu Hijikatovi ani Tallonovi Griekspoorovi.

Sinner se loni neustále trápil zdravotně, ale i tak posbíral 10 minimálně čtvrtfinálových účastí, z toho tři na grandslamech, a ovládl antukový podnik v Umagu. Přípravu na úvodní grandslam sezony absolvoval v Adelaide, kde si poradil s Kylem Edmundem i Thanasim Kokkinakisem a ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího finalistu Sebastiana Kordu. V Melbourne Parku začal suverénními výhrami nad Edmundem a Tomásem Martínem Etcheverrym, ovšem ve třetím kole musel otáčet stav 0-2 na sety proti Mártonovi Fucsovicsovi, který začal od třetího dějství hodně chybovat.

Tsitsipas zatím v Melbourne Parku dominuje a letos předvádí o něco stabilnější a lepší výkony než soupeř. Navíc se Sinnerem suverénně zvládl poslední tří souboje včetně toho loňského v tomto dějišti a po vyřazení Nadala a Medveděva se stal největším favoritem horní poloviny pavouka. Sinner je ovšem dostatečně kvalitním hráčem a se svými zbraněmi rozhodně není bez šance.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčům Top 20: 1-0 (kariérní 60-54)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Stefanos Tsitsipas - Australian Open

Kariérní bilance: 18-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2019, 2021-22)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: United Cup (4-0)

Cesta turnajem: Halys (6-3 6-4 7-6), Hijikata (6-3 6-0 6-2), Griekspoor (6-2 7-6 6-3)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 1 (ČF)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 9-21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 8-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Adelaide 1 (ČF)

Cesta turnajem: Edmund (6-4 6-0 6-2), Etcheverry (6-3 6-2 6-2), Fucsovics (4-6 4-6 6-1 6-2 6-0)