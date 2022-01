7. den v Melbourne: Poslední česká naděje Krejčíková se s Azarenkovou utká o čtvrtfinále

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Krejčíková (4-ČR) - Azarenková (24-Běl.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ) • Osmifinále žen • Keysová (USA) - Badosaová (8-Šp.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ) Pegulaová (21-USA) - Sakkariová (5-Řec.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ) Bartyová (1-Austr.) - Anisimovová (USA) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ) • Osmifinále mužů • Mannarino (Fr.) - Nadal (6-Šp.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ) Zverev (3-Něm.) - Shapovalov (14-Kan.) | Margaret Court Arena (5:00 SEČ) Kecmanovič (Srb.) - Monfils (17-Fr.) | John Cain Arena (8:30 SEČ) Carreño (19-Šp.) - Berrettini (7-It.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)



• Češi v akci •

Barbora Krejčíková (4.) - Viktoria Azarenková (25.) | Rod Laver Arena (2:30 SEČ)

Barbora Krejčíková na Australian Open už dvakrát vylepšila své maximum, na čtvrtém grandslamu v řadě postoupila do osmifinále a má účast ve druhém týdnu na všech podnicích velké čtyřky. V osmifinále úvodního grandslamu sezony se utká s dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou, která je v Melbourne mezi nejlepší šestnáctkou poprvé od sezony 2016 a po mateřské pauze. Jediný dosavadní souboj předloni v ostravské hale vyhrála bývalá světová jednička.

Krejčíková byla ještě loni touto dobou považována hlavně za deblovou specialistku, ale teď má na kontě tři singlové tituly, jeden grandslamový a je členkou nejlepší desítky. Zimní přípravu neměla kvůli nemoci ideální a do sezony vstoupila s jednotýdenním zpožděním v Sydney. Při svém debutu na turnaji přerušila sérii šesti porážek a prošla až do svého šestého kariérního finále, ve kterém těsně nestačila na Paulu Badosaovou. Na Australian Open nedala šanci Andree Petkovicové ani Xiyu Wang, s Jelenou Ostapenkovou otočila manko setu a brejku.

Azarenkové se po mateřské pauze dlouho nedařilo, ale už je zpět v plné síle. Loni by nejspíše posbírala i lepší výsledky nebýt častých zranění. Sezonu však zakončila finálovou účastí v Indian Wells, dokonce podávala na zisk titulu. Letos se zatím prezentuje skvěle, v Adelaide skončila až ve čtvrtfinále po třísetové bitvě s Igou Šwiatekovou. Na Australian Open po cestě do osmifinále ztratila pouhých devět gamů, když smetla Pannu Udvardyovou, Jil Teichmannovou i Elinu Svitolinovou.

Krejčíková má po slabším závěru sezony zase vynikající formu, i když v posledním zápase měla velké potíže a nebyla daleko vyřazení. Azarenková naopak v Melbourne Parku zatím jede jako pila a bude v dějišti, které zná velmi dobře, velmi nebezpečnou soupeřkou. Krejčíková se ale nevzdá a mohla by urvat další postup.

Tip na vítězku: Barbora Krejčíková

Barbora Krejčíková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (finále)

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 2-1 (kariérní 11-25)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Barbora Krejčíková - Australian Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Sydney (finále)

Cesta turnajem: Petkovicová (6-2 6-0), Xiyu Wang (6-2 6-3), (26) Ostapenková (2-6 6-4 6-4)

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-1 (kariérní 72-78)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 17-8)

Viktoria Azarenková - Australian Open

Kariérní bilance: 42-11

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 5-3

Generálka: Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Udvardyová (6-3 6-1), Teichmannová (6-1 6-2), (15) Svitolinová (6-0 6-2)



• Osmifinále žen •

Paula Badosaová (6.) - Madison Keysová (51.) | Rod Laver Arena (1:00 SEČ)

Paula Badosaová, která patří do širšího okruhu favoritek, ve svém premiérovém osmifinále v Melbourne vyzve bývalou semifinalistku Madison Keysovou a zaútočí na vyrovnání svého grandslamového maxima (čtvrtfinále French Open 2021). Aktuálně osm zápasů neporažené aktérky se potkávají poprvé.

Badosaová loni na antuce v Bělehradu postoupila do svého prvního finále na okruhu WTA, získala titul a další triumf přidala na konci sezony v Indian Wells. Do letošního tenisového roku sice vstoupila výpraskem od Viktorie Azarenkové, nicméně pak ovládla silně obsazenou generálku v Sydney a vše si vynahradila. Na Australian Open nedala šanci Ajle Tomljanovicové ani Martině Trevisanové, s Martou Kosťukovou naopak potřebovala rozhodující sadu a bojovala přes dvě hodiny.

Keysová si po koronavirové pauze prošla velmi dlouhou krizí. Ještě na začátku sezony čekala na první vítěznou sérii na tvrdém povrchu od US Open 2020. K protinožcům si však přivezla vynikající formu a prožívá znovuzrození. Po těsné porážce s Darjou Kasatkinovou na generálce v Melbourne si v Adelaide došla pro svůj první titul od sezony 2019. Na vítězné vlně pokračuje na Australian Open, kde vyřadila předloňskou šampionku a krajanku Sofii Keninovou, Jaqueline Cristianovou a v tie-breaku rozhodující sady Qiang Wang.

Badosaová má přece jen o něco lepší a stabilnější formu a je zaslouženě favoritkou. Pokud však rány Keysové budou létat do kurtu, pak má jedna z největších adeptek na triumf velký problém. Keysová už poněkolikáté v kariéře ukazuje, že na grandslamech prostě hrát umí a je velmi nebezpečnou soupeřkou.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Sydney (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Sydney (triumf)

Bilance: 8-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 8-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 1-0 (kariérní 26-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Paula Badosaová - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Adelaide (1. kolo), Sydney (triumf)

Cesta turnajem: Tomljanovicová (6-4 6-0), Trevisanová (6-0 6-3), Kosťuková (6-2 5-7 6-4)

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (triumf)

Bilance: 9-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 19-31)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-8)

Madison Keysová - Australian Open

Kariérní bilance: 23-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-2

Generálka: Melbourne 2 (2. kolo), Adelaide 2 (triumf)

Cesta turnajem: (11) Keninová (7-6 7-5), Cristianová (6-2 7-5), Qiang Wang (4-6 6-3 7-6)



Jessica Pegulaová (21.) - Maria Sakkariová (8.) | Margaret Court Arena (3:00 SEČ)

Jessica Pegulaová si své jediné předchozí osmifinále a zároveň čtvrtfinále na grandslamech zahrála právě v Melbourne a o další se popere s Marií Sakkariovou, která v pátek postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na turnaji. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1-1.

Pegulaová své nejlepší loňské výsledky posbírala na venkovních betonech, loni se v těchto podmínkách zúčastnila 12 turnajů a pouze na dvou neporazila alespoň dvě soupeřky. O to překvapivější byl její mizerný vstup do letošní sezony. Na generálkách v Melbourne (Irina Beguová) i Sydney (Caroline Garciaová) byla jasnou favoritkou a neuhrála ani set. Na Australian Open měla potíže ve všech třech zápasech, přestože měla mít jasně navrch proti Anhelině Kalininové, Bernardě Peraové i Nurii Párrizasové.

Sakkariová pravidelně postupuje do závěrečných kol, loni posbírala nejvíce semifinálových účastí na tour (8), ale jen jednou prošla do finále a už od sezony 2019 čeká na svůj druhý titul. Vstup do nového tenisového roku by mohla mít lepší, na přípravné akci v Adelaide skončila ve druhém kole na raketě Shelby Rogersové a problémy měla už v předchozím duelu s Tamarou Zidanšekovou. Na Australian Open ještě neztratila set, postupně si poradila s Tatjanou Mariaovou (obě sady měly těsný průběh), Qinwen Zheng a Veronikou Kuděrmetovovou.

Sakkariová se v Melbourne Parku rozehrává do své obvyklé formy a zlepšuje se s každým zápasem. Pegulaová letos nepůsobí vůbec přesvědčivě, ale určitě není bez šance.

Tip na vítězku: Maria Sakkariová

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 7-10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-0)

Jessica Pegulaová - Australian Open

Kariérní bilance: 7-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Melbourne 2 (1. kolo), Sydney (1. kolo)

Cesta turnajem: Kalininová (4-6 7-6 7-5), Peraová (6-4 6-4), Párrizasová (7-6 6-2)

Maria Sakkariová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 1-0 (kariérní 43-52)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Maria Sakkariová - Australian Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Mariaová (6-4 7-6), Qinwen Zheng (6-1 6-4), (28) Kuděrmetovová (6-4 6-1)



Ashleigh Bartyová (1.) - Amanda Anisimovová (60.) | Rod Laver Arena (9:00 SEČ)

Amandu Anisimovovou ve druhém zápase po sobě čeká utkání dvou letos neporažených hráček. Dvacetiletá Američanka bude o vyrovnání svého melbournského maxima bojovat se světovou jedničkou a největší favoritkou Ashleigh Bartyovou. Jediný dosavadní souboj se odehrál v semifinále French Open 2019, Anisimovová v něm neudržela vedení.

Bartyová loni odehrála pouhých 13 turnajů, přesto posbírala nejvíce titulů (5) a podruhé triumfovala na grandslamech (Wimbledon). Do nové sezony vstoupila v Adelaide a znovu po dvou letech na domácí akci kralovala. V úvodním zápase s Cori Gauffovou sice měla velké potíže, ale pak už dominovala proti Sofii Keninové, Ize Šwiatekové i Jeleně Rybakinové. Celkově slavila 14. triumf. Na Australian Open nedala šanci Lesje Curenkové, Lucie Bronzettiové ani nasazené Camile Giorgiové.

Anisimovová se v posledních letech musela vyrovnat se smrtí otce, nákazou Covidem-19, zraněními a poklesem formy i sebevědomí. Aktuální tenisový rok začala nejlepším možným způsobem, když na jedné z generálek v Melbourne vyhrála všech pět zápasů a došla si pro svůj druhý titul, první od sezony 2019. V neporazitelnosti pokračuje na prvním grandslamu, přestože v úvodním kole s kvalifikantkou Arianne Hartonovou prohrávala o set a brejk. Paradoxně mnohem méně práce měla s olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou. V souboji o osmifinále odvrátila dva mečboly obhájkyně titulu Naomi Ósakaové.

Anisimovová má skvěle nakročeno k tomu, aby se vrátila do vrchních pater žebříčku a znovu porážela a trápila nejlepší hráčky na okruhu. Její sice skvělé, ale stále nevyrovnané výkony, by ovšem na rozjetou domácí hvězdu stačit neměly.

Tip na vítězku: Ashleigh Bartyová

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 7-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 0-0 (kariérní 73-15)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 5-3)

Ashleigh Bartyová - Australian Open

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3-0

Generálka: Adelaide (triumf)

Cesta turnajem: Curenková (6-0 6-1), Bronzettiová (6-1 6-1), (30) Giorgiová (6-2 6-3)

Amanda Anisimovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 2 (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 2 (triumf)

Bilance: 8-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-0 (kariérní 3-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-1)

Amanda Anisimovová - Australian Open

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Melbourne 2 (triumf)

Cesta turnajem: Hartonová (2-6 6-4 6-3), (20) Bencicová (6-2 7-5), (13) Ósakaová (4-6 6-3 7-6)



• Osmifinále mužů •

Adrian Mannarino (69.) - Rafael Nadal (5.) | Rod Laver Arena (4:00 SEČ)

Rafael Nadal při absenci Novaka Djokoviče a Rogera Federera dál útočí na rekordní 21. grandslamovou trofej a druhou z Australian Open. Jeho další překážkou bude Adrian Mannarino, který poprvé postoupil do druhého týdne grandslamů mimo slavný Wimbledon. Oba předchozí duely vyhrál Nadal.

Mannarino má za sebou naprosto katastrofální sezonu, zaznamenal jen tři vítězné série, byl v jediném semifinále a zakončil ji s hrozivou bilancí 14-26. V mizérii pokračoval na letošních generálkách, set neuhrál s Boticem van de Zandschulpem ani Maximem Cressym. Na Australian Open ovšem překvapuje, po pětisetové bitvě s Jamesem Duckworthem si vyšlápl na Huberta Hurkacze a Aslana Karaceva.

Nadal se loni často trápil zdravotně, poprvé od sezony 2016 nezískal grandslamový titul a tenisový rok uzavřel už v srpnu. Do aktuální sezony i přes neúspěchy na exhibici v Abú Zabí a nákazu Covidem-19 vstoupil tím nejlepším možným způsobem, když bez ztráty setu ovládl generálku v Melbourne, připsal si 89. titul, první na tvrdém povrchu po téměř dvou letech, a teprve podruhé triumfoval na australském kontinentu. Na Australian Open si snadno poradil s Marcosem Gironem, Yannickem Hanfmannem i Karenem Chačanovem.

Mannarino možná překvapil skalpy Hurkacze a Karaceva, ale Nadal je podstatně těžším soupeřem. Španělský favorit by měl i se standardním výkonem pohodlně postoupit do další fáze.

Tip na vítěze: Rafael Nadal

Adrian Mannarino - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na venkovních betonech: 3-2

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 7-44)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-3)

Adrian Mannarino - Australian Open

Kariérní bilance: 10-12

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Melbourne (1. kolo), Sydney (1. kolo)

Cesta turnajem: Duckworth (6-4 2-6 3-6 6-2 6-1), (10) Hurkacz (6-4 6-2 6-3), (18) Karacev (7-6 6-7 7-5 6-4)

Rafael Nadal - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne (triumf)

Bilance: 6-0

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-0

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-0 (kariérní 290-20)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 44-6)

Rafael Nadal - Australian Open

Kariérní bilance: 72-15

Nejlepší výsledek: vítěz (2009)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 13-1

Generálka: Melbourne (triumf)

Cesta turnajem: Giron (6-1 6-4 6-2), Hanfmann (6-2 6-3 6-4), (28) Chačanov (6-3 6-2 3-6 6-1)



Alexander Zverev (3.) - Denis Shapovalov (14.) | Margaret Court Arena (5:00 SEČ)

Alexander Zverev má při absenci Novaka Djokoviče velkou šanci projít do dalšího grandslamového finále. V útoku na první grandslamový vavřín bude pokračovat proti Denisovi Shapovalovovi, který je v Melbourne v osmifinále poprvé v kariéře. Poslední souboj loni v ATP Cupu těsně vyhrál Zverev a ve vzájemné bilanci má navrch 4-2.

Zverev loni posbíral nejvíce titulů na nejvyšším okruhu, získal zlato z olympijských her, podruhé v kariéře dokázal ovládnout prestižní Turnaj mistrů a dvakrát kraloval na Masters. Nový tenisový rok zahájil v ATP Cupu. Po očekávaných vítězstvích nad Cameronem Norriem a Taylorem Fritzem přišla překvapivá porážka s Félixem Augerem-Aliassimem (Německo se nedostalo ze skupiny). Na Australian Open si bez ztráty setu poradil s Danielem Altmaierem, Johnem Millmanem i Radu Albotem.

Od Shapovalova se loni očekávalo víc, sezonu zakončil bez titulu. Na druhou stranu postupem do semifinále Wimbledonu vylepšil své grandslamové maximum. Také on zahájil své letošní působení v ATP Cupu a výrazně Kanadě pomohl k triumfu, po prohře s Danielem Evansem porazil Jana-Lennarda Struffa, Romana Safjullina i Pabla Carreña. Na Australian Open předvádí nevyrovnané výkony. Proti Laslovi Djeremu a Reillymu Opelkovi potřeboval čtyři sady, v duelu se Soon Woo Kwonem prohrával 1-2 na sety.

Shapovalov měl potíže s mnohem slabšími soupeři, než je Zverev. Německý favorit by si měl postup mezi nejlepší osmičku pohlídat.

Tip na vítěze: Alexander Zverev

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 5-1

Bilance proti hráčům Top 20: 1-1 (kariérní 69-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-5)

Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 19-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2-1

Generálka: ATP Cup (bilance 2-1)

Cesta turnajem: Altmaier (7-6 6-1 7-6), Millman (6-4 6-4 6-0), Albot (6-3 6-4 6-4)

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 6-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 8-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-1)

Denis Shapovalov - Australian Open

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 3-1)

Cesta turnajem: Djere (7-6 6-4 3-6 7-6), Soon Woo Kwon (7-6 6-7 6-7 7-5 6-2), (23) Opelka (7-6 4-6 6-3 6-4)



Miomir Kecmanovič (77.) - Gaël Monfils (20.) | John Cain Arena (8:30 SEČ)

Miomir Kecmanovič měl v prvním kole letošního Australian Open čelit světové jedničce Novakovi Djokovičovi, s jeho deportací nesouhlasil a chce pro svého krajana na úvodním grandslamu sezony uhrát co nejlepší výsledek. To se mu zatím daří na jedničku, nikdy předtím totiž na akcích velké čtyřky nepřešel přes druhé kolo. Ve svém prvním osmifinále vyzve čtvrtfinalistu ročníku 2016 Gaëla Monfilse, který je na grandslamech takto daleko po dvou letech. Jediný předchozí duel na loňském Masters v Paříži těsně vyhrál francouzský veterán.

Kecmanovič slavil předloni na antuce v Kitzbühelu svůj jediný dosavadní triumf a od té doby se trápí, od září po konec sezony 2021 zaznamenal pouhé čtyři vítězné série. Letos si vede podstatně lépe, na přípravné akci v Sydney jasně přehrál Stefana Travagliu a potrápil pozdějšího šampiona Aslana Karaceva. Na Australian Open potvrdil roli favorita proti lucky loserovi Salvatorovi Carusovi a pak zaskočil Tommyho Paula a nasazeného Lorenza Sonega.

Monfils měl před koronavirovou pauzou výbornou formu, ale během nucené přestávky o ni přišel. Dlouho mu trvalo, než se zase rozjel, dva zápasy v řadě zvládl až rok po restartu. Letos ovšem exceluje, v sedmi dohraných utkáních neztratil set a ovládl generálku v Adelaide (na druhé vzdal). Na Australian Open v trendu pokračuje a suverénně si poradil s Federicem Coríou, Alexanderem Bublikem i Cristianem Garínem.

Kecmanovič sice "díky" deportaci Djokoviče svou formu pozvedl na vyšší úroveň, ale na Monfilse to nejspíše nebude stačit. Člen Top 20 letos hraje výborně, a pokud mu vydrží zdraví, měl by si připsat další snadné vítězství.

Tip na vítěze: Gaël Monfils

Miomir Kecmanovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 4-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-1

Bilance proti hráčům Top 20: 0-1 (kariérní 1-14)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Miomir Kecmanovič - Australian Open

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Sydney (2. kolo)

Cesta turnajem: Caruso (6-4 6-2 6-1), Paul (7-6 7-5 7-6), (25) Sonego (6-4 6-7 6-2 7-5)

Gaël Monfils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-1 (kariérní 186-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 9-10)

Gaël Monfils - Australian Open

Kariérní bilance: 32-16

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1-3

Generálka: Adelaide (triumf), Adelaide 2 (2. kolo)

Cesta turnajem: Coría (6-1 6-1 6-3), Bublik (6-1 6-0 6-4), (16) Garín (7-6 6-1 6-3)



Pablo Carreño (21.) - Matteo Berrettini (7.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Pablo Carreño v osmifinále letošního Australian Open vyzve Mattea Berrettiniho, který loni jako jeden z mála prošel do druhého týdne na všech grandslamových akcích. Vítěz premiérového souboje vylepší své melbournské maximum.

Carreño loni na antuce v Hamburku dosáhl na svůj největší titul, první mimo nejmenší podniky ATP 250, a po slabším závěru sezony se zase rozjíždí. V ATP Cupu splnil roli favorita proti Alejandrovi Tabilovi, Viktorovi Durasovicovi, Filipovi Krajinovičovi i Janovi Zieliňskému (vše ve dvou setech), ale ve finále Španělům nepomohl a jasně prohrál s Denisem Shapovalovem. Na Australian Open postupně vyřadil Tomáse Martína Etcheverryho, 29 zápasů neporaženého Tallona Griekspoora a Sebastiana Kordu.

Berrettini loni exceloval právě na grandslamech, na Australian Open nemohl nastoupit k osmifinále a na dalších třech ho zastavil pouze Novak Djokovič (wimbledonské finále a čtvrtfinále na French Open a US Open). Po smutném odstoupení z domácího Turnaje mistrů léčil zraněný břišní sval, ale start nové sezony stihl. V ATP Cupu zvládl jednu ze tří dvouher. V nejlepší formě nehraje ani na Australian Open, s Brandonem Nakashimou i divokou kartou Stefanem Kozlovem musel do čtyř setů a Carlose Alcaraze zdolal až v parádní pětisetové bitvě.

Berrettini nevypadá stoprocentně fit, čehož by mohl Carreño využít, jelikož nemá problém hrát dlouhé zápasy. Berrettini je nicméně favoritem, a pokud mu vydrží zdraví, pak by měl na rychlém povrchu uspět.

Tip na vítěze: Matteo Berrettini

Pablo Carreño - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 7-1

Bilance proti hráčům Top 10: 0-0 (kariérní 9-39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 4-3)

Pablo Carreño - Australian Open

Kariérní bilance: 15-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018-19, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: ATP Cup (bilance 4-1)

Cesta turnajem: Etcheverry (6-1 6-2 7-6), T. Griekspoor (6-3 6-7 7-6 3-6 6-4), Korda (6-4 7-5 6-7 6-3)

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 4-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 4-2

Bilance proti hráčům Top 30: 0-1 (kariérní 32-27)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-2)

Matteo Berrettini - Australian Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: ATP Cup (bilance 1-2)

Cesta turnajem: Nakashima (4-6 6-2 7-6 6-3), Kozlov (6-1 4-6 6-4 6-1), (31) Alcaraz (6-2 7-6 4-6 2-6 7-6)