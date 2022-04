7. den v Monte Carlu: O místo ve finále zabojují Davidovich s Dimitrovem a Tsitsipas se Zverevem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Davidovich (Šp.) - Dimitrov (Bulh.) | Court Rainier III (13:30 SELČ) Tsitsipas (3-Řec.) - Zverev (2-Něm.) | Court Rainier III (15:30 SELČ)



Alejandro Davidovich (46.) - Grigor Dimitrov (29.) | Court Rainier III (13:30 SELČ)

Alejandro Davidovich ve svém premiérovém semifinále na turnajích Masters vyzve Grigora Dimitrova, který postupem mezi nejlepší kvarteto vyrovnal své maximum na monacké akci. Jediný dosavadní souboj se odehrál loni v prvním kole podniku stejné kategorie na antuce v Římě, ve dvou těsných setech vyhrál mladší z aktérů.

Dvaadvacetiletý Davidovich má na dosah své vůbec první finále na hlavní tour, všechna tři předchozí semifinále prohrál. V sobotu se může rodák z Málagy stát již 12. různým španělským finalistou v historii turnaje (od 1897).

Třicetiletý Dimitrov na svou 16. finálovou účast čeká už od února 2018 a dnes se pokusí přerušit sérii osmi semifinálových nezdarů. Na Masters byl rodák z Chaskova ve finále jen jednou (triumf v Cincinnati 2017, semifinálová bilance 1-6). Bulharsko na finálovou účast na této akci nikdy nedosáhlo.

Davidovich je fyzicky výborně připraven, a to by mohlo v prvním semifinále sehrát důležitou roli. Herně si totiž oba v tomto dějišti vedou velmi dobře. Rozhodovat mohou maličkosti, Dimitrov bude mít na své straně zkušenosti. Utkání nemá favorita.

Tip na vítěze: Alejandro Davidovich

Aktuální forma

Davidovich si letos před startem turnaje procházel velkou krizí. Do Monte Carla dorazil s mizernou bilancí 4-9 a jedinou vítěznou sérií (čtvrtfinále v Dauhá). Antukové jaro zahájil před týdnem v Marrákeši a hned v prvním kole prohrál bitvu s Federicem Coríou.

Cesta turnajem

V Monte Carlu ovšem formu našel a pravděpodobně svou kariéru znovu nastartoval. V úvodním kole si poradil s Marcosem Gironem, pak si proti nerozehrané světové jedničce Novakovi Djokovičovi připsal svůj nejcennější skalp, v osmifinále zastavil sedm utkání neporaženého Davida Goffina a ve čtvrtfinále porazil vítěze letošního Masters v Indian Wells Taylora Fritze.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

I při své druhé účasti postoupil do čtvrtfinále, loni v něm vzdal pozdějšímu šampionovi Stefanosovi Tsitsipasovi.

Alejandro Davidovich - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (SF)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (SF)

Bilance: 8-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčům Top 30: 3-5 (kariérní 12-23)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Bilance v semifinále: 0-0 (kariérní 0-3)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alejandro Davidovich - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 7-1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0-0

Generálka: Marrákeš (1K)

Cesta turnajem: Giron (7-5 6-3), (1) Djokovič (6-3 6-7 6-1), Goffin (6-4 6-1), (10) Fritz (2-6 6-4 6-3)

Aktuální forma

Dimitrov se letos do závěrečných kol probojoval počtvrté a pravidelně střídá lepší výsledky s horšími. Nejdále se v aktuální sezoně podíval do semifinále na lednové generálce v Melbourne. V Monte Carlu absolvuje sedmý letošní turnaj a dočkal se teprve třetí vítězné série.

Cesta turnajem

V Monaku si až na prohranou úvodní sadu s Dušanem Lajovičem v úvodních kolech vedl s přehledem, v prvním mu vzdal Nikoloz Basilašvili a v osmifinále překvapivě vyřadil na antuce letos neporaženého Caspera Ruuda. Ve čtvrtfinále v tie-breaku rozhodujícího setu udolal Huberta Hurkacze, který podával na postup.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

Hlavní soutěže se účastní podeváté a pouze dvakrát nepostoupil alespoň do osmifinále. V semifinále je podruhé a vyrovnal své maximum.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 11-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 50: 5-1 (kariérní 182-167)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 1-6)

Bilance v semifinále: 0-1 (kariérní 14-26)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Grigor Dimitrov - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 20-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (ČF), Miami (2K)

Cesta turnajem: (15) Basilašvili (6-3 2-0 skreč), Lajovič (4-6 6-3 6-2), (4) Ruud (6-3 7-5), (11) Hurkacz (6-4 3-6 7-6)



Stefanos Tsitsipas (5.) - Alexander Zverev (3.) | Court Rainier III (15:30 SELČ)

Stefanos Tsitsipas, který v Monte Carlu dál obhajuje svůj jediný triumf na Masters, a Alexander Zverev, jenž zabojuje o své první finále v Monte Carlu, se na začátku turnaje řadili mezi největší favority, tuto roli potvrdili a nyní se střetávají v semifinále. Tsitsipas vyhrál obě předchozí střetnutí na antuce a ve vzájemné bilanci vede 6-3.

Třiadvacetiletý Tsitsipas bude útočit na své druhé letošní a 19. kariérní finále, v semifinále turnajů Masters má rodák z Atén negativní bilanci 3-5. Stále se může stát teprve třetím hráčem, který v tomto století v Monte Carlu obhájí titul (Rafael Nadal a Juan Carlos Ferrero).

Rovněž o rok starší Zverev už si letos finále zahrál a na triumf čeká. Rodák z Hamburku bude usilovat o své jubilejní 30. finále a desáté na největších akcích ATP (semifinálová bilance 9-3). Posledním německým finalistou monackého podniku je Rainer Schüttler (2004).

Tsitsipas má letos navzdory velkému zaváhání v předchozím kole, které ho mohlo stát postup, solidnější výsledky a jeho forma je stabilnější a lepší. To ovšem neznamená, že nemůže zvítězit Zverev. Oba aktéři mají navzdory letošnímu trápení stále obrovskou kvalitu a zbraně na to, aby postoupili do finále.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Aktuální forma

Tsitsipas v listopadu podstoupil operaci lokte a rozhodně se nešetří, před cestou do Monte Carla letos absolvoval 24 zápasů a šest individuálních turnajů. Jeho výkony v aktuální sezoně nejsou přesvědčivé, přesto byl na čtyřech z nich minimálně ve čtvrtfinále. Do něj se naopak nedostal v Indian Wells ani Miami, v Kalifornii ve třetím kole prohrál s Jensonem Brooksbym a na Floridě skončil v osmifinále na raketě Carlose Alcaraze.

Cesta turnajem

V Monte Carlu začal soubojem posledních šampionů a Fabiovi Fogninimu povolil jen tři hry a nadělil kanára, v osmifinále ve dvou těsných setech zdolal antukáře Lasla Djereho. Další dvousetové vítězství měl na dosah ve čtvrtfinále, proti Diegovi Schwartzmanovi však selhal a v rozhodující sadě byl jediný míček od stavu 0-5.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

V Monaku hraje počtvrté a při předchozích účastech se postupně zlepšoval. Během debutu před čtyřmi lety vypadl ve druhém kole, o rok později v osmifinále a loni vybojoval svou jedinou trofej z Masters.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (F); Acapulko, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 20-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 10: 1-2 (kariérní 24-34)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 3-5)

Bilance v semifinále: 1-1 (kariérní 19-16)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Stefanos Tsitsipas - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 10-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (3K), Miami (OF)

Cesta turnajem: volný los, Fognini (6-3 6-0), Djere (7-5 7-6), (12) Schwartzman (6-2 6-7 6-4)

Aktuální forma

Pro Zvereva musí být letošní sezona zatím obrovským zklamáním. Na Australian Open vypadl už v osmifinále, v Montpellieru jasně prohrál finále s Alexanderem Bublikem, v Acapulku byl diskvalifikován, v Indian Wells ztroskotal na úvodním protivníkovi a v Miami se loučil ve čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Na antuce letos hraje poprvé, v Monte Carlu si bez ztráty setu poradil s Federicem Delbonisem i Pablem Carreñem, ve čtvrtfinále naopak až po obratu a v tie-breaku rozhodujícího dějství udolal Jannika Sinnera.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

V Monaku startuje pošesté a popáté v řadě prošel minimálně do osmifinále. Přes tuto fázi se dostal podruhé, jeho maximem je právě semifinále.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 10: 0-1 (kariérní 39-44)

Bilance v semifinále Masters: 0-0 (kariérní 9-3)

Bilance v semifinále: 1-0 (kariérní 29-20)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Alexander Zverev - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 11-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (2K), Miami (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Delbonis (6-1 7-5), (13) Carreño (6-2 7-5), (9) Sinner (5-7 6-3 7-6)