7. den v Monte Carlu: Rubljov zaútočí na první triumf na Masters, ve finále vyzve Runeho

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR Rune (6-Dán.) - Rubljov (5-) | PREVIEW LS | Court Rainier III (14:30 SELČ)



Holger Rune (9.) - Andrej Rubljov (6.) | Court Rainier III (14:30 SELČ)

Rolex Monte-Carlo Masters dnes pozná zbrusu nového šampiona. O jednu z nejcennějších trofejí na mužském tenisovém okruhu se utkají Holger Rune a Andrej Rubljov, který může napravit prohrané předloňské finále. Za sebou mají dva souboje, loni na Masters v Paříži se radoval Rune a v osmifinále letošního Australian Open po odvrácených mečbolech Rubljov.

Devatenáctiletý Rune se podruhé v kariéře dostal do čtvrtfinále turnajů Masters a i tentokrát je ve finále, loni v pařížské hale vyřadil pět hráčů Top 10 v řadě a ve finále přemohl Novaka Djokoviče. Letos je rodák z Gentofte ve finále poprvé, celkově má v této fázi na nejvyšším okruhu úspěšnost 3-2. V historii monackého podniku je druhým dánským finalistou po Erikovi Wormovi, který tady prohrál souboj o titul v roce 1927. Ve finále je jako první teenager od triumfu Rafaela Nadala před 17 lety.

Pětadvacetiletý Rubljov si zahraje druhé letošní finále, v Dubaji podlehl rozjetému krajanovi Daniilovi Medveděvovi. Celkově nastoupí ke svému 19. finále (12-6, na antuce 3-2) a třetímu na Masters (0-2), předloni právě v Monte Carlu byl nad jeho síly Stefanos Tsitsipas a o pár měsíců později v Cincinnati nestačil na Alexandera Zvereva. Moskevský rodák je spolu s šampionem ročníku 1990 Andrejem Česnokovem jediným ruským finalistou této akce v otevřené éře tenisu.

Ladies and Gentlemen: The Monte Carlo 2023 Final #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/ipFlMuaAgZ — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 15, 2023

Rune a Rubljov si to rozdají o pozici světové šestky. První jmenovaný má už teď jistotu, že v pondělním vydání světového hodnocení vylepší své dosavadní žebříčkové maximum.

Ani jeden z aktérů nepřijel do Monte Carla ve zrovna nejlepší formě a oba museli řešit po cestě do finále komplikace, hlavně Rune v těsném semifinále s letos skvěle hrajícím Jannikem Sinnerem. Dánský teenager i zkušenější Rus vyznávají agresivní styl a jsou na tom v tuto chvíli vcelku podobně, ani jeden nebude mít výhodu povrchu. Rozhodnout by mohla psychická odolnost, kterou má lepší mladší z finalistů.

Tip na vítěze: Holger Rune

Aktuální forma

Rune měl famózní závěr loňské sezony korunovaný triumfem na Masters v Paříži a debutem v Top 10. Dosavadní průběh letošního roku je však z jeho pohledu zklamáním, na kontě má několik překvapivých porážek, do čtvrtfinále se dostal teprve potřetí a jeho maximem byla semifinále v Montpellieru a Acapulku. Na předchozích dvou Masters v Indian Wells a Miami skončil ve třetím kole a v osmifinále.

Cesta turnajem

Na postup mezi nejlepší osmičku mu stačila jedna výhra. Po volném losu si snadno poradil s trápícím se Dominicem Thiemem a k osmifinále mu nenastoupil Matteo Berrettini. Ve čtvrtfinále po dalším suverénním výkonu zastavil Daniila Medveděva a v semifinálové bitvě se oklepal z jasně prohraného úvodního dějství a přemohl Jannika Sinnera.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

Oba předchozí starty zakončil brzy, předloni vypadl v prvním kole a loni ve druhém.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 11-8)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 1-0)

Bilance ve finále: 0-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Holger Rune - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve finále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Thiem (6-2 6-4), Berrettini (bez boje), (3) Medveděv (6-3 6-4), (7) Sinner (1-6 7-5 7-5)

Aktuální forma

Rubljov má letos za sebou osm turnajů a v podstatě se mu povedly jen dva, jedná se o čtvrtfinále na Australian Open a finále v Dubaji. Na dalších čtyřech akcích neporazil více než jednoho soupeře a na úvodních letošních Masters v Indian Wells a Miami skončil shodně v osmifinálové fázi po jasných porážkách s Cameronem Norriem a Jannikem Sinnerem.

Cesta turnajem

V Monte Carlu si vede solidně. Nejprve předvedl suverénní obrat proti antukovému specialistovi Jaumemu Munarovi a pak ve dvou setech přehrál krajana Karena Chačanova a rozjetého kvalifikanta Jana-Lennarda Struffa. V semifinále porazil po obratu kolegu z elitní desítky Taylora Fritze.

Historie na Rolex Monte-Carlo Masters

Přes úvodní kola hlavní soutěže se dostal až při pátém startu, a to předloni, kdy prohrál až ve finále se Stefanosem Tsitsipasem. Loňskou účast zakončil v osmifinále.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (F)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 17-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-2 (kariérní 20-29)

Bilance ve finále Masters: 0-0 (kariérní 0-2)

Bilance ve finále: 0-1 (kariérní 12-6)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Andrej Rubljov - Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 10-5

Nejlepší výsledek: finále (2021, 2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Munar (4-6 6-2 6-2), (9) Chačanov (7-6 6-2), Struff (6-1 7-6), (8) Fritz (5-7 6-1 6-3)