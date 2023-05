7. den v Římě: Bouzková, Vondroušová a Muchová zabojují o čtvrtfinále, v akci bude i obhájkyně Šwiateková

• Češi v akci •

Marie Bouzková (38.) - Veronika Kuděrmetovová (12.) | Grand Stand Arena (13:00 SELČ)

Marie Bouzková dnes zaútočí na své premiérové antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a pokusí se už potřetí vylepšit své maximum v italské metropoli. V osmifinále se utká se světovou dvanáctkou Veronikou Kuděrmetovovou. S Ruskou má vyrovnanou bilanci 2-2.

Bouzková loni prožila nejlepší sezonu kariéry, kromě zisku prvního titulu na okruhu WTA a čtvrtfinále ve Wimbledonu se vypracovala do Top 30 žebříčku. Do Říma však dorazila s mizernou letošní bilancí 9-12. Za sebou má 11 turnajů, na pěti z nich ztroskotala na první soupeřce a pouze na dvou dokázala vyhrát více než jeden zápas. Po nezdaru v Charlestonu proti Cristině Bucsaové pokračovala v antukovém jaru postupem do čtvrtfinále na W100 v Oeirasu a do třetího kola v Madridu. V Římě začala výhrou nad Caty McNallyovou a pak překvapila obratem proti Cori Gauffové, jedná se o její první letošní vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Kuděrmetovová si na začátku sezony vedla solidně, na čtyřech z pěti úvodních turnajů došla do čtvrtfinále a za nezdar mohla považovat jen porážku ve druhém kole Australian Open s Katie Volynetsovou. Od konce února se však začala trápit a prohrála pět ze šesti zápasů, přičemž do antukového jara vstoupila nezdary s Dianou Šnajderovou a Cori Gauffovou. V Madridu naopak zvládla čtyři třísetové bitvy v řadě a ve svém největším semifinále schytala výprask od Igy Šwiatekové. V Římě si po cestě mezi nejlepší šestnáctku poradila s Nurií Párrizasovou a krajankou Anastasií Potapovovou.

Bouzková si v Římě vede nad očekávání. Letos se totiž trápí, a přesto dokázala vyřadit světovou pětku Cori Gauffovou. Kuděrmetovová je však na antuce mnohem úspěšnější hráčkou než pražská rodačka, pro srovnání má na kontě devět antukových čtvrtfinálových účastí na této úrovni včetně grandslamového French Open. Ani Ruska ale nehraje ve své nejlepší formě a není zas až tak velkou favoritkou.

Tip na vítězku: Veronika Kuděrmetovová

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 11-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-5 (kariérní 12-24)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Marie Bouzková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Charleston (1K), W100 Oeiras (ČF), Madrid (3K)

Cesta turnajem: volný los, McNallyová (6-4 6-3), (6) Gauffová (4-6 6-2 6-2)

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (SF)

Bilance: 16-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 6-3

Bilance proti hráčkám Top 50: 11-7 (kariérní 57-60)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Veronika Kuděrmetovová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (1K), Madrid (SF)

Cesta turnajem: volný los, Párrizasová (7-5 6-2), (23) Potapovová (7-5 3-6 6-1)



Markéta Vondroušová (70.) - Jelena Rybakinová (6.) | Center Court (15:00 SELČ)

Markéta Vondroušová startuje ve Foro Italicu počtvrté v kariéře a už potřetí si může zahrát čtvrtfinále. Ve druhém zápase po sobě vyzve členku Top 10, tentokrát úřadující wimbledonskou šampionku Jelenu Rybakinovou. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán bude bojovat o své první čtvrtfinále na antukových podnicích WTA 1000. Dosud se střetly jen předloni v Moskvě, Vondroušová vyhrála ve dvou setech.

Vondroušová se v závěru předchozí sezony vrátila po půlroční pauze a teprve až letos absolvuje turnaje na nejvyšším okruhu. V aktuálním roce má lichotivou bilanci 21-7 a vstup nezvládla jen na jedné ze sedmi předchozích akcí, navíc na těch úspěšných šesti porazila minimálně dvě soupeřky. Na antuce v Turecku byla hlavní strůjkyní postupu Češek na finálový turnaj BJK Cupu a pak včetně kvalifikace zaregistrovala tři výhry v Madridu, kde prohrála bitvu druhého kola s Magdou Linetteovou. V Římě začala "tříseťákem" s trápící se Kaiou Kanepiovou, pak se ztrátou jediného gamu deklasovala grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou a ve třetím kole přehrála světovou osmičku Marii Sakkariovou.

Rybakinové se nepovedla ani jedna z australských generálek, ovšem na Australian Open byla jediný set od druhého grandslamového vavřínu. Po zisku premiérové trofeje z akcí WTA 1000 v Indian Wells jí chyběla jedna výhra k dosažení Sunshine Doublu, ve finále v Miami podlehla Petře Kvitové. Příprava na French Open se jí i kvůli problémům se zády nedaří, ve Stuttgartu vzdala druhé kolo a v Madridu prohrála hned s Annou Kalinskou. V Římě zatím neztratila set, po výhře nad Jasmine Paoliniovou postoupila po skreči Kalinské.

Vondroušová má v Římě vynikající formu a až na zaváhání ve druhé sadě proti Kaie Kanepiové si vede takřka bezchybně. Po demolici Biancy Andreescuové porazila Marii Sakkariovou a i proti její kolegyni z Top 10 Rybakinové je kurzovou favoritkou. Znovu tak může potvrdit, že se jí proti vysoko postaveným hráčkám daří celkově i letos. Rybakinovou navíc v posledních týdnech trápí problémy se zády, což by mohlo postup rodačce ze Sokolova zjednodušit.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 21-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-1 (kariérní 9-15)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Markéta Vondroušová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 10-3

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Kanepiová (6-0 4-6 6-2), (24) Andreescuová (6-0 6-1), (9) Sakkariová (7-5 6-3)

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 26-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-2 (kariérní 51-17)

Grandslamy: Australian Open (F)

Jelena Rybakinová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 6-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2020, 2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-2

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Paoliniová (7-6 6-1), Kalinská (4-3 skreč)



Karolína Muchová (52.) - Paula Badosaová (35.) | Grand Stand Arena (19:00 SELČ)

Karolína Muchová bude usilovat o své teprve třetí a zároveň největší antukové čtvrtfinále v kariéře. Bývalá světová devanáctka, která při jediném předchozím startu ve Foro Italicu vypadla hned v prvním kole, změří síly s Paulou Badosaovou. Španělka tady naopak i při druhé účasti prošla mezi nejlepší šestnáctku. Jediný dosavadní souboj předloni v této fázi ve Wimbledonu vyhrála Češka.

Muchová figurovala na začátku sezony celkem hluboko ve druhé stovce pořadí, ale díky skvělé letošní formě bude v příštím vydání zpět v Top 50. Na všech osmi letošních turnajích včetně Říma zvládla úvodní zápas a už třikrát byla velmi blízko své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Po čtvrtfinále v Indian Wells se probojovala z kvalifikace do třetího kola v Miami. Na antuce se představila už jen v Madridu, kde nedala šanci Anett Kontaveitové a ve druhém kole ve dvou těsných setech podlehla Irině Beguové. V Římě začala těsnými dvěma sety s lucky loserem Kamillou Rachimovovou, pak odvrátila mečbol Martiny Trevisanové a ve třetím kole ve dvou setech přehrála Camilu Giorgiovou, ačkoli čelila sedmi setbolům.

Badosaová se v úvodu sezony ohromně trápila, a to hlavně kvůli neustálým zdravotním problémům. V lednu nenastoupila k semifinále v Adelaide a následně vynechala grandslamové Australian Open. Na betonech vyhrála jen šest z deseti duelů, ovšem na antukových dvorcích se zase rozjela. Včetně Říma porazila na všech čtyřech akcích alespoň dvě soupeřky a na těch třech dohraných prohrála v závěrečných kolech se zástupkyněmi Top 10: Jessicou Pegulaovou, Arynou Sabalenkovou a Marií Sakkariovou. V Římě urvala bitvu s kvalifikantkou Annou-Lenou Friedsamovou a v dalších kolech suverénně vyřadila loňskou finalistku Ons Džabúrovou i Martu Kosťukovou.

Muchová měla ve všech třech duelech potíže, po trápení proti lucky loserovi Kamille Rachimovové odvracela mečbol Martiny Trevisanové a pak likvidovala sedm setbolů Camily Giorgiové. Navíc nevypadala na konci posledního zápasu úplně fit. I proto je favoritkou Badosaová, která se sice letos trápí, ale na antuce se rozjíždí a poslední dva duely v Římě s Ons Jabeurovou a Martou Kosťukovou zvládla suverénně. Navíc letos ještě neprohrála s nikým mimo Top 50 žebříčku.

Tip na vítězku: Paula Badosaová

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj, Auckland (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 19-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 50: 11-4 (kariérní 40-34)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Madrid (2K)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-4 7-5), (18) Trevisanová (3-6 6-3 7-5), Giorgiová (7-6 6-2)

Paula Badosaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart, Charleston (ČF)

Bilance: 16-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 10-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 8-0 (kariérní 40-22)

Grandslamy: Australian Open (-)

Paula Badosaová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Charleston (ČF), Stuttgart (ČF), Madrid (OF)

Cesta turnajem: Friedsamová (4-6 6-2 7-6), (4) Džabúrová (6-1 6-4), (32) Kosťuková (6-4 6-2)



• Cesta za obhajobou titulu •

Iga Šwiateková (1.) - Donna Vekičová (24.) | Center Court (20:30 SELČ)

Vítězka posledních dvou ročníků a největší favoritka Iga Šwiateková pokračuje ve Foro Italicu v útoku na hattrick. Její další překážkou bude Donna Vekičová, která bude bojovat o své teprve třetí antukové čtvrtfinále na nejvyšším okruhu a premiérovou účast mezi nejlepší osmičkou na podnicích WTA 1000. Všechny tři předchozí souboje se uskutečnily na betonech a pokaždé se radovala Polka.

Šwiateková loni na ženském tenisovém okruhu dominovala, posbírala osm titulů včetně dvou grandslamových a je suverénní světovou jedničkou. V letošním roce má skvělou bilanci 27-5, ale triumfovat zatím dokázala jen na dvou "pětistovkách" a na Australian Open vypadla už v osmifinále. Na antuce se jí tradičně daří, po úspěšné obhajobě ve stuttgartské hale se probojovala do finále také na "tisícovce" v Madridu a podlehla v něm letos fenomenální Aryně Sabalenkové. V Římě začala neskutečně, Anastasii Pavljučenkovové nepovolila jediný game a sérii 12 vyhraných her předvedla i proti Lesje Curenkové.

Vekičová měla výborný vstup do sezony. Na Australian Open si zahrála své druhé kariérní čtvrtfinále na grandslamových podnicích a po čtvrtfinálové účasti v Linci triumfovala v Monterrey. Na následujících čtyřech turnajích však slavila jen dvě výhry, ve druhém kole ve Stuttgartu prohrála bitvu s Karolínou Plíškovou a v Madridu ztroskotala hned na domácí divoké kartě Rebece Masárové. V Římě musela v obou zápasech otáčet nepříznivý vývoj, po obratu porazila Aljaksandru Sasnovičovou i Ljudmilu Samsonovovou.

Šwiateková je jasnou favoritkou na postup, po vypuknutí pandemie koronaviru na antukových dvorcích neskutečným způsobem dominuje. Vekičová zřejmě svou bilanci 11-29 s hráčkami Top 10 nevylepší, navíc na nejpomalejším povrchu prohrála všechny čtyři předchozí souboje s takto vysoko postavenými soupeřkami. Zajímavostí je, že v obou předchozích duelech se světovými jedničkami uhrála set (s Naomi Ósakaovou ve Stuttgartu 2019 i Šwiatekovou v San Diegu 2022).

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 27-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 11-1

Bilance proti hráčkám Top 30: 12-5 (kariérní 61-30)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 13-1

Nejlepší výsledek: triumf (2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F)

Cesta turnajem: volný los, Pavljučenkovová (6-0 6-0), Curenková (6-2 6-0)

Donna Vekičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey (T)

Největší úspěchy na antuce: Řím (OF)

Bilance: 18-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 11-29)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Donna Vekičová - Internazionali BNL d'Italia

Kariérní bilance: 3-3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (2K), Madrid (2K)

Cesta turnajem: volný los, Sasnovičová (3-6 6-3 6-3), (16) Samsonovová (2-6 7-6 6-2)