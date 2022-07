7. den ve Wimbledonu: Na programu jsou první osmifinále, do akce půjdou Bouzková, obhájce Djokovič či Alcaraz

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Bouzková (ČR) - Garciaová (Fr.) | No. 2 Court (12:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Mariaová (Něm.) - Ostapenková (12-Lot.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Watsonová (Brit.) - Niemeierová (Něm.) | Centre Court (14:30 SELČ) Mertensová (24-Belg.) - Džabúrová (3-Tun.) | No. 1 Court (17:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Goffin (Belg.) - Tiafoe (23-USA) | No. 2 Court (13:30 SELČ) Norrie (9-Brit.) - Paul (30-USA) | No. 1 Court (15:30 SELČ) Sinner (10-It.) - Alcaraz (5-Šp.) | Centre Court (16:00 SELČ) Djokovič (1-Srb.) - van Rijthoven (Niz.) | Centre Court (18:00 SELČ)



• Češi v akci •

Marie Bouzková (66.) - Caroline Garciaová (55.) | No. 2 Court (12:00 SELČ)

Marie Bouzková už podruhé vylepšila své maximum na grandslamech a v premiérovém osmifinále vyzve bývalou světovou čtyřku Caroline Garciaovou, která bude útočit na vyrovnání svého maxima (čtvrtfinále French Open 2017). I podruhé se potkávájí na trávě, loni v Birminghamu ztratila Bouzková jen tři gamy.

Bouzková si loni prošla nepříjemnou krizí, ovšem v letošní sezoně si opět vede skvěle. V Guadalajaře si zahrála své třetí finále na podnicích WTA a přidala čtvrtfinále v Monterrey a osmifinále na velké akci v Madridu. Kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 nemohla nastoupit k utkání druhého kola na French Open a do akce se vrátila až na poslední generálce v Eastbourne. Tam ztroskotala hned na Shelby Rogersové a teprve podruhé v sezoně nezvládla úvodní zápas. Ve Wimbledonu však zase úřaduje, v úvodním kole si vyšlápla na světovou osmičku Danielle Collinsovou, pak smetla další Američanku Ann Liovou a šanci nedala ani výborné travařce a další z reprezentantek Spojených států Alison Riskeové.

Garciaová se už několik let trápí a do travnaté části sezony vstupovala s jedinou vítěznou sérií v tomto roce. Na posun k lepšímu to nevypadalo ani po generálkách v Nottinghamu a Birminghamu, na obou skončila ve druhém kole. V Bad Homburgu ovšem nenašla přemožitelku, po třech letech triumfovala a pořádně si musela zvednout sebevědomí. To se potvrzuje ve Wimbledonu, kde skvěle zvládá kritické momenty, po cestě mezi nejlepší šestnáctku vyřadila Juriko Mijazakiovou, Emmu Raducanuovou a Shuai Zhang.

Šance na postup jsou naprosto vyrovnané, obě aktérky ve Wimbledonu chytly skvělou formu, Garciaová v ní pokračuje už z poslední generálky. Zatímco Bouzkovou čeká první osmifinále na podnicích velké čtyřky, osm zápasů neporažená Garciaová má v této fázi bilanci 1-4, navíc by ji mohla dostihnout únava.

Tip na vítězku: Marie Bouzková

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Guadalajara (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-3 (kariérní 21-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: (7) Collinsová (5-7 6-4 6-4), Liová (6-0 6-3), (28) Riskeová-Amritrajová (6-2 6-3)

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (T); Lyon (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (T)

Bilance: 17-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 10-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-3 (kariérní 102-66)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K)

Caroline Garciaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2017, 2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Bad Homburg (T)

Cesta turnajem: Mijazakiová (4-6 6-1 7-6), (10) Raducanuová (6-3 6-3), (33) Shuai Zhang (7-6 7-6)



• Další osmifinále žen •

Tatjana Mariaová (103.) - Jelena Ostapenková (17.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Tatjana Mariaová si ve 34 letech poprvé zahraje osmifinále grandslamů. Dvojnásobná maminka v něm vyzve grandslamovou šampionku Jelenu Ostapenkovou, která zvládla všechna tři předchozí osmifinále na majorech a ve druhém týdnu největších tenisových podniků je poprvé od semifinále Wimbledonu 2018. Bude se jednat o premiérový souboj.

Mariaová, která byla už v Top 50, se po druhé mateřské pauze vrátila loni v červenci. Letos vyhrála halový podnik W60 ve Spojených státech a hlavně na antuce v Bogotě získala svůj druhý titul na nejvyšším okruhu (Mallorca 2018, tráva). Přípravu na Wimbledon měla solidní, na ITF v Surbitonu a 125k v Gaibě prošla do čtvrtfinále a v Bad Homburgu porazila Anastasii Potapovovou a potrápila Alizé Cornetovou. Ve Wimbledonu překvapuje, po skalpech Astry Sharmaové a Sorany Cirsteaové si vyšlápla na světovou pětku Marii Sakkariovou.

Ostapenková měla vynikající únor, v Petrohradu a Dauhá došla mezi nejlepší kvarteto a mezitím ovládla silně obsazený podnik v Dubaji. Na následujících šesti turnajích však posbírala pouhé dvě výhry a další vítězné série se dočkala až na poslední generálce v Eastbourne, kde obhajovala titul a ve finále ji zastavila Petra Kvitová. Ve Wimbledonu si až na jednu prohranou sadu vede suverénně, větší šanci nedala Océane Dodinové, kvalifikantce Yanině Wickmayerové ani Irině Beguové.

Mariaová může hrát uvolněně, tíha role favoritky totiž bude na ramenou Ostapenkové. Bývalá světová pětka by měla postoupit, pokud si udrží solidní formu, nicméně styl Mariaové plný technických úderů jí rozhodně sedět nebude. Outsiderka po skalpu Sakkariové vylepšila svou bilanci s hráčkami Top 20 na 7-30, na grandslamech na 2-12.

Tip na vítězku: Jelena Ostapenková

Tatjana Mariaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bogotá (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 8-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 1-1 (kariérní 7-30)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Tatjana Mariaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: W100 Surbiton (ČF), Nottingham (1K), 125k Gaiba (ČF), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Sharmaová (4-6 6-3 6-4), (26) Cirsteaová (6-3 1-6 7-5), (5) Sakkariová (6-3 7-5)

Jelena Ostapenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (T); Eastbourne (F); Dauhá, Petrohrad (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (F)

Bilance: 23-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 2-1 (kariérní 121-48)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Jelena Ostapenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 15-6

Nejlepší výsledek: semifinále (2018)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 2-0

Generálka: Birmingham (2K), Eastbourne (F)

Cesta turnajem: Dodinová (6-4 6-4), Wickmayerová (6-2 6-2), Beguová (3-6 6-1 6-1)



Heather Watsonová (121.) - Jule Niemeierová (97.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Heather Watsonová i Jule Niemeierová si zahrají své první osmifinále na grandslamech. Zatímco Watsonová potřebovala na postup do druhého týdne grandslamů 43 účastí, Niemeierová to zvládla při druhé (na nedávném French Open skončila v prvním kole). Jediný dosavadní duel se uskutečnil letos v Monterrey a byl velmi těsný, Watsonová slavila postup až po tie-breaku v rozhodujícím setu.

Watsonová, která už byla v žebříčku na 38. místě, po předloňské koronavirové pauze spadla do obrovské krize a byla na nejvyšší tour pouze jednou ve čtvrtfinále (loňské semifinále na trávě v Birminghamu). Letošní rok je sice o něco povedenější než ten loňský, ale stále to není ono. Na generálce v Nottinghamu se loučila ve druhém kole a v Eastbourne (lucky loser) prohrála dva zápasy v řadě. Ve Wimbledonu využila příznivějšího losu, po obratu zdolala Tamaru Korpatschovou a pak přetlačila Qiang Wang a Kaju Juvanovou.

Niemeierová na hlavní tour prorazila loni postupem do svých prvních čtvrtfinále a zároveň semifinále (Štrasburk a Hamburk, obojí antuka). Postupně se vypracovala do Top 100 a na nedávném French Open si v tříkolové kvalifikaci vybojovala svůj debut v hlavní fázi grandslamových turnajů, v Paříži ji zastavila hned Sloane Stephensová. Na travnatých generálkách si vedla solidně, v Berlíně sebrala set pozdější finalistce Belindě Bencicové a v Bad Homburgu nasazené jedničce Darje Kasatkinové. Ve Wimbledonu porazila Xiyu Wang, trápící se nasazenou dvojku Anett Kontaveitovou a ve třech setech Lesju Curenkovou.

Niemeierová je favoritkou zaslouženě, v posledním roce má podstatně lepší formu než zkušenější Watsonová. Druhá jmenovaná však může mít velkou výhodu v podobě podpory domácího publika, která ji ale zároveň může svazovat, protože má jedinečnou šanci stát se teprve druhou domácí čtvrtfinalistkou Wimbledonu od roku 1984 (Johanna Kontaová).

Tip na vítězku: Jule Niemeierová

Heather Watsonová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 18-17

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na trávě: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 5-6 (kariérní 88-86)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Heather Watsonová - Wimbledon

Kariérní bilance: 11-11

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Nottingham (2K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Korpatschová (6-7 7-5 6-2), Qiang Wang (7-5 6-4), Juvanová (7-6 6-2)

Jule Niemeierová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 28-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčkám mimo Top 100: 18-9 (kariérní 99-63)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K)

Jule Niemeierová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Berlín (1K), Bad Homburg (2K)

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6-1 6-4), (2) Kontaveitová (6-4 6-0), Curenková (6-4 3-6 6-3)



Elise Mertensová (31.) - Ons Džabúrová (2.) | No. 1 Court (17:30 SELČ)

Elise Mertensová neprožívá povedené období, přesto si od Australian Open 2018 drží sérii postupů minimálně do třetího kola grandslamů. O vylepšení svého maxima v tomto dějišti a první čtvrtfinále na majorech od US Open 2020 se utká s Ons Džabúrovou, která se po vyřazení Igy Šwiatekové a Cori Gauffové stala největší favoritkou turnaje. Světová dvojka bude usilovat o vyrovnání svého grandslamového i wimbledonského maxima. Jediné dosavadní střetnutí loni na US Open vyhrála Belgičanka.

Mertensová si už nějakou dobu mimo grandslamy prochází velkou krizí. Letos má na kontě pouhé dvě čtvrtfinálové účasti (Petrohrad a Štrasburk), které jsou zároveň jejím maximem v aktuálním roce. Generálky se jí vůbec nepovedly, v Hertogenboschi skončila ve druhém kole po jasné porážce s Alison Van Uytvanckovou a v Birminghamu i Eastbourne ztroskotala hned na úvodní soupeřce (Caty McNallyová a Kirsten Flipkensová). Ve Wimbledonu otáčela nepříznivý stav proti Camile Osoriové (skreč) i Panně Udvardyové (dva mečboly), do rozhodující sady paradoxně nemusela pouze s bývalou šampionkou Angelique Kerberovou.

Džabúrová se v úvodu sezony trápila zdravotně, dokonce musela vynechat Australian Open. Od startu antukového jara má ovšem vynikající bilanci 25-4, která zahrnuje triumf v Madridu a finále v Charlestonu a Římě. Na French Open však nepotvrdila roli jedné z největších favoritek a skončila hned v prvním kole na Magdě Linetteové. Na trávě si ale vše vynahrazuje, v Berlíně získala svůj druhý titul na povrchu a svou neporazitelnost v těchto podmínkách protahuje ve Wimbledonu, kde nedala šanci Mirjam Björklundové, Katarzyně Kawaové ani Diane Parryové.

Mertensová má s hráčkami Top 5 bilanci 6-13, na grandslamech 2-6, tráva je jejím nejslabším povrchem a v osmifinále grandslamů uspěla jen ve třech z 11 případů. Džabúrová je neskutečně rozjetá a bylo by velkým překvapením, kdyby proti Mertensové, která se ve všech třech zápasech trápila, přišla o svou aktuální neporazitelnost a zhoršila si bilanci 18-2 na trávě od startu sezony 2021.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Elise Mertensová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk, Petrohrad (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 17-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-3

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-2 (kariérní 9-24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-2 (kariérní 3-8)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (OF)

Elise Mertensová - Wimbledon

Kariérní bilance: 10-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2019, 2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-1

Generálka: Hertogenbosch (2K), Birmingham (1K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Osoriová (1-6 6-2 4-2 skreč), Udvardyová (3-6 7-6 7-5), (15) Kerberová (6-4 7-5)

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 33-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 20-7 (kariérní 68-64)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Björklundová (6-1 6-3), Kawaová (6-4 6-0), Parryová (6-2 6-3)



• Osmifinále mužů •

David Goffin (58.) - Frances Tiafoe (28.) | No. 2 Court (13:30 SELČ)

David Goffin i Frances Tiafoe budou útočit na vyrovnání svého grandslamového maxima. Zatímco Goffin má v osmifinále majorů bilanci 3-8 a zahraje si v této fázi poprvé od US Open 2020, Tiafoe má za sebou tři osmifinálové duely na největších podnicích (1-2). Goffin vyhrál poslední souboj na nedávném French Open a zvýšil své vedení ve vzájemné bilanci na 4-1, na trávě se potkávají poprvé.

Goffin letos celkem ožil. Bývalý sedmý hráč světa v Marrákeši získal svůj první antukový titul po osmi letech, ale na další semifinálovou účast v probíhající sezoně stále čeká a na hlavní tour uhrál už jen jedno čtvrtfinále. Na trávě odehrál před Wimbledonem jediný zápas a v prvním kole v Halle schytal výprask od Daniila Medveděva. Ve Wimbledonu není mezi nasazenými, nicméně los měl díky selhání favoritů příznivý a postupně si poradil s Radu Albotem, Sebastiánem Báezem a Ugem Humbertem.

Tiafoe asi nikdy nebude patřit ke stabilním postupujícím do závěrečných kol. Letos má na kontě jen dvě čtvrtfinále (Houston a finále v Estorilu, obojí antuka). Na travnatých generálkách si moc nezahrál, v londýnském Queen's Clubu prohrál tie-breakovou bitvu se Stanem Wawrinkou a v úvodním kole ztroskotal také v Eastbourne. Ve Wimbledonu bez ztráty setu porazil Andreu Vavassoriho i Maximiliana Marterera, ve třetím kole oplatil týden starou porážku Alexanderovi Bublikovi.

Oba aktéři jsou na tom letos dost podobně. Přece jen o něco stabilnější a možná o chlup lepší formu má Goffin, takže by mohl postoupit. Šance jsou nicméně naprosto vyrovnané.

Tip na vítěze: David Goffin

David Goffin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marrákeš (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 25-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčům Top 30: 3-5 (kariérní 68-99)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-9)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

David Goffin - Wimbledon

Kariérní bilance: 15-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 1-2

Generálka: Halle (1K)

Cesta turnajem: Albot (6-2 6-2 7-6), (31) Báez (6-1 6-2 6-4), Humbert (4-6 7-5 6-2 7-5)

Frances Tiafoe - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 16-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na trávě: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 6-2 (kariérní 56-43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (2K)

Frances Tiafoe - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Queens (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Vavassori (6-4 6-4 6-4), Marterer (6-2 6-2 7-6), Bublik (3-6 7-6 7-6 6-4)



Cameron Norrie (12.) - Tommy Paul (32.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Cameron Norrie už byl v Top 10, posbíral řadu úspěchů na turnajích ATP a několik titulů, dokonce si zahrál na Turnaji mistrů, ovšem na grandslamech je vůbec poprvé ve druhém týdnu. Premiérové osmifinále na majorech čeká i jeho soupeře Tommyho Paula. Vzájemná bilance je před dnešním soubojem vyrovnaná, poslední dva vyhrál Norrie. Poprvé se střetnou mimo venkovní betony.

Norrie do sezony vstoupil čtyřmi porážkami v řadě, ale v únoru se rozjel. Letos triumfoval v Delray Beach a na antuce v Lyonu, po titulu sahal i v Acapulku. Na generálkách od sebe asi čekal mnohem víc, v londýnském Queen's Clubu ztroskotal hned v úvodním kole na raketě Grigora Dimitrova a v Eastbourne ve čtvrtfinále nestačil na Maxima Cressyho. Ve Wimbledonu nadělil ve všech třech zápasech kanára, zatímco s Pablem Andújarem ani Stevem Johnsonem neztratil set, s Jaume Munarem hrál všech pět možných.

Paul letos jasně ukazuje, že mu sedí spíše rychlejší povrchy, ačkoli je vítězem pařížské juniorky. Zatímco na betonech byl v úvodních měsících čtyřikrát ve čtvrtfinále a na trávě se mezi nejlepší osmičku dostal na dvou ze tří generálek, antukové jaro zakončil s bilancí 2-6. Své letošní působení na trávě zahájil porážkou v Hertogenboschi s Brandonem Nakashimou. V Queen's Clubu i Eastbourne ale prošel do čtvrtfinále a porazil mimo jiné Denise Shapovalova a Jannika Sinnera. Ve Wimbledonu neztratil set s Fernandem Verdaskem, Adrianem Mannarinem ani Jiřím Veselým.

Norrie v posledním duelu letos v Delray Beach dominoval a navrch by měl mít také na londýnském pažitu, a to i s pomocí domácího publika. Britský tenista je daleko zkušenější než o rok mladší Paul, který si ale letos na trávě vede skvěle, s leváky vyhrál posledních pět soubojů (tři ve Wimbledonu) a určitě není bez šance. Pro oba se každopádně jedná o velkou příležitost projít mezi nejlepší osmičku na grandslamové scéně.

Tip na vítěze: Cameron Norrie

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon, Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (ČF)

Bilance: 30-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčům Top 50: 15-14 (kariérní 61-61)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (3K)

Cameron Norrie - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Queens (1K), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Andújar (6-0 7-6 6-3), Munar (6-4 3-6 5-7 6-0 6-2), Johnson (6-4 6-1 6-0)

Tommy Paul - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Queens (ČF)

Bilance: 23-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 7-3

Bilance proti hráčům Top 20: 4-5 (kariérní 10-22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Tommy Paul - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Hertogenbosch (1K), Queens (ČF), Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Verdasco (6-1 6-2 7-6), Mannarino (6-2 6-4 6-1), Veselý (6-3 6-2 6-2)



Jannik Sinner (13.) - Carlos Alcaraz (7.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Jannik Sinner i Carlos Alcaraz budou usilovat o své třetí grandslamové čtvrtfinále a vyrovnání svého maxima na majorech. Aktéři jsou ve druhém týdnu Wimbledonu poprvé v kariéře, stačil jim k tomu druhý start v hlavní fázi. Oba předchozí souboje patřily Alcarazovi.

Sinner letos bojuje se zdravotními problémy, přesto dokázal posbírat 30 výher ze 38 možných a pětkrát postoupit do čtvrtfinále, které je jeho maximem v aktuálním tenisovém roce. Do druhého týdne se podíval i na obou předchozích letošních grandslamech a antukové jaro zakončil se solidní bilancí 11-4. Do Wimbledonu přijel bez vyhraného zápasu, na jediné generálce v Eastbourne prohrál hned s Tommym Paulem. V All England Clubu ve čtyřech setech přemohl Stana Wawrinku a Mikaela Ymera, proti servismanovi Johnovi Isnerovi mu stačily tři sady.

Alcaraz letos vyhrál 35 ze 39 duelů a tři ze čtyř porážek mu uštědřili hráči Top 10. V aktuální sezoně posbíral už čtyři tituly. V závěru antukového jara jeho forma gradovala, po triumfu v Barceloně a na Masters v Madridu se v Paříži řadil k největším favoritům, ve čtvrtfinále ho zastavil Alexander Zverev. Na trávě se nakonec kvůli problémům s loktem žádné z generálek nezúčastnil. Odehrál jen dva exhibiční zápasy a neuhrál set s Casperem Ruudem ani Francesem Tiafoem. Ve Wimbledonu zvládl pětisetovou bitvu s Janem-Lennardem Struffem a bez ztráty setu přehrál Tallona Griekspoora, ve třetím kole po svém jasně nejlepším výkonu na povrchu deklasoval rozjetého Oscara Otteho.

Alcaraz v předchozím zápase předvedl fenomenální výkon a ukázal, že se může měřit s těmi nejlepšími na všech površích. Letos je na tom lépe herně i výsledkově a hlavně zdravotně. Sinnera, jenž nezvládl posledních pět grandslamových soubojů s hráči Top 10, porazil na antuce i betonu a měl by slavit i na trávě. Oba mají s pažitem minimum zkušeností a Sinner určitě není bez šance, pokud nebude zdravotně indisponován.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Monte Carlo, Miami, Dubaj, Australian Open (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 30-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 3-1

Bilance proti hráčům Top 10: 1-5 (kariérní 7-17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-1 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (OF)

Jannik Sinner - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Wawrinka (7-5 4-6 6-3 6-2), M. Ymer (6-4 6-3 5-7 6-2), (20) Isner (6-4 7-6 6-3)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Miami, Rio de Janeiro (T); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 35-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčům Top 20: 13-3 (kariérní 17-8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (ČF)

Carlos Alcaraz - Wimbledon

Kariérní bilance: 4-2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Struff (4-6 7-5 4-6 7-6 6-4), T. Griekspoor (6-4 7-6 6-3), (32) Otte (6-3 6-1 6-2)



Novak Djokovič (3.) - Tim van Rijthoven (104.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Novak Djokovič bude pokračovat v útoku na čtvrtý triumf ve Wimbledonu v řadě a celkově sedmý a také 21. grandslamovou trofej, kterou by stáhl náskok Rafaela Nadala na jediný kousek, proti objevu travnaté části sezony Timovi van Rijthovenovi. Bude se jednat o premiérové střetnutí.

Djokovič kvůli odmítání vakcíny proti Covidu-19 letos odehrál pouhých šest turnajů. Antukové jaro ale mohl absolvovat celé a postupně se během něj zlepšoval. Po finále v Bělehradu sehrál skvělou semifinálovou bitvu s Carlosem Alcarazem v Madridu, v Římě bez ztráty setu triumfoval a set soupeřům nepovolil ani po cestě do čtvrtfinále French Open, v němž prohrál s Rafaelem Nadalem. Od té doby nehrál. Ve Wimbledonu začal čtyřsetovou výhrou nad Soonwoo Kwonem a jako první v historii má na kontě 80 výher na všech čtyřech majorech. V dalších zápasech se podstatně zlepšil a deklasoval Thanasiho Kokkinakise i krajana Miomira Kecmanoviče.

Van Rijthoven byl ještě před měsícem relativně neznámým hráčem a na travnatém challengeru v Surbitonu nestačil hned na Otto Virtanena. Na domácím pažitu v Hertogenboschi však slavil premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a nakonec si přes Taylora Fritze, Huga Gastona, Félixe Augera-Aliassimeho a Daniila Medveděva senzačně došel pro titul. V neporazitelnosti a vynikajících výkonech pokračuje v All England Clubu, kde startuje na divokou kartu, debutuje v hlavní fázi majorů a vyřadil Federica Delbonise, Reillyho Opelku (čtyři sety) a Nikoloze Basilašviliho.

Djokovič to dnes může, ale nemusí mít jednoduché. Hru van Rijthovena totiž vůbec nezná, ale objev posledního měsíce se může tak velkého jména zaleknout. Kvalitnějším hráčem je bezpochyby Djokovič a měl by se vyhnout možná největšímu překvapení letošní sezony, nicméně van Rijthoven se svou současnou formou nemusí být bez šance.

Tip na vítěze: Novak Djokovič

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (T); Bělehrad (F); Madrid (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 19-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 3-0

Bilance proti hráčům mimo Top 100: 2-1 (kariérní 183-28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1-0 (kariérní 52-5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 82-10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 12-1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Soonwoo Kwon (6-3 3-6 6-3 6-4), Kokkinakis (6-1 6-4 6-2), (25) Kecmanovič (6-0 6-3 6-4)

Tim van Rijthoven - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (T)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (T)

Bilance: 30-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na trávě: 8-1

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 2-0)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (), French Open ()

Tim van Rijthoven - Wimbledon

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Surbiton challenger (Q), Hertogenbosch (T)

Cesta turnajem: Delbonis (7-6 6-1 6-2), (15) Opelka (6-4 6-7 7-6 7-6), (22) Basilašvili (6-4 6-3 6-4)