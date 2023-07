7. den Wimbledonu: Vondroušovou a Bouzkovou čeká derby o čtvrtfinále. V akci budou také Djokovič či Šwiateková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Vondroušová (ČR) - Bouzková (32-ČR) | No.2 Court (12:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Pegulaová (4-USA) - Curenková (Ukr.) | No.1 Court (14:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Bencicová (14-Švýc.) | Centre Court (16:30 SELČ) Azarenková (19-) - Svitolinová (Ukr.) | No.1 Court (17:30 SELČ) • Osmifinále mužů • Rubljov (7-) - Bublik (23-Kaz.) | Centre Court (14:30 SELČ) Safiullin (-) - Shapovalov (26-Kan.) | No.2 Court (14:30 SELČ) Sinner (8-It.) - Galán (Kol.) | No.1 Court (15:30 SELČ) Hurkacz (17-Pol.) - Djokovič (2-Srb.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Češi v akci

Markéta Vondroušová (42.) - Marie Bouzková (33.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Markétě Vondroušové se začalo na travnatých dvorcích dařit až letos. Ještě na začátku června měla na tomto povrchu bilanci 2:10 v hlavních soutěžích na nejvyšší tour a v hlavní fázi Wimbledonu 1:4, a navíc loni o tuto část sezony kvůli nakonec půlroční pauze úplně přišla. Bývalá světová čtrnáctka ovšem počet travnatých skalpů rozšířila ze dvou na sedm.

Čtyřiadvacetiletá Češka postoupila na generálce v Berlíně do svého prvního čtvrtfinále na trávě a ve Wimbledonu stále neztratila set. Postupně vyřadila vycházející hvězdu Peyton Stearnsovou (6:2, 7:5), nasazenou dvanáctku Veroniku Kuděrmetovovou (6:3, 6:3; sedmý letošní skalp TOP 20) a finalistku berlínské akce Donnu Vekičovou (6:1, 7:5).

Finalistka French Open 2019 tak ukončila sérii vyřazení nejpozději ve druhém kole Wimbledonu a po více než dvou letech si zahraje ve druhém týdnu grandslamů. Nyní se pokusí vylepšit svou bilanci 1:3 v osmifinále majorů. Více než tři zápasy v řadě na této úrovni dokázala naposledy vyhrát loni v únoru v Dubaji.

Markéta Vondroušová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (SF)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (ČF)

Bilance: 27:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:7 (kariérní 63:49)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Markéta Vondroušová - Wimbledon

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Berlín (ČF)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:2, 7:5), (12) Kuděrmetovová (6:3, 6:3), (20) Vekičová (6:1, 7:5)

Marie Bouzková dorazila do All England Clubu se šňůrou čtyř porážek zahrnující nezdary v prvním kole v Birminghamu i Eastbourne. Čtyřiadvacetiletá Češka se ovšem inspirovala loňskou čtvrtfinálovou účastí a poslala do tenisového důchodu bývalou světovou dvojku Anett Kontaveitovou (6:1, 6:2) a přemohla nasazenou pětku Caroline Garciaovou (7:6, 4:6, 7:5).

Souboj s francouzskou jedničkou byl velmi dramatický, po skončení druhé sady byl dokonce přesunut pod střechu dvorce číslo jedna. Proti Garciaové si připsala svůj osmý kariérní skalp TOP 10 a druhý ve Wimbledonu. Před vstupem do turnaje se jí letos vůbec nedařilo, na vítěznou sérii v hlavních soutěžích na nejvyšší tour dosáhla jen v Římě.

Ve druhém týdnu grandslamů je podruhé. Před rokem právě ve Wimbledonu zdolala mimo jiné Garciaovou a Danielle Collinsovou a probojovala se až do čtvrtfinále. V životní formě pokračovala v následujících měsících a na Livesport Prague Open poprvé triumfovala na této úrovni a na WTA 1000 v Guadalajaře uhrála semifinále.

Marie Bouzková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 14:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 3:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 3:9 (kariérní 19:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Marie Bouzková - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Birmingham (1K), Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: Waltertová (6:1, 6:4), Kontaveitová (6:1, 6:2), (5) Garciaová (7:6, 4:6, 7:5)

Vzájemná bilance: Vondroušová vede 2:1. S Bouzkovou vyhrála ve dvou setech oba souboje na nejvyšším okruhu, a to v úvodních kolech ve Stuttgartu 2021 a letos v Indian Wells. Poprvé se české naděje potkávají na travnatých dvorcích a obě budou usilovat o své druhé grandslamové čtvrtfinále. Kurzovou favoritkou je Vondroušová.

Tip na vítězku: Markéta Vondroušová

Další osmifinále žen

Jessica Pegulaová (4.) - Lesja Curenková (60.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Jessica Pegulaová musela v úvodním kole Wimbledonu do rozhodující sady s krajankou Lauren Davisovou, ale od té doby se zlepšila a set znovu neztratila. Devětadvacetiletá Američanka povolila jen pět gamů Cristině Bucsaové a ještě o jeden méně Elisabettě Cocciarettové. Poprvé si tak zahraje druhý týden Wimbledonu, kde každým rokem vylepšuje své zdejší maximum.

V posledních týdnech posbírala více vítězství v hlavních soutěžích na trávě než v jakékoli předchozí sezoně. Na poslední generálce v Eastbourne se podívala do svého prvního čtvrtfinále na britských pažitech (porážka s Cori Gauffovou) a nyní může zkompletovat čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech.

Nasazená čtyřka je v osmifinále podniků velké čtyřky stoprocentní (5:0), poslední absolvovala na letošním Australian Open. Na druhou stranu je ale jejím maximem na majorech čtvrtfinále, ve kterém prohrála třikrát v Melbourne Parku a ještě vždy jednou na pařížské antuce a doma ve Flushing Meadows.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (ČF)

Bilance: 34:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 9:0 (kariérní 54:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K)

Jessica Pegulaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (ČF)

Cesta turnajem: Davisová (6:2, 6:7, 6:3), Bucsaová (6:1, 6:4), Cocciarettová (6:4, 6:0)

Lesja Curenková sehrála ve třetím kole zatím nejdramatičtější zápas letošního ročníku Wimbledonu. V bitvě s Anou Bogdanovou ztratila úvodní set, v tom rozhodujícím prohrávala 3:5 a nakonec v neuvěřitelném tie-breaku odvrátila celkem pět mečbolů a Rumunku po třech hodinách a 40 minutách udolala 4:6, 6:3, 7:6.

K rozklíčování tie-breaku bylo potřeba celkem 38 bodů a skoro 40 minut, v grandslamové historii je nejdelším v ženské dvouhře. Po cestě ke své premiérové účasti ve druhém týdnu Wimbledonu strávila na kurtech sedm hodin a 34 minut a všechny tři sety musela absolvovat také v úvodním kole s bývalou juniorskou šampionkou a Američankou Claire Liuovou.

Celou kariéru se trápí zdravotně a v letošním roce musela už pětkrát skrečovat či odstoupit. O to je její tažení ve Wimbledonu působivější. Zatímco v sezonách 2019-22 nedosáhla na jediný postup do osmifinále grandslamů, letos se jí to povedlo už podruhé. Před pár týdny na French Open v této fázi vzdala Ize Šwiatekové.

Lesja Curenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hua Hin (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 31:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:4 (kariérní 8:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (OF)

Lesja Curenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 11:10

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Birmingham (Q)

Cesta turnajem: Liuová (6:3, 3:6, 6:4), Siniaková (6:4, 6:1), Bogdanová (4:6, 6:3, 7:6)

Vzájemná bilance: Curenková vede 1:0, ve druhém kole v Indian Wells 2019 dohnala manko setu a dvou brejků (3:6, 7:5, 6:4). Čtvrtfinalistka US Open 2018 nejspíše nebude mít dost sil, a už vůbec ne na další dlouhý zápas, a s největší pravděpodobností svou bilanci 1:3 v osmifinále grandslamů nevylepší.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Iga Šwiateková (1.) - Belinda Bencicová (14.) | Centre Court (16:30 SELČ)

Iga Šwiateková odehrála ve třetím kole svůj zatím nejtěžší zápas na turnaji, ale pokračuje bez ztráty setu. Světová jednička byla jediný míček od toho, aby musela podávat na setrvání ve druhé sadě, nicméně získala osm bodů v řadě, Petru Martičovou na centrálním dvorci porazila 6:2, 7:5 a vyrovnala své wimbledonské maximum.

Dvaadvacetiletá Polka skončila loni v All England Clubu už ve třetím kole a přišla o historickou 37zápasovou neporazitelnost. Předloni se naopak dostala do osmifinále a nedotáhla v něm náskok setu proti Ons Jabeurové. Osmifinále je jedinou fází grandslamů, ve které nemá pozitivní bilanci (momentálně 6:6).

Stejně jako na nedávném French Open může přijít po skončení Wimbledonu o post světové jedničky. Pokud by však v neděli zkompletovala čtvrtfinálové účasti na všech majorech, výrazně by tím zkomplikovala situaci stíhající Aryně Sabalenkové. Šampionka místní juniorky z roku 2018 vyhrála letos více zápasů na trávě než v jakékoli z předchozích sezon a nyní se veze na vlně 13 výher.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Bad Homburg, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (SF)

Bilance: 41:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 6:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 12:4 (kariérní 44:19)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 6:6)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (T)

Iga Šwiateková - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Bad Homburg (SF)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6:1, 6:3), Sorribesová (6:2, 6:0), (30) Martičová (6:2, 7:5)

Belinda Bencicová naopak ve třetím kole zaznamenala svou nejrychlejší výhru v letošním ročníku Wimbledonu. Po vítězstvích 7:5, 6:2 nad domácí Katie Swanovou a 3:6, 6:4, 7:6 nad Danielle Collinsovou si suverénně poradila se semifinalistkou lednového Australian Open Magdou Linetteovou. Proti Polce odvrátila všech devět brejkbolů (6:3, 6:1).

Světová čtrnáctka nehrála žádnou z travnatých generálek a na vítězství čekala od finálové účasti v Charlestonu na začátku dubna. Šestadvacetiletá Švýcarka navíc nedokázala na čtyřech z posledních pěti turnajů porazit více než jednu soupeřku, ačkoli v úvodních měsících sezony triumfovala v Adelaide a Abú Zabí.

Ve své kariéře prohrála čtyři ze sedmi osmifinále na grandslamech, včetně obou ve Wimbledonu, kde v této fázi neuhrála set s Viktorií Azarenkovou (2015) ani Angelique Kerberovou (2018). Na poslední grandslamové čtvrtfinále dosáhla předloni na US Open, kde v osmifinálovém utkání přemohla právě Šwiatekovou.

Belinda Bencicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí, Adelaide 2 (T); Charleston (F)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 23:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 34:29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (1K)

Belinda Bencicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015, 2018, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Swanová (7:5, 6:2), Collinsová (3:6, 6:4, 7:6), (23) Linetteová (6:3, 6:1)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:1. Ve zmíněném prohraném zápase s Bencicovou na US Open 2021 nevyužila celkem čtyři setboly (6:7, 3:6). Nasazená jednička měla ovšem navrch předtím ve finále v Adelaide 2021 a také v letošním United Cupu. Všechny tři souboje skončily ve dvou setech. Ve střetnutí bývalých juniorských šampionek je jasnou favoritkou.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Viktoria Azarenková (20.) - Elina Svitolinová (76.) | No.1 Court (17:30 SELČ)

Viktoria Azarenková je po šesti letech ve druhém týdnu Wimbledonu. Do letošního ročníku nejslavnějšího turnaje vstoupila nepřesvědčivou třísetovou výhrou nad 106. hráčkou světa Yue Yuan, ovšem následně smetla Nadiu Podoroskou i světovou desítku Darju Kasatkinovou (6:2, 6:4) a připsala si první skalp TOP 10 na trávě od olympiády v Londýně 2012 (hrálo se ve Wimbledonu).

Třiatřicetiletá Běloruska přitom nepřijela v dobré formě, na generálkách prohrála s Ashlyn Kruegerovou a Aljaksandrou Sasnovičovou a na posledních osmi turnajích neporazila více než jednu soupeřku. Bývalá světová jednička ovšem na grandslamech umí, v lednu v Melbourne přehrála Jessicu Pegulaovou a Madison Keysovou a vypadla až v semifinále.

Už je to osm let, co dosáhla na poslední ze svých čtyř wimbledonských čtvrtfinále. Tráva je nadále jejím nejslabším povrchem, ačkoli v All England Clubu slavila některé ze svých prvních grandslamových úspěchů v podobě semifinálových účastí v letech 2011-12. Stále však čeká na první triumf na zelených pažitech.

Viktoria Azarenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 17:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 3:4 (kariérní 170:29)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 18:10)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (1K)

Viktoria Azarenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 36:14

Nejlepší výsledek: semifinále (2011-12)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Hertogenbosch (2K), Berlín (1K)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6:4, 5:7, 6:4), Podoroská (6:3, 6:0), (11) Kasatkinová (6:2, 6:4)

Elina Svitolinová exceluje i při svém druhém grandslamovém vystoupení po mateřské pauze. Po dvousetové výhře nad pětinásobnou šampionkou Venus Williamsovou na centrálním dvorci přemohla nasazenou osmadvacítku Elise Mertensovou a pak bývalá světová trojka zlikvidovala brzké manko brejku a porazila 7:6, 6:2 znovuzrozenou Sofii Keninovou.

Po roční pauze kvůli těhotenství se bývalá vítězka Turnaje mistryň vrátila prvenstvím ve Štrasburku a čtvrtfinálovou účastí na French Open. Na pařížské antuce vyřadila Darju Kasatkinovou, vylepšila svou bilanci v osmifinále majorů na 9:5 a zaregistrovala svůj nejlepší grandslamový výsledek od US Open 2021.

Ani 28letá Ukrajinka ještě nikdy netriumfovala na trávě. Ve druhém týdnu Wimbledonu je podruhé, v roce 2017 skončila v osmifinále na Jeleně Ostapenkové a před čtyřmi lety tu prošla do svého jediného dosavadního semifinále na nejrychlejším povrchu, v němž podlehla pozdější šampionce Simoně Halepové.

Elina Svitolinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (T)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 15:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:1 (kariérní 68:77)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:5)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (ČF)

Elina Svitolinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Birmingham (1K)

Cesta turnajem: V. Williamsová (6:4, 6:3), (28) Mertensová (6:1, 1:6, 6:1), Keninová (7:6, 6:2)

Vzájemná bilance: Azarenková vede 5:0. Tři z pěti soubojů vyhrála ve dvou setech, včetně toho posledního a jediného grandslamového na loňském Australian Open (6:0, 6:2). Svitolinová ale nejspíše nebude bez šance, ačkoli na trávě prohrála všechna čtyři měření sil se zástupkyněmi TOP 20 světového pořadí.

Tip na vítězku: Viktoria Azarenková

Osmifinále mužů

Andrej Rubljov (7.) - Alexander Bublik (26.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Andrej Rubljov si v rámci probíhající travnaté části sezony vede dost podobně, jen s tím rozdílem, že ve finále v Halle padl právě s Bublikem a ve Wimbledonu prohrál o jeden set více. Je však důležité zmínit, že jeho výkony nejsou tak kvalitní jako ty soupeřovy. Na trávě letos ztratil set s Davidem Goffinem, Aslanem Karacevem a Yibingem Wuem.

Hlavní fázi Wimbledonu hraje 25letý Rus počtvrté. Zatímco v letech 2017 a 2019 ztroskotal už ve druhém kole, při poslední návštěvě předloni se podíval právě do osmifinále, v němž nedotáhl vedení 2:1 na sety proti Mártonovi Fucsovicsovi.

Po porážce s Fucsovicsem zvládl všechna tři grandslamová osmifinále. To poslední sehrál letos na Australian Open a předvedl v něm parádní obrat proti Holgerovi Runemu.

Andrej Rubljov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (T); Halle, Banja Luka, Dubaj (F)

Největší úspěchy na trávě: Halle (F)

Bilance: 34:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 9:7 (kariérní 69:73)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 7:3)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (3K)

Andrej Rubljov - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Halle (F)

Cesta turnajem: Purcell (6:3, 7:5, 6:4), Karacev (6:7, 6:3, 6:4, 7:5), Goffin (6:3, 6:7, 7:6, 6:2)

Alexander Bublik pokračuje ve skvělých letošních výkonech na trávě a zahraje si ve druhém týdnu Wimbledonu. A jeho vystoupení v All England Clubu by ještě skončit nemuselo, pokud mu nebude chybět motivace, což by neměl být v závěrečných kolech grandslamů problém, a udrží si momentální formu. Ačkoli narazil na nebezpečné Mackenzieho McDonalda, Jeffreyho Johna Wolfa a Maximiliana Marterera, ztratil dohromady jen jeden set.

Šestadvacetiletému Kazachovi se dařilo už před cestou do Londýna. Na generálce v Halle získal svůj nejcennější titul a poté se správně rozhodl nestartovat na Mallorce, aby měl více času na odpočinek před začátkem nejslavnějšího turnaje. Postup do osmifinále letošního Wimbledonu je jeho novým maximem na majorech.

Přestože má v aktuální sezoně negativní zápasovou bilanci 20:21, díky triumfu v Halle a osmifinálové účasti ve Wimbledonu je blízko debutu v TOP 20 pořadí. Už čtvrtfinále by ho v live žebříčku do nejlepší dvacítky posunulo, pokud by hrály v jeho prospěch výsledky dalších utkání.

Alexander Bublik - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle (T); Marseille (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle (T)

Bilance: 20:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:5 (kariérní 8:18)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Alexander Bublik - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (2K), Halle (T)

Cesta turnajem: McDonald (6:7, 6:4, 6:4, 6:4), Wolf (6:3, 7:6, 6:0), Marterer (6:4, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Rubljov vede 3:2, na trávě prohrává 0:1. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Bublik si vede letos na trávě o trochu lépe a na přípravném turnaji v Halle dokázal Rubljova porazit. Rus má však mnohem více zkušeností se závěrečnými koly grandslamů, tentokrát se bude hrát na tři vítězné sety a v posledních zhruba devíti měsících se naučil vyhrávat zápasy, i když se mu tolik nedaří.

Tip na vítěze: Alexander Bublik

Roman Safiullin (92.) - Denis Shapovalov (29.) | No.2 Court (14:30 SELČ)

Roman Safiullin měl v letošním ročníku Wimbledonu příznivý los a mohl dosáhnout na skvělý výsledek, pokud by ukázal svůj potenciál. A přesně to se mu povedlo. V úvodním kole zvládl pětisetovou bitvu s trápícím se Robertem Bautistou a pak neztratil set s Corentinem Moutetem ani Guidem Pellou.

Pětadvacetiletý talentovaný, ale nevyrovnaný Rus, který poprvé přešel přes druhé kolo grandslamů, se zapomněl přihlásit do kvalifikace nedávného French Open a přišel o možnost zabojovat o cenné žebříčkové body a také získat vyšší finanční odměnu. Jeho zklamání bylo nakonec ještě větší, protože skončil jako první pod čarou pro hlavní soutěž antukového majoru. Momentálním tažením ve Wimbledonu si nicméně vše kompenzuje.

V neděli zaútočí na své první letošní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu. V aktuální sezoně o něj bojoval už dvakrát a neuspěl právě proti Shapovalovovi v Adelaide ani Lloydovi Harrisovi na poslední travnaté generálce na Mallorce.

Roman Safiullin - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 28:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:2 (kariérní 4:9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (-)

Roman Safiullin - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (Q), Halle (1K), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: (20) Bautista (2:6, 7:6, 6:7, 6:4, 7:5), Moutet (7:5, 6:3, 7:6), Pella (7:6, 6:4, 6:0)

Denis Shapovalov mohl vypadnout i na třetím letošním grandslamu ve třetím kole, ale díky zkušenostem a psychické odolnosti nakonec bitvu s domácím Liamem Broadym urval na svou stranu. Právě v řešení kritických situací v letošní nepovedené sezoně obvykle selhával, ale tento případ to nebyl.

Vzhledem k okolnostem by pro něj byla čtvrtfinálová účast v letošním ročníku Wimbledonu velkým úspěchem. V aktuálním roce totiž bývalý šampion místní juniorky sbíral jedno zklamání za druhým a neustále si snižoval sebevědomí. V tomto týdnu se dočkal své teprve čtvrté letošní vítězné série, navíc v uplynulých měsících utrpěl demoralizující porážky s Zhizhenem Zhangem, Michaelem Mmohem či Yibingem Wuem.

Čtyřiadvacetiletý Kanaďan se dostal do třetího kola Wimbledonu teprve podruhé. Také předloni v něm vyřadil domácího zástupce (Andyho Murrayho), pak v osmifinále dominoval proti Robertovi Bautistovi a nakonec padl ve třech těsných setech až v semifinále s pozdějším šampionem Novakem Djokovičem.

Denis Shapovalov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 1 (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 13:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 3:5 (kariérní 62:43)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Denis Shapovalov - Wimbledon

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Stuttgart (1K), Halle (2K)

Cesta turnajem: Albot (5:7, 6:4, 6:2, 6:2), Barrére (6:3, 6:4, 7:6), Broady (4:6, 6:2, 7:5, 7:5)

Vzájemná bilance: Shapovalov vede 2:0. Po soubojích s Grégoirem Barrérem a Liamem Broadym má před sebou favorizovaný Kanaďan další těžkou překážku. Stejně jako v předchozích kolech však o výsledku rozhodne hlavně jeho výkon.

Tip na vítěze: Denis Shapovalov

Jannik Sinner (8.) - Daniel Galán (85.) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Jannik Sinner má až do semifinále velmi příznivý los. Je tak pro něj nesmírně důležité, aby si udržel solidní fyzickou kondici a zvládal případné kritické momenty, kterých by nemělo být vzhledem k hracímu poli mnoho. V předchozích utkáních s Juanem Manuelem Cerúndolem, Diegem Schwartzmanem a Quentinem Halysem ztratil dohromady jeden set a v osmifinále je jasným favoritem.

Vzhledem k několika letošním zklamáním si 21letý Ital snazší cestu do závěrečných kol grandslamu nejspíše zaslouží. V osmifinále Australian Open prohrál pětisetovou bitvu s pozdějším finalistou Stefanosem Tsitsipasem a ve finále na Masters v Miami se po solidním vstupu do zápasu zranil a podlehl Daniilovi Medvěděvovi.

Po šokující porážce a nevyužitých mečbolech ve druhém kole nedávného French Open s Danielem Altmaierem je zpět ve druhém týdnu grandslamů, do kterého se v posledních letech pravidelně dostával. Nezdar v Paříži byl jeho prvním v úvodním týdnu majorů od Wimbledonu 2021.

Před rokem měl v osmifinále v tomto dějišti jedinečnou šanci porazit svého rivala Carlose Alcaraze a využil ji. Svou sílu na trávě ukázal i ve čtvrtfinále, v němž vedl 2:0 na sety proti pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Miami, Rotterdam (F); Monte Carlo, Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle, Hertogenbosch (ČF)

Bilance: 35:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 13:1 (kariérní 61:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 4:4)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (2K)

Jannik Sinner - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Hertogenbosch (ČF), Halle (ČF)

Cesta turnajem: J. M. Cerúndolo (6:2, 6:2, 6:2), Schwartzman (7:5, 6:1, 6:2), Halys (3:6, 6:2, 6:3, 6:4)

Daniel Galán nepřestává ve Wimbledonu překvapovat, ve všech třech kolech se vzepřel papírovým předpokladům a senzačně si zahraje osmifinále Wimbledonu. Jedná se o jeho nové grandslamové maximum, tím předchozím bylo třetí kolo na French Open 2020 a loni ve Wimbledonu a na US Open.

Sedmadvacetiletý Kolumbijec se v úvodních šesti měsících sezony trápil zdravotně, výkonnostně i výsledkově, ale vypadá to, že se zase rozjel. Také loni předváděl svůj nejlepší tenis až ve druhé polovině roku, což mu umožnilo zakončit sezonu na pozitivní notě a také debutovat v TOP 100 pořadí.

Svůj jediný dosavadní skalp TOP 10 slavil v prvním kole loňského US Open proti Stefanosovi Tsitsipasovi, dokonce mu nadělil kanára. Celkově má s takto vysoko postavenými protivníky bilanci 1:3.

Daniel Galán - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (OF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 19:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 1:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (1K)

Daniel Galán - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (1K)

Cesta turnajem: (24) Nišioka (6:4, 6:3, 6:3), Otte (6:3, 3:6, 6:3, 7:6), M. Ymer (6:2, 6:7, 7:6, 3:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Sinner vede 1:0. Ital by neměl mít s Galánem potíže na žádném povrchu, už vůbec ne na trávě. Pokud nebude zdravotně limitován, měl by postoupit hladce.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Hubert Hurkacz (18.) - Novak Djokovič (2.) | Centre Court (18:00 SELČ)

Hubert Hurkacz narazil ve třetím kole na kolegu z TOP 20 Lorenza Musettiho, svůj výkon pozvedl a zvítězil bez ztráty setu. Co se týče soupeře, tak se jedná o jeho zatím jasně nejtěžší zápas na turnaji, jelikož v předchozích dvou kolech potkal antukového specialistu Alberta Ramose a domácí divokou kartu Jana Choinského.

Osmifinále Wimbledonu si zahraje podruhé a také tentokrát v něm změří síly se světovou dvojkou, předloni zdolal v pětisetové bitvě Daniila Medveděva. Šestadvacetiletý Polák tehdy parádně využil přerušení kvůli dešti, v dohrávce o den později se momentum kompletně otočilo na jeho stranu.

Předloni právě ve Wimbledonu absolvoval své vůbec první grandslamové osmifinále. Od té doby se do něj dostal ještě dvakrát a pokaždé prohrál, loni na French Open s Casperem Ruudem a na letošním Australian Open se Sebastianem Kordou.

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille (T); Stuttgart (SF)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (SF)

Bilance: 25:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 14:23)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:2)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (3K)

Hubert Hurkacz - Wimbledon

Kariérní bilance: 10:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Stuttgart (SF), Halle (2K)

Cesta turnajem: Ramos (6:1, 6:4, 6:4), Choinski (6:4, 6:4, 7:6), (14) Musetti (7:6, 6:4, 6:4)

Novak Djokovič si ve třetím kole Wimbledonu suverénně poradil se Stanem Wawrinkou a přerušil s ním sérii tří porážek na grandslamových akcích. Zatímco na posledních majorech měl obvykle pomalejší vstup do turnaje, ve Wimbledonu má rekordman v počtu grandslamových trofejí stále možnost poprvé v kariéře ovládnout některý z podniků velké čtyřky bez ztráty jediného setu.

Šestatřicetiletý Srb letos exceluje v tie-breacích a je v nich takřka neporazitelný. Jeho soupeři s ním několikrát dokázali držet krok, ovšem jakmile přišla na řadu zkrácená hra, měl majitel 23 grandslamových vavřínů obvykle navrch. Pokud budeme počítat jen letošní grandslamové turnaje, pak vyhrál 12 ze 13 tie-breaků.

Bývalý lídr žebříčku má na kontě působivou sérii, na wimbledonském centrálním dvorci naposledy utrpěl porážku před dlouhými 10 lety. Překonání tohoto rekordu bude v budoucnu pro kohokoli velmi těžké a hlavně ho může vítěz obou letošních grandslamů nadále vylepšovat. Na centrkurtu v All England Clubu naposledy sedminásobný šampion Wimbledonu neuspěl ve finále ročníku 2013 s domácí hvězdou Andym Murraym.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 30:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 9:2 (kariérní 373:139)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 55:5)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (T)

Novak Djokovič - Wimbledon

Kariérní bilance: 89:10

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 13:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cachín (6:3, 6:3, 7:6), Thompson (6:3, 7:6, 7:5), Wawrinka (6:3, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 5:0. Hurkacz je jedním z mála aktivních hráčů, kteří mohou na trávě vítěze posledních čtyř ročníků Wimbledonu ohrozit. Vzhledem k jeho nepřesvědčivým výkonům v letošním roce to však nevypadá, že by měl nasazenou dvojku nějak výrazně potrápit.

Tip na vítěze: Novak Djokovič