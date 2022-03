8. den v Indian Wells: O semifinále se utkají Halepová s Martičovou a Šwiateková s Keysovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Halepová (24-Rum.) - Martičová (Chorv.) | Stadium 1 (23:00 SEČ) Šwiateková (3-Pol.) - Keysová (25-USA) | Stadium 1 (čtvrtek 2:00 SEČ) • Cesta za obhajobou titulu • Norrie (12-Brit.) - Brooksby (USA) | Stadium 1 (čtvrtek 3:30 SEČ)



• Čtvrtfinále žen •

Simona Halepová (26.) - Petra Martičová (79.) | Stadium 1 (23:00 SEČ)

Simona Halepová bude v útoku na druhou trofej z "pátého grandslamu" pokračovat proti Petře Martičové, která postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum na kalifornském podniku. Poslední souboj se odehrál právě v Indian Wells, Halepová ve čtvrtfinále ročníku 2018 vyhrála ve třech setech a ujala se ve vzájemné bilanci vedení 2-1.

Halepová má letos až na jediné zaváhání velmi stabilní a slušnou formu, kdežto Martičová se zvedla až v posledním týdnu. Bývalá světová jednička měla těžší cestu do čtvrtfinále a se soupeřkami si poradila snadněji než Martičová. I proto by měla slavit postup do semifinále ona.

Tip na vítězku: Simona Halepová

Aktuální forma

Halepová se v tuto chvíli může pyšnit vynikající bilancí 14 výher a pouhých tří porážek. Ta zahrnuje triumf na generálce v Melbourne, kde získala první titul od sezony 2020, osmifinále Australian Open a semifinále v Dubaji. Jediný větší nezdar přišel na poslední akci v Dauhá, když v prvním kole překvapivě nestačila na trápící se Caroline Garciaovou.

Cesta turnajem

V Indian Wells se ovšem dvojnásobná grandslamová šampionka zase rozjela. V úvodním zápase sice potřebovala tři sety proti Jekatěrině Alexandrovové, nicméně s Cori Gauffovou i krajankou Soranou Cirsteaovou si poradila bez ztráty sady.

Historie na BNP Paribas Open

"Pátého grandslamu" se účastní již pojedenácté a pošesté je ve druhém týdnu. Rodačka z Constanty je jednou z bývalých šampionek a ve čtvrtfinálové fázi má úspěšnost 3-1.

Simona Halepová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Melbourne 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Melbourne 1 (T); Dubaj (SF)

Bilance: 14-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-3

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-2 (kariérní 134-47)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 26-9)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Simona Halepová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 27-9

Nejlepší výsledek: triumf (2015)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: Dubaj (SF), Dauhá (1K)

Cesta turnajem: volný los, Alexandrovová (6-2 4-6 6-2), (16) Gauffová (6-3 6-4), (26) Cirsteaová (6-1 6-4)

Aktuální forma

Martičová už byla v žebříčku na 14. místě, ale od začátku sezony 2021 si prochází obrovskou krizí, kterou možná ukončila. Od loňského ledna absolvovala 25 turnajů a pouze na třech z nich dokázala porazit dvě soupeřky po sobě, na tvrdém povrchu před vypuknutím letošního ročníku akce v Indian Wells pouze loni v lednu na menším podniku v Melbourne.

Cesta turnajem

V Indian Wells se nejspíše znovu chytla, a to i s pomocí snazšího losu. Ve dvou těsných setech přehrála Annu Bondárovou, Tamaru Zidanšekovou i Ljudmilu Samsonovovou a ve třetím kole nedovolila dopodávat trápící se grandslamové šampionce Emmě Raducanuové.

Historie na BNP Paribas Open

V kalifornské poušti účinkuje podesáté a teprve podruhé se dostala přes druhé kolo. Postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum.

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 6-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 5-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 3-1 (kariérní 29-65)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-3)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Petra Martičová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 10-7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Monterrey (2K)

Cesta turnajem: Bondárová (7-5 6-3), (19) Zidanšeková (7-5 7-6), (11) Raducanuová (6-7 6-4 7-5), (28) Samsonovová (7-6 6-4)



Iga Šwiateková (4.) - Madison Keysová (29.) | Stadium 1 (čtvrtek 2:00 SEČ)

Iga Šwiateková i Madison Keysová v Indian Wells postupem do čtvrtfinále vylepšily své maximum na "pátém grandslamu". Jediný předchozí duel loni na antuce v Římě ve dvou setech vyhrála Šwiateková a nakonec si došla pro titul.

Šwiateková suverénně ovládla úvodní letošní akci WTA 1000 v Dauhá a v kalifornské poušti zatím úspěšně potvrzuje roli největší favoritky. Aktuálně osm zápasů neporažená Polka musela všechny tři předchozí souboje otáčet a další úspěšný obrat by mohla dokonat proti domácí naději.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková si ve druhé půlce loňské sezony prošla menší krizí, ale pod vedením nového kouče se okamžitě rozjela. V Adelaide a na Australian Open uhrála semifinále, v Dubaji v tie-breaku rozhodující sady podlehla pozdější šampionce Jeleně Ostapenkové a suverénně ovládla úvodní letošní akci WTA 1000 v Dauhá. Letos má na kontě nejvíce výher na tour.

Cesta turnajem

V Indian Wells musela všechna tři utkání otáčet, po prohrané úvodní sadě jasně přehrála Anhelinu Kalininovou, Claru Tausonovou i bývalou finalistku Angelique Kerberovou. Loni přitom stejný počet úspěšných obratů zaznamenala za celou sezonu.

Historie na BNP Paribas Open

V hlavní soutěži v Indian Wells debutovala loni a v osmifinále nestačila na Jelenu Ostapenkovou.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Dauhá (T); Australian Open, Adelaide (SF)

Bilance: 17-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 17-3

Bilance proti hráčkám Top 30: 9-3 (kariérní 26-21)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 2-0)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Iga Šwiateková - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Dubaj (2K), Dauhá (T)

Cesta turnajem: volný los, Kalininová (5-7 6-0 6-1), (29) Tausonová (6-7 6-2 6-1), (15) Kerberová (4-6 6-2 6-3)

Aktuální forma

Keysová do letošní sezony vstupovala v mizerné formě. Více než roční krizi ukončila hned v lednu, když v Adelaide poprvé od US Open 2020 zaznamenala vítěznou sérii na betonech a došla si pro svůj první titul po téměř třech letech. Znovuzrození potvrdila postupem do semifinále Australian Open. Na obou mexických akcích v Guadalajaře a Monterrey ovšem nečekaně ztroskotala hned v úvodním kole.

Cesta turnajem

V Indian Wells ale formu zase našla. Po "tříseťáku" s Misaki Doiovou bez ztráty setu přehrála krajanku Alison Riskeovou i kvalifikantku Harriet Dartovou.

Historie na BNP Paribas Open

Na domácím podniku se Keysové nikdy nedařilo. V hlavní soutěži hraje podeváté a teprve podruhé se dostala do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo osmifinále z roku 2017.

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (T); Australian Open (SF)

Bilance: 14-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 14-4

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-1 (kariérní 21-32)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Madison Keysová - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 9-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Guadalajara (1K), Monterrey (1K)

Cesta turnajem: volný los, Doiová (6-4 3-6 6-1), Riskeová (7-6 6-1), Dartová (6-1 6-4)



• Cesta za obhajobou titulu •

Cameron Norrie (12.) - Jenson Brooksby (43.) | Stadium 1 (čtvrtek 3:30 SEČ)

Cameron Norrie stále živí naději na úspěšnou obhajobu senzačního loňského triumfu. Jeho další překážkou bude domácí talentovaný mladík Jenson Brooksby, který na turnajích Masters nikdy předtím nepřešel přes druhé kolo. Bude se jednat o premiérový souboj.

Norrie má za sebou fenomenální rok, dokonce si zahrál i na prestižním Turnaji mistrů. Do toho letošního sice vstoupil čtyřmi porážkami v řadě, ale už se zase rozjel. V Rotterdamu byl ve čtvrtfinále, v Delray Beach slavil třetí titul a po dalším sahal v Acapulku, kde až ve finále podlehl letos neporaženému Rafaelovi Nadalovi. V Indian Wells ve fantastických výkonech na amerických betonech pokračuje, na úvod si poradil s Pedrem Martínezem a pak po obratu vyhrál reprízu loňského finále s Nikolozem Basilašvilim.

Brooksby, který rovněž prožil nejlepší sezonu své kariéry, musel kvůli zdravotním komplikacím vynechat australské léto a do sezony vstoupil až na konci ledna. Hned na první akci ATP v Dallasu se probojoval až do finále, v Acapulku měl v prvním kole mečboly proti Alexanderovi Zverevovi a v Indian Wells deklasoval Roberta Carballése i Karena Chačanova. Ve třetím kole si navíc po obratu vyšlápl na Stefanose Tsitsipase a slavil svůj premiérový skalp hráčů Top 10.

Šance na postup jsou nepřekvapivě absolutně vyrovnané. Norrie má na své straně zkušenosti a stabilní formu, Brooksby zase v Indian Wells září a už měsíc hraje ve skvělé formě. Domácí talent by si mohl připsat další velmi cenné vítězství a ukončit Norrieho obhajobu.

Tip na vítěze: Jenson Brooksby

Cameron Norrie - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (F)

Bilance: 12-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 10-5

Bilance proti hráčům Top 50: 9-6 (kariérní 55-53)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Cameron Norrie - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: triumf (2021)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1-0

Generálka: Delray Beach (T), Acapulko (F)

Cesta turnajem: volný los, Martínez (6-3 6-3), (18) Basilašvili (3-6 6-3 6-1)

Jenson Brooksby - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dallas (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (OF)

Bilance: 9-3

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 3-1

Bilance proti hráčům Top 20: 1-1 (kariérní 2-5)

Grandslamy: Australian Open (-)

Jenson Brooksby - BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 4-1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0-0

Generálka: Acapulko (1K)

Cesta turnajem: Carballés (6-1 6-4), (25) Chačanov (6-0 6-3), (5) Tsitsipas (1-6 6-3 6-2)