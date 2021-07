8. den ve Wimbledonu: Karolína Plíšková se o semifinále utká s Golubicovou, Muchová vyzve Kerberovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kar. Plíšková (8-ČR) - Golubicová (Švýc.) | No. 1 Court (14:00 SELČ) Muchová (19-ČR) - Kerberová (25-Něm.) | No. 1 Court (15:30 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Džabúrová (21-Tun.) - Sabalenková (2-Běl.) | Centre Court (15:30 SELČ) Bartyová (1-Austr.) - Tomljanovicová (Austr.) | Centre Court (17:30 SELČ)



• Češi v akci •

Karolína Plíšková (13.) - Viktorija Golubicová (66.) | No. 1 Court (14:00 SELČ)

Karolína Plíšková už má na kontě čtvrtfinále na všech grandslamových turnajích, ve Wimbledonu osmifinále zvládla až na třetí pokus, a poprvé od semifinále na Australian Open 2019 se na podnicích velké čtyřky dostala mezi nejlepší osmičku. Viktorija Golubicová se naopak na grandslamech nikdy předtím nepodívala ani do osmifinále. Jediný dosavadní souboj se odehrál v roce 2016 ve Fed Cupu po obratu vyhrála Golubicová.

Plíšková je favoritkou, v All England Clubu po problémech v prvním kole postupuje s přehledem a mezi nejlepší osmičku prošla bez ztráty setu. Golubicová má však letos skvělou formu, na trávě nečekaně září a ve Wimbledonu vyřadila nasazené Veroniku Kuděrmetovovou a Madison Keysovou. Plíškovou, jež na turnaji ještě nepotkala nasazenou soupeřku, nečeká vůbec nic jednoduchého.

Tip: Plíšková ve třech setech

Aktuální forma

Plíšková se po loňské koronavirové pauze trápí. Letos má sice na kontě finále v Římě, ve kterém neuhrála jediný game, ovšem jen na třech z 12 turnajů dokázala porazit více než jednu soupeřku či postoupit do čtvrtfinále. Na travnatých generálkách nevyhrála jediný zápas, když prohrála s Jessicou Pegulaovou i Camilou Giorgiovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu bez ztráty setu porazila senzační semifinalistku nedávného French Open Tamaru Zidanšekovou (odvracela setbol), Donnu Vekičovou, krajanku Terezu Martincovou i deset zápasů neporaženou Ljudmilu Samsonovovou, která neměla svůj den.

Historie ve Wimbledonu

Plíšková hraje hlavní soutěž Wimbledonu podeváté. Při úvodních šest startech nepřešla přes druhé kolo, pak dvakrát po sobě postoupila do osmifinále. Předloni v něm prohrála bitvu s krajankou Karolínou Muchovou.

Karolína Plíšková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 19-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na trávě: 4-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 6-2 (kariérní 117-46)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 3-4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)

Karolína Plíšková - Wimbledon

Kariérní bilance: 15-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Zidanšeková (7-5 6-4), Vekičová (6-2 6-2), Martincová (6-3 6-3), Samsonovová (6-2 6-3)

Aktuální forma

Golubicová na začátku roku byla až ve druhé stovce žebříčku, ale díky výkonům na nižším okruhu ITF se rozehrála do své nejlepší formy a na akcích WTA v Lyonu a Monterrey došla až do finále. Na antuce se jí na hlavním okruhu nedařilo a zpočátku ani na trávě. V Eastbourne ovšem postoupila až do čtvrtfinále.

Cesta turnajem

Skvělou formou se prezentuje i ve Wimbledonu, kde vyhrála maraton s Veronikou Kuděrmetovovou, smetla Danielle Collinsovou i Madison Brengleovou a vyřadila Madison Keysovou.

Historie ve Wimbledonu

Golubicové se v posledních letech na trávě daří. Právě ve Wimbledonu si předloni při svém třetím startu v hlavní soutěži zahrála své jediné předchozí třetí kolo na grandslamech, prohrála v něm s Dajanou Jastremskou.

Viktorija Golubicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monterrey, Lyon (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 42-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 8-3

Bilance proti hráčkám Top 11-20: 0-1 (kariérní 3-5)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo)

Viktorija Golubicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Nottingham (osmifinále), Birmingham (1. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (29) Kuděrmetovová (3-6 6-1 11-9), Collinsová (6-2 6-0), Brengleová (6-2 6-1), (23) Keysová (7-6 6-3)



Karolína Muchová (22.) - Angelique Kerberová (28.) | No. 1 Court (15:30 SELČ)

Karolína Muchová si i při své druhé účasti v hlavní soutěži Wimbledonu zahraje čtvrtfinále a pokusí se vyrovnat své grandslamové maximum, kterým je semifinále letošního Australian Open. V cestě jí bude stát trojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Angelique Kerberová, která vyhrála už devět zápasů v řadě a ve čtvrtfinále grandslamů je poprvé od tři roky starého triumfu právě v All England Clubu. Oba předchozí souboje vyhrála Němka.

Muchovou dnes čeká rozhodně nejtěžší dosavadní soupeřka na turnaji. Kerberová na trávě ukončila dlouhou krizi a hraje ve fantastické formě. Muchové tráva také sedí, ale na straně o devět let starší Němky jsou bohaté zkušenosti, skvělá bilance 7-3 ve čtvrtfinále grandslamů a je zaslouženě alespoň mírnou favoritkou.

Tip: Kerberová ve dvou setech

Aktuální forma

Muchová se po doléčení natrženého břišního svalu na kurty vrátila na antuce ve Stuttgartu, kde měla pro změnu problém se zády a prohrála hned v prvním kole. Mnohem lepší to bylo v Madridu (čtvrtfinále) a na French Open (3. kolo). Na trávě si před Wimbledonem zahrála jediný zápas, v Berlíně v úvodním kole podlehla Veronice Kuděrmetovové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si na úvod poradila se Shuai Zhang, poté zdolala nebezpečnou Camilu Giorgiovou, finalistku letošního French Open Anastasii Pavljučenkovovou a v životní formě hrající Paulu Badosaovou.

Historie ve Wimbledonu

Muchová v hlavní soutěži Wimbledonu debutovala předloni a senzačně došla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Elina Svitolinová.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 17-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 0-1 (kariérní 2-3)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (3. kolo)

Karolína Muchová - Wimbledon

Kariérní bilance: 8-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Berlín (1. kolo)

Cesta turnajem: Shuai Zhang (6-3 6-3), Giorgiová (6-3 5-7 6-3), (16) Pavljučenkovová (7-5 6-3), (30) Badosaová (7-6 6-4)

Aktuální forma

Kerberová ještě nedávno procházela velmi dlouhou krizí. Před startem travnatých generálek letos jen na dvou turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na trávě v Berlíně sice skončila už ve druhém kole po porážce s Viktorií Azarenkovou, nicméně poté ovládla menší domácí akci v Bad Homburgu.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si na úvod poradila s Ninou Stojanovičovou, ve třech setech se Sarou Sorribesovou a Aljaksandrou Sasnovičovou a v osmifinále přehrála do té doby suverénní Cori Gauffovou. Momentálně má na kontě devět výher v řadě.

Historie ve Wimbledonu

Kerberová si v hlavní soutěži Wimbledonu odbývá svou již 12. účast. Zatímco v roce 2016 ve finále proti Sereně Williamsové neuspěla, o dva roky později ji ve finále porazila. Předloni vypadla už ve druhém kole po porážce s Lauren Davisovou.

Angelique Kerberová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (vítězka)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (vítězka)

Bilance: 18-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-2 (kariérní 47-34)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 7-3)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Angelique Kerberová - Wimbledon

Kariérní bilance: 35-11

Nejlepší výsledek: vítězka (2018)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 3-1

Generálka: Berlín (2. kolo), Bad Homburg (vítězka)

Cesta turnajem: Stojanovičová (6-4 6-3), Sorribesová (7-5 5-7 6-4), Sasnovičová (2-6 6-0 6-1), (20) Gauffová (6-4 6-4)



• Další čtvrtfinále žen •

Ons Džabúrová (24.) - Aryna Sabalenková (4.) | Centre Court (15:30 SELČ)

Ons Džabúrová už za sebou jedno grandslamové čtvrtfinále má, loni na Australian Open v něm podlehla pozdější šampionce Sofii Keninové. Šestadvacetiletá Tunisanka je první arabskou čtvrtfinalistkou Wimbledonu. Aryna Sabalenková je na grandslamech mezi nejlepší osmičkou poprvé. Poslední souboj letos v Abú Zabí jasně vyhrála Sabalenková a vzájemnou bilanci srovnala na 1-1.

Sabalenková je sice favoritkou, ale Džabúrová má na trávě letos naprosto vynikající formu a nebylo by žádným překvapením, kdyby postoupila dál. Tunisanka vyřadila už tři grandslamové šampionky v řadě a letos má na nejrychlejším povrchu bilanci 10-1. Navíc hraje dost vyrovnaně, na rozdíl od 23leté Bělorusky. Ani jedna z aktérek nikdy předtím ve Wimbledonu nepřešla přes druhé kolo.

Tip: Džabúrová ve třech setech

Aktuální forma

Džabúrová se prvních letošních úspěchů dočkala až na antuce, když na dvou podnicích v Charlestonu došla do semifinále a finále a na French Open uhrála osmifinále. Na trávě je to ještě lepší, hned na první generálce v Birminghamu získala svůj premiérový titul a v Eastbourne těsně prohrála s pozdější vítězkou Jelenou Ostapenkovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu smetla trápící se Rebeccu Petersonovou, poté si poradila s veteránkou a pětinásobnou šampionkou Venus Williamsovou a po obratu zdolala vítězku ročníku 2017 Garbiñe Muguruzaovou a šampionku loňského French Open Igu Šwiatekovou.

Historie ve Wimbledonu

Džabúrová v hlavní soutěži Wimbledonu účinkuje počtvrté, při předchozích startech vyhrála jediný zápas. Předloni skončila hned v prvním kole na Petře Kvitové.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Birmingham (vítězka); Charleston 2 (finále); Charleston 1 (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Birmingham (vítězka)

Bilance: 33-11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na trávě: 10-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-3 (kariérní 6-11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)

Ons Džabúrová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Birmingham (vítězka)

Cesta turnajem: Petersonová (6-2 6-1), V. Williamsová (7-5 6-0), (11) Muguruzaová (5-7 6-3 6-2), (7) Šwiateková (5-7 6-1 6-1)

Aktuální forma

Sabalenková na začátku roku ovládla novou akci v Abú Zabí, na antuce ve Stuttgartu se dostala do finále a v Madridu získala svou první antukovou trofej. Jenže na French Open roli jedné z největších favoritek nepotvrdila a skončila již ve třetím kole. Na travnatých generálkách se jí nedařilo, v Berlíně prohrála hned na úvod s Madison Keysovou, v Eastbourne ve čtvrtfinále neudržela vedení proti Camile Giorgiové.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu si snadno poradila s Mónicou Niculescuovou i Marií Camilou Osoriovou, ve druhém kole zvládla bitvu s domácí Katie Boulterovou a v osmifinále s Jelenou Rybakinovou.

Historie ve Wimbledonu

Sabalenková rovněž hraje hlavní soutěž Wimbledonu počtvrté a také se v předchozích ročnících dočkala jediné výhry. Předloni ztroskotala hned na úvodní soupeřce, Slovence Magdaléně Rybárikové.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (vítězka); Stuttgart (finále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (čtvrtfinále)

Bilance: 33-10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 21-30: 3-1 (kariérní 19-11)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Berlín (2. kolo), Eastbourne (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Niculescuová (6-1 6-4), Boulterová (4-6 6-3 6-3), Osoriová (6-0 6-3), (18) Rybakinová (6-3 4-6 6-3)



Ashleigh Bartyová (1.) - Ajla Tomljanovicová (75.) | Centre Court (17:30 SELČ)

Grandslamová šampionka, světová jednička a jedna z největších favoritek Ashleigh Bartyová, která na všech grandslamech postoupila do druhého týdne, bude ve svém prvním wimbledonském čtvrtfinále premiérově čelit krajance Ajle Tomljanovicové, jež si letos ve Wimbledonu zahrála své teprve druhé osmifinále na podnicích velké čtyřky a poprvé v něm uspěla.

Bartyová je jasně úspěšnější a lepší hráčkou a měla by potvrdit roli favoritky. Tomljanovicová umí favoritky potrápit, ale světová jednička by si měla postup do dalšího kola bez větších potíží pohlídat.

Tip: Bartyová ve dvou setech

Aktuální forma

Bartyová je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou letošní sezony. Po finálové účasti v Madridu se však trápila zdravotně. V Římě musela vzdát dobře rozehrané čtvrtfinále a na French Open druhé kolo, v Paříži tak neobhájila předloňský triumf. Na trávě žádnou z generálek neabsolvovala.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu po cestě do čtvrtfinále ztratila jediný set, a to hned v prvním kole proti Carle Suárezové. S Annou Blinkovovou, Kateřinou Siniakovou a 15 zápasů neporaženou Barborou Krejčíkovou jí stačily dvě sady.

Historie ve Wimbledonu

Bartyová předloni ve Wimbledonu startovala počtvrté (v hlavní soutěži) a poprvé se probojovala do druhého týdne, v osmifinále nestačila na Alison Riskeovou.

Ashleigh Bartyová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Miami, Melbourne 2 (vítězka); Madrid (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 32-6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 4-0

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 14-1 (kariérní 69-15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 2-2)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

Ashleigh Bartyová - Wimbledon

Kariérní bilance: 9-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Suárezová (6-1 6-7 6-1), Blinkovová (6-4 6-3), Siniaková (6-3 7-5), (14) Krejčíková (7-5 6-3)

Aktuální forma

Tomljanovicová má za sebou letos už 14 odehraných turnajů a ani na jednom se nedokázala probojovat mezi nejlepší osmičku. Do All England Clubu přijela s bilancí 16-14, na generálce v Birminghamu ve druhém kole prohrála s Coco Vandewegheovou a v Eastbourne ve finále kvalifikace s Camilou Giorgiovou.

Cesta turnajem

Ve Wimbledonu vyřadila Greet Minnenovou a ve třech setech Alizé Cornetovou a rozjetou vítězku jedné z generálek Jelenu Ostapenkovou. V osmifinále jí vzdala domácí senzace a divoká karta Emma Raducanuová.

Historie ve Wimbledonu

Tomljanovicová v minulosti ve Wimbledonu pětkrát účinkovala v hlavní soutěži, dvakrát skončila ve druhém kole, třikrát hned na úvod. Předloni ve druhém kole schytala výprask od Viktorie Azarenkové.

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 20-14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na trávě: 6-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 0-3 (kariérní 3-16)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (2. kolo)

Ajla Tomljanovicová - Wimbledon

Kariérní bilance: 6-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Birmingham (2. kolo), Eastbourne (kvalifikace)

Cesta turnajem: Minnenová (6-2 7-6), Cornetová (6-4 0-6 6-3), Ostapenková (4-6 6-4 6-2), Raducanuová (6-4 3-0 skreč)