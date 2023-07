8. den Wimbledonu: Kvitová v osmifinále vyzve loňskou finalistku Jabeurovou, Lehečka jde na Medveděva

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Lehečka (ČR) - Medveděv (3-) | No.1 Court (14:00 SELČ) Kvitová (9-ČR) - Jabeurová (6-Tun.) | Centre Court (17:00 SELČ) • Další osmifinále žen • Keysová (25-USA) - M. Andrejevová (-) | No.2 Court (12:00 SELČ) Haddadová Maiaová (13-Braz.) - Rybakinová (3-Kaz.) | Centre Court (14:30 SELČ) Alexandrovová (21-) - Sabalenková (2-) | No.1 Court (16:00 SELČ) • Další osmifinále mužů • Eubanks (USA) - Tsitsipas (5-Řec.) | No.2 Court (13:30 SELČ) Dimitrov (21-Bulh.) - Rune (6-Dán.) | No.1 Court (17:30 SELČ) Alcaraz (1-Šp.) - Berrettini (It.) | Centre Court (18:30 SELČ)

Češi v akci

Jiří Lehečka (37.) - Daniil Medveděv (3.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Jiří Lehečka hrál na začátku sezony v životní formě, ale poslední měsíce byly v jeho podání mnohem slabší. Znovu se chytl na trávě, na které v předchozích letech nevyhrál jediný zápas. Letos ve Wimbledonu ovšem porazil ve formě hrajícího Sebastiana Ofnera a také finalisty poslední generálky v Eastbourne, Francisca Cerúndola a Tommyho Paula.

Jednadvacetiletý talent debutoval v hlavních soutěžích grandslamů loni a na všech čtyřech ztroskotal v prvním kole. V aktuální sezoně je na tom o poznání lépe, na lednovém Australian Open vyřadil v po sobě jdoucích kolech členy TOP 20 Camerona Norrieho a Félixe Augera-Aliassimeho a stal se prvním českým grandslamovým čtvrtfinalistou po pěti letech a na French Open postoupil do druhého kola.

Na Australian Open se stal prvním českým čtvrtfinalistou od bývalé světové čtyřky a člena týmu Tomáše Berdycha a to samé se mu teď může podařit ve Wimbledonu. Berdych tady v roce 2017 přehrál Dominica Thiema, ve čtvrtfinále mu vzdal Novak Djokovič a jeho tažení skončilo až v semifinále na Rogerovi Federerovi.

Jiří Lehečka - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 28:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:5 (kariérní 2:8)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (ČF), French Open (2K)

Jiří Lehečka - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Stuttgart (2K), Queens (2K)

Cesta turnajem: Ofner (6:4, 6:4, 6:4), (18) F. Cerúndolo (6:2, 6:2, 6:2), (16) Paul (6:2, 7:6, 6:7, 6:7, 6:2)

Daniil Medveděv potkal v posledních dvou kolech nebezpečné soupeře, ale poradil si s nimi skvěle a dohromady ztratil jen jeden set. Jedná se o bývalého šampiona travnaté akce v Hertogenboschi Adriana Mannarina, kterému oplatil porážku z letošní generálky, a někdejšího vítěze wimbledonské juniorky Mártona Fucsovicse.

V průběhu letošní sezony se 27letému Rusovi pravidelně dařilo postupovat do čtvrtfinále, dokonce posbíral už pět titulů. V posledních týdnech však zaregistroval několik nečekaných proher a už v květnu přišel o sérii alespoň čtvrtfinálových účastí táhnoucí se od půlky února.

Wimbledon je jeho letos zatím nejpovedenějším grandslamem, navíc má na dosah své první čtvrtfinále v tomto dějišti. K němu měl blízko už při posledním startu předloni, jenže déšť a odklad pokračování zápasu na druhý den úplně zhatil jeho momentum a s Hubertem Hurkaczem nakonec padl v pěti setech.

Bývalý lídr žebříčku si na nepříjemnou zkušenost sám vzpomněl. "Pamatuju si, že předloni jsem v utkání rozloženém do dvou dnů prohrál. Tehdy jsem se připravoval, jako kdyby ten zápas skončil a mě následující den čekal nový, dal jsem si i ledovou vanu. Letos (souboj s Mannarinem byl přerušen pro tmu) jsem si ani neumyl vlasy. Řekl jsem si, že si je umyju až po skončení zápasu. A fungovalo to."

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Miami, Dubaj, Dauhá, Rotterdam (T); Indian Wells (F); Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Halle (ČF)

Bilance: 44:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 50: 27:5 (kariérní 165:93)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:5)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (1K)

Daniil Medveděv - Wimbledon

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (2K), Halle (ČF)

Cesta turnajem: Fery (7:5, 6:4, 6:3), Mannarino (6:3, 6:3, 7:6), Fucsovics (4:6, 6:3, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Lehečka může se svým nejlepším tenisem představovat pro Medveděva na trávě problém. Rus má však zkušeností na rozdávání, takže se očekává, že si poradí i s touto výzvou.

Tip na vítěze: Daniil Medveděv

Petra Kvitová (9.) - Ons Jabeurová (6.) | Centre Court (17:00 SELČ)

Petra Kvitová musí mít obrovskou radost, že si zahraje ve druhém týdnu Wimbledonu poprvé od roku 2019 a teprve podruhé od druhého triumfu v roce 2014. Třiatřicetiletá Češka do turnaje vstoupila třísetovou výhrou nad Jasmine Paoliniovou, ovšem v následujících dvou kolech ztrátu sady nepřipustila a přehrála 6:2, 6:2 Aljaksandru Sasnovičovou a 6:3, 7:5 kvalifikantku Nataliji Stevanovičovou.

Je zvláštní, že ve Wimbledonu slavila oba své grandslamové tituly (2011 a 2014) a od té doby nebyla v All England Clubu ani jednou ve čtvrtfinále. Přitom v letech 2010-14 se mezi nejlepší osmičku dostala při všech pěti startech. Po zisku druhé trofeje je však jejím maximem osmifinálová třísetová prohra s Johannou Kontaovou v ročníku 2019.

Za sebou má 22 osmifinálových utkání na majorech (13:9), v tom posledním na loňském US Open nestačila na Jessicu Pegulaovou. Na čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky čeká od French Open 2020 (semifinále), ovšem letos je povzbuzená triumfy na WTA 1000 v Miami a na "pětistovce" v Berlíně a na trávě vyhrála všech osm letošních zápasů.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Miami (T)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (T)

Bilance: 25:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 64:70)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 13:9)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Petra Kvitová - Wimbledon

Kariérní bilance: 38:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 5:1

Generálka: Berlín (T)

Cesta turnajem: Paoliniová (6:4, 6:7, 6:1), Sasnovičová (6:2, 6:2), Stevanovičová (6:3, 7:5)

Ons Jabeurová zvládla těžkou bitvu s grandslamovou šampionkou Biancou Andreescuovou a třetím rokem po sobě prošla do druhého týdne Wimbledonu. Poprvé na turnaji potřebovala všechny tři sety, navíc musela přečkat zhruba hodinové přerušení kvůli dešti. Loňská finalistka zlikvidovala manko brejku v rozhodující sadě a zvítězila 3:6, 6:3, 6:4.

Osmadvacetiletá Tunisanka vyhrála obě předchozí osmifinále v tomto dějišti, předloni skončila ve čtvrtfinále a loni ve svém prvním grandslamovém finále podlehla Jeleně Rybakinové. V letošní přípravě na nejslavnější turnaj sice zvládla jen jeden ze tří duelů, nicméně od začátku sezony 2021 má na kontě nejvíce travnatých skalpů (bilance 25:5).

V osmifinále grandslamů má solidní bilanci 5:2 a poslední čtyři vyhrála. Bývalá světová dvojka se letos často trápí zdravotně, v únoru kvůli menší operaci kolene vůbec nehrála a ve Stuttgartu vzdala kvůli problémům s lýtkem. O to pro ni musí být druhé grandslamové čtvrtfinále během posledních dvou měsíců cennější.

Ons Jabeurová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Charleston (T); Stuttgart, Adelaide 1 (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 19:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:1 (kariérní 12:21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (ČF)

Ons Jabeurová - Wimbledon

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Berlín (1K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Frechová (6:3, 6:3), Zhuoxuan Bai (6:1, 6:1), Andreescuová (3:6, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Kvitová vede 4:1. V úvodních třech soubojích měla navrch ve dvou setech a loni se musela spokojit s porážkou v Sydney a následným vítězstvím v Cincinnati. Právě ve Wimbledonu se potkaly poprvé, v úvodním kole ročníku 2019 se radovala z postupu Češka (6:4, 6:2).

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Další osmifinále žen

Madison Keysová (18.) - Mirra Andrejevová (102.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Madison Keysová letos na trávě stále neprohrála (8:0), a dokonce ani neztratila set (16:0). Osmadvacetiletá Američanka letos ve Wimbledonu, kterého se loni zúčastnit nemohla, přehrála domácí divokou kartu Sonay Kartalovou (6:0, 6:3), bývalou čtvrtfinalistku Viktoriji Golubicovou (7:5, 6:3) a Martu Kosťukovou (6:4, 6:1). V ani jednom zápase nestrávila na kurtu více než 80 minut.

Ještě před pár týdny to vypadalo na velmi nepovedenou sezonu, na úvodních dvou letošních grandslamech skončila už v prvním týdnu a po dubnovém vystoupení v Charlestonu kvůli zdravotním potížím měsíc nehrála. Na trávě začala nejlepším možným způsobem a v Eastbourne získala svůj třetí titul z tohoto povrchu, ačkoli na čtvrtfinále ve Velké Británii čekala od roku 2016.

Ve Wimbledonu prohrála dvě ze tří předchozích osmifinále, konkrétně se Simonou Halepovou v roce 2016 a Golubicovou předloni. Jejím maximem na londýnském pažitu je čtvrtfinále z roku 2015. Celkově má v osmifinále grandslamů bilanci 8:9 a v posledních čtyřech letech uhrála jediné čtvrtfinále (Australian Open 2022).

Madison Keysová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (T)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (T)

Bilance: 24:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 7:1 (kariérní 109:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:9)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (2K)

Madison Keysová - Wimbledon

Kariérní bilance: 21:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1:2

Generálka: Eastbourne (T)

Cesta turnajem: Kartalová (6:0, 6:3), Golubicová (7:5, 6:3), Kosťuková (6:4, 6:1)

Mirra Andrejevová pokračuje v neuvěřitelných letošních výkonech. Ruská kvalifikantka, jež před necelými třemi měsíci slavila 16. narozeniny, vyhrála na svém prvním travnatém turnaji v kariéře (včetně juniorek) už šest duelů. Po bitvě s Xiyu Wang (7:5 ve třetím setu) jí vzdala Barbora Krejčíková a pak v derby přemohla 6:2, 7:5 Anastasii Potapovovou.

Proti krajance dohnala manko 1:4 ve druhé sadě, odvrátila dva setboly v řadě a vylepšila svou bilanci s hráčkami TOP 50 na 5:2. Svůj debut na dospělých grandslamech podnikla na nedávném French Open, také na pařížské antuce začínala už v kvalifikačních bojích a ve třetím kole hlavní fáze podlehla Cori Gauffové.

Ještě na začátku sezony hrála juniorské akce a na lednovém Australian Open prošla do finále. A teď má na dosah debut v TOP 60 ženského žebříčku. V neděli se může stát 21. hráčkou v open éře, která svůj debut ve Wimbledonu přetaví v postup do čtvrtfinále. Třetí z posledních čtyř ročníků (Jule Niemeierová 2022 a Karolína Muchová 2019).

Mirra Andrejevová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (OF)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 28:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 6:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 3:2 (kariérní 3:2)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (3K)

Mirra Andrejevová - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Xiyu Wang (6:4, 3:6, 7:5), (10) Krejčíková (6:3, 4:0 skreč), (22) Potapovová (6:2, 7:5)

Vzájemná bilance: 0:0. Andrejevová může být nejmladší grandslamovou čtvrtfinalistkou od Sesil Karatančevové na French Open 2005 a nejmladší ve Wimbledonu od krajanky Anny Kurnikovové v roce 1997. Keysová, která vypadla ve druhém kole French Open s Kaylou Dayovou, nikdy v jedné sezoně neprohrála s hráčkami mimo TOP 100 na majorech více než jednou.

Tip na vítězku: Madison Keysová

Beatriz Haddadová Maiaová (13.) - Jelena Rybakinová (3.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Beatriz Haddadová Maiaová musela otáčet souboje s oběma soupeřkami figurujícími mimo TOP 50 pořadí, Julií Putincevovou i Jaqueline Cristianovou. Ve třetím kole ovšem 27letá Brazilka dominovala a poradila si snadno 6:2, 6:2 se světovou sedmatřicítkou Soranou Cirsteaovou. V utkání trefila 23 winnerů a 11 nevynucených chyb a po prvním podání uhrála 80% bodů.

Na grandslamech se poprvé prosadila až před pár týdny. Ačkoli je už skoro rok členkou TOP 20 žebříčku, druhé kolo majorů premiérově překročila až na nedávném French Open. Na pařížské antuce přežila čtyři třísetové bitvy v řadě a nakonec padla až před branami finále s pozdější šampionkou Igou Šwiatekovou.

Aktuální světová třináctka, která se nedávno na chvíli podívala do TOP 10, vylepšila svou bilanci v hlavní soutěži Wimbledonu na 5:3. Loni přijela po triumfech v Nottinghamu a Birminghamu a po semifinále v Eastbourne, a přesto vypadla hned v prvním kole. Na kontě má pět skalpů TOP 5, ovšem na grandslamech prohrála s takto vysoko postavenými hráčkami všechny tři souboje.

Beatriz Haddadová Maiaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open, Abú Zabí (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 26:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:4 (kariérní 9:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (SF)

Beatriz Haddadová Maiaová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Nottingham (1K), Eastbourne (2K)

Cesta turnajem: Putincevová (3:6, 6:0, 6:4), Cristianová (4:6, 6:2, 6:4), Cirsteaová (6:2, 6:2)

Jelena Rybakinová měla v úvodních dvou kolech nečekané potíže, Shelby Rogersovou porazila až po obratu a proti Alizé Cornetové potřebovala tie-break. Třetí kolo naopak zvládla s přehledem, domácí jedničku Katie Boulterovou deklasovala za pouhých 57 minut dvakrát 6:1 a třetím rokem po sobě postoupila do druhého týdne Wimbledonu.

Čtyřiadvacetiletá Kazachstánka je první obhájkyní wimbledonského titulu od Sereny Williamsové (úspěšná obhajoba v roce 2016), která dokázala v následujícím ročníku projít do osmifinále. Nasazená trojka vylepšila svou famózní bilanci v hlavní fázi nejslavnějšího turnaje na 13:1, jediný nezdar zaregistrovala v předloňském osmifinále proti Aryně Sabalenkové.

Finalistka letošního Australian Open má v osmifinále grandslamů úspěšnost 3:1. V případě dalšího vítězství si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále některého z majorů dvakrát. Postup mezi nejlepší osmičku by jistě ocenila, úřadující šampionka "tisícovek" v Indian Wells a Římě totiž v posledním měsíci bojovala s nemocí.

Jelena Rybakinová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím, Indian Wells (T); Miami, Australian Open (F)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 36:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 11:5 (kariérní 31:28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (3K)

Jelena Rybakinová - Wimbledon

Kariérní bilance: 13:1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Rogersová (4:6, 6:1, 6:2), Cornetová (6:2, 7:6), Boulterová (6:1, 6:1)

Vzájemná bilance: Haddadová Maiaová vede 2:0. Letos se potkávají už potřetí a i do třetice na jiném povrchu. Rybakinová nebyla v ani jednom duelu stoprocentně fit, ve čtvrtfinále v Abú Zabí nedotáhla náskok setu (poté odstoupila z Dubaje kvůli zranění zad) a pro bolesti zad vzdala druhé měření sil ve Stuttgartu.

Tip na vítězku: Jelena Rybakinová

Jekatěrina Alexandrovová (22.) - Aryna Sabalenková (2.) | No.1 Court (16:00 SELČ)

Jekatěrina Alexandrovová přehrála ve třetím kole za necelou hodinu 6:0, 6:4 Dalmu Gálfiovou a poprvé v kariéře postoupila do druhého týdne grandslamů. V předchozím kole byla naopak na pokraji vyřazení, 28letá Ruska potřebovala tři tie-breaky a skoro tři hodiny proti jasné outsiderce Madison Brengleové.

Světová dvaadvacítka zakončila všech pět předchozích startů ve Wimbledonu v prvním či druhém kole. Před sobotním vítězstvím nad Gálfiovou měla ve třetím kole grandslamů bilanci 0:6. Poprvé na turnaji narazí na někoho z TOP 50 žebříčku a bude připravená, jelikož v probíhající travnaté části sezony zvládla 10 z 11 duelů.

Na trávě letos začala úspěšnou obhajobou titulu v Hertogenboschi, kde druhým rokem po sobě ve finále porazila nasazenou jedničku (tentokrát Veroniku Kuděrmetovovou). Následovalo semifinále v Berlíně, v německé metropoli vyřadila Cori Gauffovou (11. skalp TOP 10 a třetí na trávě) a Ljudmilu Samsonovovou.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch (T); Berlín (SF)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (T); Berlín (SF)

Bilance: 23:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 10:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 11:24)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (3K)

Jekatěrina Alexandrovová - Wimbledon

Kariérní bilance: 5:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hertogenbosch (T), Berlín (SF)

Cesta turnajem: Navarrová (6:4, 6:3), Brengleová (6:7, 7:6, 7:6), Gálfiová (6:0, 6:4)

Aryna Sabalenková nebyla v posledních dnech úplně bezchybná, ale i tak se podruhé dostala do druhého týdne Wimbledonu. Po obratu na poslední chvíli proti Varvaře Gračovové (2:6, 7:5, 6:2) si nasazená dvojka ve třetím kole suverénně poradila 6:2, 6:3 s Annou Blinkovovou, ačkoli ve druhé sadě prohrávala o brejk.

Pětadvacetiletá Běloruska vyhrála 15 ze 16 letošních duelů na grandslamech a 40 ze 48 od začátku sezony 2021. Právě ve Wimbledonu si předloni zahrála své první čtvrtfinále a zároveň semifinále na majorech, po cestě do nějž vyřadila rivalky Ons Jabeurovou a Jelenu Rybakinovou. Na nejlepší grandslamový výsledek dosáhla na letošním Australian Open, když poprvé zvedla nad hlavu grandslamovou trofej.

Na trávě byla vždy hrozbou, na tomto povrchu posbírala už šest minimálně čtvrtfinálových účastí. Přesto na travnatých dvorcích prohrála devět z posledních 12 soubojů s hráčkami TOP 30, poslední tři absolvovala proti Ruskám (Alexandrovová a dvakrát Veronika Kuděrmetovová) a v ani jednom nebyla úspěšná.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Australian Open, Adelaide 1 (T); Stuttgart, Indian Wells (F); French Open (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 38:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 13:4 (kariérní 78:56)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 5:3)

Grandslamy: Australian Open (T), French Open (SF)

Aryna Sabalenková - Wimbledon

Kariérní bilance: 9:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2021)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Berlín (2K)

Cesta turnajem: Udvardyová (6:3, 6:1), Gračovová (2:6, 7:5, 6:2), Blinkovová (6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Alexandrovová vede 3:2, všechna střetnutí skončila ve dvou setech. Ruska vyhrála úvodní souboj (ITF Shenzhen 2017) i dva poslední na nejvyšším okruhu, ve čtvrtfinále v Moskvě 2021 a loni ve finále na trávě v Hertogenboschi. Sabalenková už ve třetím zápase v řadě narazí na ruskou rodačku a je proti Alexandrovové favoritkou na postup.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Další osmifinále mužů

Christopher Eubanks (43.) - Stefanos Tsitsipas (5.) | No.2 Court (13:30 SELČ)

Christopher Eubanks rozhodně nedostal senzační osmifinálovou účast v letošním ročníku Wimbledonu zadarmo. Postup mezi nejlepší šestnáctku si zajistil po vítězství 7:6, 7:6, 7:6 nad Christopherem O'Connellem a jednoduchého soupeře neměl ani ve druhém kole. Sedmadvacetiletý Američan exceluje na servisu, na turnaji nastřílel už 72 es a v 11 odehraných setech dohromady jen čtyřikrát ztratil podání.

Letošní sezona je jeho zatím jasně nejlepší, ačkoli ji měl začít už v Puné a vstup do nového tenisového roku musel kvůli dýchacím potížím odložit. Jeho kariérní vzestup začal parádním postupem do čtvrtfinále na březnovém Masters v Miami a na poslední travnaté generálce na Mallorce získal svůj premiérový titul z podniků ATP.

V posledních měsících se také zlepšil v soubojích s nejlepšími hráči světa, třeba ve zmíněném čtvrtfinále v Miami potrápil Daniila Medveděva a na antukovém French Open sebral set Holgerovi Runemu. Navíc při svém debutu v hlavní fázi Wimbledonu zaskočil ve druhém kole světovou třináctku Camerona Norrieho a připsal si svůj zatím nejcennější skalp.

Christopher Eubanks - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mallorca (T)

Největší úspěchy na trávě: Mallorca (T)

Bilance: 33:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 13:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 0:3)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (1K)

Christopher Eubanks - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Surbiton challenger (2K), Stuttgart (1K), Halle (1K), Mallorca (T)

Cesta turnajem: Monteiro (4:6, 7:5, 7:5, 6:3), (12) Norrie (6:3, 3:6, 6:2, 7:6), O'Connell (7:6, 7:6, 7:6)

Stefanos Tsitsipas obvykle ve Wimbledonu končil už v úvodních kolech, a to i v sezonách, kdy byl na grandslamech a největších turnajích považován za jednoho z největších adeptů na titul. Letos naopak do Wimbledonu přijel bez sebevědomí i formy a asi ne s úplně největší motivací a možná překvapivě se probil do druhého týdne.

Čtyřiadvacetiletý Řek měl ovšem celkem snadný los, protože jeho soupeři momentálně nepatří k větším hrozbám na tour. Dominic Thiem i Andy Murray mají obrovské zkušenosti a se svým nejlepším tenisem dokážou porazit kohokoli, ovšem kvůli trápení v posledních letech nejsou schopni držet krok s hráči TOP 5. Jeho poslední protivník Laslo Djere má sice dobrou formu, ale na trávě postrádá zkušenosti a na nejrychlejším povrchu by neměl tenistu Tsitsipasových kvalit výrazněji ohrozit.

Co se týče počtu grandslamových výher v rámci jedné sezony, pak si letos vede nejlépe v kariéře. Momentálně jich má už 13 a ještě nás čeká US Open. Na lednovém Australian Open padl až ve finále s Novakem Djokovičem a ve čtvrtfinále French Open byl nad jeho síly nejvýše nasazený Carlos Alcaraz.

Konkrétně ve Wimbledonu je v osmifinále teprve podruhé ze šesti startů. V roce 2018 nestačil v této fázi 4:6, 6:7, 6:7 na Američana disponujícího dělovým servisem, Johna Isnera.

Stefanos Tsitsipas - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Australian Open (F); Řím (SF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 35:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 4:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 15:9 (kariérní 161:94)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 6:3)

Grandslamy: Australian Open (F), French Open (ČF)

Stefanos Tsitsipas - Wimbledon

Kariérní bilance: 8:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2018, 2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Stuttgart (2K), Halle (2K), Mallorca (2K)

Cesta turnajem: Thiem (3:6, 7:6, 6:2, 6:7, 7:6), A. Murray (7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4), Djere (6:4, 7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Vzhledem k formě obou aktérů může být v osmifinále klidně pod větším tlakem osm zápasů neporažený Eubanks, ačkoli není favoritem. Hodně bude záležet na tom, jak se popere s případným tlakem a klíčovými momenty, protože Tsitsipas má s obojím mnohem více zkušeností. Není ovšem pochyb o tom, že je pro řeckou jedničku na trávě hrozbou.

Tip na vítěze: Stefanos Tsitsipas

Grigor Dimitrov (24.) - Holger Rune (6.) | No.1 Court (17:30 SELČ)

Grigor Dimitrov měl ze všech asi nejsuverénnější cestu do osmifinále letošního Wimbledonu. Dvaatřicetiletý Bulhar ale nemá takovou pozornost, protože se mu v posledních letech na těch největších akcích moc nedaří. Všechny tři zápasy zvládl snadno ve třech setech, včetně toho posledního se světovou desítkou a vítězem generálky ve Stuttgartu Francesem Tiafoem. V ani jednom z devíti setů neprohrál více než čtyři gamy.

Na rozdíl od většiny top hráčů je bývalý třetí muž pořadí na trávě hrozbou. V roce 2008 ovládl wimbledonskou juniorku a před devíti lety porazil ve čtvrtfinále dospělého Wimbledonu domácí hvězdu Andyho Murrayho a v semifinále měl čtyři setboly, kterými si mohl vynutit rozhodující sadu proti Novakovi Djokovičovi.

Od začátku letošní sezony si vede výkonnostně velmi dobře a hraje mnohem sebevědoměji. Poprvé od roku 2019 se mu povedlo v rámci jedné sezony dvakrát postoupit do osmifinále grandslamů. Do této fáze se bez ztráty setu podíval také na nedávném French Open a jasně prohrál s Alexanderem Zverevem.

Grigor Dimitrov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (F); Rotterdam (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (ČF)

Bilance: 25:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:5 (kariérní 33:78)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 6:7)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF)

Grigor Dimitrov - Wimbledon

Kariérní bilance: 19:12

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Queens (ČF)

Cesta turnajem: Šimabukuro (6:1, 6:2, 6:1), Ivaška (6:3, 6:4, 6:4), (10) Tiafoe (6:2, 6:3, 6:2)

Holger Rune utrpěl v osmifinále letošního Australian Open zdrcující porážku s Andrejem Rubljovem, když nevyužil mečboly a nedotáhl náskok 7:3 v super tie-breaku. Nezdar ho určitě poznamenal, protože v následujících týdnech sbíral nečekané prohry. Šanci na vykoupení dostal ve třetím kole Wimbledonu, v němž se ocitl přesně v opačné situace. Proti Alejandrovi Davidovichovi dohnal manko 2:6 v super tie-breaku a nakonec zvítězil.

V předchozím kole ukázal 20letý Dán svou obvykle obrovskou psychickou odolnost, na rozdíl od úvodních měsíců sezony, během nichž prohrával z vítězné pozice. Příkladem silné mentality může být i loňské finále v pařížské hale Bercy, kde absolvoval svůj první souboj o titul na turnajích Masters a senzačně v něm po obratu zdolal Novaka Djokoviče.

Ačkoli předvedl parádní obrat, na jeho výkonech je jasně vidět, že se s travnatým povrchem ještě nesžil a je na něm kvůli nedostatku zkušeností stále velmi zranitelný. Bude se tak muset ještě podstatně zlepšit, pokud chce jednou patřit k největším hrozbám i na nejrychlejším povrchu. Před těsným únikem proti bývalému šampionovi místní juniorky Davidovichovi měl problémy i v předchozích kolech s outsidery Georgem Loffhagenem a Robertem Carballésem.

Pro letošní rok má jasný cíl, a sice vyhrát grandslam. K jeho splnění se však zatím vůbec nepřiblížil. Jak už bylo zmíněno, v osmifinále Australian Open nestačil na Rubljova, a ve čtvrtfinále French Open jasně prohrál s pozdějším finalistou Casperem Ruudem.

Holger Rune - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (T); Řím, Monte Carlo (F); Queens, Acapulko, Montpellier (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (SF)

Bilance: 36:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 8:7 (kariérní 25:21)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 2:1)

Grandslamy: Australian Open (OF), French Open (ČF)

Holger Rune - Wimbledon

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Queens (SF)

Cesta turnajem: Loffhagen (7:6, 6:3, 6:2), Carballés (6:3, 7:6, 6:4), (31) Davidovich (6:3, 4:6, 3:6, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Dimitrov je v tuto chvíli jasně lepším hráčem na trávě. Otázkou je, zda dokáže předvést svůj nejlepší tenis a pokračovat ve skvělých výkonech i v takto důležitém zápase proti zvučnému jménu.

Tip na vítěze: Grigor Dimitrov

Carlos Alcaraz (1.) - Matteo Berrettini (38.) | Centre Court (18:30 SELČ)

Na začátku turnaje nebyl Matteo Berrettini považován za hrozbu, už vůbec ne pro rozjetého Carlose Alcaraze. Vzhledem k vývoji posledních dní ale může být bývalý finalista jednou z nejtěžších překážek nasazené jedničky po cestě do případného finále se světovou dvojkou Novakem Djokovičem.

Dvacetiletý Španěl má za sebou další cennou zkušenost na trávě, jelikož ve třetím kole čelil Nicolásovi Jarrymu disponujícímu dělovým servisem, se kterým si bude muset poradit i v osmifinále. Proti Chilanovi měl velké potíže a postup urval ve čtyřech setech, přičemž nebyl daleko od rozhodující páté sady.

Teprve až v letošním roce absolvoval soutěžní zápasy na trávě i jinde než pouze ve Wimbledonu. A vede si na jedničku, dokonce je stále neporažen. Navíc se očekává, že se bude na nejrychlejším povrchu nadále zlepšovat. Před pár týdny ovládl v londýnském Queen's Clubu svůj vůbec první travnatý podnik ATP a od začátku turnaje po aktuální osmifinále ve Wimbledonu ztratil dohromady jen dva sety.

Úřadující šampion US Open si na nedávném French Open zahrál své první semifinále na pařížské antuce a nyní má na dosah premiérové čtvrtfinále ve Wimbledonu. Osmifinále v All England Clubu absolvoval poprvé loni a podlehl ve čtyřech setech Jannikovi Sinnerovi.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); French Open, Miami (SF)

Největší úspěchy na trávě: Queens (T)

Bilance: 43:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 8:0

Bilance proti hráčům TOP 50: 24:3 (kariérní 78:22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (SF)

Carlos Alcaraz - Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-23)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Queens (T)

Cesta turnajem: Chardy (6:0, 6:2, 7:5), Müller (6:4, 7:6, 6:3), (25) Jarry (6:3, 6:7, 6:3, 7:5)

Matteo Berrettini se v posledních dnech výrazně zvedl výkonnostně i fyzicky, což je možná pro mnohé nečekané, a jeho znovuzrození může zamíchat kartami v horní polovině pavouka. Sedmadvacetiletý Ital ovšem patří v posledních letech k nejlepším hráčům na trávě, takže se možná o takové překvapení nejedná. Na druhou stranu to s ním po výprasku od Lorenza Sonega ve Stuttgartu nevypadalo vůbec dobře, navíc na stejného soupeře narazil v prvním kole Wimbledonu.

Také loni měl před startem travnaté části sezony celkem dlouhou pauzu, ovšem jeho formu to nijak neovlivnilo a na nejrychlejším povrchu zvládl všech devět zápasů a triumfoval na dvou generálkách. Kvůli pozitivnímu testu na Covid však musel účast ve Wimbledonu zrušit.

Bývalý šestý hráč světa se v minulosti Wimbledonu zúčastnil třikrát a dvě ze tří porážek v tomto dějišti zaregistroval proti hráčům, kteří mají na kontě dohromady 15 wimbledonských titulů. V osmifinále v roce 2019 nestačil na Rogera Federera a předloni padl až ve finále s Novakem Djokovičem.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulko (ČF)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (OF)

Bilance: 12:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 9:22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (-)

Matteo Berrettini - Wimbledon

Kariérní bilance: 13:3

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: Sonego (6:7, 6:3, 7:6, 6:3), (15) de Minaur (6:3, 6:4, 6:4), (19) Zverev (6:3, 7:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 2:1, na grandslamech prohrává 0:1 (třetí kolo loňského Australian Open, pět setů). Alcaraz bude čelit svému dosud nejtěžšímu soupeři na trávě, jelikož Berrettini na tomto povrchu disponuje ještě většími zbraněmi než Španělův loňský přemožitel z osmifinálové fáze Jannik Sinner. Pokud nebude Berrettini zdravotně limitován, má solidní šanci ukončit Alcarazovu letošní neporazitelnost na trávě.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz