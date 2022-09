9. den na US Open: Na programu jsou první čtvrtfinále. Kyrgiose vyzve Chačanov, Garciaová se utká s Gauffovou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Džabúrová (5-Tun.) - Tomljanovicová (Austr.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ) Gauffová (12-USA) - Garciaová (17-Fr.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Berrettini (13-It.) - Ruud (5-Nor.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ) Kyrgios (23-Austr.) - Chačanov (27-) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Ons Džabúrová (5.) - Ajla Tomljanovicová (46.) | Arthur Ashe Stadium (20:00 SELČ)

Ons Džabúrové ke zkompletování sbírky čtvrtfinálových účastí na grandslamech chybí už jen antukové French Open. V New Yorku bude finalistka nedávného Wimbledonu pokračovat soubojem s Ajlou Tomljanovicovou, která prohrála obě předchozí čtvrtfinálová utkání na majorech (Wimbledon 2021-22). Za sebou mají dvě střetnutí, pokaždé se radovala Džabúrová. Poprvé se potkávají mimo antukové dvorce.

Tomljanovicová má s hráčkami Top 10 katastrofální bilanci 6-25, polovinu ze šesti skalpů si ovšem připsala za poslední rok a dva na grandslamech. Na postup do semifinále čeká už tři roky. Džabúrová je po trápení v posledních týdnech zpět ve formě, otázkou je, zda dokáže už popáté v řadě potvrdit roli favoritky. Tomljanovicová totiž ani tentokrát nemá co ztratit a bude si po skalpech Sereny Williamsové a 13 zápasů neporažené Ljudmily Samsonovové věřit.

Tip na vítězku: Ons Džabúrová

Aktuální forma

Džabúrová se v úvodních měsících sezony trápila se zády, dokonce musela vynechat Australian Open. Pořádně se rozjela až na antuce, na nejpomalejším povrchu triumfovala v Madridu a hrála finále v Charlestonu a Římě. Excelovala i na trávě, po prvenství v Berlíně došla až do finále Wimbledonu. Porážka s Jelenou Rybakinovou ji však zřejmě dost rozhodila, protože generálky se jí vůbec nepovedly, na třech turnajích posbírala dohromady jen dvě výhry.

Cesta turnajem

Na US Open ale vypadá zpět ve formě, bez ztráty setu si poradila s Madison Brengleovou a Elizabeth Mandlikovou a pak otočila souboj s další domácí zástupkyní Shelby Rogersovou. V osmifinále vyřadila Veroniku Kuděrmetovovou, se kterou prohrála všechny tři předchozí souboje.

Historie na US Open

Hlavní soutěž závěrečného majoru sezony absolvuje posedmé a poprvé se probila do druhého týdne, v posledních třech ročnících skončila ve třetím kole.

Ons Džabúrová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Berlín, Madrid (T); Wimbledon, Řím, Charleston (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: San José, Dauhá, Dubaj, Sydney (ČF)

Bilance: 42-13

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 14-8

Bilance proti hráčkám Top 50: 24-10 (kariérní 72-67)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (F)

Ons Džabúrová - US Open

Kariérní bilance: 11-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (2K), Cincinnati (OF)

Cesta turnajem: Brengleová (7-5 6-2), Mandliková (7-5 6-2), (31) Rogersová (4-6 6-4 6-3), (18) Kuděrmetovová (7-6 6-4)

Aktuální forma

Tomljanovicová si první solidní výsledek v aktuální sezoně připsala až v dubnu na antuce v Istanbulu. Do čtvrtfinále, které je jejím letošním maximem, se podívala také v Rabatu, Nottinghamu, Wimbledonu a při posledním vystoupení v Cincinnati. Přípravu na US Open absolvovala ještě ve Washingtonu a Torontu, na obou akcích skončila ve druhém kole.

Cesta turnajem

V New Yorku měla potíže s neustále zraněnou Karolínou Muchovou i Jevgenijí Rodinovou, která se vrátila po více než tříleté pauze a mohla utkání doservírovat. Od té doby jen překvapuje, po skalpu loučící se Sereny Williamsové si vyšlápla na 13 zápasů neporaženou Ljudmilu Samsonovovou.

Historie na US Open

Ve Flushing Meadows se jí nikdy předtím nedařilo, do třetího kola prošla až loni při svém celkově osmém startu v hlavní soutěži a prohrála v něm s Karolínou Plíškovou.

Ajla Tomljanovicová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Wimbledon, Nottingham, Rabat, Istanbul (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (ČF)

Bilance: 32-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 18-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-5 (kariérní 6-25)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-1 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (ČF)

Ajla Tomljanovicová - US Open

Kariérní bilance: 10-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (2K), Toronto (2K), Cincinnati (ČF)

Cesta turnajem: Muchová (6-3 7-6), Rodinová (1-6 6-2 7-5), S. Williamsová (7-5 6-7 6-1), Samsonovová (7-6 6-1)



Cori Gauffová (12.) - Caroline Garciaová (17.) | Arthur Ashe Stadium (středa 1:00 SELČ)

Jedna z největších favoritek Cori Gauffová se stala nejmladší domácí čtvrtfinalistkou US Open od roku 2009 a teprve v 18 letech si zahraje už třetí grandslamové čtvrtfinále. Soupeřkou finalistky nedávného French Open bude 12 zápasů neporažená Caroline Garciaová. O deset let starší Francouzka je na majorech mezi nejlepší osmičkou podruhé (French Open 2017) a má možnost vylepšit své maximum. Oba dosavadní souboje vyhrála Američanka.

Gauffová sice ve vzájemné bilanci vede 2-0, nicméně Garciaová se loni v Indian Wells i letos v Dauhá stále plácala v krizi. Teď je úplně jinou hráčkou a zaslouženě mírnou favoritkou. Bývalá světová čtyřka zvládla posledních 12 utkání a neprohrála už 11 setů v řadě. Pokud se vyrovná s případnou bouřlivou atmosférou, mohla by svou neporazitelnost ještě protáhnout.

Tip na vítězku: Caroline Garciaová

Aktuální forma

Gauffová v letošní sezoně pokořila několik milníků, titul sice nezískala, ale na French Open si zahrála své premiérové grandslamové finále mezi ženami a před zhruba měsícem se stala druhou nejmladší deblovou světovou jedničkou v historii. Přípravu na US Open mohla považovat za vydařenou, v San José ji ve čtvrtfinále zastavila Paula Badosaová a ve stejné fázi v Torontu pozdější šampionka Simona Halepová. V Cincinnati musela kvůli zranění kotníku vzdát utkání prvního kola.

Cesta turnajem

V New Yorku ještě ani jednou nemusela do rozhodující sady, postupně vyřadila Leolii Jeanjeanovou, Elenu-Gabrielu Ruseovou, finalistku ročníku 2017 a krajanku Madison Keysovou a rozjetou Shuai Zhang.

Historie na US Open

V hlavní fázi účinkuje počtvrté a premiérově se dostala do druhého týdne. Jejím předchozím maximem bylo třetí kolo z roku 2019.

Cori Gauffová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F); Berlín, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide 2 (SF)

Bilance: 34-16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 19-10

Bilance proti hráčkám Top 20: 5-9 (kariérní 15-19)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (F), Wimbledon (3K)

Cori Gauffová - US Open

Kariérní bilance: 7-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: San José (ČF), Toronto (ČF), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Jeanjeanová (6-2 6-3), Ruseová (6-2 7-6), (20) Keysová (6-2 6-3), Shuai Zhang (7-5 7-5)

Aktuální forma

Garciaová si ještě před třemi měsíci procházela dlouhou krizí. Po deblovém triumfu na French Open se ale postupně dostala do fantastické formy a vyhrála 30 z posledních 34 duelů. Na trávě v Bad Homburgu získala svůj první titul po třech letech a přemožitelku nenašla ani na antuce ve Varšavě a na poslední velké generálce v Cincinnati, kde porazila Marii Sakkariovou, Jessicu Pegulaovou, Arynu Sabalenkovou či Petru Kvitovou a jako první z kvalifikace ovládla podnik série WTA 1000.

Cesta turnajem

Na vítězné vlně pokračuje v New Yorku, šanci nedala Kamille Rachimovové, Anně Kalinské, bývalé šampionce Biance Andreescuové ani dmácí Alison Riskeové-Amritrajové.

Historie na US Open

Ani při jednom z předchozích devíti startů v hlavní soutěži se nepodívala do druhého týdne.

Caroline Garciaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Cincinnati, Varšava, Bad Homburg (T); Lausanne, Lyon (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (T)

Bilance: 39-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Bilance na venkovních betonech: 15-8

Bilance proti hráčkám Top 20: 5-3 (kariérní 39-79)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-1)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (OF)

Caroline Garciaová - US Open

Kariérní bilance: 14-9

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Toronto (1K), Cincinnati (T)

Cesta turnajem: Rachimovová (6-2 6-4), Kalinská (6-3 6-1), Andreescuová (6-3 6-2), (29) Riskeová-Amritrajová (6-4 6-1)



• Čtvrtfinále mužů •

Matteo Berrettini (14.) - Casper Ruud (7.) | Arthur Ashe Stadium (18:00 SELČ)

Matteo Berrettini na grandslamech už popáté v řadě postoupil do čtvrtfinále a teď může vyrovnat své newyorské maximum. Finalista loňského Wimbledonu se utká s prvním norským čtvrtfinalistou US Open Casperem Ruudem, který je na majorech takto daleko podruhé v kariéře. Ve vzájemné bilanci vede 3-2 finalista nedávného French Open Ruud, jediný předchozí souboj mimo antuku však předloni v tomto dějišti jasně vyhrál Berrettini.

Ruud udělal za poslední dva roky obrovský herní i výsledkový pokrok na tvrdých površích, důkazem je letošní finále na Masters v Miami a také semifinále na podniku stejné kategorie v Montréalu. Rovněž na US Open se prezentuje slušnou formou. Berrettini ještě nikdy v kariéře neporazil hráče Top 10 na grandslamech (0-7), na jeho obranu však pouze v jednom souboji nečelil členovi Big Three. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Berrettini se na začátku června vrátil po tříměsíční pauze a navzdory nepřesvědčivým výkonům ovládl pažit ve Stuttgartu i londýnském Queen's Clubu. Finále Wimbledonu kvůli nákaze Covidem-19 neobhajoval a na dvorce se vrátil finálovou účastí na antuce ve Gstaadu (porážka s dnešním soupeřem). Přípravu absolvoval na Masters v Montréalu a Cincinnati a nevyhrál jediný zápas. V Kanadě uhrál jen pět gamů s pozdějším šampionem Pablem Carreñem a v Ohiu prohrál bitvu s Francesem Tiafoem.

Cesta turnajem

Do US Open vstoupil jasnou výhrou nad Nicolásem Jarrym, s Hugem Grenierem a Andym Murraym potřeboval čtyři sety a v osmifinálové pětisetové bitvě přetlačil Alejandra Davidoviche.

Historie na US Open

Debut v hlavní fázi si odbyl v roce 2018 a vypadl hned v prvním kole. Při následujících čtyřech startech (včetně letošního) ovšem prošel do druhého týdne. Jeho nejlepším výsledkem je semifinále z roku 2019.

Matteo Berrettini - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queens, Stuttgart (T); Gstaad (F); Australian Open (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (SF)

Bilance: 25-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 12-7

Bilance proti hráčům Top 10: 0-3 (kariérní 7-18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 3-2)

Grandslamy: Australian Open (SF), French Open (-), Wimbledon (-)

Matteo Berrettini - US Open

Kariérní bilance: 16-4

Nejlepší výsledek: semifinále (2019)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Montréal (1K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Jarry (6-2 6-3 6-3), Grenier (2-6 6-1 7-6 7-6), A. Murray (6-4 6-4 6-7 6-3), Davidovich (3-6 7-6 6-3 4-6 6-2)

Aktuální forma

Ruud prožívá další povedený rok, letos už třikrát triumfoval, na French Open se poprvé dostal přes osmifinále grandslamů (až ve finále podlehl Rafaelovi Nadalovi) a už celkem devětkrát byl ve čtvrtfinále. Na generálkách posbíral různé výsledky, v Montréalu se podíval až do semifinále a na dalším podniku Masters v Cincinnati senzačně prohrál hned s nezkušeným Benem Sheltonem.

Cesta turnajem

Na US Open měl v úvodních kolech čím dál tím více práce, Kylea Edmunda přehrál bez ztráty setu, Tima van Rijthovena ve čtyřech a Tommyho Paula dorazil v pětisetové bitvě kanárem. V osmifinále si ve čtyřech setech poradil s lucky loserem Corentinem Moutetem.

Historie na US Open

Hlavní soutěž hraje popáté, jeho předchozím maximem bylo předloňské třetí kolo. Letos se stal prvním norským čtvrtfinalistou závěrečného majoru sezony.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Gstaad, Ženeva, Buenos Aires (T); French Open, Miami (F); Montréal, Řím (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (F); Montréal (SF)

Bilance: 42-15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 15-5

Bilance proti hráčům Top 20: 10-6 (kariérní 25-31)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (F), Wimbledon (2K)

Casper Ruud - US Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Montréal (SF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Edmund (6-3 7-5 6-2), van Rijthoven (6-7 6-4 6-4 6-4), (29) Paul (7-6 6-7 7-6 5-7 6-0), Moutet (6-1 6-2 6-7 6-2)



Nick Kyrgios (25.) - Karen Chačanov (31.) | Arthur Ashe Stadium (středa 2:30 SELČ)

Nick Kyrgios si nedávno ve Wimbledonu zahrál své první grandslamové čtvrtfinále po více než sedmi letech a až ve finále ho zastavil Novak Djokovič. Další velkou šanci zabojovat o grandslamový titul má v New Yorku, kde se stal po výhře nad obhájcem Daniilem Medveděvem největším adeptem na postup do finále z horní poloviny pavouka. Jako další se mu do cesty postaví Karen Chačanov, který prohrál obě předchozí čtvrtfinále na majorech a poprvé se dostal do osmifinále hardových podniků velké čtyřky. Vzájemná bilance je vyrovnaná.

Kyrgios se v letošním roce i v posledních týdnech prezentuje podstatně lepší formou než Chačanov a je zaslouženě jasným favoritem na postup mezi nejlepší kvarteto.

Tip na vítěze: Nick Kyrgios

Aktuální forma

Kyrgios má letos motivaci a hned je to vidět na výsledcích. V aktuálním roce dokončil deset turnajů a na sedmi z nich prošel minimálně do čtvrtfinále. Až na vyřazení ve druhém kole v Cincinnati, nejspíše i kvůli náročnému programu, má za sebou parádní dva měsíce. Ve Wimbledonu ho až ve finále zastavil Novak Djokovič, ve Washingtonu získal svůj první titul po přesně třech letech a v Montréalu se dostal mezi nejlepší osmičku.

Cesta turnajem

Na US Open si vede výborně, v úvodních kolech postupně přehrál Thanasiho Kokkinakise, Benjamina Bonziho a Jeffreyho Johna Wolfa, dohromady ztratil jeden set. V osmifinále po skvělém výkonu vyřadil obhájce titulu a světovou jedničku Daniila Medveděva.

Historie na US Open

Letošní start je jeho devátým, poprvé účinkuje ve druhém týdnu.

Nick Kyrgios - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Washington (T); Wimbledon (F); Halle, Stuttgart, Houston (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Washington (T)

Bilance: 35-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 21-5

Bilance proti hráčům Top 50: 20-8 (kariérní 106-86)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1-0 (kariérní 1-2)

Grandslamy: Australian Open (2K), French Open (-), Wimbledon (F)

Nick Kyrgios - US Open

Kariérní bilance: 12-8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (T), Montréal (ČF), Cincinnati (2K)

Cesta turnajem: Kokkinakis (6-3 6-4 7-6), Bonzi (7-6 6-4 4-6 6-4), Wolf (6-4 6-2 6-3), (1) Medveděv (7-6 3-6 6-3 6-2)

Aktuální forma

Chačanov byl letos pouze třikrát v semifinále, ve všech případech na nejmenších podnicích ATP 250 a naposledy na konci dubna na antuce v Bělehradu. Jeho maximem je lednové finále v Adelaide. V letošním roce nepředvádí svůj nejlepší tenis, přesto dosáhl už na osmý postup do čtvrtfinále a stále se pohybuje okolo hranice Top 30 žebříčku. Generálky si vybral hned tři, ve Washingtonu, Montréalu i Cincinnati si připsal maximálně jednu výhru.

Cesta turnajem

V New Yorku využil příznivého losu a ve čtyřech setech přehrál domácího Denise Kudlu a antukáře Thiaga Monteira, ve třetím kole mu vzdal rozjetý Jack Draper. V osmifinálové pětisetové bitvě vyřadil dvojnásobného semifinalistu Pabla Carreňa.

Historie na US Open

V hlavním losu účinkuje posedmé a poprvé je ve druhém týdnu, třikrát tady ztroskotal hned v prvním kole.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (F); Bělehrad, Dauhá (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (F); Dauhá (SF)

Bilance: 30-20

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 16-10

Bilance proti hráčům Top 30: 6-12 (kariérní 48-81)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (3K), French Open (OF), Wimbledon (-)

Karen Chačanov - US Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Washington (OF), Montréal (2K), Cincinnati (1K)

Cesta turnajem: Kudla (3-6 6-1 6-2 6-2), Monteiro (6-3 6-3 5-7 6-4), Draper (6-3 4-6 6-5 skreč), (12) Carreňo (4-6 6-3 6-1 4-6 6-3)