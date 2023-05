9. den v Madridu: Pokračují čtvrtfinále, v akci budou obhájce Alcaraz a světová jednička Šwiateková

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Čtvrtfinále žen • Pegulaová (3-USA) - Kuděrmetovová (12-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ) Šwiateková (1-Pol.) - Martičová (27-Chorv.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Chačanov (10-) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ) Altmaier (Něm.) - Čorič (17-Chorv.) | PREVIEW LS | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)



• Čtvrtfinále žen •

Jessica Pegulaová (3.) - Veronika Kuděrmetovová (13.) | Manolo Santana Stadium (13:00 SELČ)

Jessica Pegulaová v Madridu nadále obhajuje loňskou finálovou účast, svou jedinou antukovou na nejvyšším okruhu. Její další překážkou bude Veronika Kuděrmetovová, která postupem do čtvrtfinále vylepšila své maximum na Mutua Madrid Open a bude usilovat o své premiérové semifinále na podnicích WTA 1000. Bude se jednat o první vzájemný souboj.

Ani jedna z aktérek nehraje v Caja Mágica ve své nejlepší formě. Pegulaová i Kuděrmetovová musely řešit komplikace ve všech třech zápasech a druhá jmenovaná v posledním utkání odvracela dva mečboly. Stabilněji i lépe si letos vede Američanka a mohla by potvrdit roli favoritky, ačkoli Ruska má s hráčkami Top 10 velmi dobrou bilanci 12-16.

Tip na vítězku: Jessica Pegulaová

Aktuální forma

Pegulaová potvrzuje nálepku jedné z nejstabilnějších hráček posledních let i v probíhající sezoně. Na všech sedmi turnajích se dostala alespoň do osmifinále, už pošesté je ve čtvrtfinále a má bilanci 27-7. Jejím nejlepším výsledkem je únorové finále na "pětistovce" v Dauhá. Antukové jaro odstartovala na domácí půdě v Charlestonu a v semifinále těsně prohrála s obhájkyní titulu Belindou Bencicovou.

Cesta turnajem

V Madridu zatím nepůsobí přesvědčivě, ve všech třech zápasech potřebovala tie-break, nebo rozhodující set. V úvodních kolech přehrála kvalifikantku Magdalenu Frechovou a Marii Bouzkovou a v osmifinále ve třech setech zdolala antukářku Martinu Trevisanovou.

Historie na Mutua Madrid Open

Ani při třetím startu v hlavní soutěži nechybí v závěrečných kolech, při předloňském debutu uhrála osmifinále a loni padla až ve finále s Ons Džabúrovou.

Jessica Pegulaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (F); Charleston, Miami, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Charleston (SF)

Bilance: 27-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 6-1

Bilance proti hráčkám Top 20: 6-5 (kariérní 25-37)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 6-5)

Grandslamy: Australian Open (ČF)

Jessica Pegulaová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-2

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Charleston (SF)

Cesta turnajem: volný los, Frechová (7-6 6-3), (29) Bouzková (6-4 7-6), (18) Trevisanová (6-3 2-6 6-3)

Aktuální forma

Kuděrmetovová si letos vede celkem nestabilně, obzvláště ve srovnání s předchozí sezonou. V té aktuální sice uhrála čtvrtfinále a semifinále v Adelaide a semifinále v Dauhá, jenže na dalších sedmi akcích neporazila více než jednu soupeřku. Do Madridu dorazila s bilancí 10-9 a sérií čtyř porážek, na antuce neuspěla proti Dianě Šnajderové v Charlestonu ani Cori Gauffové ve Stuttgartu.

Cesta turnajem

Ani v Madridu nehraje v nejlepší formě. Všechny tři sety potřebovala s domácí kvalifikantkou Nurií Párrizasovou i nasazenými krajankami Anastasií Potapovovou a Darjou Kasatkinovou, přičemž proti poslední jmenované likvidovala dva mečboly.

Historie na Mutua Madrid Open

Čtvrtfinále je jejím novým maximem, při dvou ze tří předchozích účastí nepřešla přes první kolo hlavní soutěže a předloni vypadla v osmifinále.

Veronika Kuděrmetovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá, Adelaide 2 (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 4-6

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 12-16)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 0-2)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Veronika Kuděrmetovová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Charleston (2K), Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Párrizasová (6-3 4-6 6-2), (21) Potapovová (7-6 5-7 6-3), (8) Kasatkinová (7-5 1-6 7-6)



Iga Šwiateková (1.) - Petra Martičová (33.) | Manolo Santana Stadium (20:00 SELČ)

Světová jednička Iga Šwiateková je od začátku letošního ročníku Mutua Madrid Open největší favoritkou na triumf a tuto roli se bude snažit potvrdit také ve čtvrtfinále proti Petře Martičové, která bude útočit na své teprve druhé semifinále na akcích WTA 1000 + grandslamech (Řím 2021). Na jediný dosavadní duel došlo předloni v Indian Wells, Polka ztratila jen čtyři gamy.

Podobnou dominanci by měla předvést i na antuce, na které vyhrála 44 ze 47 posledních zápasů. Na nejpomalejším povrchu je nejsilnější i Martičová. Chorvatka má sice s hráčkami Top 10 katastrofální úspěšnost 8-33, nicméně zvládla s nimi čtyři z posledních šesti měření sil. Ani to by jí ale nemělo pomoct k postupu do dalšího kola. Šwiateková je jasnou favoritkou a překvapení s největší pravděpodobností nepřipustí.

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Šwiateková nedominuje tak jako loni, kdy předvedla sérii 37 vítězství, ale i tak se řadí mezi největší favoritky, hlavně na antukových turnajích. Po nezdaru v osmifinále Australian Open obhájila triumf v Dauhá, došla do finále v Dubaji a zahrála si semifinále v Indian Wells. Kvůli zranění musela vynechat Miami, ovšem do antukového jara naskočila ve skvělé formě, když obhájila titul ve Stuttgartu.

Cesta turnajem

V Madridu si suverénně poradila s lucky loserem Julií Grabherovou i nasazenou Bernardou Peraovou. Ve dvou setech mohla porazit také Jekatěrinu Alexandrovovou, ale ve druhé sadě nevyužila mečbol a nakonec s loňskou semifinalistkou potřebovala tři sety.

Historie na Mutua Madrid Open

Jedinou předchozí účast absolvovala předloni, v osmifinále byla nad její síly tehdejší světová jednička Ashleigh Bartyová.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T)

Bilance: 23-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 7-0

Bilance proti hráčkám Top 50: 15-4 (kariérní 85-38)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-0 (kariérní 6-0)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 5-1

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Stuttgart (T)

Cesta turnajem: volný los, Grabherová (6-3 6-2), (28) Peraová (6-3 6-2), (16) Alexandrovová (6-4 6-7 6-3)

Aktuální forma

Martičové se letos před cestou do Madridu povedl jediný turnaj, a to v únoru, kdy prošla do finále v linecké hale. Na dalších šesti akcích nedokázala v hlavní soutěži porazit více než jednu soupeřku. Znovu se jí to povedlo až v Madridu, kam dorazila po úspěšné kvalifikaci ve Stuttgartu, ale porážce v prvním kole s Anastasií Potapovovou, a letošní bilanci 10 výher a devíti proher.

Cesta turnajem

V Caja Mágica měla potíže s kvalifikantkou Laurou Siegemundovou i rozjetou Annou Kalinskou. O to překvapivější byl její skalp Barbory Krejčíkové v osmifinále, proti níž likvidovala čtyři setboly.

Historie na Mutua Madrid Open

Při pěti z předchozích šesti startů nebyla dál než ve druhém kole. Letošním postupem do čtvrtfinále vyrovnala maximum z roku 2019.

Petra Martičová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (F)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 13-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na antuce: 5-1

Bilance proti hráčkám Top 10: 1-2 (kariérní 8-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Martičová - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 7-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Stuttgart (1K)

Cesta turnajem: volný los, Siegemundová (7-6 6-3), Kalinská (6-3 4-6 6-3), (11) Krejčíková (6-3 7-6)



• Čtvrtfinále mužů •

Carlos Alcaraz (2.) - Karen Chačanov (12.) | Manolo Santana Stadium (16:00 SELČ)

Carlos Alcaraz v Madridu nadále obhajuje titul a plní roli největšího favorita. Dnes se utká s Karenem Chačanovem, který je poprvé ve čtvrtfinále antukových podniků série Masters. I potřetí se potkávají na nejpomalejším povrchu, domácí teenager suverénně vyhrál loni na French Open i v Hamburku.

Alcaraz stále ladí formu na blížící se French Open a oproti úvodnímu zápasu v tomto dějišti, v němž měl potíže s Emilem Ruusuvuorim, se výrazně zlepšil. Proti Chačanovovi by tak měl potvrdit roli jasného favorita. Ruský tenista si v posledních měsících vede na své poměry velmi stabilně, nicméně v současné formě by neměl bývalou světovou jedničku ohrozit.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz naskočil do sezony kvůli zranění až v půlce února, na čtyřech z pěti turnajů prošel do finále a triumfoval v Buenos Aires, na Masters v Indian Wells a také v Barceloně. Jedinou výjimkou je třísetová semifinálová porážka na Masters v Miami s Jannikem Sinnerem. Do antukového jara vstoupil kvůli dalším zdravotním potížím až před dvěma týdny v Barceloně, v ani jednom z pěti zápasů neztratil set a poprvé v kariéře obhájil triumf na nejvyšším okruhu.

Cesta turnajem

V Madridu měl na úvod nečekané potíže s Emilem Ruusuvuorim, dokonce mohl prohrávat o set a brejk. S Grigorem Dimitrovem si naopak poradil celkem snadno a v repríze loňského finále deklasoval mizerně hrajícího Alexandera Zvereva.

Historie na Mutua Madrid Open

Předloňský debut zakončil ve druhém kole, ovšem loni tu porazil Rafaela Nadala i Novaka Djokoviče a získal titul.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 26-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na antuce: 16-1

Bilance proti hráčům Top 20: 8-2 (kariérní 30-16)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 2-0 (kariérní 5-2)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Barcelona (T)

Cesta turnajem: volný los, Ruusuvuori (2-6 6-4 6-2), (26) Dimitrov (6-2 7-5), (13) Zverev (6-1 6-2)

Aktuální forma

Chačanov měl velmi dobrý vstup do sezony. Na obou generálkách v Adelaide uhrál čtvrtfinále, pak se probojoval do semifinále na Australian Open i na Masters v Miami a upevnil svou pozici v Top 20 světového hodnocení. Antukové jaro odstartoval postupem do osmifinále na Masters v Monte Carlu, do této fáze prošel i o týden později v Barceloně a nečekaně prohrál s trápícím se Danielem Evansem.

Cesta turnajem

V Madridu nepůsobí přesvědčivě, proti antukovému specialistovi Thiagovi Monteirovi i trápícímu se domácímu zástupci Robertovi Bautistovi potřeboval všechny tři sety. V osmifinále si vyšlápl na krajana Andreje Rubljova, který má za sebou náročný program posledních týdnů.

Historie na Mutua Madrid Open

V Caja Mágica se mu nikdy nedařilo, při předchozích pěti návštěvách vyhrál v tomto dějišti dohromady jen jeden zápas hlavní soutěže.

Karen Chačanov - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Australian Open (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 19-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na antuce: 6-2

Bilance proti hráčům Top 10: 2-4 (kariérní 12-43)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-1)

Grandslamy: Australian Open (SF)

Karen Chačanov - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 4-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF)

Cesta turnajem: volný los, Monteiro (6-3 3-6 6-3), (20) Bautista (7-5 4-6 6-3), (5) Rubljov (7-6 6-4)



Daniel Altmaier (92.) - Borna Čorič (20.) | Manolo Santana Stadium (21:30 SELČ)

Daniel Altmaier dnes v Madridu, kde debutuje, nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na turnajích Masters. V něm vyzve úřadujícího šampiona podniku této kategorie v Cincinnati a světovou dvacítku Bornu Čoriče. Aktéři se potkávají poprvé.

Čtvrtfinále na Masters je pro Altmaiera senzačním výsledkem, ovšem hlavní soutěž hraje coby lucky loser a po cestě do něj nepotkal nikoho z nejlepší osmdesátky žebříčku. Navíc prohrál posledních pět soubojů s hráči Top 20 (bilance 1-5). Bez šance však nebude, Čorič dorazil do španělské metropole v mizerné formě a má za sebou včerejší tříapůlhodinovou bitvu. Pokud ale stihne dostatečně zregenerovat, měl by postoupit.

Tip na vítěze: Borna Čorič

Aktuální forma

Altmaier prohrál pět ze šesti úvodních letošních zápasů a na tvrdých površích se mu nedařilo ani o úroveň níž na challengerech. Mnohem lépe si vede na oblíbené antuce, v Houstonu sice nestačil hned na Maxe Purcella, nicméně následně ovládl challenger v Sarasotě a v prvním kole na domácí půdě v Mnichově nebyl daleko od skalpu Aslana Karaceva.

Cesta turnajem

V Madridu nezvládl finále kvalifikace s Jurijem Rodionovem. Dostal však druhou šanci a po nahrazení Pabla Carreňa měl v prvním kole hlavní fáze volno. Do čtvrtfinále se dostal bez ztráty setu, postupně si poradil s Oscarem Ottem, Yannickem Hanfmannem a Jaumem Munarem.

Historie na Mutua Madrid Open

Debut.

Daniel Altmaier - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 16-12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na antuce: 9-3

Bilance proti hráčům Top 20: 0-1 (kariérní 1-5)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Daniel Altmaier - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 3-0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Houston (1K), Sarasota challenger (T), Mnichov (1K)

Cesta turnajem: volný los, Otte (6-4 7-5), Hanfmann (7-6 6-3), Munar (6-3 6-0)

Aktuální forma

Čorič se loni vrátil po roční zdravotní pauze, dlouho se mu nedařilo, ale v srpnu senzačně ovládl Masters v Cincinnati a i díky své nejcennější trofeji se vrátil do nejlepší dvacítky žebříčku. Letos však spadl do krize, na úvodních sedmi individuálních turnajích slavil jedinou vítěznou sérii a byl nejdál ve čtvrtfinále v Dubaji a Montpellieru. Do Madridu přijel se šňůrou pěti porážek, v Monte Carlu prohrál s Nicolásem Jarrym a v Banja Luce s Laslem Djerem.

Cesta turnajem

V Madridu se zase chytl. Po Hugovi Gastonovi nepovolil set ani světové patnáctce Hubertovi Hurkaczovi a v osmifinálovém maratonu po třech a půl hodinách udolal domácího Alejandra Davidoviche.

Historie na Mutua Madrid Open

Letošní start je jeho šestým. Při třech předchozích vypadl nejpozději ve druhém kole a v letech 2017-18 tu uhrál čtvrtfinále a osmifinále. Dnes tak může vylepšit své maximum.

Borna Čorič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Montpellier (ČF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (ČF)

Bilance: 10-8

Bilance z posledních 10 zápasů: 5-5

Bilance na antuce: 3-2

Bilance proti hráčům Top 50-100: 2-5 (kariérní 81-49)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 3-5)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Borna Čorič - Mutua Madrid Open

Kariérní bilance: 9-5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2023)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Monte Carlo (1K), Banja Luka (2K)

Cesta turnajem: volný los, Gaston (6-3 6-3), (12) Hurkacz (7-6 6-3), (29) Davidovich (6-7 6-3 7-6)