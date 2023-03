9. den v Miami: Kvitová zaútočí na své první semifinále, proti Alexandrovové je favoritkou

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Češi v akci • Kvitová (15-ČR) - Alexandrovová (18-) | PREVIEW LS | Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ) • Další čtvrtfinále žen • Cirsteaová (Rum.) - Sabalenková (2-) | PREVIEW LS | Stadium (19:00 SELČ) • Čtvrtfinále mužů • Ruusuvuori (Fin.) - Sinner (10-It.) | PREVIEW LS | Stadium (21:00 SELČ) Alcaraz (1-Šp.) - Fritz (9-USA) | PREVIEW LS | Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)



• Češi v akci •

Petra Kvitová (12.) - Jekatěrina Alexandrovová (18.) | Stadium (čtvrtek 1:00 SELČ)

Petra Kvitová se poprvé v kariéře dostala v rámci jedné sezony do čtvrtfinále v Indian Wells i Miami a znovu má na dosah svou premiérovou semifinálovou účast na těchto turnajích. Tentokrát jí v cestě stojí Ruska Jekatěrina Alexandrovová, která bude bojovat o své teprve druhé semifinále na podnicích WTA 1000 a je v Miami poprvé dál než ve třetím kole. Jediný dosavadní souboj na Australian Open 2020 suverénně vyhrála poslední česká naděje na turnaji.

Kvitová prohrála ve čtvrtfinále v Miami s Marií Šarapovovou (2014), Ashleigh Bartyovou (2019) a Igou Šwiatekovou (2022). Alexandrovová, která nepřijela v dobré formě a poprvé v sezoně tu vyhrála tři zápasy po sobě, je papírově její nejjednodušší soupeřkou v této fázi floridské "tisícovky". Ruská ranařka však nemusí být snadnou výzvou, ve třetím kole totiž vyřadila Belindu Bencicovou. Její letošní výkony jsou však spíše podprůměrné, takže Češka je zaslouženě favoritkou.

Tip na vítězku: Petra Kvitová

Aktuální forma

Kvitová letos ztratila set a našla přemožitelku až v pátém zápase. Na dalších třech turnajích se jí nedařilo, ve druhém kole Australian Open prohrála s Anhelinou Kalininovou, ve stejné fázi v Dauhá nestačila na Cori Gauffovou a v osmifinále v Dubaji uhrála jen pět gamů s pozdější šampionkou Barborou Krejčíkovou. Mnohem lepší to bylo v Indian Wells, kde v dramatických bitvách přehrála Jelenu Ostapenkovou a Jessicu Pegulaovou a ve čtvrtfinále nedotáhla slibný náskok proti Marii Sakkariové.

Cesta turnajem

V úvodním duelu v Miami zničila krajanku Lindu Noskovou. Ztrátu setu nepřipustila ani proti letos skvěle hrající Donně Vekičové a rozjeté kvalifikantce Varvaře Gračovové.

Historie na Miami Open

Úvodních šest startů zakončila nejpozději ve třetím kole. Při pěti z dalších šesti účastí ovšem prošla minimálně do osmifinále. Jejím maximem je právě čtvrtfinále, v němž neuspěla v ani jednom ze tří případů.

Petra Kvitová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells, Adelaide 2 (ČF)

Bilance: 14-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 14-5

Bilance proti hráčkám Top 20: 3-3 (kariérní 123-110)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 18-15)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Petra Kvitová - Miami Open

Kariérní bilance: 20-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2014, 2019, 2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-3

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nosková (6-3 6-0), (22) Vekičová (6-4 7-6), Gračovová (7-5 7-6)

Aktuální forma

Alexandrovová loni triumfovala v Hertogenboschi a Soulu a sezonu zakončila v Top 20 světového hodnocení. Před cestou do Miami se jí však v letošním roce absolutně nedařilo. Na šesti turnajích zaznamenala jedinou vítěznou sérii, a to po cestě do třetího kola Australian Open, a na polovině z nich ztroskotala hned na první soupeřce. V Indian Wells se loučila po prvním zápase, v němž uhrála pět gamů s Xinyu Wang.

Cesta turnajem

V Miami začala bitvou s domácí zástupkyní druhé stovky žebříčku Taylor Townsendovou, pak si vyšlápla na světovou devítku Belindu Bencicovou a v osmifinále jí vzdala Bianca Andreescuová.

Historie na Miami Open

Každý z jejích tří předchozích startů skončil jiným výsledkem. Při debutu v roce 2019 vypadla v prvním kole, předloni ve třetím a loni ve druhém.

Jekatěrina Alexandrovová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 7-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Bilance na venkovních betonech: 7-4

Bilance proti hráčkám Top 20: 2-1 (kariérní 21-33)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-0 (kariérní 1-0)

Grandslamy: Australian Open (3K)

Jekatěrina Alexandrovová - Miami Open

Kariérní bilance: 5-3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (2K)

Cesta turnajem: volný los, Townsendová (6-3 5-7 6-4), (9) Bencicová (7-6 6-3), Andreescuová (7-6 0-2 skreč)



• Další čtvrtfinále žen •

Sorana Cirsteaová (74.) - Aryna Sabalenková (2.) | Stadium (19:00 SELČ)

Sorana Cirsteaová bude na své druhé kariérní semifinále na turnajích WTA 1000 (finále v Torontu 2013) útočit proti Aryně Sabalenkové, která má na dosah vylepšení svého maxima na Miami Open. S rozjetou Běloruskou změří síly poprvé.

Sabalenková má letos famózní formu, což potvrzuje bilance 20-2. Porážku zaznamenala jen proti Barboře Krejčíkové (ze stavu 6-0 3-1) a další ze svých hlavních letošních rivalek Jeleně Rybakinové ve finále v Indian Wells. Cirsteaová hraje v průběhu Sunshine Doublu výborně a nejlépe od loňského Australian Open. Na světovou dvojku by to ale stačit nemělo. S hráčkami Top 10 vyhrála jen dva souboje od května 2021, v Indian Wells i Miami přehrála Caroline Garciaovou.

Tip na vítězku: Aryna Sabalenková

Aktuální forma

Cirsteaová zakončila loňskou sezonu už v polovině září po vystoupení v Bukurešti a úvodní dva měsíce té letošní se jí vůbec nepovedly. V lednu a únoru se zúčastnila dohromady šesti akcí a posbírala jen dvě výhry v hlavních soutěžích. Do Indian Wells dorazila s negativní letošní bilancí 4-6 a jejím maximem bylo druhé kolo v Adelaide a Dubaji. V Kalifornii si ovšem vyšlápla na Caroline Garciaovou a prošla až do čtvrtfinále, v němž ji zastavila Iga Šwiateková.

Cesta turnajem

V Miami ve zlepšené formě pokračuje a v ani jednom ze čtyř zápasů neztratila set. Postupně si poradila s Fernandou Contrerasovou Gómezovou, Caroline Garciaovou, rozjetou Karolínou Muchovou i další českou zástupkyní Markétou Vondroušovou.

Historie na Miami Open

V Miami se jí nikdy nedařilo, při 14 předchozích startech došla nejdál do osmifinále ročníku 2013. Dvakrát vypadla v kvalifikaci.

Sorana Cirsteaová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (ČF)

Bilance: 12-7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 18-49)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 0-1 (kariérní 1-4)

Grandslamy: Australian Open (1K)

Sorana Cirsteaová - Miami Open

Kariérní bilance: 10-12

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: Contrerasová Gómezová (7-6 6-2), (5) Garciaová (6-2 6-3), Muchová (7-5 6-1), Vondroušová (7-6 6-4)

Aktuální forma

Sabalenková letos exceluje. V Austrálii vyhrála všech 11 zápasů, ztratila jediný set a po triumfu v Adelaide slavila v Melbourne Parku svůj premiérový grandslamový vavřín. První porážku zaregistrovala až ve čtvrtfinále v Dubaji, když nedotáhla vedení 6-0 3-1 proti pozdější šampionce Krejčíkové. Na předchozí akci v Indian Wells se celkem suverénně podívala až do finále, v němž v repríze souboje o titul na letošním Australian Open podlehla Jeleně Rybakinové.

Cesta turnajem

V Miami začala hladkou výhrou nad Shelby Rogersovou, pak smetla Marii Bouzkovou a šanci nedala ani v osmifinále Barboře Krejčíkové, kterou vyřadila ve stejné fázi i v Indian Wells.

Historie na Miami Open

Letošní start je jejím pátým, tři zakončila ve druhém kole a předloni prohrála čtvrtfinále s pozdější šampionkou Ashleigh Bartyovou.

Aryna Sabalenková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open, Adelaide 1 (T); Indian Wells (F)

Bilance: 20-2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 20-2

Bilance proti hráčkám Top 50-100: 4-0 (kariérní 67-29)

Bilance ve čtvrtfinále WTA 1000: 1-1 (kariérní 9-5)

Grandslamy: Australian Open (T)

Aryna Sabalenková - Miami Open

Kariérní bilance: 7-4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-1

Generálka: Indian Wells (F)

Cesta turnajem: volný los, Rogersová (6-4 6-3), (31) Bouzková (6-1 6-2), (16) Krejčíková (6-3 6-2)



• Čtvrtfinále mužů •

Emil Ruusuvuori (54.) - Jannik Sinner (11.) | Stadium (21:00 SELČ)

Emil Ruusuvuori dnes nastoupí ke svému premiérovému čtvrtfinále na turnajích Masters. Finský mladík v něm vyzve bývalého finalistu Jannika Sinnera. V minulosti se střetli už pětkrát, poslední čtyři souboje vyhrál Ital a ve vzájemné bilanci vede 4-1. Konkrétně v Miami se potkali dvakrát, předloni měl Sinner jasně navrch a loni returnoval na udržení se v zápase a likvidoval tři mečboly.

Sinner je ve všech směrech mnohem kvalitnějším hráčem než o dva roky starší soupeř a měl by bez větších problémů potvrdit roli jasného favorita. Ruusuvuori je ve čtvrtfinále i díky velmi příznivému losu, dokonce byl ve všech čtyřech duelech favoritem. S hráči Top 20 má kariérní úspěšnost 6-18.

Tip na vítěze: Jannik Sinner

Aktuální forma

Ruusuvuorimu se na začátku letošní sezony vůbec nedařilo, na úvodních sedmi akcích nedokázal porazit více než jednoho protivníka a ve čtyřech případech ztroskotal hned na úvodním soupeři. První turnajové vítězné série v aktuálním roce se dočkal až před dvěma týdny v Indian Wells, kde porazil Constanta Lestienneho a Roberta Bautistu a ve třetím kole měl blízko ke skalpu Alexandera Zvereva.

Cesta turnajem

V Miami dokonale využil příznivého losu. Roli favorita potvrdil proti Nunovi Borgesovi, Robertovi Bautistovi, Tarovi Danielovi i Boticovi van de Zandschulpovi a poprvé v sezoně a na Masters postoupil do čtvrtfinále.

Historie na Miami Open

V Miami debutoval předloni a dosáhl na své jediné předchozí osmifinále na Masters. Při obou startech vypadl s Jannikem Sinnerem, loni ve druhém kole.

Emil Ruusuvuori - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami (ČF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Miami (ČF)

Bilance: 12-9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Bilance na venkovních betonech: 9-7

Bilance proti hráčům Top 20: 0-3 (kariérní 6-18)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-0 (kariérní 0-0)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Emil Ruusuvuori - Miami Open

Kariérní bilance: 8-2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (3K), Phoenix challenger (2K)

Cesta turnajem: Borges (6-1 6-4), (22) Bautista (6-4 7-6), Daniel (6-3 7-6), (26) van de Zandschulp (4-6 6-4 7-5)

Aktuální forma

Sinner se od začátku loňského roku pravidelně dostává alespoň do čtvrtfinále a v aktuální sezoně v tomto trendu pokračuje. Nepočítaje Miami prošel mezi nejlepší osmičku na čtyřech z pěti akcí, přičemž v osmifinále Australian Open dostal do rozhodující sady pozdějšího finalistu Stefanose Tsitsipase. Letos hrál už dvakrát finále a v Montpellieru triumfoval. V Indian Wells vyřadil obhájce titulu Taylora Fritze a skončil až v semifinále na Carlosovi Alcarazovi.

Cesta turnajem

V Miami ve všech třech zápasech dominoval. V úvodních kolech si poradil s Laslem Djerem a Grigorem Dimitrovem a v osmifinále nenabídl jedinou brejkbolovou šanci Andrejovi Rubljovovi.

Historie na Miami Open

Miami je jeho nejúspěšnějším Masters. I při třetím startu si zahraje čtvrtfinále, loni v něm musel vzdát Franciscovi Cerúndolovi a předloni to dotáhl až do finále.

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Montpellier (T); Rotterdam (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (SF)

Bilance: 19-4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 12-3

Bilance proti hráčům Top 50-100: 9-0 (kariérní 57-15)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 2-3)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Jannik Sinner - Miami Open

Kariérní bilance: 11-2

Nejlepší výsledek: finále (2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1-1

Generálka: Indian Wells (SF)

Cesta turnajem: volný los, Djere (6-4 6-2), (21) Dimitrov (6-3 6-4), (6) Rubljov (6-2 6-4)



Carlos Alcaraz (1.) - Taylor Fritz (10.) | Stadium (čtvrtek 2:30 SELČ)

Carlos Alcaraz stále může jako nejmladší hráč v historii vyhrát Indian Wells i Miami v jednom roce. Další krok k setrvání na tenisovém trůnu a obhajobě loňského triumfu se pokusí uskutečnit proti domácí jedničce Taylorovi Fritzovi, který je ve čtvrtfinále Miami Open poprvé v kariéře. Bude se jednat o premiérový souboj.

Alcaraz působí během letošního Sunshine Doublu nezastavitelně. Fritz rozhodně má hru na to, aby na rychlejším povrchu aktuální světovou jedničku porazil, navíc si v Miami vede velmi dobře a set neztratil ani s kolegou z Top 10 Holgerem Runem. Na Masters prohrál poslední tři čtvrtfinálové duely. Alcaraz je vzhledem k současné formě zaslouženě favoritem.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz přišel kvůli zranění o debut na Turnaji mistrů a také celé australské léto. Do letošní sezony tak úřadující vítěz US Open naskočil až v únoru během Golden Swingu. Na všech třech turnajích v tomto roce se dostal do finále. V Buenos Aires v něm porazil Camerona Norrieho, pak si v souboji o titul v Rio de Janeiru proti stejnému soupeři obnovil zranění a následně bez ztráty setu ovládl Masters v Indian Wells, čímž si zajistil návrat na post světové jedničky.

Cesta turnajem

Při obhajobě v Miami stále neztratil set, Facundovi Bagnisovi i Dušanovi Lajovičovi nadělil "kanára" a v osmifinále přehrál bez jediného zaváhání na servisu semifinalistu lednového Australian Open Tommyho Paula.

Historie na Miami Open

Při předloňském debutu vypadl hned v prvním kole, loni tu získal svou první trofej z Masters.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (T)

Bilance: 17-1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9-1

Bilance na venkovních betonech: 9-0

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 14-9)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 1-0 (kariérní 4-2)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - Miami Open

Kariérní bilance: 9-1

Nejlepší výsledek: triumf (2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 1-0

Generálka: Indian Wells (T)

Cesta turnajem: volný los, Bagnis (6-0 6-2), Lajovič (6-0 7-6), (16) Paul (6-4 6-4)

Aktuální forma

Fritz pomohl v lednu své zemi k triumfu v premiérovém ročníku týmového United Cupu, ale pak na Australian Open překvapivě vypadl už ve druhém kole s Alexejem Popyrinem. Na všech pěti letošních turnajích ATP včetně Miami se dostal minimálně do čtvrtfinále a v Delray Beach získal titul. V Indian Wells, kde obhajoval svůj největší triumf v kariéře, prohrál čtvrtfinálovou bitvu s Jannikem Sinnerem.

Cesta turnajem

V Miami byl po cestě do čtvrtfinále suverénní. Rozhodující sadu nepotřeboval proti Emiliovi Navaovi, Denisovi Shapovalovovi ani kolegovi z Top 10 Holgerovi Runemu.

Historie na Miami Open

V minulosti se na floridském Masters představil šestkrát, jeho předchozím maximem bylo osmifinále z posledních dvou let.

Taylor Fritz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (T); Acapulko, Dallas (SF)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Delray Beach (T); Acapulko (SF)

Bilance: 20-5

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Bilance na venkovních betonech: 18-4

Bilance proti hráčům Top 10: 2-0 (kariérní 17-29)

Bilance ve čtvrtfinále Masters: 0-1 (kariérní 2-4)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Taylor Fritz - Miami Open

Kariérní bilance: 9-6

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0-0

Generálka: Indian Wells (ČF)

Cesta turnajem: volný los, Nava (6-4 6-1), (24) Shapovalov (6-4 6-4), (7) Rune (6-3 6-4)