A zase to oblíbené Mexiko. Bouzková je v Guadalajaře bez ztráty setu v osmifinále

Marie Bouzková v oblíbeném Mexiku dosáhla už řady milníků. Připsala si debut na okruhu WTA (Acapulco 2015), vyhrála první dva turnaje ITF W25 (Cuernavaco 2016 a Irapuato 2018), poprvé prošla kvalifikací podniku WTA (Monterrey 2018), poprvé se dostala do finále akce WTA 125k (Guadalajara 2019) a zahrála si své první finále na hlavním okruhu WTA (Monterrey 2020).



A letos svou lásku k zemi na jihu Severní Ameriky potvrzuje znovu. V únoru v Guadalajaře (WTA 250) po roce vyhrála v hlavní soutěži víc jak dva zápasy po sobě a ukončila stejně dlouhé čekání na semifinále. Nakonec se prodrala až do svého celkově třetího finále, jen další významný bod kariéry v podobě prvního triumfu na okruhu WTA se jí zkompletovat nepodařilo.



První titul slavila až v červenci na domácí půdě v pražské Stromovce, od té doby v hlavní soutěži téměř tři měsíce nevyhrála dvakrát po sobě. Povedlo se to až tento týden. V Mexiku. Na novém turnaji prestižní kategorie WTA 1000 v Guadalajaře.



Po úvodní výhře nad krajankou Terezou Martincovou si ve dvou setech poradila i s Kolumbijkou Maríou Camilou Osoriovou, kterou porazila snadno 6-1 6-3.



Bouzková v Guadalajaře hraje počtvrté v kariéře a zatím nechyběla v semifinále. Na akci WTA 125 došla do finále (2019), na podniku WTA 250 prohrála v semifinále (2021) a ve finále (2022). A nyní je v osmifinále velké akce WTA 1000.



O postup do čtvrtfinále se 24letá Češka utká se svou vrstevnicí Ljudmilou Samsonovovou (h2h 1-1), jež vyřadila po setech 6-4 2-6 6-2 světovou čtyřku Arynu Sabalenkovou a z posledních 22 zápasů zaznamenala 20. výhru.



Bouzková se do osmifinále dostala jako jediná z osmi českých tenistek. Už v prvním kole ztroskotaly Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová a Tereza Martincová, druhé kolo bylo konečnou pro Petru Kvitovou a pár hodin před zápasem Bouzkové v něm vypadla Kateřina Siniaková.



Už s jistotou premiérové účasti na Turnaj mistryň hrající Američanka Jessica Pegulaová až po odvrácení tří mečbolů zdolala 2-6 6-3 7-6 kazašskou vítězku letošního Wimbledonu Jelenu Rybakinovou a postoupila mezi šestnáctku nejlepších. O čtvrtfinále se světová pětka utká s Kanaďankou Biancou Andreescuovou (h2h 1-1), která už v úterý zastavila Kvitovou.







Desátá nasazená Švýcarka Belinda Bencicová prohrála 4-6 4-6 s vítězkou únorové akce WTA 250 Sloane Stephensovou a přišla o šanci zahrát si podruhé v kariéře na Turnaji mistryň. Američanka, jež letos poprvé porazila hráčku Top 20 a teprve potřetí v sezoně a poprvé od French Open vyhrála dva zápasy po sobě, si o čtvrtfinále zahraje s Francouzkou Caroline Garciaovou (h2h 1-4), které středeční výsledky daly jistotu startu na Turnaji mistryň.



"Guadalajara mé hře vyhovuje, předvádím tady dobrý tenis. V této sezoně jsem vyhrála nejvíc zápasů právě tady. Je zřejmé, že tu mám dobré výsledky a hezké vzpomínky, takže se už těším na další zápas," řekla Stephensová.



Španělka Paula Badosaová ukončila sezonu stejně, jako ji zahájila - porážkou s Viktorií Azarenkovou. V Mexiku po prvním prohraném setu (2-6) vzdala kvůli nemoci a přišla o možnost obhajovat semifinále na Turnaji mistryň. V závěru roku prohrála 8 z 10 zápasů, letos skrečovala již potřetí a celkově pošestadvacáté v kariéře (včetně akcí ITF).

• WTA 1000 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 2.527.250 dolarů

středeční výsledky (19. 10. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Bouzková (ČR) - Osoriová (Kol.) 6-3 6-1 Trevisanová (It.) - Siniaková (ČR) 6-0 4-6 6-3 Samsonovová (-) - Sabalenková (2) 6-4 2-6 6-2 Pegulaová (3-USA) - Rybakinová (Kaz.) 2-6 6-3 7-6(8) Gauffová (5-USA) - Cocciarettová (It.) 7-6(1) 6-3 Kuděrmetovová (8) - Vekičová (Chorv.) 6-4 7-5 Stephensová (USA) - Bencicová (10-Švýc.) 6-4 6-4 Ostapenková (12-Lot.) - Bouchardová (Kan.) 7-5 2-6 6-1 Keysová (13-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 3-6 6-4 6-3 Collinsová (14-USA) - Frechová (Pol.) 6-3 6-4 Kalinská (-) - Mertensová (Belg.) 6-4 0-6 7-5 • Čtyřhra - 1. kolo • Kičenoková/Ostapenková (5-Ukr./Lot.) - Hradecká/Hao-Ching Chan (ČR/Tchaj-wan) 6-4 6-1 Schuursová/Krawczyková (7-Niz./USA) - Martincová/Kosťuková (ČR/Ukr.) 6-3 3-6 10-6