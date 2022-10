Siniaková v Guadalajaře skončila ve druhém kole na Trevisanové

Kateřina Siniaková před měsícem vyhrála turnaj v Portoroži a ukončila pětileté čekání na 3. titul. V Guadalajaře na čtvrtém turnaji po sobě zvládla vstup do soutěže, druhou výhru ale už potřetí přidat nedokázala.



Den po skalpu 18. hráčky světa Beatriz Haddadové Maiaové nestačila na 28. ženu světového žebříčku Martinu Trevisanovou. S o necelé tři roky starší Italkou, kterou před měsícem hladce porazila, prohrála 0-6 6-4 3-6.



26letá rodačka z Hradce Králové vkročila do utkání špatně a Trevisanová jí v prvním setu udělila za dvacet minut 'kanára'. Také ve druhé sadě prohrála česká tenistka první dvě hry, poté se jí však podařily čtyři brejky a vynutila si rozhodující set.



V něm už však byla semifinalistka letošního Roland Garros Trevisanová na servisu znovu stoprocentní. Naopak Siniaková dvakrát o podání přišla a přesně po dvou hodinách hry duel ztratila.



Nejlepší deblistku světa Siniakovou v Guadalajaře čeká ještě čtyřhra. S Barborou Krejčíkovou plní v generálce na Turnaj mistryň roli nasazených jedniček.



Trevisanová v osmifinále vyzve Američanku Cori Gauffovou.



Poslední Češkou ve dvouhře zůstává Marie Bouzková, která dnes bude bojovat proti Kolumbijce Marii Camile Osoriové o postup do osmifinále.

• WTA 1000 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 2.527.250 dolarů

středeční výsledky (19. 10. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Trevisanová (It.) - Siniaková (ČR) 6-0 4-6 6-3 Samsonovová (-) - Sabalenková (2) 6-4 2-6 6-2 Ostapenková (12-Lot.) - Bouchardová (Kan.) 7-5 2-6 6-1 Collinsová (14-USA) - Frechová (Pol.) 6-3 6-4 • Čtyřhra - 1. kolo • Schuursová/Krawczyková (7-Niz./USA) - Martincová/Kosťuková (ČR/Ukr.) 6-3 3-6 10-6