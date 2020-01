Ace Queen Plíšková také pomůže obětem požárů. Za každé eso daruje 200 dolarů

"Miluju vaši zemi, takže jsem se rozhodla přidat k australským hráčům a dám 200 dolarů za každé eso, které během pobytu v Austrálii zahraju, na podporu a pomoc všem obětem požárů," napsala na sociálních sítích Plíšková.

Loni cestou za titulem z Brisbane a do semifinále Australian Open nastřílela 69 es. Letos má sedmadvacetiletá Češka stejný program s náročnou obhajobou.

Akci mezi tenisty rozjel Nick Kyrgios, ke kterému se připojili krajané Alex de Minaur, John Millman, John Peers, Samantha Stosurová, Ellen Perezová, Priscilla Honová či Storm Sandersová. A postupně se přidali další. "Přispěju bez ohledu na výkon, protože moje jedno náhodné eso na čtyři zápasy by moc nepomohlo," napsala na sociálních sítích Arina Rodionovová.

Pomáhají také také tenisové organizace. Pořadatelé právě probíhajícího ATP Cupu darují 100 dolarů za každé eso, které bude během turnaje zaznamenáno. Očekávají jich zhruba 1500. Ale je otázkou, zda tenisté v některých chvílích ze solidarity nepoleví na returnu a nebude počet es i vyšší.

Pět dní před startem Australian Open (ve středu 15. ledna) bude uspořádán exhibiční turnaj RallyForRelief, den před zahájením prvního grandslamu sezony se uskuteční hudební akce AO Music For Relief.

Masivní požáry devastují v Austrálii už několik týdnů přírodu a ohrožují i města, evakuovat se musely tisíce lidí. Podle posledních zpráv si aktuální australská sezona požárů vyžádala už 23 lidských životů, od září navíc v plamenech zahynulo nejméně 480 milionů kusů zvířat. Kvůli velkým vedrům a silnému větru se navíc očekává další zhoršení situace.

Heyy Aussies! I love your country so I decided to join the

Aussies players and donate 200 dollars for every ace I hit during my stay in Australia to support and help all the victims of the fires. Let’s get some aces going! pic.twitter.com/5adQTWrcCR