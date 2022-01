Adelaide: Martincová zdolala Jastremskou a má první letošní výhru. Siniaková a Sabalenková opět prohrály

Tereza Martincová má za sebou životní rok. Sedmadvacetiletá Češka loni debutovala v Top 100, připsala si první vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, hrála pětkrát čtvrtfinále (více než za všechny předchozí sezony dohromady), v Praze se dokonce dostala do svého prvního finále na nejvyšším okruhu a nyní je členkou Top 50.

Aktuální tenisový rok odstartovala před týdnem v Melbourne a měla smůlu na los. Coby nasazená sedmička do prvního kola dostala Anu Konjuhovou a s bývalou světovou dvacítkou prohrála. Chuť si spravila premiérovým postupem do finále čtyřhry na této úrovni. O něco snazší soupeřku měla v úvodním zápase v Adelaide. Trápící se bývalou 21. hráčku světa a kvalifikantku Dajanu Jastremskou z Ukrajiny zdolala 6-4 3-6 6-3.

Předloňská finalistka Jastremská od začátku hrála vabank a pražská rodačka mohla jen čekat, zda bude vyrábět hlavně nevynucené chyby. Těch naštěstí pro Martincovou přišlo nespočet včetně 13 dvojchyb. Přesto se na kurtu zdržela přes dvě hodiny.

I ve druhém kole narazí Martincová, která dnes poprvé vyhrála zápas hlavní soutěže na australském kontinentu (na hlavní tour), na trápící se ranařku. Čeká ji totiž premiérový vzájemný souboj s Madison Keysovou, bývalá světová sedmička vyřadila nasazenou dvojku Elinu Svitolinovou.

