Alcaraz je znovu světovou jedničkou. Má velkou šanci se před Sinnerem udržet až do konce roku
Alcaraz předvedl ve finále US Open ohromující výkon, před kterým se musel sklonit i Sinner, který je právem považován za nejlepšího hráče na tvrdém povrchu v posledních dvou sezonách. Španěl v neděli ukončil jeho úžasnou vítěznou sérii na betonových grandslamech, která byla dlouhá 27 zápasů a táhla se od začátku loňského Australian Open.
Šampion svého největšího rivala zároveň sesadil z čela žebříčku, kam se vrátil po dvou letech. Nyní v pozici světové jedničky začíná svůj 37. týden. Poprvé se na vrchol dostal taktéž po triumfu na US Open v roce 2022 a stal se tehdy nejmladší hráčem v historii, kterému se to kdy povedlo. V následující sezoně se o pozici jedničky pral s Novakem Djokovičem, který v tom roce hrál finále všech grandslamů a prohrál pouze ve Wimbledonu s Alcarazem.
Sinner na trůnu debutoval po loňském French Open a udržel se zde nepřetržitě 65 týdnů. Přestože jeho ztráta na Španěla není tak velká, je jen velmi málo pravděpodobné, že by se do konce sezony na vrchol vrátil. Ital totiž do konce roku obhajuje finále pětistovky v Pekingu a triumfy na Masters v Šanghaji a Turnaji mistrů.
Zatím co Alcaraz měl loňský podzim podstatně slabší. V hlavním městě Číny sice porazil Sinnera a získal titul, na dalších turnajích už se mu tak dobře nevedlo. V Šanghaji skončil ve čtvrtfinále a na další tisícovce v Paříži ještě o kolo dříve. Na podniku pro osm nejlepších hráčů sezony skončil už ve skupině s jednou výhrou a dvěma porážkami.
Vzhledem k jeho aktuální formě a faktu, že na posledních osmi odehraných turnajích hrál pokaždé finále a šest z nich vyhrál, by zopakování či zhoršení loňských výsledků na nadcházejících podnicích bylo šokující. Nový lídr pořadí se oproti minulému roku rozhodl udělat jednu změnu. Místo obhajoby titulu v Pekingu a možnosti další bitvy s Italem si vyzkouší premiéru v Tokiu, které se hraje ve stejný týden.
Šance, že Alcaraz přezimuje jako světová jednička je tak velmi vysoká. A ani tam nemusí končit. Sinnera čeká hned na startu následující sezony obhajoba na Australian Open. Španěl v Melbourne uhrál pouze čtvrtfinále a příští rok zde bude útočit na kalendářní grandslam.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
