Alcaraz na trávě vyhrál už 16 setů v řadě, Djokovič 31. výhrou v řadě vyrovnal rekord Samprase

Carlos Alcaraz si před dvěma týdny zahrál teprve potřetí v kariéře turnaj na trávě a na prestižní akci ATP 500 v Queen's Clubu si ziskem prvního titulu ze zeleného pažitu zajistil návrat do čela světového žebříčku. A také si zvedl sebevědomí na povrchu, na kterém toho zatím příliš neodehrál.

Při třetí účasti ve Wimbledonu zatím neztratil set. Po Jérémym Chardym si poradil i s dalším Francouzem Alexanderem Müllerem, s nímž navíc ani jednou nepřišel o podání. Přitom čelil šesti brejkbolům a spáchal 41 nevynucených chyb - o dvanáct více než soupeř.

O šest let starší Müller, 84. hráč žebříčku, mohl pomýšlet na úspěch ve druhém setu, který dovedl do tie-breaku. V něm však Alcaraz předvedl nástup 6:0 a zbytek zápasu už měl pod kontrolou.

"Moc jsem si to užil, je to nádherný kurt. Chtěl jsem si užít každou sekundu a to se taky stalo," řekl v rozhovoru na Centrálním kurtu Alcaraz, jenž loni na US Open vyhrál poprvé grandslam.

Alcaraz letos na trávě vyhrál i sedmý zápas a svou neporazitelnost na ní protáhl na šestnáct setů v řadě.

O obhájení svého loňského výsledku a zároveň vyrovnání wimbledonského maxima si Alcaraz zahraje s Chilanem Nicolasem Jarrym (h2h 1:0), s nímž měl velké problémy letos v únoru na antuce v Riu de Janeiro.

Tsitsipas podruhé uspěl v pětisetové bitvě

Stefanos Tsitsipas na letošním Wimbledonu už podruhé čelil grandslamovému šampionovi a podruhé zvítězil po pětisetové bitvě. Kvůli počasí se přitom na zápasy připravoval během všech pěti dosavadních dnů.

Po Rakušanovi Dominicu Thiemovi pátý nasazený Řek zdolal i domácího veterána Andyho Murrayho. Šampiona z let 2013 a 2016 udolal po celkově 4 hodinách a 40 minutách boje 7:6, 6:7, 4:6, 7:6, 6:4, oplatil mu porážku z loňského travnatého turnaje ve Stuttgartu a také druhé střetnutí na grandslamu vyhrál po obratu z 1:2 na sety.

Šlágr druhého kola byl rozehrán ve čtvrtek večer a po třetím setu byl kvůli pravidlu o rušení nočního klidu po 23:00 londýnského času přerušen. Lépe ho měl rozehraný 36letý Brit, jenž získal dva ze tří setů a navzdory bolestivému pádu šel do postele s vedením v zádech.

Dnes navíc Murray za stavu 2:1 na sety a 4:4 na gamy vedl 30:15 a trefil return na lajnu. Rozhodčí ale zahlásili aut a zkušený Skot stopu po dopadu míčku překvapivě nenechal zkontrolovat 'jestřábím okem'.

Tsitsipas tak v páteční dohrávce nečelil jedinému brejkbolu a nakonec ve svém premiérovém vystoupení na Centrálním kurtu zvítězil.

"Proti Andymu to není nikdy snadné. Byl to těžký zápas, ale jsem rád za to, jak jsem to nakonec zvládl. Andy je po operaci kyčle a přeju mu, aby se mu dařilo a užil si na kurtu ještě nějakou tu radost," vysekl Tsitsipas poklonu svému o dvanáct let staršímu sokovi.

"Bylo jasné, že podpora bude na straně Andyho. Je těžké, když vyrůstáte a sledujete Andyho jak hraje a na tomto kurtu vyhrává velké tituly. Vyhrál tu dvakrát Wimbledon, navíc i olympiádu. Byl dlouhou dobu součástí Big 4, dokázal se vyrovnat Rogerovi, Rafovi a Novakovi. I on byl pro mě velkou inspirací," přiznal Tsitsipas.

"They are the reason I'm the player I am today"@steftsitsipas pays his respect to our past four champions#Wimbledon pic.twitter.com/4K96CpgHDC — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

O své první osmifinále ve Wimbledonu se finalista Roland Garros 2021 a Australian Open 2023 utká se Srbem Laslem Djerem.

Djokovič vyrovnal Samprase

Novak Djokovič ve Wimbledonu čtvrt hodiny před povinným přerušením zápasu kvůli pravidlu o rušení nočního klidu stihl ukončit zápas 3. kola. Švýcara Stana Wawrinku, s nímž prohrál dvě grandslamová finále, porazil 6:3, 6:1, 7:6, byť v tie-breaku prohrával 3:5, a vzájemnou bilanci upravil na 21:6.

"Dnes se tu utkali dva staří páni. Je úžasné, co Stan dělá. Je pro mě velkou motivací, třeba jako Andy Murray. Oba bojovali se zraněními, ztratili dobré postavení v žebříčku. Přesto bojují dál a hrají velké zápasy na velkých turnajích," řekl Djokovič.

"Dva body mě dělily od toho, abych hrál i zítra. Šel jsem na kurt s tím, že to bude těsné. Vypadalo to výborně, první dva sety byly jednoznačné. Ale Stan pak výrazně zvýšil úroveň své hry, naopak ta moje šla dolů. Naštěstí jsem to ve třetím setu uzavřel," oddechl si rodák z Bělehradu, který tak nepřijde o volnou sobotu.

36letý Srb prodloužil svou neporazitelnost na trávě a zároveň ve Wimbledonu na 31 utkání a vyrovnal tak rekord Peta Samprase. V All England Clubu 'prohrál' naposledy v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem.

Od roku 2014 ovládl 6 z 8 ročníků, během té doby vyhrál 50 z 52 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey. Na Centrálním kurtu od 7. července 2013, kdy prohrál jediné finále s Andym Murraym, vyhrál 39 zápasů v řadě.

Djokovič startuje ve Wimbledonu poosmnácté v kariéře a popatnácté postoupil do osmifinále. Celkově osmkrát to dotáhl až finále a sedm z nich přetavil v triumfy. Slavil v letech 2011, 2014, 2015 a na posledních čtyřech uskutečněných ročnících 2018, 2019, 2021 a 2022.

Pokud by nenašel přemožitele ani letos, 16. července by celkově 8. wimbledonským triumfem vyrovnal rekord Rogera Federera a zároveň by 24. grandslamovým titulem dorovnal absolutní historický zápis Margaret Courtové.

"Když jsem v turnaji, tak čísla pro mě nic neznamenají. Vždy se chci soustředit jen na svůj přístup. Mentální i fyzický. Zítra si chci hlavně odpočinout a probrat nějaké věci se svým týmem. Vždycky vím, že jsem schopný hrát ještě lépe a mám schované nějaké rezervy," uvedl Djokovič.

Na grandslamech zaznamenal 351. výhru. Více jich mají na kontě jen Federer (369) a Serena Williamsová (367).

V osmifinále, v nichž má v Londýně bilanci 13:1, narazí na Huberta Hurkacze. S Polákem vyhrál všech pět vzájemných soubojů včetně duelu ve Wimbledonu 2019.

"On má vynikající servis, skvělou hru na trávě. Už tady porazil Federera, ví jak se tu má v těch velkých zápasech chovat. Na tu výzvu se těším," dodal Srb.

Alexander Bublik po nejcennějším triumfu na podniku ATP 500 v Halle prodává svou životní formu i na trávě ve Wimbledonu. 26letý Kazach dnes přehrál 6:4, 6:1, 7:6 Němce Maximiliana Marterera, vyhrál osmý zápas v řadě a poprvé postoupil do 4. kola grandslamu.

Never a dull moment with Alexander Bublik around...#Wimbledon pic.twitter.com/AnE2SdMYms — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

V něm vyzve Andreje Rubljova (h2h 2:3), kterého porazil před dvěma týdny ve finále v Halle. Rubljov i ve třetím vzájemném střetnutí porazil Davida Goffina, po US Open 2017 a Australian Open 2020 si s Belgičanem poradil i ve Wimbledonu. Na londýnské trávě zvítězil 6:3, 6:7, 7:6, 6:2 a postupem do osmifinále vyrovnal své maximum v All England Clubu.

Článek původně publikován pro Livesport Zprávy .