Alcaraz: Nebudu lhát. Radši si zahraju s ním než s Djokovičem. Novak mě tady zničil
Je to celkem logické. Zatímco Musetti na Turnaji mistrů díky omluvence nejúspěšnějšího hráče všech dob debutuje, Djokovič je se sedmi triumfy rekordmanem závěrečného vrcholu sezony. "Nebudu lhát. Radši budu hrát ve skupině s Lorenzem než s Novakem," uvedl Alcaraz, který má za sebou po výhře nad Alexem de Minaurem úspěšný vstup.
Španěl má zřejmě ještě v živé paměti jejich jediný předchozí souboj na tomto podniku. Ten se uskutečnil předloni v semifinále a Alcaraz schytal lekci v podobě jednoznačné porážky 3:6, 2:6.
"Prohrál jsem s ním v semifinále 2023 a myslím si, že jsem hrál dobře, ale on mě i tak zničil. Tady je vždy velmi těžké mu čelit, protože má strašně moc zkušeností a jeho úroveň je na těchto kurtech vysoká," řekl úřadující šampion dvou grandslamů pro španělský deník Marca.
Alcaraz už dokázal v pouhých 22 letech ovládnout několik z těch nejprestižnějších akcí na hlavní tour. Trofej z Turnaje mistrů mu ovšem stále chybí. V roce 2022 se kvůli zranění zúčastnit nemohl, předloni skončil v semifinále a loni ztroskotal už ve skupině.
Podle jeho slov je konečně připravený tentokrát na tomto podniku uspět. "V posledních třech letech jsem v závěru sezony neměl dost energie ani motivace. Letos je to trochu jiné a motivace mi nechybí. Těším se na to, že tady předvedu skvělý tenis. Mám šanci tenhle turnaj vyhrát," řekl v rozhovoru na kurtu po nedělním vítězství.
Pro Alcaraze není motivací na letošním Turnaji mistrů jen prestižní trofej, ale také boj o post světové jedničky na konci sezony. O ten usiluje i jeho největší rival a úřadující vítěz Jannik Sinner. Španěl potřebuje buď vyhrát všechny tři zápasy ve skupině, nebo dojít s bilancí 2:1 či 1:2 do finále.
