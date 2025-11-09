Alcaraz: Nebudu lhát. Radši si zahraju s ním než s Djokovičem. Novak mě tady zničil

DNES, 20:00
Rozhovory 1
Carlos Alcaraz (22) měl na probíhajícím Turnaji mistrů čelit ve skupinové fázi Novakovi Djokovičovi (38). Nejúspěšnější hráč všech dob se ale po triumfu v Aténách rozhodl do Turína nejet a nahradil ho Lorenzo Musetti (23). Španěl bojující o post světové jedničky neskrýval, že dává přednost souboji s domácím tenistou před duelem se srbským rekordmanem.
Carlos Alcaraz zřejmě změnu ve skupině Turnaje mistrů uvítal (© MARCO BERTORELLO / AFP)

Je to celkem logické. Zatímco Musetti na Turnaji mistrů díky omluvence nejúspěšnějšího hráče všech dob debutuje, Djokovič je se sedmi triumfy rekordmanem závěrečného vrcholu sezony. "Nebudu lhát. Radši budu hrát ve skupině s Lorenzem než s Novakem," uvedl Alcaraz, který má za sebou po výhře nad Alexem de Minaurem úspěšný vstup.

Španěl má zřejmě ještě v živé paměti jejich jediný předchozí souboj na tomto podniku. Ten se uskutečnil předloni v semifinále a Alcaraz schytal lekci v podobě jednoznačné porážky 3:6, 2:6.

"Prohrál jsem s ním v semifinále 2023 a myslím si, že jsem hrál dobře, ale on mě i tak zničil. Tady je vždy velmi těžké mu čelit, protože má strašně moc zkušeností a jeho úroveň je na těchto kurtech vysoká," řekl úřadující šampion dvou grandslamů pro španělský deník Marca.

Alcaraz už dokázal v pouhých 22 letech ovládnout několik z těch nejprestižnějších akcí na hlavní tour. Trofej z Turnaje mistrů mu ovšem stále chybí. V roce 2022 se kvůli zranění zúčastnit nemohl, předloni skončil v semifinále a loni ztroskotal už ve skupině.

Podle jeho slov je konečně připravený tentokrát na tomto podniku uspět. "V posledních třech letech jsem v závěru sezony neměl dost energie ani motivace. Letos je to trochu jiné a motivace mi nechybí. Těším se na to, že tady předvedu skvělý tenis. Mám šanci tenhle turnaj vyhrát," řekl v rozhovoru na kurtu po nedělním vítězství.

Pro Alcaraze není motivací na letošním Turnaji mistrů jen prestižní trofej, ale také boj o post světové jedničky na konci sezony. O ten usiluje i jeho největší rival a úřadující vítěz Jannik Sinner. Španěl potřebuje buď vyhrát všechny tři zápasy ve skupině, nebo dojít s bilancí 2:1 či 1:2 do finále.

Alcaraz zvládl vstup do Turnaje mistrů

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
dorsch2
09.11.2025 20:16
jeho face je vhodny do postapo napr. Mad Max
