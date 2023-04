Alcaraz neobhájí titul ani v Miami. Prohrál semifinálovou bitvu se Sinnerem a přijde o post jedničky

J. Sinner a C. Alcaraz (© AFP)

Carlos Alcaraz v první polovině března ovládl Indian Wells, jako první teenager se stal majitelem obou trofeji z březnových akcí Sunshine Double a vrátil se na post světové jedničky.



Nyní v Miami, kde loni slavil první velký triumf, mohl dokonce jako nejmladší a první od roku 2017 (Roger Federer) zkompletovat kalendářní Sunshine Double. Poprvé obhájit titul ale ani na třetí pokus nedokázal.



Stejně jako loni ve finále na antuce v chorvatském Umagu ho o šanci připravil Jannik Sinner. Na Floridě o dva roky staršímu Italovi, kterého porazil před dvěma týdny v Kalifornii, podlehl v tříhodinové semifinálové bitvě 7-6 4-6 2-6.



Sinner v sedmém vzájemném střetnutí potřetí zvítězil, na tvrdém povrchu uspěl až na čtvrtý pokus.



Alcaraz tak bude po pouhých dvou týdnech sesazen z čela světového žebříčku, v němž aktuálně tráví svůj celkově 22. týden. Na post světové jedničky se ve vrátí Srb Novak Djokovič, přestože kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 nesměl vstoupit do země a v Indian Wells ani v Miami nestartoval.



Kromě Umagu a Miami Alcaraz neuspěl při obhajobě titulu také letos na antuce v brazilském Riu de Janeiro, kde ve finále i kvůli zranění podlehl Britu Cameronu Norriemu.



Rodák z Murcii se v únoru vrátil na kurty po více než tříměsíční pauze zaviněné zraněními břišního svalu a hamstringu a od té doby prohrál teprve druhý z 20 zápasů. Antukové jaro by měl zahájit stejně jako celá světová špička od 9. dubna na Masters v Monte Carlu.



Světová jedenáctka Sinner v Miami potvrzuje skvělou formu. Poprvé v kariéře získal skalp světové jedničky a podruhé na jednom turnaji porazil dva hráče Top 10. Celkovou bilanci si s nimi vylepšil na 13-23, z posledních pěti pokusů čtyřikrát vyhrál. Po Australian Open vyhrál 16 z 18 zápasů, byť byl mezitím nemocný, a letošní bilanci vylepšil na 21-4.



Sinner se prodral do svého celkově 10. finále a druhého na podnicích Masters 1000, v Miami zopakoval svůj výsledek z roku 2021. O 8. a dosud nejcennější titul si zahraje s Daniilem Medveděvem (h2h 0-5), na kterého recept dosud nenašel. Naposledy mu podlehl před měsícem ve finále v hale v Rotterdamu. Medveděv v prvním semifinále zdolal rovněž ve třech setech krajana Karena Chačanova.



Ve světovém žebříčku si už rodák ze San Candida zajistil posun na 9. místo a vyrovnání svého maxima. V případě zisku nejcennější trofeje se vyhoupne na post světové šestky.



Podrobnosti připravujeme.