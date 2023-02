Medveděv porazil Sinnera i popáté. V Rotterdamu získal 16. titul

Daniil Medveděv se v Rotterdamu představil poprvé od porážky ve třetím kole Australian Open a po úvodním ztraceném setu s Alejandrem Davidovichem dominoval. V dalších osmi setech ztratil dohromady jen 17 gamů, proti obhájci titulu Félixi Augeru-Aliassimemu si připsal první letošní skalp hráče Top 10 a postoupil do svého celkově 28. finále.



V něm dnes čelil rozjetému Janniku Sinnerovi, který minulý týden triumfoval v Montpellier, v Rotterdamu vyřadil bývalého šampiona Stana Wawrinku či Stefanose Tsitsipase, proti kterému si připsal nejcennější skalp v kariéře, a neprohrál sedm zápasů v řadě.





Statistiky zápasu

Sinner - Medveděv 2 esa 4 1 dvojchyby 1 57 %

1. podání 'in' 69 %

62 %

úsp. 1. podání 75 %

46 %

úsp. 2. podání 44 %

21 winnery 18 48 nevyn. chyby 34 17/26 hra na síti 7/10 2/6 brejkboly 5/12 83 celkem bodů 99 čas: 2:28

27letý Medveděv s o šest let mladším Italem vyhrál všechny čtyři vzájemné souboje a uspěl i na pátý pokus. Opět v hale. Přestože prohrál úvodní set, vývoj otočil a po dvou a půl hodinách boje zvítězil 5-7 6-2 6-2.



Finalisté divákům nabízeli spoustu dlouhých výměn, které mnohem častěji končily nevynucenou chybou, než vítězným úderem. Výrazně víc chyb nakonec spáchal Sinner (48).



"Poprvé jsem tu hrál v roce 2018 a hned jsem si to tu zamiloval," řekl Medveděv, jenž vylepšil svou bilanci v Rotterdamu na 10-4. Přitom poslední dva starty pro něj skončily vždy hned v prvním kole. "Rád se sem vracím. Poslední dva zápasy jsem tu hrál hrozně, takže jsem rád, že jsem si to letos skóre vylepšil."







Vítěz US Open 2021 Medveděv získal 16. titul, patnáct z nich slavil na tvrdém povrchu a osm v hale. Díky němu se zítra vrátí ve světovém žebříčku vrátí do Top 10.



21letý Sinner hrál 8. finále a teprve podruhé a poprvé mimo turnaj Masters 1000 v něm našel přemožitele.



”Daniilovi gratuluju k zisku prvního letošního titulu. Myslím, že letos vyhraje mnohem víc turnajů. Pro mě to byly dva pozitivní týdny, odehrál jsem spoustu dobrých zápasů a jsem na sebe pyšný," řekl 14. hráč světa Sinner.



Medveděv se nyní přesune na turnaj ATP 250 v katarském Dauhá. Sinner ještě zůstává v evropských halách, v Marseille bude plnit roli nasazené dvojky.

Milestones



Back in the Top 10 ✅

First Top 10 win since January 22 ✅

16th ATP title ✅



A busy week for @DaniilMedwed! pic.twitter.com/36QUmb9ktM — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2023