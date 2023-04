Medveděv v Miami zkompletoval finále na všech velkých turnajích na hardu

ATP MIAMI - Daniil Medveděv v Miami zdolal 7-6 3-6 6-3 krajana Karena Chačanova a na páté akci po sobě postoupil do finále, do kterého se dostal už na všech velkých akcích na tvrdém povrchu. O 19. titul z 19. různého turnaje a pátý z podniků Masters si zahraje znovu po dvou týdnech se Španělem Carlosem Alcarazem, nebo Italem Jannikem Sinnerem.

Daniil Medveděv v únoru ovládl tři turnaje během tří týdnů (Rotterdam, Dauhá, Dubaj) a formu potvrzuje i na svých méně oblíbených březnových turnajích Masters 1000 ve Spojených státech amerických, na nichž několikrát překonal svá maxima.



V Indian Wells se poprvé dostal přes osmifinále a prohrál až ve finále. A nyní v Miami poprvé překonal čtvrtfinále a rovněž se prodral do finále. V boj o něj si dnes poradil 7-6 3-6 6-3 s krajanem Karenem Chačanovem.



27letý rodák z Moskvy po hladkých výhrách nad papírovými outsidery musel poprvé zařadit na vyšší rychlostní stupeň. V úvodním setu po nevyužití setbolu nepotvrdil brejk a sadu získal až po více než hodinovém boji v tie-breaku.



Na začátku druhého dějství ale ztratil 9 z 10 fiftýnů a prohrával 0-3. Ztrátu smazat nedokázal a rozhodnout musel třetí set. V něm si Chačanov vybral slabší moment, když ve čtvrtém gamu udělal tři nevynucené chyby a podruhé v zápase přišel po podání. Medveděv už náskok nepustil a bez dalších komplikací dovedl pátý vzájemný souboj do vítězného konce.

MATCH POINT OF THE YEAR?!@DaniilMedwed overcomes Khachanov to reach back-to-back finals in Indian Wells and Miami! ☀️☀️#MiamiOpen pic.twitter.com/Tgsq7HWGlZ — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023



"Oba jsme hráli velmi dobře. Ty dvojchyby jsem si mohl odpustit, ale to se prostě stane. Pak jsem jednou ztratil podání a bylo po druhém setu. Karen pak vlastně doplatil na jeden špatný game ve třetím setu. Byl to vyrovnaný zápas a velmi kvalitní zápas, který rozhodovaly chvilkové propady," komentoval Medveděv, jenž vylepšil letošní bilanci na 28-3 a ve finále nebude chybět na pátém turnaji po sobě.



Vítěz Turnaje mistrů 2020 či US Open 2021 postoupil do celkově 32. finále a usilovat v něm bude o 19. titul (z 19. různého turnaje), z toho osmnáctý na tvrdém povrchu. Z podniků Masters 1000 má čtyři trofeje, poslední slavil již v srpnu 2021. Po dnešku postoupil do finále všech velkých turnajů na tvrdém povrchu (grandslamů, podniků Masters a Turnaje mistrů).

27-year-old @DaniilMedwed has now reached the final of EVERY hardcourt Grand Slam + hardcourt Masters 1000 + ATP Finals:



Australian Open

Indian Wells

Miami or

Canada

Cincinnati

US Open

Shanghai

Paris

ATP Finals #MiamiOpen pic.twitter.com/YkHdGXzk4e — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2023



"Zatím je to velmi dobrá sezona. S výsledky nemůžu být nespokojený, ale stále není konec. Ještě je tu finále a udělám všechno pro to, abych vyhrál. Musím hlavně věřit sám sobě," řekl pátý hráč světa, jenž z posledních 24 zápasů prohrál jediný s Carlosem Alcarazem. A právě na Španěla může v odvetě za Indian Wells narazit i v Miami.



"Carlos je ve skvělé formě. Ale nemůže vyhrát sto zápasů ze sta. Dá se udělat nějaká dlouhá šňůra, takže já se teď snažím navázat novou. Takhle to musíte dělat, věřit si, hrát co nejlépe a připravit se na každý zápas zvlášť," dodal Medveděv.



19letý Španěl Alcaraz na Floridě bojuje o první úspěšnou obhajobou titulu, která by z něj udělala nejmladšího vítěze kalendářního Sunshine Doublu a zajistila mu setrvání v čele žebříčku ATP. V dnešním druhém semifinále utká znovu po dvou týdnech s Italem Jannikem Sinnerem (h2h 4-2).