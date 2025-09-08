Alcaraz ohromil New Yorku novým účesem i fantastickým servisem
Možná to nebyla taková zápletka, jako když v Roland Garros utíkal ze tří mečbolů a otáčel bitvu se svým dnes zřejmě jediným rovnocenným soupeřem. Tentokrát šel za triumfem naprosto suverénně. Dorazil jako voják na přijímač, s hlavou vyholenou, a k dobru dal historku o tom, jaký je jeho bratr příšerný holič. Den ode dne, co rostly jeho vlasy, byl stále přesvědčivější a odhodlanější a plnil své úkoly stejně jako člen elitní jednotky, jenž nemá čas na chyby. Gradoval svůj výkon, a ve finále předvedl naprosto nevídanou šou.
"Mám pocit, že to byl nejlepší turnaj mé kariéry," přiznal. "Od prvních kol až do konce jsem držel úroveň mého tenisu opravdu vysoko. Na to jsem hrdý, protože je to něco, na čem jsem pracoval," dodal Alcaraz.
Jenže nebyla to jen záležitost US Open. Španěl budoval svou pozici po celé léto. Vyrazil na osm turnajů, z nichž šest vyhrál, uspěl na antuce, trávě i hardu a bilance jeho zápasů v období od dubna do konce posledního grandslamu činí 46 vítězství a jen dvě prohry.
Klíčové momenty
Carlos Alcaraz – Reilly Opelka 6:4, 7:5, 6:4
O tom, že los prvního kola měl Alcaraz velmi těžký, svědčí 13 prohraných gamů. Nebezpečný domácí ranař je získal ve třech velmi vyrovnaných setech. Bylo to stejně her, jako Sinner uhrál ve finále. Ale i Carlos si dokázal držet kvalitu na podání, připustil jen tři brejkboly a všechny odvrátil. V posledním setu bojoval Opelka o prodloužení bitvy, za stavu 4:4 a 30:0 dostal Alcaraze do úzkých, ten však vytáhl z téměř ztracené pozice báječný křižný forhend a následně získal rozhodující brejk.
Carlos Alcaraz – Novak Djokovič 6:4, 7:6, 6:2
V bitvě generací vytáhl Alcaraz hlavně výbornou obranu. Djokovič po první ztracené sadě vedl 3:0, jenže budoucí šampion se rozhodit nenechal. V jednom z nejdůležitějších momentů opět vytáhl křižný forhend, kterým prohodil Djokoviče na síti a získal brejkbol, který vzápětí proměnil po Novakově pásce. Alcaraz v zápase využil 57 % brejkbolů. Když se lámal chleba v tiebreaku, vzal Djokovičovi čtyři z pěti podání a sám zakončil druhý set přímým bodem ze druhého servisu. Djokoviče porazil poprvé na tvrdém povrchu.
Carlos Alcaraz – Jannik Sinner 6:2, 3:6, 6:1, 6:4
Říká se, že poslední krok bývá nejtěžší. A Alcaraz se rozhodl udělat jej rázně. Velmi často chodil na síť, celkem 27x, což je nejvíce ze všech zápasů, které v New Yorku odehrál. Podstatné bylo, že tam byl úspěšný, Sinner ho prohodil jen ve 26 % případů. A podobně je na tom i číslo 41 vítězných úderů, což je opět nejvíce ze všech zápasů v cestě za letošním titulem. Ty nejdůležitější momenty se odehrály na začátku třetí sady, která trvala pouhých 30 minut a Španěl nekompromisně proměňoval brejkboly, dostal se do vedení 5:0 a Sinnerovi sebral sebevědomí.
Důležitá čísla
3 – Jen třikrát přišel Carlos Alcaraz za celý turnaj o svůj servis, jednou ho prolomit dokázali Luciano Darderi, Novak Djokovič a Jannik Sinner. Měří 183 centimetrů, přesto i s touto průměrnou výškou konkuruje všem daleko vyšším servismanům. V průběhu US Open vyhrál 287 ze 342 prvních podání, což dělá 84 %. Lepší byl v tomto ohledu pouze Giovanni Mpetshi Perricard (203 cm). Druhý servis měl Alcaraz nejúčinnější, vyhrál 130 z 205 výměn, tedy 63 % míčů.
6 – Jde o šestý Alcarazův grandslamový titul a unikátní je v tom, že je mu zatím teprve 23 let. Jen Björn Borg dokázal vyhrát o jeden víc takhle mladý. Každopádně Carlos má šanci švédskou tenisovou legendu vyrovnat. Další narozeniny má až v květnu a ještě předtím se uskuteční Australian Open, který zatím jako jediný major nevyhrál.
760 – Tolik bodů v žebříčku ATP aktuálně dělí Carlose Alcaraze od druhého Jannik Sinnera. Scénář newyorského grandslamu byl napsaný báječně: pokud jej Alcaraz vyhraje, za odměnu se vyhoupne na první příčku světového žebříčku. Španěl už jedničkou byl, poprvé vystoupal na trůn v roce 2022 také po triumfu na US Open. Na návrat na výsluní ale čekal více než dva roky, od dubna 2023.
I když je zřejmé, že aktuálně je Alcaraz vládcem tenisového světa, vzhledem k jeho povaze bude chtít svou hru jistě ještě zdokonalovat. "Od té chvíle, co jsem dostal šanci vrátit se zpět na první místo žebříčku, jsem po tom šel tvrdě," vyprávěl.
Může ale počítat s tím, že Sinner vezme prohru v New Yorku jako výzvu a je velmi pravděpodobné, že další velký zápas tito dva sehrají v Melbourne.
