Alcaraz poprvé obhájil titul. Raduje se v Barceloně po finálové výhře nad Tsitsipasem

Carlos Alcaraz v posledních měsících laboruje s častými zdravotními potížemi, když už ale do nějakého turnaje zasáhne, dostává se do závěrečných kol. Čtyři z pěti letošních turnajů dotáhl do finále a třikrát nenašel přemožitele.



Po Buenos Aires a Indian Wells ovládl také domácí antukový podnik ATP 500 v Barceloně, kde v pěti zápasech neztratil ani set. Po Portugalci Nunu Borgesovi, krajanech Robertu Bautistovi a Alejandru Davidovichovi a Britu Danielu Evansovi si poradil i se Stefanosem Tsitsipasem a letošní bilanci vylepšil na 23-2.



19letý Španěl porazil o pět let staršího Řeka 6-3 6-4 a vyhrál i čtvrtý vzájemný zápas. V prvním setu sice jako první ztratil servis, ale okamžitě ho získal zpět a srovnal na 2-2. Ve druhé sadě stačil Alcarazovi jediný brejk, díky kterému se ujal vedení 3-2, a náskok už nepustil.



"Před zápasem jsme s týmem mluvili o tom, abych hlavně zůstal uvolněný. To je pro mě nejdůležitější. Zapomenout na chyby a zůstat sám sebou. Nemyslet na lidi kolem, ale jen na sebe, kurt, raketu a finále," řekl Alcaraz.







Vítěz loňského US Open Alcaraz startoval jako obhájce titulu počtvrté v kariéře a potřetí to dotáhl až do finále. Loni v Umagu ani letos v Riu de Janeiro triumf z předchozí sezony nezopakoval, uspěl až nyní na domácí půdě v metropoli Katalánska.



Ve svém celkově 12. finále si rodák z Murcii připsal už 9. titul. Více jich před oslavou 20. narozenin získalo jen pět tenistů: Rafael Nadal (17), Bjorn Borg (17), Mats Wilander (14), Boris Becker (12) a Andre Agassi (10).



V Barceloně se Alcaraz stal prvním úspěšným obhájcem titulu po Rafaelu Nadalovi, který triumfoval v letech 2016 až 2018 dokonce třikrát za sebou.



"Je to neuvěřitelné. Cítit tu energie s touhle trofejí v ruce před svou rodinou, kamarády a většinou členů mého týmu. Je to vážně skvělý pocit hrát na této úrovni a zvednout před nimi trofej nad hlavu," radoval se Alcaraz, jenž ve světovém žebříčku stáhne ztrátu na vedoucího Novaka Djokoviče na 365 bodů.



Čtyřiadvacetiletý Tsitsipas v Barceloně prohrál i své třetí finále. Při obou předchozích pokusech o zisk trofeje v letech 2018 a 2021 ztroskotal na jiné domácí bývalé světové jedničce Rafaelu Nadalovi.