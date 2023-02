Alcaraz si znovu po týdnu poradil s Lajovičem, v semifinále v Riu je i Norrie

Carlos Alcaraz se minulý týden vrátil na kurty po více než tříměsíční pauze zaviněné dvěma zraněními a po sedmi zápasech zůstává neporažený. Po triumfu v Buenos Aires potvrzuje roli favorita i na antuce v Riu de Janeiro, kde podruhé v kariéře usiluje o premiérovou jako obhajobu titulu na turnaji ATP.



V Brazílii si 19letý Španěl poradil s domácím outsiderem Mateusem Alvesem, po obratu se zkušeným Italem Fabiem Fogninim a ve čtvrtfinále znovu po týdnu porazil ve dvou setech navzdory třem prohraným servisům Srba Dušana Lajoviče.



Alcaraz zvítězil 6-4 7-6, přestože v obou setech prohrával 2-4. Ve druhé sadě za stavu 5-5 a 40-0 neuedržel podání a následně čelil setbolu při servisu soupeře. Náběhem na síť, u které vyhrál 16 ze 17 situací, ho však odvrátil a zápas ukončil ziskem devíti míčků v řadě.



"V těchto zápasech je důležité najít cestu, jak se vrátit do hry proti tak těžkému soupeři, i když se vám nedaří," komentoval Alcaraz, který Lajoviče přestřílel na vítězné údery 31-11, ale spáchal také 25 nevynucených chyb.



"Musel jsem se opravdu hodně soustředit a čekat na své šance," dodal rodák z Murcii, jenž letos stále nedokázal vyhrát zápas bez ztráty servisu. Ve třech duelech v Riu prohrál game při svém podání už desetkrát.



Pokud Alcaraz v Riu poprvé v kariéře obhájí titul, vyrovná ve světovém žebříčku bodové konto Novaka Djokoviče. Světovou jedničkou ale i nadále zůstane Srb, neboť získal více bodů na velkých akcích (grandslamy, Turnaj mistrů a podniky Masters 1000). V příštím týdnu by si to o pozici v čele měli rozdat na dálku na turnajích ATP 500. Alcaraz má startovat v Acapulku a Djokovič v Dubaji.







V semifinále bude Alcaraz favoritem proti Nicolasi Jarrymu, s nímž se utká poprvé. Chilský kvalifikant porazil 6-3 7-6 šestého nasazeného Argentince Sebastiána Báeze, včetně kvalifikace neprohrál už deset setů v řadě a poprvé od července 2019, kdy v Bastadu slavil jediný titul, postoupil do semifinále turnaje ATP.



13. hráč světa Cameron Norrie ve čtvrtfinále po obratu porazil 4-6 6-1 6-4 Huga Delliena z Bolívie a svou letošní antukovou bilanci vylepšil na 8-1.



"Nezačal jsem dobře. Pokazil jsem spoustu returnů a nehrál jsem podle představ. Po prvním setu jsem potřeboval zůstat trpělivý. Nevvím, proč mi return nefungoval, nejsem na to zvyklý. Ale udržel jsem se ve hře a našel cestu k vítězství," řekl Norrie.



O své největší antukové finále si 27letý Brit zahraje s Bernabém Zapatou (h2h 0-0), který vyřadil sedmého nasazeného krajana Alberta Ramose a do semifinále postoupil druhý týden po sobě a zároveň podruhé v kariéře.

• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Argentina, antuka, 711.600 dolarů

páteční výsledky (24. 02. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Alcaraz (1-Šp.) - Lajovič (Srb.) 6-4 7-6(0) Jarry (Chile) - Báez (6-Arg.) 6-3 7-6(3) Norrie (2-Brit.) - Dellien (Bol.) 4-6 6-1 6-4 Zapata (Šp.) - Ramos-Viňolas (7-Šp.) 6-4 2-6 6-4