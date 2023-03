Alcaraz v Kalifornii zahájil boj o návrat na trůn. Na beton se vrátil hladkou výhrou nad Kokkinakisem

Carlos Alcaraz se v únoru vrátil na kurty po tříměsíční pauze zaviněné zraněním břišního svalu a hamstringu. Odehrál dva antukové turnaje v Jižní Americe, kde hned ovládl Buenos Aires a i vinou obnoveného zranění nohy prohrál finále v Riu de Janeiro.



S ohledem na zdravotní stav se pak omluvil z Acapulca a tak první akci na tvrdém povrchu v outdoorových podmínkách od loňského triumfu na US Open absolvuje až nyní na Masters 1000 v Indian Wells.



Vstup do soutěže ale bez problémů zvládl. V prvním vzájemném duelu s australským kvalifikantem Thanasim Kokkinakisem nečelil brejkbolu, po servisu ztratil jen sedm míčků a po hodině a čtvrt zvítězil 6-3 6-4.



"Cítím se tady vážně komfortně. Cítil jsem lásku od chvíle, co jsem vstoupil na kurtu. Mám na turnaj skvělé vzpomínky, dostal jsem se tu poprvé do semifinále turnaje Masters 1000, hrál jsem proti Rafovi. Je to zvláštní se na tenhle kurt vrátit," řekl Alcaraz v pozápasovém rozhovoru.



"Myslím, že jsem dnes hrál nejlépe, jak jsem jen mohl. Obhajuju tady body za semifinále, ale snažil jsem se na to nemyslet. Jen jsem chtěl hrát svou hru, užít si zápas a pobavit fanoušky svým tenisem," dodal 19letý Španěl.



Alcaraz má v Indian Wells jako jediný šanci sesadit z čela světového žebříčku Novaka Djokoviče. Na první místo se vrátí ale jen v případě triumfu a pokud by chtěl post světové jedničky udržet i pro začátek antukového jara, musel by následně obhájit triumf na dalším podniku Masters v Miami.



Ve třetím kole se rodák z Murcii utká s Nizozemcem Tallonem Griekspoorem, s nímž ve vzájemné bilanci vede 2-1.







Za obhajobou svého nejcennějšího titulu vykročil domácí Taylor Fritz. Pátý hráč světa po obratu vyhrál 4-6 6-4 6-3 nad krajanem a překvapivým čtvrtfinalistou letošního Australian Open Benem Sheltonem. Američané na zaplněném centrálnímu stadionu nabídli fanouškům spoustu dělových úderů.



"On neměl co ztratit, takže jsem očekával vysokou úroveň zápasu. Je to opravdu dobrý hráč. Musel jsem najít způsob, jak tenhle extrémně těžký zápas vyhrát," komentoval Fritz, jenž si užíval parádní atmosféru.



"Byla úžasná. Je to skvělý pocit se sem vrátit, jít na kurt a po skončení zápasu odcházet jako vítěz. Je to úžasný pocit cítit tu podporu fanoušků a být zátky doma," dodal rodák z kalifornského Rancho Santa Fe.



Ve třetím kole se favorizovaný Fritz utká s argentinským antukářem Sebastiánem Báezem (h2h 1-0).







Světová desítka Félix Auger-Aliassime po nezdarech v předchozích dvou sezonách letos vstup do turnaje Masters 1000 v Indian Wells zvládl. Ani letos to ale kanadský favorit neměl snadné, 120. hráče světa Pedra Martíneze ze Španělska zdolal až po dvou a půl hodinách boje 7-6 6-4



Finalista z roku 2009 Andy Murray porazil 6-4 6-3 moldavského lucky losera Radu Albota z Moldavska a připsal si 8. výhru v sezoně. Bez ztráty setu vyhrál poprvé od loňského října a následné sérii 15 zápasů. Ve třetím kole se 35letý Brit utká s o 14 let mladším krajanem Jackem Draperem (h2h 0-0)



Alex de Minaur před týdnem vyhrál turnaj ATP 500 v Acapulcu a získal svůj nejcennější titul, v kalifornské poušti na něj ale nenaváže. Australský tenista ve svém úvodním vystoupení prohrál 4-6 2-6 s Maďarem Mártonem Fucsovicsem a nezopakuje osmifinále z předchozích dvou ročníků.



Fucsovics se ve třetím kole utká s Alexem Molčanem. 25letý slovenský tenista překvapil výhrou 6-3 6-3 nad světovou dvacítkou Bornou Čoričem z Chorvatska a poprvé postoupil do 3. kola turnaje Masters 1000, na nichž měl dosud jediné vítězství.



37letý Švýcar Stan Wawrinka porazil 7-6 6-4 nasazeného Srba Miomira Kecmanoviče a poprvé od února 2020 vyhrál na třech turnajích ATP po sobě minimálně dva zápasy. O postup do osmifinále se finalista z roku 2017 střetne se světovou osmičkou Holgerem Runem (h2h 0-1), kterému může oplatit těsnou porážku z loňského Masters v pařížské hale Bercy, kde dánský teenager nakonec senzačně triumfoval.



Vítězstvím se po nemoci vrátil Jannik Sinner. Italský mladík si poradil 6-3 7-6 s veteránem Richardem Gasquetem a zajistil si souboj s dalším Francouzem Adrianem Mannarinem (h2h 2-0).

• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

sobotní výsledky (11. 03. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Alcaraz (1-Šp.) - Kokkinakis (Austr.) 6-3 6-3 Fritz (4-USA) - Shelton (USA) 4-6 6-4 6-3 Rune (7-Dán.) - McDonald (USA) 7-5 6-3 Auger-Aliassime (8-Kan.) - Martínez (Šp.) 7-6(5) 6-4 Hurkacz (9-Pol.) - Popyrin (Austr.) 6-3 6-3 Sinner (11-It.) - Gasquet (Fr.) 6-3 7-6(2) Fucsovics (Maď.) - De Minaur (16-Austr.) 6-4 6-2 Paul (17-USA) - Struff (Něm.) 6-3 6-3 Molčan (SR) - Čorič (18-Chorv.) 6-3 6-3 Mannarino (Fr.) - Musetti (19-It.) 6-4 6-4 Draper (Brit.) - Evans (24-Brit.) 6-4 6-2 Wawrinka (Švýc.) - Kecmanovič (26-Srb.) 7-6(8) 6-4 F. Cerúndolo (27-Arg.) - Sock (USA) 4-6 6-3 6-4 Báez (30-Arg.) - Hijikata (Austr.) 6-3 6-1 Griekspoor (31-Niz.) - Pella (Arg.) 7-6(3) 7-6(4) Murray (Brit.) - Albot (Mold.) 6-4 6-3