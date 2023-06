Alcaraz v Queensu porazil bývalého šampiona Dimitrova a opět vylepšil maximum na trávě

Carlos Alcaraz hraje první turnaj od porážky v semifinále antukového French Open, ve kterém ho proti Novaku Djokovičovi limitovaly křeče. Po úvodní vydřené výhře nad francouzským lucky loserem Arthurem Rinderknechem porazil další dva soupeře ve dvou setech, po Jiřím Lehečkovi si poradil i s osm setů neporaženým Grigorem Dimitrovem.

Ve druhé sadě s bulharským vítězem ročníku 2014 sice prohrával 0:3 a dvakrát přišel o podání, výrazné komplikace ale řešit nemusel. Po hodině a půl ve svém prvním čtvrtfinále na trávě zvítězil 6:4, 6:4 a také třetí vzájemný duel na třetím různém povrchu vyhrál 2:0 na sety.

"Grigor je špičkový tenista na každém povrchu, ale řekl bych, že tráva jeho hře sedí nejvíc. Ale já dnes hrál opravdu dobře od začátku až do konce," komentoval Alcaraz svůj první skalp hráče TOP 30 na trávě.

Jako profesionál Alcaraz hraje na teprve třetím travnatém turnaji a poprvé mimo grandslam. Ve Wimbledonu 2021 vypadl ve druhém kole s Daniilem Medveděvem a o rok později padl v osmifinále s Jannikem Sinnerem.

Vítěz čtyř letošních turnajů si o již šesté finále v této sezoně zahraje se Sebastianem Kordou, s nímž se utkal poprvé v listopadu 2021 ve finále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let v Miláně. Na okruhu ATP mají vyrovnanou bilanci 1:1, oba duely odehráli loni na antuce.

The final 4️⃣ in LONDON



Who will take the ? @QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/f6OaAFstVO