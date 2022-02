Alcaraz v Riu vyřadil Italy Berrettiniho a Fogniniho během jednoho dne a postoupil do největšího finále

Carlos Alcaraz, který zakončil loňskou sezonu triumfem na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně, se letos představil jen na Australian Open. V Melbourne vypadl ve třetím kole po pětisetové bitvě s Matteem Berrettinim.



Oba se na kurty vrátili až tento týden na antuce v Riu de Janeiro a už potřetí během necelého půl roku na sebe znovu narazili. Tentokrát se z vítězství radoval 18letý Španěl, který porazil o sedm let staršího Itala 6-2 2-6 6-2 a vzájemnou bilanci upravil na 2-1. Bilanci s hráči Top 10 vylepšil na 4-5.



Zatímco předchozí zápas druhého kola proti Federicu Delbonisovi měl Alcaraz kvůli dešti rozdělený do dvou dnů a dohrál ho až v sobotu ve dvě hodiny ráno, musel v sobotu přes den zvládnout naopak dva zápasy během jednoho dne. A uspěl.



Pár hodin hodin po Berrettinim, jejichž odpolední souboj byl znovu vinou deště na dvě hodiny přerušen, porazil krátce před půlnocí 6-2 7-5 Fabia Fogniniho. O šestnáct let staršího Itala, který předtím vyřadil Federica Coriu a po deseti měsících vyhrál tři zápasy po sobě, přerušil sérii šesti čtvrtfinálových porážek a poprvé od dubna 2019 postoupil do semifinále.







Alcarazovi se povedl ojedinělý počin, když během necelých 24 hodin proměnil celkem tři mečboly - proti Delbonisovi, Berrettinimu a Fogninimu.



"Samotného mě překvapilo, že jsem dokázal vyhrát dva zápasy v jeden den. Je těžké uspět v jednom, natož ve dvou. Navíc včera jsme hrál dlouho do noci," uvedl Alcaraz, který předloni v Riu vyhrál svůj první zápas na ATP Tour.



Španělský mladík loni na antuce v Umagu získal první titul na okruhu ATP a nyní v Riu bude hrát druhé a dosud největší finále. Pokud získá titul, posune se nejmladší hráč v Top 250 už do elitní dvacítky světového žebříčku.



V nedělním finále se Alcaraz střetne v prvním vzájemném duelu s Diegem Schwartzmanem. Argentinský šampion z roku 2018 odehrál v sobotu také dva zápasy a strávil na kurtu celkem pět a půl hodiny. Třetí nasazený hráč nejprve porazil v maratonském duelu Španěla Pabla Andújara 7-6(3) 4-6 6-4, pak si poradil i s krajanem Franciscem Cerúndolem 7-6(4) 6-3.



29letý Schwartzman postoupil do finále znovu po týdnu a počtrnácté v kariéře. Před sedmi dny na domácí půdě v Buenos Aires nestačil na Nora Caspera Ruuda a neobhájil titul, který je jeho posledním čtvrtým na okruhu ATP. Nejcennější trofej získal před čtyřmi lety právě v Riu.





• ATP 500 RIO DE JANEIRO •

Brazílie, antuka, 1.815.115 dolarů

sobotní výsledky (19. 02. 2022) • Dvouhra - čtvrtfinále • Schwartzman (3-Arg.) - Andújar (Šp.) 7-6(3) 4-6 6-4 Alcaraz (7-Šp.) - Berettini (1-It.) 6-2 2-6 6-2 F. Cerúndolo (Arg.) - Kecmanovič (Srb.) 5-7 6-2 6-4 Fognini (It.) - Coria (Arg.) 6-4 6-2 • Dvouhra - semifinále • Schwartzman (3-Arg.) - F. Cerúndolo (Arg.) 7-6(4) 6-3 Alcaraz (7-Šp.) - Fognini (It.) 6-2 7-5