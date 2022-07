Alcaraz v Umagu přežil podvrtnutí kotníku i bitvu se vzdorujícím outsiderem Zeppierim

Carlos Alcaraz si loni na antuce v Umagu zahrál své první finále na okruhu ATP a získal v něm premiérový titul. Letos se do Chorvatska vrátil už jako pátý hráč světa a poprvé v roli obhájce titulu.



Roli obrovského favorita zatím potvrzuje, i když v sobotním semifinále měl nečekané trable se 168. hráčem světa Giuliem Zeppierim. O rok staršího Itala, který si tento týden připsal první tři výhry v hlavní soutěži turnaje ATP a členovi Top 10 čelil poprvé, zdolal až po bezmála tříhodinovém boji 7-5 4-6 6-3.



V prvním setu za stavu 4-5 Alcaraz odvrátil tři setboly. Ve druhé sadě si za stavu 2-2 podvrtl kotník a musel si ho nechat zatejpovat. Po ošetření pokračoval dál a vzdorující outsider si vynutil třetí dějství.



V něm Alcaraz neudržel vedení 3-0 s dvěma brejky v zádech, ale nakonec přeci jen italského soka udolal, když v posledních třech gamech ztratil jen dva míčky.

Medical timeout for Alcaraz who twisted his right ankle, the same one he rolled in Madrid.#CroatiaOpenUmag pic.twitter.com/cIobgEBo2Y