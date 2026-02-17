Alcarazův vyzyvatel Royer: Tenis jsem se začal učit v Praze, lidé se tam nebojí tvrdé práce
Na kurtu Royer působí naprosto klidně a vyrovnaně. Jeho hra je založena na rychlosti a razanci, využívá ploché údery z obou stran a snaží se soupeře dostávat pod tlak údery hranými k těsné blízkosti základní čáry. K hlavním zbraním čtyřiadvacetiletého tenisty patří podání a return, slabinou je podle expertů naopak menší variabilita hry.
Royerovo dětství však bylo netradiční. Kvůli práci svého otce vyrůstal v několika zemích střední a východní Evropy, včetně České republiky, Polska a Srbska. Právě v Česku, konkrétně pak v Praze, poprvé držel v ruce raketu, zatímco v Srbsku položil základy své tenisové kariéry a rozhodl se, že se tomuto sportu bude věnovat naplno.
"V Praze jsem poprvé držel v ruce raketu. Lidé se tam nebojí tvrdé práce. Jejich přístup mi dal základy disciplíny, kterou v západních zemích nenajdete," uvedl Royer v minulosti pro ATP.
Během dospívání trénoval v akademii Janka Tipsareviče v Bělehradě, než se v posledním ročníku střední školy vrátil do Paříže. Zkušenosti z různých zemí formovaly podle Royerových slov jeho osobnost i herní styl, který je založen na disciplíně a dlouhých hodinách strávených na kurtu.
Výrazný posun přišel v loňském roce, kdy se Royer přiblížil první stovce světového žebříčku. Klíčovým momentem byly jeho dva triumfy na challengerech v Kigali, hlavním městě Rwandy. Právě tam dokázal plně využít své herní přednosti a přizpůsobit se specifickým podmínkám.
Jeho postup pokračoval i nadále. Na konci roku 2025 si zahrál své první finále na okruhu ATP v Hangzhou, kde podlehl Alexandru Bublikovi. Aktuálně mu patří 60. místo světového žebříčku, jeho životním maximem je pozice o čtyři příčky lepší.
Stále bez porážky. Alcaraz se na výhru nadřel, v Dauhá však postupuje. Dál jde i Tsitsipas
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře