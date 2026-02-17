Stále bez porážky. Alcaraz se na výhru nadřel, v Dauhá však postupuje. Dál jde i Tsitsipas
Alcaraz – Rinderknech 6:4, 7:6
Alcaraz nastoupil poprvé od chvíle, kdy se na Australian Open stal nejmladším mužem, který zkompletoval kariérní Grand Slam. Ve druhém setu odvrátil proti Rinderknechovi při vlastním podání dva setboly a následně uspěl v tie-breaku. Připsal si tak 150. vítězství na tvrdém povrchu a prodloužil svůj bezchybný start do sezony na 8:0.
Alcaraz předvedl tradičně široké spektrum úderů, přičemž výrazně zaujal především výbornou hrou na síti. V prvním setu zde vyhrál 76 procent výměn, když uspěl v 16 z 21 případů. Ve druhé sadě Rinderknech zvýšil intenzitu i kvalitu servisu a dotlačil duel do zkrácené hry. Téměř dvoumetrový Francouz však tempo neudržel, v závěru se dopustil několika zbytečných chyb a zápas ztratil.
Španěl se v Dauhá snaží vylepšit loňský debutový výsledek, kdy ve čtvrtfinále podlehl Jiřímu Lehečkovi. S Jannikem Sinnerem, který v pondělí hladce porazil Tomáše Macháče ve dvou setech 6:1, 6:4, se může střetnout až ve finále. Případný souboj by znamenal 17. kapitolu jejich rivality.
Ve čtvrtfinále by mohl Alcaraz narazit na Karena Chačanova, jednoho ze tří bývalých šampionů. Vítěz z roku 2024 porazil šťastného poraženého Šintaro Močizukiho 6:1, 3:6, 6:4 a ve druhém kole se střetne s Mártonem Fucsovicsem.
Postup si zajistil také Stefanos Tsitsipas, který porazil 6:4, 6:4 tuniského držitele divoké karty Moeze Echarguiho. Ve druhém kole ho čeká vítěz turnaje z roku 2023 a jeho dlouholetý rival, ruský tenista Daniil Medveděv. Tsitsipas ve vzájemných zápasech prohrává jednoznačně 4:10, přičemž naposledy se utkali v Šanghaji v roce 2024.
