Američané jsou prvními finalisty nového United Cupu, polský výběr porazili už po třech zápasech

Američané jsou od začátku největším favoritem premiérového ročníku United Cupu a zatím tuto roli s přehledem plní. Snadno si poradili ve skupinových bojích s Českem (4-1) i Německem (5-0), v mětském finále s Velkou Británií (4-1) i v semifinále s Polskem, které porazili už po třech úvodních dvouhrách.

V pátek nečekaně bodovala Jessica Pegulaová proti Ize Šwiatekové a připsala si svůj první skalp světových jedniček, na svou krajanku navázal Frances Tiafoe potvrzením role favorita proti Kacperovi Žukovi a dílo dnes dokonal Taylor Fritz, jenž ve dvou tie-breacích přehrál Huberta Hurkacze.

Fritz v utkání nastřílel o šest es méně (11-17) a vypracoval si jen dva brejkboly. Hurkacz měl čtyři šance sebrat favoritovi podání, ale ani on žádnou nevyužil. Oba sety tak nabídly zkrácenou hru, pokaždé uspěl poměrem 7-5 Američan.

