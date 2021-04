Andreescuová je definitivně zpátky. Po další vyhrané bitvě si poprvé od triumfu na US Open 2019 zahraje finále

Bianca Andreescuová předloni, kdy oslavila teprve 19. narozeniny, prožila úchvatnou sezonu. Začala ji na 178. místě světového žebříčku a zakončila jako světová čtyřka.



Přestože v průběhu roku laborovala s bolestmi ramena, celkem ze tří turnajů odstoupila a téměř čtyři měsíce nehrála, odehrála talentovaná Kanaďanka 55 zápasů s bilancí 48 výher a 7 porážek. Vyhrála velké turnaje v Indian Wells a v Torontu a především ovládla grandslamové US Open.



Dotáhla to až na Turnaj mistryň, jenže ve svém druhém vystoupení si poranila pravé koleno a byť to tehdy zřejmě nikoho nenapadlo, následných patnáct měsíců se na žádném turnaji neobjevila. Comeback opakovaně odkládala, než se po dlouhých 15 měsících představila na letošním Australian Open.



A už na třetí akci po dlouhé pauze 20letá Andreescuová potvrzuje, že tenis nezapomněla. A že je velkou bojovnicí. V Miami už v pěti zápasech nenašla přemožitelku, když v prvním kole odvrátila dva setboly proti Tereze Martincové a další čtyři soupeřky zdolala po třísetovém boji.



Andreescuová na Floridě, kde předloni vzdala osmifinále kvůli již zmíněnému zranění ramena, vyřadila domácí Amandu Anisimovovou (32. v WTA), rozjeté Španělky Garbiñe Muguruzaovou (13.) a Saru Sorribesovou (58.) a ve čtvrtečním semifinále vyhrála také bitvu s Řekyní Mariou Sakkariovou (25.).



Andreescuová vedla 7-6 a 3-1, ale pak prohrála pět gamů v řadě a rozhodnout musel třetí set. V něm kanadská tenistka prohrávala 2-4 a za stavu 5-6 její soupeřka podávala na vítězství, ale těžké momenty ustála nakonec po 2 hodinách a 45 minutách boje zvítězila 7-6 3-6 7-6.



"Někdy si připadám jako chobotnice, když běhám ze strany na stranu, jako kdybych měla osm nohou. Občas ani nechápu, jak jsem se k těm úderům dostala. Ale to je ten můj bojovný duch, který v sobě mám, nikdy se nevzdávám," komentovala Andreescuová noční zápas, který skončil v půl druhé ráno.







Rodačka z Ontaria letos odehrála už osm třísetových duelů a prohrála jen ten v semifinále Philipp Island Trophy v Melbourne s Marií Bouzkovou.



"Mám s těmito těžkými zápasy už spoustu zkušeností. Díky nim se naučíš hledat způsoby, jak se s takovými situacemi vypořádat. Dokážu pak hrát svůj nejlepší tenis," dodala Kanaďanka na tiskové konferenci ve 3 hodiny ráno.



Ve svém celkově 5. finále na okruhu WTA bude Andreescuová usilovat o 4. titul v prvním vzájemném duelu proti Ashleigh Bartyové. S hráčkou Top 10, s nimiž má skvělou bilanci 8-3, se utká poprvé po svém comebacku. Se světovou jedničkou bude hrát poprvé v kariéře.



"Těším se na všechno. Je světová jednička. Hraje skvěle. Těším se na její herní styl. Je to něco, co jsem ještě nezažila. Miluju výzvy a v sobotu to výzva rozhodně bude. Bude to těžké a já doufám, že dokážu hrát svůj 'áčkový' tenis," řekla Andreescuová.



24letá Australanka Bartyová v semifinále vyřadila Elinu Svitolinovou. Ukrajinku, s níž prohrála prvních pět vzájemných duelů, přehrála dvakrát 6-3 a vzájemnou bilanci snížila na 2-5.



Šampionka z roku 2019, kdy se turnaj hrál naposledy před zrušením loňského ročníku kvůli koronaviru, bude v sobotu ve 15. finále usilovat o jubilejní 10. titul. Letos už vyhrála jeden z přípravných turnajů před Australian Open v Melbourne.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 3.260.190 dolarů

čtvrteční výsledky (01. 04. 2021) • Dvouhra - semifinále • Bartyová (1-Austr.) - Svitolinová (5-Ukr.) 6-3 6-3 Andreescuová (8-Kan.) - Sakkariová (23-Řec.) 7-6(7) 3-6 7-6(4)