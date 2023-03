Andreescuová má v kotníku přetržené vazy. Mohlo to být horší, utěšuje se Kanaďanka

Andreescuová si bolestivě zvrtla kotník v úvodu druhého setu a na zemi hlasitě křičela bolestí. Po prvním ošetření opustila kurt na kolečkovém křesle.

"Je těžké říct přesně, jak dlouho bude léčba trvat, ale řekněme, že to mohlo být i mnohem horší," napsala aktuálně 31. hráčka žebříčku WTA na twitteru. "Budu to brát den po dni a věřím, že s poctivou prací, rehabilitací a přípravou budu brzy zpátky na kurtu," dodala 22letá Kanaďanka.

V Miami startovala potřetí a potřetí skrečovala rozehraný zápas - před čtyřmi lety vzdala osmifinále kvůli bolestem ramena a předloňské finále nedohrála rovněž kvůli podvrtnutí kotníku. Celkově skrečovala popáté v kariéře.

Andreescuová zazářila v roce 2019, kdy triumfovala na US Open a ve světovém žebříčku vystoupala až na čtvrté místo. Poté se ale musela potýkat s řadou zdravotních problémů. Na delší dobu ji vyřadilo zranění levého menisku či ramena, kvůli kterému letos v únoru odstoupila i z turnaje v Thajsku. Od vítězství na newyorském grandslamu na další - celkově pátý - titul zatím marně čeká.

