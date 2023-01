Andreescuová v Adelaide utekla Muguruzaové ze stavu 0-6 a 2-5

Bianca Andreescuová od triumfu na US Open 2019 marně čeká na zisk 4. titulu, za uplynulé tři sezony si i vinou častých zdravotních problémů zahrála jen dvakrát ve finále.



Na začátku sezony 2023 ji na podniku WTA 500 v Adelaide čekal duel s Garbiňe Muguruzaovou, která má za sebou velmi nepovedený rok. Od triumfu na Turnaji mistrů 2021 jen dvakrát vyhrála dva zápasy po sobě a vypadla z elitní padesátky světového žebříčku.



A souboj grandslamových šampionek divákům nabídl velký obrat. 22letá Kanaďanka prohrávala s bývalou světovou jedničkou a někdejší vítězkou Wimbledonu a Roland Garros 0-6 a 2-5, ale k mečbolu o sedm let starší Španělku nepustila a zvítězila 0-6 7-6 6-1.



"V druhém setu jsme prostě musela začít hrát jinak. Řekla jsem si, že do toho půjdu, ať se děje, co se děje. Začala jsem trefovat kurt a vyšlo to. Netuším, jak se mi to povedlo," komentovala Andreescuová, jež vyhrála i třetí vzájemný duel.

V druhém kole se utká buď se čtvrtou nasazenou Veronikou Kuděrmětovovou, nebo s Američankou Amandou Anisimovovou.



V Adelaide vstoupí do sezony i tři české tenistky a všechny čeká duel proti nasazeným soupeřkám. Karolína Plíšková bude čelit Jekatěrině Alexandrovové, Markéta Vondroušová vyzve Lotyšku Jelenu Ostapenkovou a Linda Nosková, jež prošla kvalifikací, se utká s Darjou Kasatkinovou.



Nejvýše nasazenými jsou světová dvojka Ons Džabúrová z Tuniska a Aryna Sabalenková.