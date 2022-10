Ani ATP Cup, ani Hopmanův pohár. Další sezonu odstartuje nový turnaj smíšených družstev United Cup

Informoval o tom australský svaz s tím, že družstva se budou na turnaj kvalifikovat podle pořadí tenistů v žebříčcích ATP a WTA. Reprezentanti domácí Austrálie mají místo v soutěži jisté.

Každé z měst bude hostit dvě tříčlenné skupiny, ve který se utkají týmy složené z až čtyř tenistek a až čtyř tenistů. Jednotlivá utkání budou tvořit dvě mužské a dvě ženské dvouhry a smíšená čtyřhra.

New international ATP and WTA team tennis event

Top 18 countries competing across Sydney, Brisbane and Perth

29 DEC 2022 – 8 JAN 2023

