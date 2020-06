Ani nevím, kdo je v desítce. WTA ztrácí věhlas, myslí si Kuzněcovová

Od roku 2017 si grandslamové tituly rozdělilo 11 hráček, z nich pouze Naomi Ósakaová a Simona Halepová dokázaly na nejprestižnějších turnajích kralovat dvakrát. Za poslední tři roky se navíc na tenisovém trůnu vystřídalo hned osm různých tenistek včetně české jedničky Karolíny Plíškové.

Serena Williamsová, která se naposledy na grandslamech radovala před třemi lety na Australian Open a stále se jí nepodařilo vyrovnat rekord Margaret Courtové, po porodu už tolik nedominuje, přestože čtyřikrát hrála finále grandslamu.

Za nová jména jsou možná někteří tenisoví příznivci rádi, Kuzněcovová to však vidí jinak. "Nechci nikoho urazit, ale WTA ztrácí svůj věhlas. Ještě nedávno jsme tu měli špičkové hráčky, ale teď ani nevím, kdo je v elitní desítce žebříčku," tvrdí vítězka US Open 2004 a French Open 2009.

Čtyřiatřicetiletá Ruska už je na tour dlouho a pamatuje jiné časy. Raději by, kdyby zase někdo vyčníval, ženskému tenisu by to podle ní zvedlo popularitu. "Je to obrat o 180 stupňů oproti předchozím rokům. A není to proto, že by se průměrné hráčky dotahovaly na ty nejlepší, spíš naopak."

Situace je naopak úplně jiná na mužském okruhu. Tam stále dominují stálice, kterým se přezdívá Big Three, tedy Novak Djokovič, Rafael Nadal a Roger Federer. Tito tři, mezi nimiž se stále rozhoduje o nejlepším hráči všech dob, ovládli posledních 13 grandslamových turnajů.

Jejich dominanci jako poslední přerušil Stan Wawrinka na US Open 2016. Někteří experti a fanoušci by si možná přáli, aby se situace v ženském tenise alespoň trochu přenesla i do toho mužského a mladá generace konečně dokázala zastavit velké trio v překonávání rekordů.